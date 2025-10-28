江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
雙11優惠2025｜深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1！人均$310.5不限時任滑全球最大室內滑雪場｜深圳好去處
全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」已經在9月底開幕！一開幕就吸引很多滑雪新手、高手北上朝聖這個總面積約10萬平方米，相當於11個足球場大小的滑雪場～Klook推出買一送一優惠，中/高級道不限時滑雪票原價$621起，人均只要$310.5起，就可以由滑雪場開門滑到夜晚關閉，十分划算，即睇優惠詳情！
中/高級道不限時滑雪票買1送1！人均$310.5不限時任滑
Klook在10月28日9pm推出買一送一優惠，中/高級道不限時滑雪票2位原價$621起，輸入優惠碼、折後人均$310.5起，可以在營業時間內無限任滑！提提大家，滑雪票包含裝備，如滑雪服、滑雪鞋、頭盔、滑雪板、滑雪杖（僅雙板配備雪杖）及儲物櫃，大家可以兩手空空入場～
【Klook獨家—買一送一】華發冰雪熱雪奇蹟 - 中/高級道不限時滑雪票
價錢：$621/2位
（原價$$1,242/2位），人均$310.5
全球最大室內滑雪場！設5條雪道+娛雪區+地形公園
深圳華發冰雪世界緊鄰深圳國際會展中心及深圳國際機場，集全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」、五星級酒店JW萬豪酒店、深度約33米的室內潛水基地、極光主題景觀商店街等設施於一體。最矚目的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」，全年恆溫零下3-5度，提供降雪效果，設有供租賃區、休息區、餐飲區、滑雪學校及VIP室等配套，而且配備5條國際雪聯認證的賽事級雪道，其中一條單道滑道長達463米、垂直落差達83米，刺激度十足。另外，現場還有2大地形公園及娛雪區，其中娛雪區備有14項冰雪遊樂項目，包含極地探險之旅、速降回旋雪圈道、搖擺雪圈道等，大人細路都能享受不同的冰雪體驗！
深圳華發冰雪世界
淡季：週一至週五（不包10月1至3日、10月6至8日、10月11日、12月22至26日22/12-26/12）
平季：週末（不包10月4至5日、10月11日）
地址：深圳市寶安區沙井街道和一社區沙井南環路555號（地圖按此）
交通：深圳地鐵會展城站C出口，步行約13分鐘
雙11優惠2025｜最愛旅遊産品平台推介Top 3！即睇機票/酒店/門票/交通/一日遊優惠時間表
雙11優惠回顧｜2024年最多人買旅遊產品Top 5！日本USJ門票、行李箱、一口價機票最搶手，第1位經常出現減價戰？
雙11優惠2025｜深圳大梅沙京基洲際酒店2大2小人均$432.5起！住海景房兼嘆私人沙灘 送自助晚餐/旅拍服務
雙11優惠2025｜5星級深圳凱賓斯基酒店人均低至$408.5起！萬聖節/周末不加價 住行政房送早餐、全日酒廊禮遇｜深圳酒店
雙11優惠2025｜深圳君悅酒店低至65折！人均$435.3起 包自助晚餐／嘉賓軒行政禮遇、滑冰場門票｜深圳酒店
雙11優惠2025｜金光飛航船票單程低至$1！另有$11/$111優惠 夜航、週末出發適用
雙11優惠2025｜歐洲防盜神器7大推介！最平$167.8入手便攜式安全門鎖/防盜旅行包/Apple AirTag
雙11優惠2025｜韓國芝山滑雪場1日遊優惠！第2位只要$111、人均$369.5 包60分鐘廣東話教練課程/滑雪裝備/首爾專車接送
雙11優惠2025｜澳門格蘭披治大賽車門票9折優惠 再送杏仁餅/AIRSIM上網卡
深圳新酒店2025｜深圳福田酒店20間推介！人均低至$126.5起 今年新開大賣東方美學設計/鄰近福田口岸/免費租借漢服
