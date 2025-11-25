深圳人氣玩樂優惠推介：機票回贈$78、機票酒店套票半價、旅遊禮包大放送

深圳人氣玩樂優惠推介

plan緊下個trip返大陸？唔想次次都係廣州深圳短線遊，想飛遠啲去北京、上海、成都嘆世界？醒你一個慳錢大法：由深圳出發！ Trip.com 現正推出「GO MAINLAND」內地旅遊激賞優惠，教你點樣玩得更精明、慳得更多，成個旅程嘅 budget 即刻鬆動晒！

北上激賞！酒店 6 折起！🔥

香港高鐵訂票優惠！🔥

世界之窗🔥深圳必玩！4.5分景點，$76起即日可用🎉

深圳野生動物園🔥即日可用｜夜景超美｜HK$217起🎟️

深圳歡樂谷⚡️即日可用｜隨買隨用｜夜景主題樂園🔥HK$152起

深圳一日遊🌊騎行楊梅坑+探秘古城+海鮮盛宴，僅HK$191！

Trip.com優惠大合集 (不停更新)

【Trip.com獨家】內地旅遊慳錢三步曲！

第一步：【限時！】深圳出發機票，即賺 HK$78 現金回贈！

內地全新優惠

諗住去邊？無論係去上海感受魔都魅力、去成都搵熊貓、定係去哈爾濱睇冰雕，只要你喺推廣期內預訂由深圳出發去以下指定城市嘅機票，完成旅程後即刻有 1000 Trip Coins (價值 HK$78) 自動存入你戶口！

推廣日期： 11月1日 至 12月31日

限定城市包括： 上海、北京、成都、重慶、昆明、南京、杭州、烏魯木齊、哈爾濱、三亞

第二步：【逢星期二】機票+酒店套票，癲價半價搶！

plan行程最煩就係分開book機票同酒店？Trip.com 嘅機票+酒店套票幫到你，一click搞掂，仲有激抵折扣！記得mark實逢星期二，準時上App搶優惠！

內地機票+酒店套票： 輸入優惠代碼 SMHWCQIIGR ，即享 85折 (最高減 HK$150)！

【App限定】半價震撼 Code： 逢星期二再嚟搶，內地機票+酒店套票 低至半價 (最高激減 HK$500)！

第三步：拎齊內地旅遊專享優惠禮包！

除咗以上激賞，我哋仲準備咗一系列優惠券，無論你係想book酒店、買景點門票定係join local tour，都有著數！

酒店半價起： 滑雪、溫泉、海景度假酒店任你揀！

旅行團/獨立包團： 半價或9折優惠，一家大細或者同friend包團玩仲抵！

景點門票/火車票： 優惠高達 HK$170！

靈感湧現！內地 Destination Ideas

仲未有頭緒去邊好？即睇我哋為你精心挑選嘅主題之旅！

❄️ 東北冰雪奇緣：感受北國光影

東北冰雪奇緣

🏛️ 中式古建築巡禮：一睹千年匠心

古建築巡禮

北京： 故宮、天壇、頤和園，感受皇城根下嘅歷史厚重感。

西安： 夢回大唐，睇兵馬俑，喺古城牆上踩單車。

杭州： 漫步西湖，感受「淡妝濃抹總相宜」嘅詩意。

👨‍👩‍👧‍👦 旅行團/獨立包團：唔駛plan，輕鬆玩！

旅行團優惠

想一家大細或者同成班friend去玩，又懶得plan行程？獨立包團就最啱你！全程有專人安排交通住宿，仲可以揀粵語導遊，玩得更投入！

【人氣之選】4日廈門+鼓浪嶼+福建土樓： 人均只需 HK$1,870 起，探索閩南文化同世界遺產！

【風花雪月】5日大理+麗江之旅： 人均 HK$5,365 起，喺蒼山洱海間享受悠閒時光。

【天府之國】5日成都深度遊： 人均 HK$5,584 起，去都江堰、樂山大佛，品嚐地道川菜。

深圳本地玩樂推介

喺深圳出發前或者返香港前，不妨留一日喺深圳玩下！

深圳本地優惠

世界之窗： 一日環遊世界，打卡必到！

深圳野生動物園： 親子遊首選，近距離接觸可愛動物。

卡魯冰雪世界： 喺炎熱嘅深圳都可以滑雪，夠晒特別！

平安金融中心雲際觀光層： 登上深圳最高點，360度飽覽城市景色。

心動不如行動！

優惠名額有限，送完即止！快啲上 Trip.com App，鎖定心水目的地，用最抵嘅價錢，plan một 趟精彩嘅內地之旅啦！

