施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
深圳前海逸蘭瓏灣盛大開業 提供優質居住體驗，助力前海打造高端國際人才社區
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月19日 - 逸蘭酒店及公寓管理有限公司在粵港澳大灣區迎來首個自主品牌項目—— 深圳前海逸蘭瓏灣（逸蘭瓏灣），致力於為在深國際人才提供卓越品質的居住體驗。
逸蘭瓏灣坐落於深圳市前海深港現代化服務業合作區，是集團旗下第十個物業項目。此項目重新定義了時尚都市生活，融合福斯特建築事務所（Foster + Partners）的大師級現代建築設計和國際化社群空間，進一步助力前海打造全球創新人才樞紐，為區域產業發展注入強勁動力。
國際級建築設計 締造垂直社區新典範
逸蘭行政總裁賀百新先生表示：「在深圳南山的逸居公寓推出後僅一年，逸蘭瓏灣的開幕，標誌著我們在亞太區主要城市策略性擴展的重要里程碑。」他強調，這項目將打造全新的居住體驗：「我們很榮幸能將逸蘭標誌性的服務與國際管理經驗注入這項創新型項目。逸蘭瓏灣不僅致力於打造優質的居住環境，為來自香港和其他地區的住戶提供卓越的個人化服務，更希望樹立新時代國際居住社區標竿。」
逸蘭瓏灣由全球知名建築公司福斯特建築事務所匠心打造，雙棟建築共設1,028套高端公寓，面積由74至152平方米不等。項目採用模組化建築、靈活空間佈局及人性化社區規劃，結合共享辦公區、高品質餐飲空間及康體休閒設施，打造獨特的「垂直社區」，為住戶提供一站式的高端生活體驗。
福斯特建築事務所工作室主管盧克·福克斯（Luke Fox）表示：「 我們的設計以悠然愜意的環境氛圍，在私密性、專屬感與社區凝聚力之間實現精妙平衡，充分回應住戶的獨特需求。兩座大廈每層均設有共享露台，在引入自然通風與可控日光照射的同時，將美麗景觀盡收眼底。葱鬱綠意流溢於整個地面空間並貫穿雙塔建築，讓住戶在下班後得以重拾與自然的聯繫，尋得身心的平衡。」
坐落前海核心腹地 助推產業集聚與區域經濟發展
逸蘭瓏灣位於前海桂灣核芯，周邊匯聚多家世界500強企業總部、金融機構、科技創新中心及跨境貿易樞紐。項目坐擁三大地鐵樞紐（1、5、11號線）之便利，僅需15分鐘便可直達深圳灣口岸及多個商業中心與核心商圈，包括萬象前海、前海卓悅INTOWN購物中心及前海山姆旗艦店等。項目周邊優質配套環伺，教育資源涵蓋國王國際學校及其他頂尖學府，鄰近前海深港青年夢工場等創業園區，醫療資源有泰康國際醫院等高端機構，全方位滿足高端人才生活需求。
項目的落成將進一步強化前海的國際化營商環境，優化「產業+人才」深度融合的創新生態圈，助力前海進一步提升區域競爭力與國際影響力。
前海國際人才社區 共築全球精英生活圈
逸蘭瓏灣致力於打造多元化的國際精英社區，匯聚全球高端人才、香港專業人士、企業高管以及行業翹楚。作為前海首宗自持人才住房用地，逸蘭瓏灣將幫助更多國際化專業人士在前海長期發展。賀百新先生道: 「憑藉逸蘭在服務式公寓領域的專業積淀，我們將幫助更多的人才在前海安居樂業，體驗國際化的生活新標準。這裡不僅是宜居之所，更是企業與人才共同可持續發展的理想社區。」
項目設計兼顧個體體驗的私密感和社區活動的互動性，精心打造集商務、休閒、社交於一體的公共空間——包括靜謐舒適的共享辦公區、品味卓然的餐飲空間及豐富多元的康體設施。住戶可透過精心策劃的活動、甄選優質商業配套和匠心打造的公共空間，享受國際級服務式生活，並體驗多元社交活動和高品質配套設施。
深圳前海逸蘭瓏灣為專業人士打造了一個生活與事業共榮的優質環境，此項目不僅標誌著前海國際人才社區的全新里程碑，更將以卓越的居住體驗和前瞻性的社區規劃，助力粵港澳大灣區匯聚人才，持續為區域發展注入新動力。
Hashtag: #LansonPlace
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於深圳前海逸蘭瓏灣
深圳前海逸蘭瓏灣為全球高端人才打造高品質居住空間。逸蘭瓏灣雙棟建築共設1,028套高端公寓，提供面積介乎74至152平方米不等的多款戶型及共享設施，集現代建築理念、智能社區管理及國際化配套於一身。
