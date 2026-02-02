深圳中醫竟然有「中藥奶茶」飲？後生仔北上養生必去呢幾間！

宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
港人北上深圳除咗去行商場、搵好嘢食之外，而家仲可以體驗一場深度嘅養生之旅！近年嚟，北上求醫已經成為一股停唔到嘅健康新趨勢，而「深圳中醫」更加係入面嘅大亮點。深圳唔單止有超多中藥材選擇，價錢同香港比更加係親民好多，最緊要係呢度嘅中醫機構分科做得好細，可以更準確咁幫你「對症下藥」，搞返好個身子。
Trip.com 為了令你呢趟深圳中醫養生之旅更順利，特別為你精選咗 7 間好有口碑嘅熱門中醫機構，仲詳細拆解埋睇症流程、收費參考同埋實用貼士。另外，我哋仲好建議你將睇中醫同住酒店、觀光結合埋一齊，安排一晚住好啲，順便行埋景點、行埋超市，輕輕鬆鬆整返次身心都照顧到嘅「深圳中醫醫療旅行」！！
🚌 香港去深圳交通指南
高鐵 [立即預訂]
乘車時間： 20-30 分鐘
費用（約）： HK$80 - 100
特點： 班次頻密，係目前最快嘅過境方式。
跨境巴士 [立即預訂]
乘車時間： 約 1 小時
費用（約）： HK$50 - 70
特點： 可以直接坐到深圳市中心區域。
港鐵
乘車時間： 約 1 小時
費用（約）： HK$30 - 50
特點： 經東鐵綫坐到羅湖或福田口岸，再轉深圳地鐵，最彈性。
自駕
乘車時間： 約 1 小時
費用（約）： 視乎油費同過路費
特點： 自由安排路線，但記得要搞清楚相關手續。
🏥 深圳中醫機構推介
深圳中醫機構推介｜1. 元大省前中醫診所
深圳中醫機構推介｜1. 元大省前中醫診所 坐落喺深圳皇崗口岸隔離嘅元大省前中醫診所，因為佢位置極佳，加上獨特嘅「以食代藥，以養代醫」核心理念，好快就成為港人北上睇中醫嘅熱門之選。呢間深圳中醫診所倡導將中藥養生智慧融入日常飲食，透過食療嚟調理身體，甚至創新咁將中藥材同奶茶結合，令傳統苦澀嘅中藥變得更易入口，深受年輕客群喜愛。診所佔地大約 550 平方米，除咗提供專業嘅中醫問診服務，仲設有中醫推拿、拔罐、艾灸等多樣化治療項目，為你嘅健康提供全方位呵護。
地址： 福田街道口岸社區福田南路 7 號深港 1 號 20 棟 107-108 室。
交通方式： 深圳地鐵至皇崗口岸站，步行大約 5 分鐘
營業時間： 10:00-17:00
圖片來源：深圳元大省前中醫診所@Facebook
深圳中醫機構推介｜2. 北京同仁堂
擁有超過三百年深厚歷史嘅北京同仁堂，係享譽國際嘅傳統中醫藥權威品牌。佢嚴謹嘅配方、上乘嘅選料、精湛嘅工藝同埋穩定嘅療效，令佢成為中國最具代表性嘅「深圳中醫老字號」之一。北京同仁堂喺深圳設有 4 間分店，其中位於深圳灣嘅分店因為交通便利，尤其受到香港居民嘅青睞。呢度唔單止提供專業嘅中醫問診同配藥服務，更設有豐富多元嘅調理項目，好似中醫推拿、拔罐、艾灸等，能有效針對現代都市人常見嘅肩頸勞損、慢性疲勞、寒濕體質同埋睡眠質素欠佳等健康困擾。
地址： 蛇口街道深圳灣社區工業七路 8 號卓越維港花園北區 14
交通方式： 深圳地鐵至灣廈站，步行大約 5 分鐘
營業時間： 10:00-20:00
圖片來源：北京同仁堂@Facebook
深圳中醫機構推介｜3. 通透堂中醫
通透堂中醫作為知名嘅連鎖「深圳中醫」品牌，喺深圳各大大型商場同埋核心商業區入面設有 12 間分店，地理位置優越，方便易達。通透堂以佢多元化嘅中醫理療服務為主打，涵蓋中醫推拿、拔罐、艾灸、刮痧等多種傳統療法。呢啲服務專為緩解肩頸痠痛、久坐勞損、疲勞累積同埋進行體質調理等常見健康問題而設計，提供即時嘅舒適舒緩同埋長期嘅日常保健方案。通透堂嘅療程以標準化流程同埋親民嘅價格著稱，令佢成為深受上班族同埋家庭客群歡迎嘅深圳中醫之選。
