深圳五洲體育中心酒店63折優惠｜每晚人均$224起！農曆新年、復活節、周末不加價
深圳五洲體育中心酒店於2025年底正式開幕，坐落於福田核心區域，步行可到黃木崗地鐵站，緊鄰華強北路商業區及深圳市體育中心，深圳市體育中心不時有人氣歌手舉辦演唱會及大型體育活動等。Yahoo Travel為你搜羅深圳五洲體育中心酒店最新優惠，這間新酒店就是北上參加完活動留宿首選。
繼續有深圳酒店優惠！深圳五洲體育中心酒店推出最新優惠低至近63折，入住標準房每晚最平只需$672起，可兩大一小入住，人均低至$224，價格包括免費首輪迷你吧及延遲退房至下午兩點，最重要是農曆新年、復活節假期及周末入住不加價。另外亦有包自助早餐、自助晚餐等套票，適合不同住宿需求，即睇優惠詳情！
⭐平均每晚最平$672起、紅日不加價
深圳五洲體育中心酒店有多款不同的住宿優惠，當中最便宜的是「連住不含早套餐」，入住標準房1間2晚或2間1晚，平均每房每晚$672起，房間可2大1小入住，除開人均只需$224起，如果入住情況許可有機會可免費升級至景觀房間。如果只住1房1晚則有限時特惠套票，每晚$863起，已包雙人自助早餐，身高1.2米以下小童亦可免費享用，除開人均$287.7起。這兩款優惠還包括免費首輪迷你吧及延遲退房至下午2時，而且紅日假期包括農曆新年及復活節，以及周末入住都是一樣價錢，適合繁忙上班族放假去玩的貼心優惠！
【連住不含早套餐】標準房1間2晚／2間1晚（含首輪迷你吧免費＋免費延遲退房至下午2時）
標準大牀房（帶浴缸）／雙床房／1間2晚／2間1晚
免費首輪迷你吧／延遲退房至下午2時（可視房態情況升級景觀房）
優惠價：$1,313起，平均每房每晚$672起，2大1小入住人均$224起
（原價$2,126）
【限時特惠】標準客房1間1晚（含雙人自助早餐＋迷你吧＋延遲下午2時退房）
標準大牀房（帶浴缸）／雙床房
雙人自助早餐，身高1.2米以下小童免費享用
免費首輪迷你吧／延遲退房至下午2時
優惠價：$863起，2大1小入住人均$287.7起
（原價$1,218）
復活節Staycation之選 包早晚餐人均$602起
如果想豪華一點，則可選擇美食套餐，入住標準房1晚，連雙人海鮮果木烤肉自助晚餐及雙人自助早餐，每晚$1,204起，即人均$602起，同享免費首輪迷你吧、延遲退房至下午2時及視入住情況免費升級景觀房。不過這個優惠不適用農曆新年前後，其他紅日及周末都是同價，不妨提早部署復活節Staycation，目前最遠可預約至2026年6月30日。
【開業&年終大促｜美食套餐】標準房1間1晚（含雙人自助早餐＋雙人海鮮果木烤肉自助晚餐＋首輪迷你吧免費）
標準大牀房（帶浴缸）／雙床房
雙人自助早餐，身高1.2米以下小童免費享用
雙人海鮮果木烤肉自助晚餐
免費首輪迷你吧／延遲退房至下午2時（可視房態情況升級景觀房）
優惠價：$1,204起，人均$602起
（原價$1,791）
福田核心區新酒店 步行4分鐘到地鐵站
酒店坐落於福田核心區域，緊鄰深圳市體育中心與黃木崗交通樞紐，地點與交通都十分方便。地鐵7號線或14號線直達，只要步行約4分鐘就可以到達黃木崗地鐵站，數站即到福田市中心，亦可輕鬆前往深圳各主要商業區和旅遊景點。而且鄰近著名的華強北路商業區，想購物的人一定很喜歡！最重要的是，隔離的深圳市體育中心經常舉辦大型活動，不少人氣歌手的世界巡迴演唱會都會選址這裡，楊丞琳去年都曾在這舉辦演唱會。大家看完演唱會或球賽等活動，入住這間酒店就完美了！
特設運動員專屬房 先進健身設備及運動空間
酒店初期為第十五屆全運會而設，亦為未來舉辦其他大型體育活動作準備，全館共有223間客房，當中最特別是有30間專為運動員設計的專屬房，另外當然少不了配備多款先進健身設備的免費健身中心。公共設施方面一應俱全，例如600平方米主媒體中心宴會廳、3個多功能會議室、康復中心、室内恆溫泳池、健身房、瑜伽房等。值得一提有三間特色餐廳，例如提供超多選擇的全日自助餐「冠享全日餐廳」。
深圳五洲體育中心酒店（Shenzhen Wuzhou Sports Center Hotel）
地址：深圳福田區泥崗西路2013號（地圖按此）
交通方法：乘搭深圳地鐵14號線至「黃木崗站」出口11步行4分鐘到達。
更多相關文章：
內地今年首場寒潮殺到！北方多地暴雪＋高速公路封閉｜香港「大寒」急降至12度
香港高鐵1月新增西九直達南京、無錫、合肥等16個站點！即睇車程＋票價＋預約方法
珠海長隆飛船酒店送20吋行李箱優惠｜人均$236.8起！暢玩飛船樂園／海洋王國／長隆秀＋送上網卡
農曆新年好去處｜深圳東莞3天純玩親子團人均$869起！玩轉3大樂園包食6餐：觀瀾卡魯冰雪世界＋深圳野生動物園＋東莞海立方環遊城
