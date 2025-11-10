鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
深圳卡魯冰雪世界門票優惠低至6折！娛雪票$118最長玩足12小時 包雪服、娛雪鞋租借｜雙11優惠2025
想近近地玩雪，位於深圳觀瀾湖生態運動公社內的「卡魯冰雪世界」向來都是熱門地點！Trip.com趁住「雙11狂賞」Mega Sale，於11月14日中午12點推出卡魯冰雪世界優惠，一張不限時娛雪票只需$118，大小同價，平時一張2小時娛雪票索價人民幣128至198元不等，優惠低至6折兼可玩足全日，只怕大家體力不夠吧！
$118最長玩足12小時
Trip.com於11月14日中午12點推出卡魯冰雪世界娛雪票優惠，折後每位只需$118即可進入娛雪區玩足全日，大小同價，費用已包租借雪服、娛雪鞋、儲物櫃（手環）及雪卡，但未包手套、護具、雪鏡、面罩租借；優惠適用於11月份入場，星期六及日都入得，最長可由早上10點玩到晚上10點，放電放足12小時。Yahoo購物專員幫大家睇睇官網原價，2小時娛雪票為平日人民幣128元、週末人民幣158元、特定日人民幣198元，如今優惠低至6折兼不限時任玩，絕對適合一家大細入手！
卡魯冰雪世界不限時娛雪票大小同價
優惠價：$118
（原價$281.7）
深圳最大滑雪場 雪質接近天然粉雪
位於深圳觀瀾湖生態運動公社內的「卡魯冰雪世界」，佔地約1.2萬平方米，分為滑雪區及娛雪區；滑雪區面積達5,400平方米，是深圳最大滑雪場，雪道寬20米、長近120米，落差約10米，加上無柱式設計，適合初次體驗滑雪。娛雪區則有冰滑梯、雪圈滑坡、兒童挖掘機、兒童雪橇及兒童雪地車等各項冰雪遊樂活動，更有威尼斯聖馬可鐘樓、芬蘭獵人小屋等打卡位，加上每天造新雪、雪質細膩接近天然粉雪，玩足一整日絕對無問題。
卡魯冰雪世界
地址：深圳市龍華區高爾夫大道 15 號觀瀾湖生態運動公社（地圖按此）
11月營業時間：星期一至四11am-8pm，星期五11am-10pm，週末及公眾假期10am-10pm
交通：深圳地鐵4號線觀瀾湖站A出口，步行約5分鐘
