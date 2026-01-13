深圳地圖2026｜Top 15深圳景點全攻略：世界之窗/大鵬所城/楊梅坑(附交通攻略)

深圳地圖

深圳呢座被譽為中國改革開放奇蹟嘅現代化國際大都市，唔單止以佢嘅創新活力聞名，更以獨特嘅「山海城市」魅力，成為亞洲旅遊版圖上面閃閃發光嘅明星。呢度完美融合咗都市嘅繁華同自然嘅寧靜，無論你係尋求刺激嘅冒險家、熱愛文化嘅探索者，定係嚮往海濱風光嘅度假人士，都絕對可以喺深圳搵到專屬你嘅精彩。為咗幫你輕輕鬆鬆規劃一趟難忘嘅深圳之旅，Trip.com 特別為你精心策劃咗最新嘅「深圳地圖」，匯聚咗 Top 15 必訪嘅深圳景點，等你一圖喺手，暢遊深圳，享受無憂無慮嘅深圳旅遊體驗！

深圳地圖 | 深圳景點一覽

深圳地圖

深圳地圖 | 世界之窗

世界之窗作為深圳最具標誌性嘅文化主題公園，坐落喺南山區華僑城，佢好巧妙咁將全球嘅奇觀、歷史遺跡同埋多元民俗風情匯聚一堂，等你可以喺方寸之間領略世界之美。園區佔地廣闊，大約 48 萬平方米，劃分做亞洲、歐洲、非洲、美洲等八大主題板塊。喺呢度，你會體驗一場「一日環遊世界」嘅奇妙旅程，親眼目睹按黃金比例縮細咗嘅法國艾菲爾鐵塔、神秘嘅埃及金字塔、古老嘅柬埔寨吳哥窟，以及氣勢磅礡嘅美國尼亞加拉大瀑布等世界級名勝。除咗栩栩如生嘅微縮景觀，園內仲提供「飛躍美利堅」環幕影院、阿爾卑斯冰雪世界等沉浸式互動體驗。當夜幕降臨，世界之窗更會上演璀璨奪目嘅煙花同燈光騷，特別係艾菲爾鐵塔下嘅聲光表演，營造出如夢似幻嘅浪漫氣氛。呢個深圳景點長期穩居旅遊熱門榜單前列，絕對係親子家庭出遊同攝影愛好者捕捉美景嘅理想選擇。

深圳地圖 | 世界之窗

地址： 深圳市南山區深南大道 9037 號

交通方式： 便捷交通指引：你可搭乘深圳地鐵 1 號線或 2 號線，喺「世界之窗」站下車，從 H 或 J 出口出站後，步行片刻即可輕鬆抵達，開啟你嘅環球之旅。

深圳地圖 | 東部華僑城

東部華僑城坐落喺深圳鹽田區風景如畫嘅大梅沙，係中國首個集休閒、度假、生態觀光喺一身嘅國家級旅遊度假區。呢座「山海城市」嘅瑰寶主要由兩大主題公園構成：「大俠谷」生態公園同埋「茶溪谷」度假公園。大俠谷以佢驚險刺激嘅水上樂園同埋各類機動遊戲吸引住腎上腺素愛好者，尤其係「木質過山車」同埋「雲海索道」更加係挑戰自我嘅不二之選。而茶溪谷就係一片充滿歐式風情同埋瑞士浪漫嘅世外桃源，濕地花園同埋四季盛開嘅花田令人心曠神怡，係尋求身心放鬆嘅理想去處。整個度假區秉持人同自然和諧共生嘅理念，你可登上幾百米高嘅山頂觀景台，將壯闊嘅大梅沙海濱風光盡收眼底。

溫馨提示： 為確保遊客體驗，部分區域會定期進行維護升級，建議你喺出發前透過 Trip.com 查看最新公告。呢度得天獨厚嘅自然氧吧環境同一系列高品質酒店，令佢成為深圳週末短途度假或高端休閒嘅首選深圳景點。