公寓坐落前海桂灣片區核心地段，毗鄰三大地鐵站（1、5、11號線），可便捷直達深圳各大商業中心及核心商圈。逸蘭瓏灣不僅提供高端居住體驗，更有助前海構建全球化人才生態圈。
關於逸蘭酒店及公寓管理有限公司
逸蘭為香港永泰地產有限公司（香港聯交所股份代號：369）的全資附屬公司，目前管理逸蘭品牌8個項目，為香港、深圳、上海、吉隆坡、新加坡、馬尼拉和墨爾本提供高端酒店房間及服務式公寓。 此外，集團另管理香港麥當勞道貳號以及深圳逸居公寓。
逸蘭的項目均位處核心城市的中心地帶，結合家庭式的殷切飯店服務和會所式的社群樂聚感，讓短期和長期住宿的賓客擁有煩囂中私密舒適的居所。
集團將持續不斷拓展，務必將逸蘭的管理信念、卓越的風格及服務標準，推廣至更多亞太區核心城市。
網頁：
社交平台 IG：
/ FB：
@LansonPlacePersonalHotels&Residences
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
iPhone炒價｜iPhone 17 似炒燶 僅Pro Max有捧場 半日暫報賺逾3000元
最新一代的 Apple iPhone 17 Pro 及 iPhone 17 Pro Max今日正式在香港開售。...BossMind ・ 2 小時前
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 9 小時前
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
中國微短劇市場亂象爆發 青少年陷入「豪門認親」幻想
中國微短劇是近年的新興產業，據悉觀眾人數已達6.62億人，預計2027年市場規模將超過1000億元人民幣。然而在商機背後，卻充斥行業「亂象」，除了互相侵權、肆無忌憚抄襲別人故事外，套路化低俗劇情屢次惹來官方關注，廣電總局亦終於出手整治，大批短劇在壓力下遭永久下架。據了解部分短劇內容渲染「金錢至上」、「豪門認親」，已造成青少年沉迷幻想會有司機駕豪車來接他「繼承家產」，料進一步監管力度山雨欲來Yahoo財經 ・ 1 天前
飛常日誌2︳遊客機場野生捕獲馬國明高海寧開工未見蔡思貝 網民：可以放心追劇了
TVB劇《飛常日誌》以機場工作人員嘅故事為骨幹，去年初播出後反應不俗，早前TVB宣布開拍續集《飛常日誌2》。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感
大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？Yahoo Style HK ・ 10 小時前
蘋果北京門市：iPhone17系列現貨賣光 黃牛加價最高千元
蘋果 iPhone 17 系列新品周五（19 日）正式開售，引發市場關注。今天上午 9 點多，北京一家蘋果門市外，不少黃牛堆放著蘋果紙袋和未拆封的 iPhone17 系列手機，正在加價售賣，不時有閃送人員接單。鉅亨網 ・ 4 小時前
Prada「機場神袋」俘獲Karina的心！Explore航海郵差包，準備做今期爆款手袋
身為Prada品牌大使的Karina，在Instagram分享桃園機場轉機照，一身低調穿搭搭配Prada尼龍包，毫無疑問又再次引爆粉絲熱議！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《女神配對計劃》李芷晴發表感受被網民粗口辱罵 大方留言回應令網民道歉
TVB《女神配對計劃》日前完滿結束，5位女神中只有葉蒨文、梁敏巧及羅毓儀配對成功，而關嘉敏及李芷晴則配對失敗。節目完結後，李芷晴（Stephanie）日前於社文平台發文透露心聲，直言「依然相信愛情」及「更加了解自己」。不過，卻引來網民以粗口辱罵，事後Stephanie留言回應成功令網民道歉。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
香港寬頻大成交炒高65%創三年高 股份要約截止獲48.18%有效接納