地址： 金田路 2030 號卓悅 INTOWN 商場 L2 樓 L207A、L208 室（福田卓悅 INTOWN分院）。
交通方式： 深圳地鐵至崗廈站，步行大約 5 分鐘
營業時間： 10:00-20:00
深圳中醫機構推介｜4. 農本方中醫診所
農本方唔單止係全球規模最大嘅濃縮中藥配方顆粒製造商之一，更加以佢高品質藥材、嚴謹製作流程同埋深厚科研基礎，喺業界贏得廣泛認可，甚至成為香港多間主要公立同埋私家醫院嘅指定供應商。除咗卓越嘅製藥技術，農本方中醫診所亦都提供專業化嘅「深圳中醫」藥診療服務，包括中醫問診、推拿、拔罐、艾灸同埋刮痧等。佢獨特嘅即溶式濃縮中藥配方顆粒，方便快捷，特別適合生活節奏快嘅都市人，令養生變到話咁易。
地址： 福田街道福華一路 3 號領展中心城 M 層 RM030A 號鋪。
交通方式： 深圳地鐵至會展中心站，步行大約 3 分鐘
營業時間： 10:00-20:00
圖片來源：農本方@Facebook
深圳中醫機構推介｜5. 香港大學深圳醫院中醫科
香港大學深圳醫院中醫科，因為有香港大學嘅深度參與，佢嘅醫療品質獲得雙重保障，成為好多港人北上就醫嘅首選「深圳中醫」機構。呢個中醫科提供全面而專業嘅診療服務，涵蓋傳統嘅辨證論治、精準針灸、舒緩推拿同埋個性化中藥處方。無論係慢性病嘅長期調理、體質嘅溫和改善，定係全面嘅健康管理，呢度都能夠為病人提供深入嘅身體評估同埋量身定制嘅長期調養方案，令你安心享受高品質嘅中醫服務。
地址： 深圳市福田區海園一路 1 號
交通方式： 深圳地鐵至深圳灣公園站，步行大約 5 分鐘
營業時間： 08:00–12:30、14:00–17:30
圖片來源：香港大學深圳醫院官方網站
深圳中醫機構推介｜6. 固生堂中醫
固生堂中醫作為另一間值得信賴嘅連鎖「深圳中醫」品牌，佢診所嘅整體定位側重喺提供實用且高效嘅中醫服務。固生堂提供便捷嘅中醫掛號同埋把脈問診，並結合多樣化嘅理療式治療方案。常見嘅服務項目包括專業嘅中醫推拿、拔罐、艾灸同埋刮痧等，旨在為患者提供全面而有效嘅健康調理，滿足唔同人群嘅養生需求。
地址： 南山街道南山大道南海大廈 1111 號 B 坐 3 樓
交通方式： 深圳地鐵至南山站，步行大約 5 分鐘
營業時間： 08:00–17:30
圖片來源：固生堂中醫官方網站
深圳中醫機構推介｜7. 廣州中醫藥大學深圳醫院
廣州中醫藥大學深圳醫院，由享譽全國嘅廣州中醫藥大學直接設立同埋管理，專業實力真係唔惹小。院內設有多個國家級同埋省級重點專科，例如備受推崇嘅針灸科同埋脾胃病科，為患者提供高水平嘅專業診療。服務範圍廣泛，涵蓋中醫診療、針灸推拿、內科調理、康復理療同埋婦兒保健等多元項目。醫院以佢獨特嘅中醫特色同埋現代醫學相融合嘅診療模式而聞名，致力於為患者提供全面、先進且人性化嘅醫療服務，係北上看中醫嘅優質選擇。
地址： 深圳市福田區北環大道 6001 號
交通方式： 深圳地鐵至梅景站，步行大約 10 分鐘
營業時間： 08:00–21:00
圖片來源：健康体检网官方網站
📝 香港人深圳睇中醫流程
第一步｜實名預約掛號
為咗確保你喺深圳中醫機構順利睇症，港人出發之前務必進行實名預約。你可以透過「深圳市衛健委」官方平台，或者直接關注各大醫院同埋中醫診所嘅官方微信公眾號嚟預約掛號。喺登記過程中，請務必使用有效嘅回鄉證資料嚟完成實名認證。值得一提嘅係，部分醫院仲支援你提前選擇特定嘅科室同埋心水嘅醫生，令你嘅就診體驗更加個性化同埋方便。
第二步｜到院取號報到