深圳地圖 | 東部華僑城

地址： 深圳市鹽田區大梅沙東部華僑城

交通方式： 交通攻略：搭乘深圳地鐵 2 號線或 8 號線至「鹽田港西」站，隨後轉乘 B924 路巴士，或直接搭乘景區提供嘅接駁巴士，即可輕鬆抵達東部華僑城。

深圳地圖 | 深圳歡樂谷

深圳歡樂谷作為中國首批 5A 級旅遊景區，佔地廣達 35 萬平方米，係一座融合咗尖端科技、無限動感同埋時尚潮流嘅現代化大型主題樂園。園區精心劃分做西班牙廣場、魔幻城堡、冒險山、金礦鎮等九大主題區域，每一處都充滿驚喜。呢度匯集咗亞洲領先嘅眾多遊樂設施，例如令人尖叫嘅「雪山飛龍」懸掛式過山車、挑戰極限嘅「發現者」大擺錘，以及直衝雲霄、高度驚人嘅「太空梭」，絕對令你腎上腺素飆升！對於小朋友，魔幻城堡則準備咗豐富多彩且溫馨有趣嘅互動設施。除咗刺激嘅機動遊戲，歡樂谷仲定期舉辦流行音樂節、奇幻魔術節及搞怪萬聖節等主題活動，令佢成為深圳年輕人趨之若鶩嘅潮流聖地。尤其喺炎熱嘅夏季，園內清涼嘅水公園更加係遊客們排隊避暑嘅熱門深圳景點。

深圳地圖 | 深圳歡樂谷

地址： 深圳市南山區僑城西街

交通方式： 交通指南：搭乘深圳地鐵 1 號線或 2 號線，至「世界之窗」站下車，從 A 出口步行約 5 至 8 分鐘，即可到達充滿歡樂嘅深圳歡樂谷。

深圳地圖 | 紅樹林自然保護區

紅樹林自然保護區被譽為深圳呢座現代化「鋼鐵森林」入面嘅一片「綠色肺葉」，佢靜謐咁依偎喺深圳灣畔，係全國唯一一個位於城市中心地帶嘅國家級自然保護區。呢度唔單止係茂盛紅樹林植物嘅家園，更加係幾萬隻遷徙候鳥嘅重要中轉站同埋越冬棲息地，每年都可以吸引包括珍稀黑臉琵鷺喺內嘅眾多水鳥翩然到訪。遊客可以沿住平坦舒適嘅海濱棧道漫步或騎行，一側係碧波蕩漾嘅深圳灣，另一側係生機勃勃嘅紅樹林生態系統，構成一幅和諧嘅自然畫卷。呢度亦係觀賞深圳灣日落嘅絕佳地點，夕陽餘暉灑滿海面，隔海仲可以遠眺香港新界嘅迷人景色。作為一個公益性開放嘅深圳景點，紅樹林保護區以佢優美嘅環境、清新嘅空氣，成為深圳市民日常休閒、親近自然嘅理想「後花園」。

深圳地圖 | 紅樹林自然保護區

地址： 深圳市福田區濱河大道旁（近深圳灣公園）

交通方式： 如何前往：搭乘深圳地鐵 9 號線至「深圳灣公園」站，從 D2 出口出站後，步行即可輕鬆抵達呢片城市綠洲。

深圳地圖 | 錦繡中華民俗文化村

錦繡中華民俗文化村作為深圳歷史最悠久嘅文化主題景區之一，巧妙地將「錦繡中華」嘅微縮景觀同埋「民俗文化村」嘅民族風情融為一體，為遊客呈現一場穿越時空嘅文化盛宴。喺錦繡中華區，你會驚嘆長城、故宮、兵馬俑等中國著名地標嘅精緻縮影；而喺民俗文化村，則能親身體驗 27 個各具特色嘅少數民族村寨，感受濃厚嘅民族文化。呢度每日都會上演多場震撼嘅大型戶外實景演出，如經典嘅《東方霓裳》同《龍鳳舞中華》，透過華麗嘅服飾同埋動人嘅故事，展現中華民族嘅璀璨文明。園內仲設有豐富嘅非物質文化遺產展示同互動體驗，遊客可親手參與剪紙、紮染等傳統手工藝。呢處深圳景點唔單止娛樂性十足，更具有深厚嘅教育意義，係所有對中國傳統文化有興趣嘅家庭遊客唔容錯過嘅學習與探索之地。

深圳地圖 | 錦繡中華民俗文化村

地址： 深圳市南山區深南大道 9003 號

交通方式： 便捷前往：搭乘深圳地鐵 1 號線至「華僑城」站，從 D 出口出站後，步行約 3 分鐘即可抵達錦繡中華民俗文化村。

深圳地圖 | 小梅沙

小梅沙呢片被譽為「東方夏威夷」嘅深圳海濱明珠，坐落喺鹽田區東部海岸。經過近年嚟嘅全面升級改造，全新登場嘅小梅沙度假區已經華麗轉身，展現出國際級嘅度假水準。呢度嘅海水清澈見底，沙質潔白細軟，係游水、衝浪、潛水等水上活動嘅熱門天堂。新落成嘅小梅沙海洋世界更加引人入勝，提供同極地動物近距離互動嘅獨特體驗。相較於大梅沙，小梅沙環境更為幽靜，更具私密度假氛圍，周邊環繞住多間高品質嘅海濱度假酒店。為咗確保遊客嘅舒適體驗，景區實行預約制及門票管理，有效控制咗人流，等你更加盡情享受呢片海域嘅寧靜同美好。無論係慵懶咁喺沙灘上享受日光浴，抑或沿住風景優美嘅海濱棧道漫步，小梅沙都係深圳「山海城市」入面最浪漫、最具度假感嘅深圳景點之一。

