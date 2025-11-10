深圳卡魯冰雪世界門票優惠低至6折！娛雪票$118最長玩足12小時 包雪服、娛雪鞋租借｜雙11優惠2025

【Now Sports】周日意甲作客吞博洛尼亞雙蛋後，拿玻里主帥干地認為，要不是他自己的問題，不然就是有球員沒有聽從他的指示。「如果一支本應是奪冠熱門的球隊，在各項賽事中已經輸了5場，那肯定出了問題，」干地（Antonio Conte）賽後批評了球隊：「我們上季表現非凡，奪得意甲冠軍，今季情況不同了，我們必須捫心自問，是否還像去年那樣充滿熱情和渴望，還是因為人們說我們是奪冠熱門就沾沾自喜，安於現狀。」博洛尼亞今場的入球，來自兩邊底線傳中，先是50分鐘，甘比亞基從左路傳入小禁區，前鋒達寧夏撞射得手；66分鐘，賀姆右路傳高波，由中堅盧高美頭槌破網，奠定兩球勝局。干地再說：「博洛尼亞在各方面都更有活力。令人遺憾的是，他們的求勝慾比我們強，更有熱情，這才是最令人失望的地方，我們必須比以往更加深入地反思。」連同歐聯在內，拿玻里已連續3場比賽沒有入球，而迪布尼受傷長唞後，前鋒海倫似乎也受到影響，多仗未穿射門鞋。干地表示：「僅僅根據入球數來評價一名前鋒是不公平的。他拼搶積極，有時能轉身控球，盧高美幾乎很難限制他，我認為他是我們今天表現最好的球員。今天主要是我們各方面都做得不夠好，小伙子們知道我一直在

now.com 體育 ・ 1 天前