十一國慶、中秋深圳酒店推介！深圳國際會展中心希爾頓酒店人均$655起 包華發冰雪熱雪奇蹟滑雪票｜深圳酒店優惠

就快放假，不如去最新熱點華發冰雪熱雪奇蹟。Klook推出深圳國際會展中心希爾頓酒店住宿連華發冰雪熱雪奇蹟雙人初級道3小時滑雪票，人均只需$655起！希爾頓酒店屬五星級，酒店住客更可以享用24小時健身房、室內恆溫泳池、室外園林泳池及桑拿等，去度假一流。
交通便利 行3分鐘到地鐵站、坐車8分鐘到新熱雪奇蹟
深圳國際會展中心希爾頓酒店位於寶安區會展新城，緊鄰深圳國際會展中心，步行約3分鐘即可直達地鐵國展北站，交通便捷。酒店提供豪華舒適的客房與套房，可飽覽壯闊海景或迷人城景。設施方面，擁有四間特色餐廳與酒吧，供應中西珍饈美饌；另設有室內外泳池、24小時健身中心及行政酒廊，讓住客無論商務或休閒都能盡享愜意時光。
特別值得一提，酒店距離新景點華發冰雪世界熱雪奇蹟僅約1.3公里，叫車前往車程只需約8分鐘，入住後即可輕鬆前往體驗冰雪樂趣。這個面積達10萬平方米的室內滑雪場於9月29日開幕，設有5條國際雪聯認證雪道及多元娛樂設施，為旅客帶來獨一無二的玩雪體驗。
雙人入住連滑雪票人均$655起
Klook有售多款住宿套票，Yahoo購物專員比較過，其中最抵的一款為「華發冰雪熱雪奇蹟 · 雙人套票」，入住高級客房1晚連華發冰雪熱雪奇蹟雙人初級道3小時滑雪票，每晚只需$1,310起，除開每人平均$655起，另可加購雙人早餐，星期六及公眾假期入住會貴一點。以10月1日國慶及10月6日中秋節入住為例，每晚$1,856起，即人均$928起。連假旺季出遊，價錢稍高屬正常，要預訂就趁早啦！
【華發冰雪熱雪奇蹟 · 雙人套票】高級客房1間1晚（含無早/雙人早餐+雙人初級道3小時滑雪票+室內恆温泳池等）
優惠價：$1,310起
（原價$1,856起），人均$655起
【住】高級客房一間一晚
【食】無早/雙人自助早餐（含早次日使用 廚藝全日餐廳3F 6:30-10:30）無早及雙早房價不同，請客人根據自身選擇預訂對應產品
【享】深圳華發冰雪熱雪奇蹟雙人3小時初級道滑雪票（滑雪票默認入住當日使用，如客人需入住次日使用，涉及跨週末及節假日的部分日期，需額外補差）
【享】24小時健身房&室內恆温泳池&乾濕蒸（柏韻健身中心1F 7:00-23:00）
【享】室外園林泳池（Waterfall健身中心1F 14:30-19:00）
【享】會展高線公園（酒店F3 穿過空中連廊即達）
【享】暢玩兒童樂園
【享】（廚藝課程，DIY課程，豐富多樣，需提前預約，每天課程請以酒店實際為準）
深圳國際會展中心希爾頓酒店
地址：深圳市寶安區展豐路80號（地圖按此）
交通：深圳地鐵12號線、20號線國展北站C2出口，步行約3分鐘
