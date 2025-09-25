Jimmy Kimmel 節目復播 分析：觸發退訂抗議
深圳酒店優惠｜前海君璞書院、深圳北站君璞酒店只要$199！全景落地窗客房、步行10分鐘到山姆
深圳酒店優惠一浪接一浪，嚟緊會北上深圳過夜玩樂的話，就要捉實KKday限時超抵優惠！KKday將於9月25日6pm推出深鐵前海君璞書院及深圳北站塘朗城君璞酒店快閃住宿優惠，入住一晚只需$199！兩間酒店地理位置方便之餘，當中更可入住全景落地窗客房，附近還有山姆超市等購物點，啱晒做落腳點！優惠手快手手慢無，記得mark實今日（25日）6pm搶優惠啦～
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
深鐵前海君璞書院：走書院特色風 步行約10分鐘到山姆
位於深圳地鐵1號線鯉魚門站D出口旁邊的深鐵前海君璞書院，港人只需經有蓋通道步行僅需1分鐘，即可抵達酒店，交通相當便利。住客步行約10分鐘即可到達有山姆超市、前海萬象、前海壹方滙3個熱門購物娛樂點，就算落雨也能經地鐵直達周邊商圈，如寶安中心站的壹方城，完全不受暴雨天氣影響。
酒店主打書院風格，客房不但備有書籍可供閱讀，酒店4樓亦設有書吧。酒店客房一般有37平方米，衛浴採用乾濕分離設計，空間感十足。Yahoo購物專員幫大家睇過10-11月房價，入住書香雙床房/大床房最平房價$647起，如今$199即可入住一晚，變相至少享有31折優惠，整體而言，CP值超高！
深圳南山深鐵前海君璞書院住宿
房價：$199
優惠推出日期時間：2025年9月25日6pm
深圳北站塘朗城君璞酒店 全景落地窗客房
同樣地理位置相當優越的深圳北站塘朗城君璞酒店，位於塘朗地鐵站出口附近，周圍有兩個大型商場，包括塘朗商城及寶能環球商場，涵蓋吃喝玩樂一應俱全！酒店內部設施齊全，可免費使用健身房、室外泳池及桑拿房，且設有全景落地窗客房，房間十分寬敞，還有送物機器人提供客房服務，設施相當智能化。至於房價方面，10-11月入住城景大床房或雙床房，最平$732起，現可享至少27折，$199就可以入住一晚，無論是商務出行或放鬆旅遊都大推！
深圳南山深鐵前海君璞書院住宿
房價：$199
優惠推出日期時間：2025年9月25日6pm
深圳南山深鐵前海君璞書院
地址: 廣東省深圳市南山區桂灣四路99號(地圖)
入住時間：2pm
退房時間：12pm
交通：搭乘深圳地鐵1號線至鯉魚門站，從D出口出站，並經由有蓋通道步行，可直接抵達深鐵前海君璞書院。
深圳北站塘朗城君璞酒店
地址：廣東深圳南山區留仙大道3333號塘朗城西區C座6-16樓（地圖）
入住時間：2pm
退房時間：12pm
交通：可搭乘地鐵5號線塘朗地鐵站下車，步行約3金鐘即到達酒店。
更多相關文章：
中秋節2025｜深圳中秋賞月好去處！發光雲朵鞦韆/沉浸式宮廷盛宴/古風小鎮彩色燈籠
深圳、廣州、珠海酒店優惠｜訂深圳酒店即減最多$300！折上折攻略：享85折＋75折優惠、兼獲免費高鐵車票
深圳酒店優惠｜國慶/中秋/除夕不加價！深圳福朋喜來登酒店7折優惠、人均$227.3起 搶指定優惠碼減最多$300
深圳酒店優惠｜深圳鹽田凱悅酒店即減$300優惠！人均$225.3起 包雙人自助早餐及下午茶/自助午餐/氣泡酒
深圳酒店優惠｜深圳國際會展中心洲際酒店親子入住人均$236.5起！再送$150酒店券 另有華發雙人滑雪套票
深圳酒店優惠｜深圳觀瀾湖酒店人均$372.6起、送$150酒店優惠券！包哈利波特夜遊體驗/觀瀾湖運動公社門票
深圳國際會展中心皇冠假日酒店優惠！十一國慶假期、中秋節住行政房人均只要$464.1 再送$150酒店優惠券
深圳酒店優惠｜深圳憬居酒店即減$300、人均$178起！國慶及中秋都適用 包早餐+兒童探索館門票＋宵夜
深圳酒店優惠｜深圳國際會展中心洲際酒店親子入住人均$236.5起！再送$150酒店券 另有華發雙人滑雪套票
Wellness酒店是甚麼？身心Detox不限於貴價Resort、嘆SPA！深圳薩和酒店人均$472起教你養生、Retreat自己
深圳酒店優惠｜深圳美憬閣酒店低至人均$99！十一國慶、中秋不加價 送自助早晚餐、的士車費報銷
深圳福田區個人攝影優惠低至44折！每位$528包化妝、服裝、商業精修相片 可選日韓系/復古/學院風格｜深圳影相
十一國慶、中秋深圳酒店推介！深圳國際會展中心希爾頓酒店人均$655起 包華發冰雪熱雪奇蹟滑雪票｜深圳酒店優惠
十一國慶/中秋去邊好？北上深圳朝聖最新華發冰雪滑雪場、體驗哈利波特夜遊 兼送酒店$150優惠券｜深圳好去處
其他人也在看
樺加沙打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 1 天前
2025全球最有價值十大航空公司排名出爐！阿聯酋航空連三冠 達美居次 中國南航擠掉日航
根據國際航空運輸協會 (IATA) 最新預測，今年全球航空業將迎來復甦新高峰，預計旅客運量達 49.9 億人次，年增 4%，業界總收入攀升至 9790 億美元，增幅 1.3%，兩項關鍵指標均創下歷史紀錄，但值得注意的是，受全球貿易摩擦加劇和消費者信心波動影響，該預測值較去年 12 月預期有所下調，反映出地緣政治動盪、成本結構壓力及永續發展轉型等多重挑戰仍制約著產業前行。鉅亨網 ・ 3 小時前
澳門自助餐$88起！澳門旅遊塔360°旋轉餐廳快閃優惠 歎葡式美食/鮮甜海鮮+睇澳門夜景