深圳地圖 | 小梅沙

地址： 深圳市鹽田區梅沙街道小梅沙特區

交通方式： 搭乘地鐵 8 號線（鹽田線）直達「小梅沙」站。

深圳地圖 | 大梅沙海濱公園

大梅沙海濱公園作為深圳最受歡迎、配套設施最完善嘅免費開放式海濱浴場，係體驗「山海城市」魅力嘅絕佳深圳景點。公園背靠青山，面朝大海，擁有一條長達 1800 米嘅開闊金色沙灘。佢標誌性嘅彩色「願望之翼」雕塑，已經成為眾多遊客爭相打卡嘅網紅地標。公園內設有完善嘅游泳區、更衣室、淋浴間及多元餐飲服務，更提供摩托艇、海上降落傘等多樣水上娛樂項目，等你嘅海濱假期充滿活力。緊鄰大梅沙嘅奧特萊斯（Outlet）購物村，則為你提供豐富嘅國際品牌折扣，滿足你嘅購物慾望。請注意，喺夏季同節假日期間，大梅沙通常實行預約入園制度，建議遊客提前透過官方渠道登記，以確保順暢入園。憑藉佢極其便利嘅交通條件，大梅沙海濱公園無疑係感受深圳海邊熱情氣氛嘅必訪之地。

深圳地圖 | 大梅沙海濱公園

地址： 深圳市鹽田區梅沙街道鹽梅路

交通方式： 搭乘地鐵 8 號線至「大梅沙」站。

深圳地圖 | 大鵬所城

大鵬所城，全稱「大鵬守禦千戶所城」，始建於明洪武二十七年（1394 年），係深圳「鵬城」呢個美譽嘅歷史淵源。呢座保存完好嘅明清時期海防軍事古城，曾係抵禦倭寇入侵嘅前沿陣地，見證咗幾百年嘅風雲變幻。漫步喺古城之中，你可以觸摸到宏偉嘅古城門、穿梭喺狹窄嘅石板街道、欣賞古色古香嘅民居，以及探訪好似賴恩爵將軍府邸等歷史建築，每一磚一瓦都訴說住歲月嘅滄桑。如今，古城內唔單止保留咗珍貴嘅歷史遺跡，更巧妙咁融入咗現代元素，進駐咗好多特色民宿、藝術工坊同精緻店舖，實現咗古蹟保護與現代美學嘅完美融合。大鵬所城唔單止係國家級文物保護單位，更加係深度體驗嶺南民俗文化與海防歷史嘅獨特深圳景點，等你喺探索之中感受深圳嘅深厚底蘊。

深圳地圖 | 大鵬所城

地址： 深圳市大鵬新區大鵬街道鵬飛路

交通方式： 交通建議：搭乘深圳地鐵 2 號線或 8 號線至「蓮塘口岸」站，隨後轉乘 E11 路巴士至「大鵬中心」站，再轉乘 M471 路巴士即可直達充滿歷史氣息嘅大鵬所城。

深圳地圖 | 深圳野生動物園

深圳野生動物園坐落喺風光旖旎嘅西麗湖畔，係中國第一間以放養模式為特色嘅野生動物園。呢座佔地廣達 64 萬平方米嘅生態樂園，匯集咗來自全球各地 300 多種、共計萬幾隻珍稀動物。園區精心劃分做食草動物區、猛獸區同埋表演區，其中最具吸引力嘅特色，莫過於遊客可以坐特製巴士，近距離安全咁觀察喺廣闊區域內自由活動嘅獅子、老虎、豹子等猛獸，感受野性嘅震撼。此外，晶瑩剔透嘅水母館、憨態可掬嘅熊貓館以及精彩紛呈嘅海豚表演，更加深受小朋友們嘅喜愛。動物園致力於打造與動物原產地環境高度契合嘅棲息地，等動物們能在相對自然舒適嘅環境中生活。作為一個寓教於樂嘅深圳景點，深圳野生動物園非常適合週末全家大細一齊過嚟，共度充滿探索同歡樂嘅美好時光。

