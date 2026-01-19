Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

深圳同泰萬怡酒店買1送1優惠｜人均低至$243.5！紅日、周末不加價

深圳同泰萬怡酒店座落於寶安區核心地帶，鄰近深圳國際會展中心及寶安國際機場，是不少商務及度假旅客的熱門之選。作為萬豪國際集團旗下的經典品牌，酒店秉承了品牌一貫的高質素服務標準，設計簡約現代且空間感十足。Yahoo Travel為你搜羅深圳同泰萬怡酒店最新優惠，利用其優越的地理位置，配合直通巴士及地鐵11號線，輕鬆開啟一場高性價比的深圳短途旅行。

深圳酒店優惠陸續有來！深圳同泰萬怡酒店推出新春優惠，買1送1優惠包括1房連住2晚或2房同住1晚，每晚人均低至$243.5起！最重要是農曆新年前後、紅日及周末都是一樣價錢，不論是打算「避年」或約親朋戚友一起北上玩樂都一樣用得著。這間萬豪集團旗下酒店，不但有直通巴直達，還難得有免費泊車，喜歡港車港車北上的朋友就最適合不過～有更多優惠住宿套票可選，即看詳情！

酒店屬於萬豪酒店集團旗下品牌，服務品質有保證。（圖片來源：官方網站）

豪華雙床房。（圖片來源：KKday）

⭐買一送一人均$243.5起、農曆新年不加價

深圳同泰萬怡酒店有多款不同的住宿優惠，豪華雙人房有買1送1優惠，可選一間房連續2晚入住或2間房一同入住，經KKday預訂每晚人均$243.5、經Klook預訂則每晚人均$246，人多人少都合適。如果兩口子或年輕小家庭北上只想住一晚，亦可考慮豪華雙人房連早餐，每晚只需$646起，兒童身高1.2米以下與父母同住可享免費早餐，當2大1小入住，人均只需$215.3起。這兩個優惠所有日子適用，即使是農曆新年前後日日都不加價，非常值得趁假期去入住。

【KKday旅展專享·農曆新年不加價】深圳同泰萬怡酒店豪華客房連雙人自助早餐

豪華大床／雙床房1間1晚＋雙人自助早餐

價錢：$646起（ 原價$1,330 ），2大1小人均$215.3起

按此經KKday預訂

【KKday旅展專享·農曆新年不加價】深圳同泰萬怡酒店買1送1

豪華大床／雙床房1間2晚／2間1晚

價錢：$974起／2晚（ 原價$2,435 ），每晚人均$243.5起

按此經KKday預訂

【Klook】豪華房1間1晚（含雙人早餐）

豪華大床／雙床房1間1晚＋雙人自助早餐

價錢：$659起（ 原價$994 ），2大1小人均$219.7起

按此經Klook預訂

【Klook新春促銷｜買1送1】豪華房1間2晚／2間1晚

豪華大床／雙床房1間2晚／2間1晚

價錢：$984起／2晚（ 原價$1,889 ），每晚人均$246起

按此經Klook預訂

新年Staycation包3餐 人均$549.5起

如果想農曆新年期間舒舒服服享受Staycation，Yahoo Travel私心推介三餐全包住宿套票，入住豪華房連入住日雙人自助晚餐、翌日雙人自助早餐，而雙人午市點心套餐則可於入住當天或次日中午享用。Klook優惠價$1,155起，60歲以上更可享退休人士專享價格$1,099起；KKday優惠價則$1,168起，雙人入住人均最平$549.5起！年廿八、年廿九、年初一、年初三、年初四及年初六（即2026年2月15日至17日、2026年2月19日至20日、2026年2月22日）入住都能享最低優惠價，包足三餐就不用擔心要外出搵食啦。

香港多區直達酒店 出行時間更彈性

位於深圳寶安福永區的深圳同泰萬怡酒店，鄰近深圳地鐵11號線福永站，只需5分鐘路程即可到達，毗鄰大型商場、夜市，一站式享受購物娛樂。如果想更輕鬆，大家可乘搭環島中港通的跨境巴士直達酒店，香港各區都有上車點，包括九龍（尖沙咀圓方、海港城、K11、太子上海街、缽蘭街、旺角朗豪坊、黃大仙、九龍灣、觀塘、將軍澳東港城）、港島（上環、中環、銅鑼灣、灣仔）、新界（荃灣綠揚新村、如心廣場；屯門、沙田、大圍），就連大嶼山香港國際機場亞洲博物館、香港迪士尼樂園、海洋公園都可以上車！每日3班車：上午8時25分、下午2時25分、晚上7時25分，就自己出發時間，輕鬆到達！

位於深圳寶安福永區的深圳同泰萬怡酒店，鄰近深圳地鐵11號線福永站，只需5分鐘路程即可到達，毗鄰大型商埸、夜市，一站式享受購物娛樂。（圖片來源：KKday）

深圳同泰萬怡酒店大堂環境（圖片來源：KKday）

住客可享用24小時健身室（圖片來源：官方網站）

如果想更輕鬆，大家更可選擇過境巴士直達酒店，香港各區都有上車點。（圖片來源：環島中港通）

深圳同泰萬怡酒店

地址：深圳市寶安區同泰時代中心1棟（地圖按此）

交通方法：由深圳灣口岸乘搭地鐵8號線至后海站，換乘11號線至福永站，車程約1小時15分鐘。從尖沙咀、太子、荃灣、大圍或沙田乘搭中港通巴士至福永同泰時代廣場（約2小時55分鐘），再乘搭的士至酒店（約10分鐘）。

