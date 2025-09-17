十一國慶、中秋深圳酒店推介！深圳國際會展中心希爾頓酒店人均$655起 包華發冰雪熱雪奇蹟滑雪票｜深圳酒店優惠

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳酒店優惠｜國際會展中心希爾頓酒店住宿 人均$655起包華發冰雪熱雪奇蹟滑雪票、國慶及中秋假期必去

就快放假，不如去最新熱點華發冰雪熱雪奇蹟。Klook推出深圳國際會展中心希爾頓酒店住宿連華發冰雪熱雪奇蹟雙人初級道3小時滑雪票，人均只需$655起！希爾頓酒店屬五星級，酒店住客更可以享用24小時健身房、室內恆溫泳池、室外園林泳池及桑拿等，去度假一流。

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

交通便利 行3分鐘到地鐵站、坐車8分鐘到新熱雪奇蹟

深圳國際會展中心希爾頓酒店位於寶安區會展新城，緊鄰深圳國際會展中心，步行約3分鐘即可直達地鐵國展北站，交通便捷。酒店提供豪華舒適的客房與套房，可飽覽壯闊海景或迷人城景。設施方面，擁有四間特色餐廳與酒吧，供應中西珍饈美饌；另設有室內外泳池、24小時健身中心及行政酒廊，讓住客無論商務或休閒都能盡享愜意時光。

廣告 廣告

國際會展中心希爾頓酒店鄰近國展北地鐵站（圖片來源：Klook）

華發冰雪熱雪奇蹟將於9月29日開幕，國慶及中秋假期一於去試新景點（圖片來源：華發冰雪熱雪奇蹟）

特別值得一提，酒店距離新景點華發冰雪世界熱雪奇蹟僅約1.3公里，叫車前往車程只需約8分鐘，入住後即可輕鬆前往體驗冰雪樂趣。這個面積達10萬平方米的室內滑雪場於9月29日開幕，設有5條國際雪聯認證雪道及多元娛樂設施，為旅客帶來獨一無二的玩雪體驗。

雙人入住連滑雪票人均$655起

Klook有售多款住宿套票，Yahoo購物專員比較過，其中最抵的一款為「華發冰雪熱雪奇蹟 · 雙人套票」，入住高級客房1晚連華發冰雪熱雪奇蹟雙人初級道3小時滑雪票，每晚只需$1,310起，除開每人平均$655起，另可加購雙人早餐，星期六及公眾假期入住會貴一點。以10月1日國慶及10月6日中秋節入住為例，每晚$1,856起，即人均$928起。連假旺季出遊，價錢稍高屬正常，要預訂就趁早啦！

【華發冰雪熱雪奇蹟 · 雙人套票】高級客房1間1晚（含無早/雙人早餐+雙人初級道3小時滑雪票+室內恆温泳池等）

優惠價：$1,310起 （原價$1,856起） ，人均$655起

【住】高級客房一間一晚

【食】無早/雙人自助早餐（含早次日使用 廚藝全日餐廳3F 6:30-10:30）無早及雙早房價不同，請客人根據自身選擇預訂對應產品

【享】深圳華發冰雪熱雪奇蹟雙人3小時初級道滑雪票（滑雪票默認入住當日使用，如客人需入住次日使用，涉及跨週末及節假日的部分日期，需額外補差）

【享】24小時健身房&室內恆温泳池&乾濕蒸（柏韻健身中心1F 7:00-23:00）

【享】室外園林泳池（Waterfall健身中心1F 14:30-19:00）

【享】會展高線公園（酒店F3 穿過空中連廊即達）

【享】暢玩兒童樂園

【享】（廚藝課程，DIY課程，豐富多樣，需提前預約，每天課程請以酒店實際為準）

SHOP NOW

入住雙人大床房一晚連滑雪票$1,310起（圖片來源：Klook）

華發冰雪熱雪奇蹟滑雪票默認入住當日使用，如客人需入住次日使用，涉及跨週末及節假日的部分日期，需額外補差價（圖片來源：華發冰雪熱雪奇蹟）

深圳國際會展中心希爾頓酒店

地址：深圳市寶安區展豐路80號（地圖按此）

交通：深圳地鐵12號線、20號線國展北站C2出口，步行約3分鐘

更多相關文章：

十一國慶/中秋去邊好？北上深圳朝聖最新華發冰雪滑雪場、體驗哈利波特夜遊 兼送酒店$150優惠券｜深圳好去處

深圳好去處｜最新海上F1方程式！刺激度滿分 無須車牌、船牌，8歲以上便可單獨操控 即睇預約方法、費用

深圳退稅教學｜AlipayHK推電子錢包離境退稅！退稅率高達11%、門檻低至人民幣200元 北上消費必睇慳錢攻略

深圳酒店優惠｜深圳美憬閣酒店低至人均$323起！十一國慶、中秋不加價 送自助早晚餐、的士車費報銷/按摩套票

深圳好去處｜哈利波特禁忌森林體驗夜遊！化身巫師邂逅魔法動物、揮動魔仗施展魔法、主題村莊歎奶油啤酒｜十一好去處

深圳好去處｜全球最大室內滑雪場「深圳華發冰雪熱雪奇蹟」9.29開幕！滑雪門票連裝備低至5折 人均$171起大玩3小時！9.13開搶！

深圳酒店優惠｜東門壹棠服務公寓只要$99 鄰近東門步行街，方便shopping、掃街

深圳手搖飲新品 | 喜茶、奈雪的茶、瑞幸咖啡10大必喝新品（持續更新）手工炒冰強勢回歸、滿滿桃肉冰茶只要人民幣15.9元

深圳首間海底撈兒童主題樂園！大玩海洋球波波池/發光積木，尤如迷你版meland

深圳酒店｜小梅沙美高梅酒店68折優惠再減$200！2大1小人均$596起 送旅拍服務、户內外親子樂園