深圳卡丁車 | 玩命關頭深圳Version！附交通住宿攻略

深圳卡丁車

深圳作為大灣區嘅重點城市，唔論你係週末閃人定係家庭出遊，都有好多玩樂選擇。卡丁車就係一個刺激但又唔會太誇張嘅活動，好多人都鍾意。無論你係車迷，還是想同屋企人玩得開心，深圳有幾間質素唔錯嘅卡丁車場，啱晒唔同人需要。以下係 Trip.com 幫你揀嘅熱門卡丁車場，仲有地址、點去、特色等，等你去到唔使再煩。

深圳卡丁車 | 車場一覽

場名 賽道長度／類型 適合對象 票價範圍（大致） 特色／要注意 ONE KART（一個卡丁車／平湖店） ~ 800 米戶外賽道 成人、小朋友、親子 ¥88 起（單人車） 深圳較長戶外賽道，有唔同車型，新手／老手都可以玩 極速飛車賽車俱樂部（世界之窗店） ~500 米 初學者、家庭 約 HK$132 起 有叢林主題設計，模擬山路彎道，教練全程指導 PartyDay 能量補給站（萬達廣場店） 室內 親子、家庭 ¥80 起 除咗卡丁車，仲有其他設施（跳床、射箭等） SGP 卡丁車俱樂部（清水河店） ~300 米 家庭、朋友 ¥150 起 室內瀝青賽道，設備齊全 燁斌勁速卡丁車（吉華店） ~1,000 米 成年人、家庭 ¥100 起 深圳較大戶外賽道，有多個彎道，佈局刺激 漂卡 E 族（觀瀾湖店） 中型賽道 各年齡人群 ¥120 起 專業設計、有教練輔導 玩美攻略（室內綜合遊樂場） 多種設施 + 卡丁車 家庭、朋友 全日票 ¥268 起 一票玩晒多項設施，卡丁車係其一 錕鵬卡丁車（寶安沃爾瑪店） ~200 米 親子、小朋友 ~ HK$120 起 室內場地，設備安全，適合短時間體驗

ONE KART 一個卡丁車最出名就係佢超長嘅戶外賽道，足足有 800 米長，仲有 12 個唔同彎道，每一次急轉都刺激到心跳加速！場地夠大，約 1.3 萬平方米，車型選擇多：想追求速度嘅成人單人車、專為小朋友設計嘅兒童車，或者親子一齊玩嘅雙人卡丁車，都啱晒。

場內有專業教練全程指導，就算係第一次玩卡丁車嘅新手都可以安心上陣，盡情享受駕駛樂趣。ONE KART 結合速度與安全，不論係家庭親子日、定同朋友嚟尋求刺激同開心，都係一個理想選擇，保證玩得痛快又開心！

ONE KART一個卡丁車（平湖店）

地址：深圳市龍崗區平湖街道平安大道 309 號，紅星美凱龍 2 棟 6 樓

交通：搭地鐵 10 號線到木古站，再坐的士／網約車約 10 分鐘

營業時間：平日 15:00–23:00；週末 11:00–23:00

價格：約 HK$88 起（成人單人車）、HK$68 起（兒童車）、HK$120 起（親子雙人車）

特點：超長戶外賽道（800 米），有 12 個彎道，多款車型可選；專業教練全程指導，新手都可以安全上陣。適合家庭親子、朋友聚會，既刺激又安全。

極速飛車賽車俱樂部將卡丁車玩樂體驗提升到新層次，打造咗一條叢林主題嘅賽道！賽道長約 500 米、闊 6 米，設計咗唔少彎道，模擬山路蜿蜒崎嶇嘅感覺，玩起嚟充滿挑戰同刺激。

場內提供全套專業安全裝備，仲有經驗豐富嘅教練全程指導，就算係第一次玩卡丁車嘅新手都可以輕鬆上手，安全暢玩。環境綠意盎然，氛圍生動活潑，好啱親子出遊增進感情，或者朋友聚會揮灑激情。

極速飛車賽車俱樂部

地址 ：深圳市南山區深南大道 9037 號 世界之窗景區 荔枝林雕塑園 101 號（喺知名景點內，交通方便，玩完仲可以順道行世界之窗）

交通 ：搭深圳地鐵 1 號線到世界之窗站，步行約 12 分鐘

營業時間 ：

周一至周四：10:00–21:00 周五、周日：10:00–22:00 周六：09:30–22:00

票價 ：單人票約 HK$132（包含安全裝備，實際以現場為準）

特色：叢林主題賽道、模擬山路蜿蜒地形，適合初學者同家庭體驗

PartyDay 能量補給站唔單止係卡丁車場，仲係一個集室內卡丁車、跳床、射箭等多種遊樂設施於一身嘅娛樂中心，好啱家庭親子一齊玩。場地設計注重安全同互動，為小朋友提供專屬車型，亦有成人賽道，確保大人同小朋友都能搵到自己嘅樂趣。卡丁車賽道簡潔流暢，容易上手，非常適合初次體驗嘅新手同家庭玩家。專業教練會全程指導，讓大家可以安心飆速，享受安全又舒適嘅駕駛感。環境明亮舒適，週末同假日嚟釋放壓力或者同朋友家人玩都非常適合，保證玩得開心又盡興。

