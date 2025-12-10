深信愛貓仍在生盼能團聚 宏福苑災民：冀放糧設Cam尋蹤

【動物專訊】大埔宏福苑災場估計仍有約80多隻動物下落不明，宏昌閣高層單位的貓主馮先生深信愛貓「小寶」仍在生，惜搜救人員多次搜索都沒找到貓蹤，他認為小寶可能跑到其他單位躲藏，他和其他災場失蹤動物的主人，均希望當局可以在失蹤動物的樓層放置糧水及設置攝錄鏡頭，增加動物生存和獲救的機會。

David表示，小寶已經14歲，是他自小養大的貓貓。火災當日他的家人一度受困該樓層20小時，其後獲消防員救出，惟當時十分混亂，無法顧及小寶。「我之後一直等待救援消息，請過消防員上去多次，可惜都沒有發現，我的單位有燒到，但沒有找到貓的屍體，可能她自行逃生了。」

一天未找到貓屍，David仍相信愛貓在生，只是躲藏了起來未獲救出。這段時間的等待，讓David感到很難過和焦急，卻不願意就此放棄，仍不斷聯絡警方和愛協，希望繼續搜救小寶。

一班宏福苑的動物主人有建立群組互通消息，David表示估計仍有80幾隻動物仍未找到，大家都希望當局庇夠在走廊放食物和設攝錄機，希望可以從中拍攝到動物的身影，加快救援仍生存的動物。

他又表示，經此一役，他認為家中設置閉路電視很有幫助，「我聽到有個個案是單位內有設Cam，當消防員爆門時，屋主從閉路電視看到畫面，即時打開聲音遙距協助消防，成功救到他的貓貓。」

祝福下落不明的動物能夠平安，盡快與家人團聚。

小寶仍然下落不明，貓主David十分焦急難過。

