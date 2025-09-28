深圳前海華發冰雪世界優惠門票、必玩設施、主題酒店

貝澳濕地油污源頭未明 鄰近俊和地盤否認涉事
嚟啦！全球最大嘅室內滑雪場殺到深圳！滑雪迷以後唔使再山長水遠飛日韓歐美啦！🤩
萬眾期待嘅 深圳前海華發冰雪世界 預計會喺 2025年9月29日 試業，呢個佔地足足有14個足球場咁大嘅冰雪王國，勢必成為大灣區最新最潮嘅玩樂地標！想知有幾巴閉？點樣去最方便？有咩優惠？唔使心急，Trip.com 已經幫你準備好一篇超詳盡嘅「懶人包」，由交通、門票、必玩設施到附近酒店，一次過打包晒畀你，即刻碌落去睇啦！👇
香港去深圳交通方式
交通方式
乘車時間
費用（約）
特點
高鐵
約 20-30 分
HK $80+
最快捷、班次頻密，抵達深圳後可轉深圳地鐵
跨境巴士
約 1 小時
HK $50-70
直達深圳市區，經口岸過關
港鐵
約 1 小時+
HK $30 - 50
經港鐵東鐵線至羅湖或福田口岸，轉乘深圳地鐵
自駕
約 1 小時
油費和過路費視情況而定
需辦理相關手續，自由安排路線和時間
焦點速遞：深圳前海華發冰雪世界 4大必知亮點
呢個耗資近300億人民幣打造嘅冰雪世界，究竟有咩咁吸引？即刻同你劃重點！
1. 面積最大！14個足球場咁大！ ❄️
無錯，你無睇錯！滑雪場總面積高達10萬平方米，全年恆溫-3°C至-5°C，保證你隨時都有最靚嘅雪質去馳騁！
圖片來源：深圳市前海管理局
2. 國內最長滑雪道！刺激感MAX！ 🏂
場內將會有一條長達450米嘅超長滑雪道，垂直落差有成83米，無論你係新手定高手，都保證玩到唔想走！
圖片來源：深圳市前海管理局
3. 唔止滑雪咁簡單！仲有得潛水衝浪！ 🌊
最Surprise嘅係，入面竟然有個亞洲罕見嘅室內深潛基地！33米深嘅潛水區，全年恆溫28°C，仲有人造浪池、攀岩等設施，簡直係極限運動愛好者嘅天堂！
4. 一站式度假體驗！玩完即刻Shopping！ 🛍️
滑完雪攰攰哋，可以即刻去「極光主題商店街」醫肚兼Shopping！由特色餐廳、潮流商店到寵物友善空間都應有盡有。玩夠本仲可以直接入住旁邊嘅 JW萬豪主題酒店，歎返個靚Spa，爽！
記低地址同開幕日期！ 📍
地址： 深圳市寶安區沙井街道和一社區沙井南環路西段 (鄰近會展城地鐵站)
預計試業： 預計2025年9月29日開幕
開幕時，Trip.com會第一時間開賣門票，仲會有獨家早鳥優惠！記得mark實我哋平台，幫你搶頭啖湯！
深圳前海華發冰雪世界交通
地鐵：搭乘便捷的深圳地鐵至『會展城站』，從 C 出口出站後，步行約 13 分鐘即可輕鬆抵達深圳前海華發冰雪世界，非常適合綠色出行。
的士 / 網約車：從深圳市中心出發，您可以選擇搭乘的士或透過網約車服務，直接抵達深圳前海華發冰雪世界，享受門到門的便捷交通體驗。
租車自駕：對於選擇自駕出行的遊客，只需在導航系統中精準定位『深圳前海華發冰雪世界』，園區內設有寬敞的大型停車場，讓您無憂停車，盡享冰雪樂趣！
等唔切？深圳現有滑雪場頂住癮先！
如果10月份先有得玩實在太耐，不如去以下幾個深圳現有嘅冰雪場玩住先，一樣咁爽！
1. 卡魯冰雪世界：親子/新手滑雪天堂
位於觀瀾湖，係廣東目前最大嘅室內滑雪場之一。場地分開滑雪區同娛雪區，啱晒一家大細或者想初嘗滑雪嘅朋友仔。
Trip.com有207條關於卡魯冰雪世界的真實評價，平均評分4.4/5.0。以下為精選評價：
Trip.com用戶 (5.0/5.0)
