深圳交通優惠｜深圳前海華發冰雪熱雪奇蹟直通巴單程只需$70！市區多個上落點、1小時直達
前海華發冰雪熱雪奇蹟成深圳近期最熱門景點，現時想特登安排北上去玩雪，已經有得選擇由香港點對點直達的交通方式——直通巴士！港九新界多區都有上車點，約1小時就去到華發冰雪世界，部分車站每日更有超過20個班次，輕鬆隨時出發，單程車票只需$70，即睇內文上車地點！
香港往返前海華發冰雪世界僅1小時車程
前海華發冰雪世界熱雪奇蹟已於9月底開幕，為最新、全球最大室內滑雪場，各大平台推出優惠門票及酒店套票等，價錢超抵。如果一家大小出發，不想麻煩搭車到各口岸過境再轉公共交通工具，選擇直通巴士絕對是最快捷又舒適的交通方式，車程只需約1小時。現在環島中港通及永東巴士都有營運香港各區至華發冰雪世界的路線，上車點多在九龍及新界多區，其中環島中港通獨有銅鑼灣上車選擇，永東巴士亦有深圳灣口岸出發班次！乘客購票前可考慮哪一個上車點更方便，再選擇買哪一間直巴公司。
直通巴士單程最平$40
往返前海華發冰雪世界的單程車票為$70，深圳灣口岸出發更只需$30。Yahoo購物專員睇過，環島中港通的車票可經Klook購買，「Open車票」有效期180天，至少出發日期1日前致電客服專線預訂留位及使用Klook憑證兌換車票即可，大節日如新年、聖誕不適用；而永東巴士的車票則可在KKday購買，即日起至2025年11月30日前出發或回程適用，憑車票兌換碼自行到網站或微信小程序預約及兌換，手續簡單。
環島中港通
價錢：$70
香港上落點：銅鑼灣時代廣場、荃灣德海街、大圍村南道、觀塘馬蹄徑、旺角朗豪坊
有效期180天
大小一律同價
必須在出發日期前1日以使用憑證兌換實體票券
所選預訂參加日期僅供參考，並非確認出行日期或保留座位。乘客在收到預訂確認郵件後，仍需致電客服專線（香港: +852 29798778 內地: +86 4008822322）確認出行日期以及預訂留位（不應晚於出發前24小時），否則可能會導致無法按所選預訂參加日期出行
請注意：Klook訂單上的二維碼只供記錄，乘客請根據訂單上的確認詳情內的訂單號乘坐
如遇節假日，乘客須提前訂位，並在乘車點支付節假日附加費方可乘車
Open車票不適用於農曆新年、復活節、清明節、勞動節、端午節、國慶節、聖誕節、中國進出口商品交易會（『大節日』），乘客須於有效日期內使用，如乘客所選日子已滿座/不適用，請選擇其他日子使用。
永東巴士
價錢：$30起
香港上落點：觀塘APM、鑽石山荷里活廣場、啟德體育園、旺角油麻地、尖沙咀中港城、太子、葵芳新都會廣場、沙田希爾頓中心、荃灣如心廣場、荃灣愉景新城、元朗YOHO Mall、屯門V City
此產品是車票兌換碼，並非正式車票，成功購買後，需依下列兌換方式使用。
每人將會收到1張單程車票兌換碼，限即日起至2025年11月30日前出發或回程。
車票兌換流程：憑「兌換編號」於2025年11月30日或以前，到網站 https://www.myeebus.com/eebusfans/ , 或掃描微信公眾號二維條碼（兌換流程參考商品圖片），車票以港幣結算兌換，自行兌換實際乘車日期及站點，過期作廢不再補發。
兌換車票時以官網提供之最終車費/時間班次/訂出的票務系統及供應情況作準。
兌換卷付款流程完成後一律不接受退款，車票訂位後不能更改或取消，所有事項和爭議，包括條款之細則解釋，均以永東巴士最終決定為準。
深圳華發冰雪世界
地址：深圳市寶安區沙井街道和一社區沙井南環路555號（地圖按此）
交通：深圳地鐵會展城站C出口，步行約13分鐘；於九龍或新界多個地點乘搭直通巴士直達。
