深圳酒店優惠｜前海君璞書院、深圳北站君璞酒店只要$199！全景落地窗客房、步行10分鐘到山姆

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳南山深鐵前海君璞書院＋深圳北站塘朗城君璞酒店一口價$199/晚！9.25 6pm開搶！全景落地窗客房、步行10分鐘到山姆

深圳酒店優惠一浪接一浪，嚟緊會北上深圳過夜玩樂的話，就要捉實KKday限時超抵優惠！KKday將於9月25日6pm推出深鐵前海君璞書院及深圳北站塘朗城君璞酒店快閃住宿優惠，入住一晚只需$199！兩間酒店地理位置方便之餘，當中更可入住全景落地窗客房，附近還有山姆超市等購物點，啱晒做落腳點！優惠手快手手慢無，記得mark實今日（25日）6pm搶優惠啦～

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

深鐵前海君璞書院：走書院特色風 步行約10分鐘到山姆

位於深圳地鐵1號線鯉魚門站D出口旁邊的深鐵前海君璞書院，港人只需經有蓋通道步行僅需1分鐘，即可抵達酒店，交通相當便利。住客步行約10分鐘即可到達有山姆超市、前海萬象、前海壹方滙3個熱門購物娛樂點，就算落雨也能經地鐵直達周邊商圈，如寶安中心站的壹方城，完全不受暴雨天氣影響。

廣告 廣告

酒店主打書院風格，客房不但備有書籍可供閱讀，酒店4樓亦設有書吧。酒店客房一般有37平方米，衛浴採用乾濕分離設計，空間感十足。Yahoo購物專員幫大家睇過10-11月房價，入住書香雙床房/大床房最平房價$647起，如今$199即可入住一晚，變相至少享有31折優惠，整體而言，CP值超高！

深圳南山深鐵前海君璞書院住宿

房價：$199

優惠推出日期時間：2025年9月25日6pm

SHOP NOW

深圳南山深鐵前海君璞書院位於深圳地鐵1號線鯉魚門站D出口旁邊，地理位置相當方便！（圖片來源：KKday）

書香雙床房（圖片來源：KKday）

酒店4樓設有書吧。（圖片來源：KKday）

深圳北站塘朗城君璞酒店 全景落地窗客房

同樣地理位置相當優越的深圳北站塘朗城君璞酒店，位於塘朗地鐵站出口附近，周圍有兩個大型商場，包括塘朗商城及寶能環球商場，涵蓋吃喝玩樂一應俱全！酒店內部設施齊全，可免費使用健身房、室外泳池及桑拿房，且設有全景落地窗客房，房間十分寬敞，還有送物機器人提供客房服務，設施相當智能化。至於房價方面，10-11月入住城景大床房或雙床房，最平$732起，現可享至少27折，$199就可以入住一晚，無論是商務出行或放鬆旅遊都大推！

深圳南山深鐵前海君璞書院住宿

房價：$199

優惠推出日期時間：2025年9月25日6pm

SHOP NOW

深圳北站塘朗城君璞酒店內部設施齊全，可免費使用健身房、室外泳池及桑拿房。（圖片來源：KKday）

10-11月入住城景大床房或雙床房，最平$732起，現可享至少27折，$199就可以入住一晚！（圖片來源：KKday）

房間浴室十分寬敞。（圖片來源：KKday）

深圳南山深鐵前海君璞書院

地址: 廣東省深圳市南山區桂灣四路99號(地圖)

入住時間：2pm

退房時間：12pm

交通：搭乘深圳地鐵1號線至鯉魚門站，從D出口出站，並經由有蓋通道步行，可直接抵達深鐵前海君璞書院。

深圳北站塘朗城君璞酒店

地址：廣東深圳南山區留仙大道3333號塘朗城西區C座6-16樓（地圖）

入住時間：2pm

退房時間：12pm

交通：可搭乘地鐵5號線塘朗地鐵站下車，步行約3金鐘即到達酒店。

更多相關文章：

中秋節2025｜深圳中秋賞月好去處！發光雲朵鞦韆/沉浸式宮廷盛宴/古風小鎮彩色燈籠

深圳、廣州、珠海酒店優惠｜訂深圳酒店即減最多$300！折上折攻略：享85折＋75折優惠、兼獲免費高鐵車票

深圳酒店優惠｜國慶/中秋/除夕不加價！深圳福朋喜來登酒店7折優惠、人均$227.3起 搶指定優惠碼減最多$300

深圳酒店優惠｜深圳鹽田凱悅酒店即減$300優惠！人均$225.3起 包雙人自助早餐及下午茶/自助午餐/氣泡酒

深圳酒店優惠｜深圳國際會展中心洲際酒店親子入住人均$236.5起！再送$150酒店券 另有華發雙人滑雪套票

深圳酒店優惠｜深圳觀瀾湖酒店人均$372.6起、送$150酒店優惠券！包哈利波特夜遊體驗/觀瀾湖運動公社門票

深圳國際會展中心皇冠假日酒店優惠！十一國慶假期、中秋節住行政房人均只要$464.1 再送$150酒店優惠券

深圳酒店優惠｜深圳憬居酒店即減$300、人均$178起！國慶及中秋都適用 包早餐+兒童探索館門票＋宵夜

深圳酒店優惠｜深圳國際會展中心洲際酒店親子入住人均$236.5起！再送$150酒店券 另有華發雙人滑雪套票

Wellness酒店是甚麼？身心Detox不限於貴價Resort、嘆SPA！深圳薩和酒店人均$472起教你養生、Retreat自己

深圳酒店優惠｜深圳美憬閣酒店低至人均$99！十一國慶、中秋不加價 送自助早晚餐、的士車費報銷

深圳福田區個人攝影優惠低至44折！每位$528包化妝、服裝、商業精修相片 可選日韓系/復古/學院風格｜深圳影相

十一國慶、中秋深圳酒店推介！深圳國際會展中心希爾頓酒店人均$655起 包華發冰雪熱雪奇蹟滑雪票｜深圳酒店優惠

十一國慶/中秋去邊好？北上深圳朝聖最新華發冰雪滑雪場、體驗哈利波特夜遊 兼送酒店$150優惠券｜深圳好去處

深圳好去處｜最新海上F1方程式！刺激度滿分 無須車牌、船牌，8歲以上便可單獨操控 即睇預約方法、費用