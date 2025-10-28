雙11優惠2025｜深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1！人均$310.5不限時任滑全球最大室內滑雪場｜深圳好去處

中國外交部發言人毛寧在社交媒體X帖文指，中國正在安徽合肥建設「人造太陽」，這個燃燒等離子體實驗超導托卡馬克(BEST)項目，將於2027年完工，可能成為人類歷史上第一個通過核聚變發電的托卡馬克。 安徽「人造太陽」項目首個真空大部件杜瓦底座本月1日成功完成吊裝，預計到2030年有望通過核聚變點亮第一盞燈，推動人類能源革命。 央視早前報道，杜瓦底座重400多噸，是國內聚變領域最大的真空部件，直徑約18米、高度約5米，用來承載總重約6700噸的主機。底座安裝完成後，將開始安裝大部件，最終科研人員會將杜瓦底座封閉，形成真空環境來確保可控核聚變裝置(托卡馬克)的運行。 中國工程院院士李建剛指，一旦實現模擬太陽，利用氫的同位素氘和氚的核聚變反應發電，一杯海水就能夠提供相當於300升汽油的能量。核聚變發電有燃料無限、零碳排放、固有安全性三大優勢。聚變反應燃料的氘取自於海水，反應產物僅為氦氣和中子，並且沒有堆芯熔毀風險，可以隨時終止反應。他相信，人類的最終能源結構是一小部分的可再生能源，再加上大部分的聚變能。 (ST)

infocast ・ 1 天前