香港寬頻(1310.HK)今早(18日)輕微高開0.4%報5.14元後，初段升幅急擴，現升64.65%，報即市高位8.43元創2022年8月以來逾三年高，成交激增至7,643.02萬股，涉資5.42億元。AASTOCKS ・ 1 天前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
科技巨頭｜蘋果摺疊iPhone進入試產階段 台灣正設立試產線 成功後印度將複製量產
據《日經亞洲》最新報導，蘋果公司已啟動首款摺疊iPhone的實質性生產準備，正與關鍵供應商在台灣籌建試產線。這項代號可能為iPhone 16 Fold的創新產品，計劃於2026年以約9,500萬部的目標產量問世，較今年iPhone系列總產能提升逾10%，有望成為驅動蘋果新一輪增長的核心產品。BossMind ・ 1 天前
王晶重提追討分手費舊聞 溫兆倫留言直插「與事實完全不符合」著對方積口德
導演王晶拍戲以外，近年積極經營內地社交平台，並且以其人生經驗同見聞大玩「你問我答」。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
英偉達斥50億美元入股 英特爾股價暴升
晶片大廠英偉達 (NVDA) 宣布投資 50 億美元入股英特爾，並將合作開發資料中心與個人電腦 (PC) 產品的消息，引發市場熱烈反應，英特爾周四 (18 日) 盤前股價一度暴漲逾 30%。鉅亨網 ・ 21 小時前
安全隱患｜小米召回逾11萬輛標準版SU7 市監總局：存安全隱患 以OTA技術升級輔助駕駛功能
根據中國市監總局公告，小米（1810）需召回逾11萬輛SU7標準版電動車，消息隨即登上微博熬搜榜首，拖累股價今日低開2%，曾低見55.7元，暫報56.5元，仍跌0.62％。小米創辦人雷軍及小米汽車其後發文宣佈「小米汽車OTA秋季大版本升級」，似是回應有關召回消息。BossMind ・ 5 小時前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
ESPRIT回歸！林海峰晒當年兼職員工證 網民讚得意：游學修嚟嘅
時裝品牌ESPRIT於2020年關閉亞洲所有實體店，專注於歐洲市場；日前宣布將於11月重回香港市場，選址銅鑼灣Fashion Walk開設實體店，官方更標註與咖啡有關嘅帳號「@slowcoffeeclub.hk」，暗示ESPRIT未來可能會涉足與咖啡有關嘅生活範疇。消息一出，唔少ESPRIT迷表示期待，曾於ESPRIT工作嘅林海峰更於社交平台分享當年兼職嘅員工證。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
熊黛林拍片自爆當年女追男 勇敢去愛主動出擊富二代老公
現年44歲嘅名模熊黛林（Lynn），2016年下嫁郭可盈弟弟郭可頌，2018年更誕下孖女Kaylor和Lyvia，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
HOKA「厚底瑪莉珍鞋」未開賣先上熱搜！重新定義「甜帥運動風」，這對鞋準備爆紅
HOKA 再度重新定義時尚界，將經典瑪莉珍鞋與機能厚底完美結合，推出全新鞋款「Bondi Mary Jane」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
關嘉敏認與黃家俊了解中 替細John講好說話
藝人關嘉敏有份參與的戀綜節目《女神配對計劃》終於落幕，不過節目後「求愛勇者」姜卓文（細John）遭網民鬧爆，批評他未準備好就參加真人騷是搏宣傳，關嘉敏今晚出席首映時，以6字真言「對的人錯時間」作回應，「細John工作好忙，壓力大，佢係未Ready嘅，（佢同網紅Coco傳拍拖又來參加戀綜？）我唔知事實，但相信佢，佢係幾真誠嘅人，節目組都唔會咁大整蠱。（網民批評佢未Ready就唔應該參加？）係嘅！可能佢以為Ready，同埋佢好忙，佢係最難夾時間一個，好多時都出席唔到，少咗互動係好可惜，佢咁大壓力，唔好畀壓力佢啦！」另一方面她就承認同另一位求愛勇者黃家俊（Matthew)了解中，想知道真實的他是個怎麼樣的人，早前便一起遛狗，關嘉敏爆Matthew為她慶生時送上寫上「黃關嘉敏」字樣生日蛋糕示愛，笑言對對方加分。東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前