Partyday能量補給站（深圳龍崗萬達廣場店）

地址 ：深圳市龍崗區華南二道萬達廣場 6 樓

交通 ：搭地鐵 10 號線到華南城站，步行約 10 分鐘

特色：室內卡丁車 + 多種親子遊樂設施，全家人都啱玩

SGP 卡丁車俱樂部提供多樣化的卡丁車選擇，從適合小朋友的兒童車，到讓成人盡情馳騁的單人車，再到增進親子互動的雙人車，應有盡有。場地配備了完善的安全設施，並有專業教練提供細心指導，確保玩家在安全的前提下享受駕駛樂趣。SGP的賽道長度設計得恰到好處，既不會讓初學者感到壓力，又能提供足夠的挑戰性，非常適合家庭親子共同體驗。這裡的氣氛輕鬆活潑，不僅是家庭週末歡樂的理想場所，也吸引許多朋友相約前來挑戰速度、揮灑汗水，絕對是年輕人「周末放電」的首選！

SGP卡丁車俱樂部





地址 ：深圳市羅湖區清水河一路 3 號

交通 ：搭乘地鐵或巴士，靠近蓮塘口岸

特色：多款車型選擇，適合全家及朋友挑戰速度

燁斌勁速卡丁車係深圳大型戶外賽道之一，賽道長約 1,000 米，設有 20 多個大小不同嘅彎道，玩起嚟充滿挑戰與刺激感。場內提供多款車型，無論係資深玩家定新手，都可以揀到最啱自己嘅座駕。專業計時系統可以精準記錄成績，不斷挑戰自我極限。除咗卡丁車競速，仲提供賽車培訓、團建活動同大型比賽承辦服務。場地附近新增伴山營地，玩完可以圍爐泡茶、食小火鍋或者飲咖啡奶茶，將速度與休閒完美結合，讓你享受動靜皆宜嘅假日體驗。

燁斌勁速卡丁車

地址 ：深圳市龍崗區吉華街道甘李二路

交通 ：搭地鐵 3 號線到吉華站，再轉的士或網約車約 10 分鐘

營業時間 ：平日 14:00–22:00；週末 10:00–22:00

票價 ：單人車約 RMB ¥100 起；親子雙人車 RMB ¥180 起；全天票 RMB ¥599 起（以現場為準）

特色：深圳最大戶外賽道，多彎道設計，提供賽車培訓及團建服務

漂卡 E 族位於深圳觀瀾湖高爾夫球會附近，賽道設計結合高速直路同技術彎道，駕駛過程既刺激又有趣。無論係零基礎新手，定係經驗豐富嘅高手，都可以喺專業教練指導下盡情飆速。場內提供全套頂級安全裝備，安全有保障。除咗卡丁車，仲有其他娛樂設施，適合家庭同樂、朋友聚會或者企業團建。輕鬆活潑嘅氛圍，無論係周末休閒定活動聚會，都能帶來安全、刺激又開心嘅體驗，玩完一定滿載而歸。

漂卡E族（觀瀾湖店）

地址 ：深圳市龍華觀瀾街道觀平路 248 號

交通 ：搭地鐵 4 號線到觀瀾站，再轉的士或網約車約 10 分鐘

營業時間 ：平日 10:00–21:00；週末 09:00–21:00

票價 ：單人車約 RMB ¥120 起；親子雙人車 RMB ¥200 起；團體票 RMB ¥1,000 起（以現場為準）

特色：專業賽道設計，提供教練指導及全套安全裝備，適合家庭、朋友及公司團建

深圳卡丁車 | 玩美攻略

玩美攻略位於深圳福田區世紀匯廣場，佔地約 10 萬平方英尺，是都市超大型室內遊樂場，堪稱娛樂新地標。場內有超過 100 種設施，包括刺激嘅卡丁車、沉浸式 VR 體驗、保齡球、桌球同溜冰場，滿足各年齡層嘅需求。三樓嘅卡丁車賽道設計結合直線加速段同技巧彎道，新手輕鬆上手，資深玩家亦能挑戰速度極限。提供兒童迷你車、成人單人車同親子雙人車，並配備完善安全裝備及專業教練全程指導，確保安全又盡興。無論係家庭親子、朋友聚會或公司團建，玩美攻略都能一次玩個夠，CP 值極高。