想快閃出走2日1夜小旅遊，卻又想有歐遊的浪漫，不如去一轉充滿葡萄牙風情的澳門！先去媽閣廟看看，再到大三巴打打卡，晚上乘「子彈升降機」衝上澳門觀光塔，走入位於60層 360° 旋轉餐廳，以高高在上的姿態，欣賞整個澳門夜景，同時豪歎一場豐富的自助餐盛宴！原來澳門觀光塔360°旋轉餐廳每1.5小時就會旋轉一圈，可以360度享受澳門全景之美！360°旋轉餐廳於9月24日下午3點於KKday推出限量優惠，折後人均$88起，就可在如此美景下，食到地道葡國風味美食、多款鮮甜凍海鮮等，cp值極高！Yahoo Food ・ 23 小時前
深圳酒店優惠｜深圳國際會展中心洲際酒店親子入住人均$236.5起！再送$150酒店券 另有華發雙人滑雪套票
北上深圳住高級酒店再玩最新華發冰雪熱雪奇蹟！Klook推出深圳國際會展中心洲際酒店套票，入住一晚豪華房連雙人自助早餐、入住日雙人初級道3小時滑雪票、返雪場交通接送、免費房內迷你吧等，兼送洲際行政酒廊雙人禮遇，有埋下午茶及歡樂時光，用優惠碼扣減後每晚低至$1,420起，即人均只需$710起，單計滑雪票已索價三百多元，套票完全超值！假如親子連住2晚，每晚人均價更低至$236.5起，Klook訂購深圳酒店再送$150深圳酒店優惠券。想知如何用最平價錢預訂，即睇內文！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
呂頌賢上月病重一度昏迷危殆 颱風前夕與唐文龍莫家堯敘舊曝光近況
超強颱風樺加沙吹襲香港，帶來狂風大驟雨，以及沿岸及低窪地區水浸情況，天文台於今年兩度發出最高級別嘅十號颶風信號，打平1964年紀錄。喺早將日颱風樺加沙未到香港之前，唐文龍、呂頌賢及莫家堯藉打風前夕見面敘舊，唐文龍於社交平台分享照片，並寫道：「香港暴風前夕，和好久不見的朋友兄弟小聚片刻。現在已經回家。大家做好防風準備啊！」瞬間掀起唔少網民集體回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 1 天前
是蘋果自研晶片還是軟體問題？iPhone 17傳Wi-Fi連線災情
蘋果公司 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 17 系列，包含 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 及全新的 iPhone Air，上市後雖然創下銷售佳績，但許多首批使用者反映，新機型持續存在一些毛病，問題似乎出現在 Wi-Fi 連線上。鉅亨網 ・ 23 小時前
胡國威專欄｜新盤交樓倉促有原因?
「交樓是否交得太倉促？」這個問題，在近日前往開箱新盤時，我不時反問自己。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收
【彭博】— 飛機訂單一張接著一張，通常是巴黎、杜拜或新加坡航展上的景象。但本周，華盛頓和紐約卻可能意外見證大交易的發生。Bloomberg ・ 1 天前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 22 小時前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 1 天前
樺加沙打風｜汪明荃家門豪宅冧樹橫插花園 Liza姐感激消防員出動支援：謝謝你們的付出！
超強颱風樺加沙吹襲香港，造成多處水浸及塌樹，「阿姐」汪明荃（Liza姐）的家亦受到影響，牆外大樹倒冧以致阻塞了出入通道，並由消防員出動協助解決。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
樺加沙打風｜梁芷珮屋企露台變小泳池 陳家樂連詩雅愛巢窗邊縫隙湧入雨水
超強颱風樺加沙（Ragasa）襲港，多處地方有狂風大驟雨及雷暴，天氣非常惡劣。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
台灣紅棉｜陳淑莊台灣餐廳「紅棉」 登台灣美食榜「500盤」第二位！
紅棉登台灣美食榜「500盤」第二位！前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）一年前在台灣自立門戶開設「紅棉」私房菜，今年「紅棉」餐廳就成功在台灣美食榜「500盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎嘅五星級大酒店嘅晶華軒！Yahoo Food ・ 1 天前
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
麥家琪high爆登台 貼身裙盡顯身型玲瓏曲線
1993年以17歲之齡參加香港小姐競選嘅麥家琪，因被爆曾於15歲時拍裸照而無緣晉級。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Windows 10 電腦死期將至！PC 用家是否一定要換機才能升級 Win 11？
Windows 10 的「大限」已經確定為 2025 年 10 月 14 日，之後官方就會停止提供免費安全更新。微軟近月加強宣傳，強調 Windows 11 既安全又擁有 AI Copilot 等「未來功能」。不少香港用家卻在糾結，手上電腦未必符合 Windows 11 嚴格硬件要求，是否被迫「換機」？Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
出手叫停｜傳中證監叫停券商開展香港RWA業務 或憂資產代幣化發展太快
路透社引述知情人士報道指，中證監已建議部份本土券商，暫停在香港開展實體資產（ RWA ）代幣化業務，這表明中央對離岸數字資產市場的蓬勃狂熱已心生警惕，並開始出手進行風險管控。BossMind ・ 1 天前