場內提供教練租借服務，可選擇廣東話教練或女性教練，另設有娛雪區域，適合不同需求的遊客。需特別注意：計時方式為從進場至離場全程計算，建議預留足夠時間更換與歸還衣物。
2. 世界之窗-阿爾卑斯冰雪世界：打卡一流
喺世界之窗園區入面，除咗滑雪溜冰，最正係有超靚嘅冰雕展，配合燈光效果，影相打卡一流！
Trip.com有328條關於世界之窗-阿爾卑斯冰雪世界的真實評價，平均評分4.6/5.0。以下為精選評價：
Trip.com用戶 (5.0/5.0)
夏天去阿爾卑斯山和雪場玩很爽。裡面冷得要命，不過他們會提供外套、鞋子等等。你還可以滑冰和滑雪。滑梯和滑冰的票價是130元。觀光需要另外買票。
3. SKINOW 雪樂山滑雪：專業學滑雪
想正正經經學滑雪？呢間室內模擬滑雪學校就最啱你。透過模擬器練習，可以安全又有效率咁學識基本功，深圳有幾間分店，非常方便。
Trip.com有2條關於雪樂山室內滑雪（深業上城店）的真實評價，平均評分4.7/5.0。以下為精選評價：
Trip.com用戶 (4.0/5.0)
商場內可以有這麼大的地方可以練習滑雪，感受滑雪的氣氛。設備很齊全，地方亦寬倘，大門有一位白熊先生正在等著你呢。
4. 海昌·樂漫冰雪王國：東歐童話風
行東歐嘉年華主題，場內分咗五大主題區，好似入咗童話世界咁。除咗玩雪，仲有木馬、小型過山車等機動遊戲。
Trip.com有26條關於海昌·樂漫冰雪王國（深圳海雅店）的真實評價，平均評分4.4/5.0。以下為精選評價：
Trip.com用戶 (5.0/5.0)
門口裝修得色彩繽紛好吸引小朋友滑冰梯好好玩，仲有木馬、小型過山車，小朋友好開心有一大優點是門口有玻璃可望到入面情況，一個家長陪小朋友入去玩，另一個不入去都可以在外看到。貼士：一定要帶手套 ，自備冷帽蓋到耳仔、帶口罩更保暖用防水袋裝電話避免整濕
玩到攰點算？深圳住宿推介
玩完成日，梗係要搵間舒服嘅酒店回下氣！Trip.com會員有著數！
精選酒店一覽：
1. 深圳富臨大酒店
用戶評分: 8.5/10.0
價錢：HK$341起
用戶評價：
房間面積很大 環境很優美 外景可以看見深圳河 不過插座有點少 浴室的花灑是固定的 姊妹們可以安心使用了 位置很方便 在羅湖口岸附近 穿過地下通道就找到了 附近的羅湖商業城很多東西吃 酒店裡麪也有二十四小時便利店 缺點是最近在修地鐵外面的路有點窄走起來有點艱難 贊一下工作人員服務有禮 健身房的設施不多但是空間夠大 總體來説還是不錯的 下次到深圳再住這裏
2. 深圳好日子皇冠假日酒店
用戶評分: 9.3/10.0
價錢：HK$809起
用戶評價：
週末帶着家人來深圳遊玩，還是選擇了好日子皇冠假日酒店，已經住過很多次了每次都超出預期！簡直是治癒了我真箇週末💗 👉 位置絕了！出門就是地鐵口和福田高鐵去香港超級方便，步行或者打車到購物公園商圈/蓮花山公園景點還有書城也就5分鐘左右 👑 👉 服務暖到心坎裏！從下車小哥主動提行李、前台小姐姐温聲細語的辦理，到客房阿姨看到我帶了長者家來入住默默多放了瓶裝水補充毛巾… 每一個細節都讓人感到被尊重和照顧！
3. 深圳回酒店
用戶評分: 9.2/10.0
價錢：HK$784起
用戶評價：
位置優越，附近生活配套齊全，交通非常便利。房間寬敞整潔，設施新穎，床褥柔軟，令人放鬆。服務人員親切有禮，樂於協助。酒店早餐選擇多樣又美味，健身房和泳池都很乾淨。整體住宿體驗滿意，十分推薦給旅遊，小包小何服務態度非常好！
4. 皇朝商務酒店（深圳福田口岸店）
用戶評分: 8.5/10.0
價錢：HK$267起
用戶評價：
入住酒店時，職員把我所入住的房間類型升級為套房，設施有兩個獨立洗手間，有一個客廳，獨立衣帽間，全屋清潔整齊，沒有煙味，床是King size 大床，電視可以接受數碼 TVB新聞台及 TVB Plus 。 是一次超值體驗
