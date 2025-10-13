深圳交通優惠｜深圳前海華發冰雪熱雪奇蹟直通巴單程只需$70！市區多個上落點、1小時直達

【Now Sports】法國與德國周五齊在世界盃外圍賽派蛋，不過兩軍教練異口同聲說贏得少。法國以3:0大勝阿塞拜疆，教練迪甘斯賽後說：「我不會過份雀躍，我們是贏波，取得3個入球，但可以取得更多。」也難怪迪甘斯這樣說，法國全場埋門超過30次，只取得3個入球，而迪甘斯球員時代曾協助法國以10:0大勝同一對手。「這是多添3分，但也許不是我們所想要的方式。我們完成工作，星期一將是另一場比賽，另一個情況。」在D組3戰全勝的法國將於下周一作客冰島。德國在A組以4:0大勝盧森堡，教練拿高士文言辭間亦指出贏得少：「我們也許可多入一或兩，不過是值得的勝利，一場我們絕對想贏，並需要贏的比賽。」

now.com 體育 ・ 1 天前