玩美攻略（世紀滙廣場深南中路店）

地址 ：深圳市福田區深南大道 3018 號 世紀匯廣場 1–3 樓

交通 ：搭地鐵 1 號線至華強路站 B 出口，步行約 5 分鐘

營業時間 ：每日 10:00–22:00

票價 ：全日票 RMB ¥268 起（約 HK$268），可暢玩所有設施，無限次進出

特色：深圳福田區最大室內遊樂場，多種娛樂設施，適合親子、朋友及公司團建

錕鵬卡丁車位於深圳寶安沃爾瑪購物中心三樓，交通便利，購物同玩樂一次過滿足。賽道長約 200 米、寬 5 米，設計兼顧高速直線加速段與技術彎道，新手與高手都能找到自己嘅節奏。提供成人單人車、兒童車及親子雙人車，所有車輛配備完整安全裝備，並有專業教練全程指導，確保安全無虞。室內場地環境舒適，氣氛活潑，非常適合家庭親子、朋友聚會或初次體驗卡丁車嘅遊客。玩過之後，不論係放鬆心情定釋放壓力，都能盡情享受飆速樂趣。

深圳錕鵬卡丁車（寶安沃爾瑪店）

地址 ：深圳市寶安區上川社區前進一路 282 號 沃爾瑪三樓

交通 ：搭地鐵 1 號線至寶安中心站，再轉的士約 8 分鐘

營業時間 ：每日 10:00–22:00

票價 ：單人票約 HK$120 起

特色：室內安全賽道，親子及成人皆適用，專業教練全程指導

深圳卡丁車 | 住宿推介

深圳富臨大酒店

用戶評分: 8.5/10.0

價錢：HK$342起

老牌的準五星酒店，地理位置絕佳，但因為門口在修地鐵，整個酒店被工地包圍，連出行打車都非常的不方便（難叫車，難候車）。酒店維持了二十年前的裝修，傢俱，地毯，壁紙滿滿的歲月痕跡，難以想象一家掛牌準五星的酒店，房間電視居然比連鎖酒店還差，還小。自助早餐實在撐不起68/人的售價，品項比如家還差啊。也就因為情懷入住，大概率不會再回頭。

預訂酒店

深圳好日子皇冠假日酒店

用戶評分: 9.3/10.0

價錢：HK$811起

週末帶着家人來深圳遊玩，還是選擇了好日子皇冠假日酒店，已經住過很多次了每次都超出預期！簡直是治癒了我真箇週末💗 👉 位置絕了！出門就是地鐵口和福田高鐵去香港超級方便，步行或者打車到購物公園商圈/蓮花山公園景點還有書城也就5分鐘左右 👑 👉 服務暖到心坎裏！從下車小哥主動提行李、前台小姐姐温聲細語的辦理，到客房阿姨看到我帶了長者家來入住默默多放了瓶裝水補充毛巾… 每一個細節都讓人感到被尊重和照顧！ 🥹 👉 房間是重頭戲！因為有長者家過來酒店特別安排房間在最高樓層超級安靜，隔音一流！鬧中取靜王者！這是非常重要，設計感拉滿！高級又温馨~ 重點誇誇床墊，像睡在雲朵裏☁，一覺到天亮！超大落地窗正對城市天際線， 🌃 衞浴乾濕分離，浴缸泡澡太愜意！🛁 行政酒廊的舒適度很高能晚到早秋日落，下午茶甜品很好吃，晚上的簡餐選擇蠻多的有六個熱菜新鮮水果和無線暢飲，~ 此次之旅選擇好日子是最正確的之舉

預訂酒店

深圳卡丁車場適合哪個年齡層？

安全至上，樂趣無限！深圳大部分卡丁車場都會提供多款車型，包括成人單人車、兒童專屬車，以及親子雙人車，確保唔同年齡層嘅玩家都能參與。一般而言，3 歲以上小朋友就可以喺成人陪同下體驗親子雙人車，而專業教練全程指導，安全有保障，讓大家安心飆速，盡情享受駕駛樂趣。

深圳卡丁車場是否需要預約？

建議提前預訂，玩得更盡興！特別係假日或週末，卡丁車場通常人多，透過 Trip.com 提前預訂門票可以確保順利入場，避免排長龍等候。仲可以享受到獨家優惠價格，令深圳卡丁車之旅更加划算，省時又省心。

深圳卡丁車票價一般是多少？

票價因場地、車型（單人車或雙人車）同時段而異，一般成人單人車約 HK$80–HK$150 起，親子雙人車則約 HK$120–HK$250 起。部分場地提供全天票或團體優惠，非常適合長時間暢玩或多人同行。建議上 Trip.com 查看最新票價同優惠，輕鬆選擇最划算方案。

深圳卡丁車場交通方便嗎？

交通便利，輕鬆抵達！大部分卡丁車場都鄰近地鐵站或巴士站，亦可搭短途的士或網約車，方便快捷。對家庭旅客或朋友團體活動都非常適合，確保你無憂到達場地，盡情享受卡丁車樂趣。

參加卡丁車活動需要攜帶什麼？

建議穿著舒適衣物同運動鞋，方便駕駛。場地通常會提供安全帽、護具等必要裝備，讓大家可以安全又舒適地玩卡丁車，盡情享受速度與刺激。