抵達醫院或者深圳中醫診所之後，你只需憑住回鄉證，就可以喺自助取號機或者前往人工窗口完成報到同埋取號程序。對於第一次睇症嘅病人，可能要花少少時間建立電子病歷，但整體流程通常都設計得簡單快捷，令你可以更有效率咁進入睇症階段。
第三步｜中醫看診及開藥
喺睇症過程中，專業嘅中醫師會遵循傳統嘅「望、聞、問、切」診斷方法，全面評估你嘅身體狀況。隨後，佢哋會根據你嘅具體體質同埋症狀，開立個性化嘅中藥處方或者調理方案。如果需要中藥代煎服務，你可以選擇喺診所即場攞藥、自己返屋企煎，或者更方便咁安排藥品寄送到你指定嘅內地代收點或住址，慳返煎藥嘅煩惱。
第四步｜推拿及理療安排
如果你嘅診療方案入面包含針灸、推拿、拔罐或者艾灸等理療項目，呢啲服務通常可以喺睇症嗰日直接喺院內嘅理療室進行。不過，實際嘅安排時間會根據診所嘅即時人流情況以及醫師嘅排期而有所調整，建議你喺預約或者報到嗰陣提前詢問，以便更好咁規劃你嘅時間。
圖片來源：eateatlam@TripMoment
💰 深圳中醫費用參考與支付
門診費用：
一般嘅中醫掛號同埋把脈問診費用大約喺人民幣 5 至 20 元之間。
具體費用會根據醫院嘅級別、地理位置同埋醫師嘅資歷有所浮動。
部分大型公立醫院或者特別出名嘅資深中醫師，佢哋嘅門診費用可能會略高，但整體嚟講仲係維持喺合理範圍。
治療與理療費用：
中醫推拿：大約人民幣 60 至 150 元。
針灸治療：大約人民幣 80 至 200 元。
艾灸：大約人民幣 100 至 200 元。
拔罐及刮痧：大約人民幣 20 至 80 元。
電子支付方式：
全面支援電子支付，如微信支付 (WeChat Pay) 同埋支付寶 (Alipay)。
部分機構都接受銀聯信用卡或者扣帳卡。
圖片來源：cowing_foodie@TripMoment
💡 港人深圳睇中醫貼士
選擇交通方便嘅深圳中醫機構係提升就診體驗嘅關鍵。我哋強烈建議你優先考慮嗰啲鄰近主要口岸（例如福田口岸、深圳灣口岸）或者地鐵沿線嘅大型醫院同埋連鎖中醫診所。咁樣唔單止可以大幅縮短你嘅通勤時間，令旅途更省心，亦都可以確保你喺北上睇中醫嗰陣，享受到最方便嘅交通服務。
提前掛號係節省寶貴時間嘅有效方法。深圳中醫機構普遍實行實名預約制度，所以，我哋建議你喺出發去深圳之前，透過「深圳衛健委」官方平台或者你選擇嘅醫院/診所官方微信公眾號，提前完成預約掛號。咁樣會大大減少你現場排隊等候嘅時間，令你嘅就診過程更流暢高效。
對於需要中藥處方嘅患者，請務必留意代煎中藥同埋攞藥嘅相關安排。喺醫生開咗中藥之後，你可以提前向診所詢問係咪提供代煎服務。更方便嘅係，部分醫院仲可以安排代煎好嘅藥品直接寄送到你指定嘅內地代收點，省卻咗你自行煎藥嘅繁瑣步驟，令你嘅養生體驗更加輕鬆無憂。
如果你嘅診療計劃入面包含針灸、推拿、艾灸等理療項目，雖然呢啲服務通常可以喺就診當日進行，但喺高峰時段，你可能需要預留額外嘅時間嚟排隊等候。因此，我哋建議你喺規劃行程嗰陣，充分預留睇症同埋治療所需嘅時間，確保你可以從容不迫咁享受整個養生過程，避免因為時間匆忙而影響體驗。
為了確保你喺深圳中醫機構順利完成支付，請務必提前做好電子支付同埋證件準備。深圳嘅醫療機構已經全面支援微信支付同埋支付寶等主流電子支付方式，所以，你喺出發之前應該確保你嘅支付 App 已經完成實名認證並綁定有效嘅銀行卡。同時，請務必帶埋你嘅回鄉證，以備身份核驗之需。
對於第一次北上體驗深圳中醫嘅患者，我哋建議你可以由基礎調理入手。優先選擇嗰啲價錢公開透明、服務流程成熟規範嘅連鎖中醫診所或者大型公立醫院。由基礎嘅把脈問診同埋體質調理開始，一步步了解自己嘅身體狀況並接受專業指導，咁樣唔單止可以令你嘅第一次體驗更加安心，亦都為未來嘅深入治療打好基礎。
深圳酒店推介
