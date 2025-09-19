深圳前海逸蘭瓏灣盛大開業 提供優質居住體驗，助力前海打造高端國際人才社區

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月19日 - 逸蘭酒店及公寓管理有限公司在粵港澳大灣區迎來首個自主品牌項目—— 深圳前海逸蘭瓏灣（逸蘭瓏灣），致力於為在深國際人才提供卓越品質的居住體驗。





深圳前海逸蘭瓏灣於2025年9月開幕



逸蘭瓏灣坐落於深圳市前海深港現代化服務業合作區，是集團旗下第十個物業項目。此項目重新定義了時尚都市生活，融合福斯特建築事務所（Foster + Partners）的大師級現代建築設計和國際化社群空間，進一步助力前海打造全球創新人才樞紐，為區域產業發展注入強勁動力。



國際級建築設計 締造垂直社區新典範



逸蘭行政總裁賀百新先生表示：「在深圳南山的逸居公寓推出後僅一年，逸蘭瓏灣的開幕，標誌著我們在亞太區主要城市策略性擴展的重要里程碑。」他強調，這項目將打造全新的居住體驗：「我們很榮幸能將逸蘭標誌性的服務與國際管理經驗注入這項創新型項目。逸蘭瓏灣不僅致力於打造優質的居住環境，為來自香港和其他地區的住戶提供卓越的個人化服務，更希望樹立新時代國際居住社區標竿。」



逸蘭瓏灣由全球知名建築公司福斯特建築事務所匠心打造，雙棟建築共設1,028套高端公寓，面積由74至152平方米不等。項目採用模組化建築、靈活空間佈局及人性化社區規劃，結合共享辦公區、高品質餐飲空間及康體休閒設施，打造獨特的「垂直社區」，為住戶提供一站式的高端生活體驗。



福斯特建築事務所工作室主管盧克·福克斯（Luke Fox）表示：「 我們的設計以悠然愜意的環境氛圍，在私密性、專屬感與社區凝聚力之間實現精妙平衡，充分回應住戶的獨特需求。兩座大廈每層均設有共享露台，在引入自然通風與可控日光照射的同時，將美麗景觀盡收眼底。葱鬱綠意流溢於整個地面空間並貫穿雙塔建築，讓住戶在下班後得以重拾與自然的聯繫，尋得身心的平衡。」



坐落前海核心腹地 助推產業集聚與區域經濟發展



逸蘭瓏灣位於前海桂灣核芯，周邊匯聚多家世界500強企業總部、金融機構、科技創新中心及跨境貿易樞紐。項目坐擁三大地鐵樞紐（1、5、11號線）之便利，僅需15分鐘便可直達深圳灣口岸及多個商業中心與核心商圈，包括萬象前海、前海卓悅INTOWN購物中心及前海山姆旗艦店等。項目周邊優質配套環伺，教育資源涵蓋國王國際學校及其他頂尖學府，鄰近前海深港青年夢工場等創業園區，醫療資源有泰康國際醫院等高端機構，全方位滿足高端人才生活需求。



項目的落成將進一步強化前海的國際化營商環境，優化「產業+人才」深度融合的創新生態圈，助力前海進一步提升區域競爭力與國際影響力。



前海國際人才社區 共築全球精英生活圈



逸蘭瓏灣致力於打造多元化的國際精英社區，匯聚全球高端人才、香港專業人士、企業高管以及行業翹楚。作為前海首宗自持人才住房用地，逸蘭瓏灣將幫助更多國際化專業人士在前海長期發展。賀百新先生道: 「憑藉逸蘭在服務式公寓領域的專業積淀，我們將幫助更多的人才在前海安居樂業，體驗國際化的生活新標準。這裡不僅是宜居之所，更是企業與人才共同可持續發展的理想社區。」



項目設計兼顧個體體驗的私密感和社區活動的互動性，精心打造集商務、休閒、社交於一體的公共空間——包括靜謐舒適的共享辦公區、品味卓然的餐飲空間及豐富多元的康體設施。住戶可透過精心策劃的活動、甄選優質商業配套和匠心打造的公共空間，享受國際級服務式生活，並體驗多元社交活動和高品質配套設施。



深圳前海逸蘭瓏灣為專業人士打造了一個生活與事業共榮的優質環境，此項目不僅標誌著前海國際人才社區的全新里程碑，更將以卓越的居住體驗和前瞻性的社區規劃，助力粵港澳大灣區匯聚人才，持續為區域發展注入新動力。





關於深圳前海逸蘭瓏灣

深圳前海逸蘭瓏灣為全球高端人才打造高品質居住空間。逸蘭瓏灣雙棟建築共設1,028套高端公寓，提供面積介乎74至152平方米不等的多款戶型及共享設施，集現代建築理念、智能社區管理及國際化配套於一身。



公寓坐落前海桂灣片區核心地段，毗鄰三大地鐵站（1、5、11號線），可便捷直達深圳各大商業中心及核心商圈。逸蘭瓏灣不僅提供高端居住體驗，更有助前海構建全球化人才生態圈。

關於逸蘭酒店及公寓管理有限公司

逸蘭為香港永泰地產有限公司（香港聯交所股份代號：369）的全資附屬公司，目前管理逸蘭品牌8個項目，為香港、深圳、上海、吉隆坡、新加坡、馬尼拉和墨爾本提供高端酒店房間及服務式公寓。 此外，集團另管理香港麥當勞道貳號以及深圳逸居公寓。



逸蘭的項目均位處核心城市的中心地帶，結合家庭式的殷切飯店服務和會所式的社群樂聚感，讓短期和長期住宿的賓客擁有煩囂中私密舒適的居所。



集團將持續不斷拓展，務必將逸蘭的管理信念、卓越的風格及服務標準，推廣至更多亞太區核心城市。



