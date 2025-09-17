全球最大室內滑雪場「深圳華發冰雪熱雪奇蹟」優惠買一送一！人均$194起滑足4小時 再送深圳酒店$150優惠券｜深圳好去處

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

全球最大室內滑雪場「深圳華發冰雪熱雪奇蹟」優惠買一送一！人均$194起滑足4小時 再送深圳酒店$150優惠券

位於深圳前海、全球最大的室內滑雪場的「華發冰雪熱雪奇蹟」將於9月29日正式開幕！總面積約10萬平方米，相當於11個足球場大小的「華發冰雪熱雪奇蹟」，配備5條國際雪聯認證的賽事級雪道，還配備大灣區首個室內潛水設施及五星級酒店JW萬豪酒店，絕對是全球數屈一指的滑雪娛樂綜合體！Yahoo購物專員為大家搜羅門票優惠，Klook推出買一送一優惠，雙人初/中級道4小時滑雪票人均只要$194起，除開每小時低至$48.5起，即睇優惠詳情！

位於深圳前海、全球最大的室內滑雪場的「華發冰雪熱雪奇蹟」將於9月29日正式開幕！（圖片來源：官方）

全球最大室內滑雪場！設5條雪道+娛雪區+地形公園

緊鄰深圳國際會展中心及深圳國際機場的深圳華發冰雪世界，集全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」、五星級酒店JW萬豪酒店、深度約33米的室內潛水基地、極光主題景觀商店街等設施於一體。最矚目的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」，面積相當於11個足球場大小，全年恆溫零下3-5度，提供降雪效果，設有供租賃區、休息區、餐飲區、滑雪學校及VIP室等配套，而且配備5條國際雪聯認證的賽事級雪道，其中一條單道滑道長達463米、垂直落差達83米，刺激度十足。另外，現場還有2大地形公園及娛雪區，其中娛雪區備有14項冰雪遊樂項目，包含極地探險之旅、速降回旋雪圈道、搖擺雪圈道等，大人細路都能享受不同的冰雪體驗！

全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」，面積約10萬平方米，相當於11個足球場大小。（圖片來源：官方）

配備5條國際雪聯認證的賽事級雪道，其中一條單道滑道長達463米、垂直落差達83米，刺激度十足。（圖片來源：官方）

娛雪區提供14項冰雪遊樂項目，如極地探險之旅、冰上碰碰車、夢幻飄雪區（圖片來源：官方）

雙人滑雪票買一送一！共4人入場、人均$194

開業前在各旅遊平台推出優惠，先講講最抵買的Klook，9月18日至9月22日每日12pm推出買一送一優惠，適用於雙人初/中級道4小時滑雪票、中/高級道不限時滑雪票，雙人初/中級道4小時滑雪票買一送一即可以共4人入場，人均只要$194起，而中/高級道不限時滑雪票買一送一、2人入場人均$310起。除了有門票優惠外，購買任何深圳華發冰雪熱雪奇蹟滑雪票，Klook都會送你一張深圳酒店$150優惠券，沒有消費門檻，即訂即減，十分划算！想知滑雪場附近有甚麼酒店推介？👉🏻＞＞＞按這裡

雙人初/中級道4小時滑雪票

Klook買一送一價錢：$776起/4人，人均$194起

SHOP NOW

中/高級道不限時滑雪票

Klook買一送一價錢：$620起/2人，人均$310起

SHOP NOW

Klook將在9月18日至9月22日每日12pm推出買一送一優惠，適用於雙人初/中級道4小時滑雪票、中/高級道不限時滑雪票！（圖片來源：官方）

深圳華發冰雪熱雪奇蹟票價一覽

除了Klook快閃優惠，還有多個深圳華發冰雪熱雪奇蹟門票優惠選擇。滑雪票以3小時初級滑雪票最平，每人$342起，如果想跟朋友一齊入場，就可以入手雙人票，除開每人$323.7起，比單人入場平$18.3起。提提大家，滑雪票包含裝備，如滑雪服、滑雪鞋、頭盔、滑雪板、滑雪杖（僅雙板配備雪杖）及儲物櫃，大家可以兩手空空入場～而娛雪票及組合套票暫未發售，可以Bookmark此文章，留意Yahoo Travel的更新！

初級道3小時滑雪票

價錢：$342起 （原價$381起）

按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂 按此經KKday預訂

雙人初級道3小時滑雪票

價錢：$647.4起 （原價$761.2起）

按此經Trip.com預訂

初/中級道4小時滑雪票

價錢：$412 （原價$457起）

按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂 按此經KKday預訂

雙人初/中級道4小時滑雪票

價錢：$753 （原價$778起）

按此經Klook預訂

中/高級道4小時滑雪票

價錢：$489.9 （原價$544.6起）

按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂 按此經KKday預訂

中/高級道不限時滑雪票

價錢：$557 （原價$621起）

按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂 按此經KKday預訂

所有票價皆包含裝備，如滑雪服、滑雪鞋、頭盔、滑雪板、滑雪杖（僅雙板配備雪杖）及儲物櫃。（圖片來源：官方）

以冰雪主題為核心，集世界全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」、五星級酒店JW萬豪酒店、深度約33米的室內潛水基地、極光主題景觀商店街等設施於一體。（圖片來源：官方）

深圳華發冰雪世界

淡季：週一至週五（不包10月1至3日、10月6至8日、10月11日、12月22至26日22/12-26/12）

平季：週末（不包10月4至5日、10月11日）

旺季：10月1至8日

地址：深圳市寶安區沙井街道和一社區沙井南環路555號（地圖按此）

交通：深圳地鐵會展城站C出口，步行約13分鐘

