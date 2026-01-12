深圳國際會展中心洲際酒店67折優惠｜2大1小人均$443.7起、新春不加價！500呎豪華房、包早晚自助餐、兒童樂園任玩

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
北上深圳想住靚酒店、食自助餐，又要有地方俾小朋友放電？與其迫爆商場，不如移師深圳西部會展新城，入住深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen World Exhibition Center），住星級酒店、食自助餐，仲有兒童樂園同室內無邊際恆溫泳池，一家大細都照顧到！Klook現推出住宿套票67折優惠，2大1小入住洲際豪華客房1晚，包雙人自助早餐、自助晚餐或套餐，以及任玩兒童樂園，人均只需$443.7起。新年期間入住同樣不加價，優惠套票數量有限，新春想北上staycation就要趁早預約！
入住500呎奢華客房＋配備Dyson／Byredo
深圳國際會展中心洲際酒店位於寶安福海街道，鄰近有大型室內雪場 「華發冰雪 · 熱雪奇跡」等熱門玩樂景點，相當適合來個「周末小旅行」。既然是洲際酒店，硬件設施絕對是天花板級別。酒店以「航海」為設計靈感，流線型的建築及藝術裝置，每一個角落都充滿高級感。Klook是次套票安排入住洲際豪華客房，面積足足有約540呎，空間感極大！房內配備了Dyson風筒、Nespresso咖啡機、Byredo沐浴用品以及智能語音系統。最令人心動的是浴室內設有超大獨立浴缸，晚上可以邊浸泡泡浴，邊望著窗外的城市夜景，這份奢華舒適感在香港同價位酒店絕對找不到！
吃貨回本之選！包雙人自助晚餐 實現海鮮自由
這個套票最回本的地方，莫過於是酒店的自助餐。套票包含雙人自助早晚餐，酒店的「悅」全日餐廳自助餐一向相當有口碑，各款冰鎮海鮮、刺身、即煎牛扒、精緻甜品任食，補給速度快，絕不將貨就價。基本上Check-in後，你的嘴巴就沒機會停下來，全程不用額外再花錢找餐廳，CP值爆燈！
親子放電神地！無邊際泳池＋兒童樂園任玩
吃飽喝足，當然要活動一下。酒店設施極之完善，喜歡打卡的必定要去室內無邊際泳池，隨手一拍都是度假美照。對於帶著小朋友的爸媽，套票包含了兒童樂園門票，小朋友可以在以「伊甸園」為主題的俱樂部內盡情放電，玩滑梯、波波池，家長則可以在旁偷閒休息。套票包2位成人及1位17歲或以下未成年人士入住豪華客房一晚，連雙人自助早晚餐，以及免費暢玩兒童樂園，既能滿足大人歎世界行程，又能顧及小朋友放電需求，一舉多得！
【限時特惠】洲際豪華客房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人自助晚餐/套餐+兒童樂園）
【住】洲際豪華客房-大牀或者雙牀可選
【食】悦餐廳雙人自助早餐
【食】悦餐廳雙人晚餐
【享】洲際小行家親子樂園
【享】無邊際室內恆温泳池和健身房
週六晚餐可選自助晚餐／中式套餐（二選一）
週日至週五晚餐可選西式套餐／中式套餐（二選一），餐單根據時令會有所調整，請以酒店實際提供為準。中式套餐需額外收取茶位費，具體餐單參考。
價錢：$1,331起／2大1小，人均$443.7起
（原價：$ 1,995起）
深圳國際會展中心洲際酒店
地址：深圳市寶安區福園二路93號會展灣東城廣場二期7棟101（地圖）
入住時間：3pm
退房時間：11am
交通：乘坐深圳地鐵20號線至國展北站，從A出口出站後步行約12-15分鐘即可到達酒店。
