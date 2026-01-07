跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
深化永續鄰里關係 嘉品社區舉辦家具參訪
[NOWnews今日新聞] 為了回應住戶對好鄰居、好生活的關注與期待，嘉品社區於日前舉辦的「鄰居見面會—居家先生家具參訪」活動，共有10戶17位住戶出席，活動現場不僅有家具導覽與收納講座，更成為居住議題的交流平台，強化住戶對社區的歸屬感。
信義開發表示，自2025年3月起，嘉品社區活動總參與率達46%；其中27戶為重複參與，重複參與率達24%，皆優於過往同類型社區的參與成績。這些數據顯示住戶的互動意願正逐步升高，社區共同生活意識也日益深化。
活動以家具導覽、收納講座與咖啡交流串接而成，營造輕鬆互動的場域，讓住戶自然開啟對話，並在社造團隊的協助下與不同樓層的鄰居熟悉彼此。根據活動回饋，住戶對整體規劃與場地安排皆給予9.8分的高度肯定，肯定社區營造形式的溫度與專業。同時，此次首次參與的住戶也提到「認識了新鄰居」、「社區氣氛更融洽」等回饋，成功促進鄰里凝聚的向心力。
值得一提的是，活動現場也成為住戶提出居住議題的交流平台，包括商場招商進度、公共設施設計、裝修協作等實際需求。這些討論使社區議題由個體關注擴展至集體參與，進一步強化社區的歸屬感與安全感，也有助社造團隊未來更精準回應住戶的期待。
展望下一階段，嘉品社區將持續透過線上與線下的多元交流，協助住戶從陌生轉為熟識，再從熟識發展為互助的鄰里關係，讓「好鄰居、好生活」的理念更自然落地。後續社區將針對已購客戶規劃更多品牌家具參訪與跨品牌合作活動，使社區活動更具延伸性與深度，同時讓信義的品牌價值持續融入日常。活動資料也將串接官方帳號，依住戶的興趣標註屬性，未來若有新品牌合作，可優先導入會員專屬活動，打造完整的客戶體驗與社區連結循環。
信義開發表示，透過穩定上升的社區參與率、逐步增加的重複參與率，以及住戶對活動的高度肯定，嘉品社區正朝向更成熟的永續鄰里關係邁進。這不僅是營造舒適生活，更是打造一個居民願意投入、互助與共同成長的美好社區典範。