在深圳中醫診所完成問診，或享受完推拿、針灸、艾灸等理療項目後，身體常會感受到一種深層放鬆後的輕微倦怠或酸脹感。此時，我們強烈建議您安排在附近酒店留宿一晚，以便身體得到充分的休息與恢復，避免長途往返帶來的額外疲勞。選擇交通便利、靠近診所或口岸的酒店，不僅方便您第二天繼續療程或輕鬆返回香港，更能將這份舒適的養生體驗延續下去，讓您的深圳中醫醫療旅行更臻完美。
👉酒店 10% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂酒店享至多 10% 優惠
👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%
👉新用戶優惠代碼（第2張訂單）: 新用戶第二次預訂酒店可享至多 5% 優惠
把握機會！即日起至優惠售罄，透過 Trip.com 應用程式註冊成為會員，即可尊享高達 10% 的獨家折扣！立即點擊，開啟您的優惠之旅！此處查看更多！
深圳富臨大酒店（羅湖口岸火車站店）
用戶評分: 8.6/10.0
價錢：HK$340起
房間面積很大 環境很優美 外景可以看見深圳河 不過插座有點少 浴室的花灑是固定的 姊妹們可以安心使用了 位置很方便 在羅湖口岸附近 穿過地下通道就找到了 附近的羅湖商業城很多東西吃 酒店裡麪也有二十四小時便利店 缺點是最近在修地鐵外面的路有點窄走起來有點艱難 贊一下工作人員服務有禮 健身房的設施不多但是空間夠大 總體來説還是不錯的 下次到深圳再住這裏
深圳好日子皇冠假日酒店
用戶評分: 9.3/10.0
價錢：HK$825起
五星力薦皇冠假日！這次入住體驗真的超驚喜，工作人員全程都是甜美親切的笑容，溝通起來特別舒服。本來衹是隨口問了句周邊哪裡好玩，沒想到前台小姐姐不僅給了超詳細的景點推薦，還貼心標註了打卡路線和避坑指南。更意外的是，酒店還主動給我們升級了房型，這份升級禮遇直接讓旅途幸福感拉滿！房間乾淨整潔，床品柔軟舒服，早餐的品類也很豐富，下次再來一定還選這家！ 酒店位置好，交通超方便。
深圳大中華喜來登酒店
用戶評分: 9.5/10.0
價錢：HK$916起
説真心話，服務真的很好，而且不做作，從進門幫拿行李，到入住後詢問感受都很到位，因為我們連住三晚，第一次給我們的房間是兩張單人床拼起來的，雖然床墊是一張，但中間會凹進去，於是給我們趕忙打掃了一間全景套房出來，也沒有和我們商量是否第二天從套房裡換出來，這點我覺得酒店態度很舒服也不小氣，但是東樓的人實在太多了，這電梯有點小區的感覺，一直停，並且人好多，可以理解但不是最喜歡，再有一點是泳池是外包的，這點我覺得不該是個大酒店該做的，在上海我沒看過哪家1000/晚的酒店的泳池是外包的，我覺得應該要控制人數。 總的來説服務真的無可挑剔，對了，早餐很有性價比，omelette真的很好，軟蛋餅也十分不錯。
皇朝商務酒店（深圳福田口岸店）
用戶評分: 8.5/10.0
價錢：HK$328起
1. 酒店位置超便利，步行可達商圈！房間乾淨整潔無異味，床品柔軟好眠，服務人員熱情貼心，有求必應。性價比超高，下次來還選這裏～ 2. 入住體驗超棒！裝修簡約大氣，設施齊全且新，衞生細節拉滿。早餐種類豐富美味，前台服務高效周到，整體感受極佳，強烈推薦！ 3. 性價比絕了！房間寬敞明亮，通風效果好，隔音到位超安靜。工作人員專業友善，辦理入住退房都很快，體驗感滿分，值得二刷～他們還幫我們升級房型，下次再來👍🏻
深圳旅遊攻略
萬象天地 2026 港人必去深圳南山商場！超多商舖、 5 大打卡位！巨型充氣抱抱象「Bubblecoat Elephant」、深圳巨人展
華強北懶人包2026 華強北必買電子產品、10 大必逛商場介紹
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