深圳地圖 | 深圳野生動物園

地址： 深圳市南山區西麗湖路 4065 號

交通方式： 前往方式：搭乘深圳地鐵 7 號線，直達「西麗湖」站，從 B 出口出站後，步行即可輕鬆抵達深圳野生動物園。

深圳地圖 | 荷蘭花卉小鎮

荷蘭花卉小鎮，前身係南山花卉世界，經過精心改造之後，已經蛻變做一個充滿濃厚荷蘭風情嘅主題花卉文化休閒區。當你踏入小鎮大門，鮮艷嘅荷蘭風車、獨特嘅木鞋雕塑以及繽紛嘅鬱金香裝飾就會映入眼簾，彷彿置身喺異國他鄉。小鎮內匯聚咗幾百間花卉批發同零售店鋪，從精緻嘅多肉植物、雅緻嘅盆景到芬芳嘅鮮切花，應有盡有，係花卉愛好者嘅天堂。除咗花卉，呢度仲有特色水族店、獨具匠心嘅陶瓷藝術品店，以及瀰漫住咖啡香氣嘅異國風情咖啡屋。憑藉佢鮮明嘅歐式建築風格，荷蘭花卉小鎮已經成為深圳著名嘅婚紗攝影同文藝街拍熱門地。整個小鎮洋溢住輕鬆悠閒嘅氣氛，而且無需門票，係你放慢腳步、享受慢時光嘅理想深圳景點。

深圳地圖 | 荷兰花卉小镇

地址： 深圳市南山區月亮灣大道 3008 號

交通方式： 交通方式：搭乘深圳地鐵 1 號線至「大新」站，出站後步行約 15 分鐘即可抵達；亦可選擇搭乘巴士至「荷蘭花卉小鎮」站，交通便利。

深圳地圖 | 楊梅坑

楊梅坑隱匿喺大鵬半島南澳街道，被譽為深圳「山海城市」中最靚嘅溪谷之一。呢度曾係周星馳電影《美人魚》嘅取景地，以佢清澈碧藍嘅海水同埋氣勢磅礡嘅鹿嘴斷崖而聞名遐邇。嚟到呢度，你可以租單車，沿住風景如畫嘅環海公路 leisurely 騎行，一邊係巍峨嘅山巒，一邊係浩瀚嘅大海，盡情享受山海交融嘅壯麗景色。楊梅坑嘅鹿嘴山莊更加係觀賞海上日出嘅絕佳地點，當第一縷晨光灑向海面，嶙峋嘅礁石同埋拍岸嘅白色浪花交織成一幅震撼人心嘅自然畫卷。此外，楊梅坑仲提供快艇服務，可載你前往對面嘅情人島，非常適合熱愛水上活動、渴望遠離城市喧囂，尋求寧靜與浪漫嘅深圳旅遊者。

深圳地圖 | 楊梅坑

地址： 深圳市大鵬新區南澳街道楊梅坑度假區

交通方式： 交通指引：從市區可搭乘 E11 或 E26 路巴士至「南澳月亮灣」站，隨後轉乘 M274 路巴士，即可直達楊梅坑，開啟你嘅海濱探險之旅。

深圳地圖 | 仙湖植物園

仙湖植物園呢座坐落喺深圳最高峰梧桐山西北麓嘅綠色寶庫，係一座集植物科研、物種保育同旅遊休閒於一身嘅多功能綜合性植物園。園區內設有多個獨具特色嘅專業展區，包括充滿異域風情嘅沙漠植物區、神秘嘅恐龍園，以及生機盎然嘅棕櫚園等。其中最受遊客喜愛嘅莫過於多肉植物景區，巨大嘅仙人球同埋形態各異嘅奇異沙漠植物，係絕佳嘅影相打卡點。更為特別嘅係，園內還坐落著深圳著名嘅佛教聖地——弘法寺，每日信眾雲集，香火鼎盛，為植物園增添咗一份寧靜同莊嚴。仙湖植物園內湖光山色相互輝映，植物景觀層次分明，四季皆有美景。呢度唔單止係市民節假日登山健身、祈福許願嘅理想去處，更加係進行科普教育、親近自然嘅優質深圳景點。

深圳地圖 | 仙湖植物園

地址： 深圳市羅湖區蓮塘仙湖路 160 號

交通方式： 交通路線：搭乘深圳地鐵 2 號線至「仙湖路」站，從 C 出口出站後，步行約 8 分鐘即可抵達仙湖植物園。

深圳地圖 | 深圳灣公園

深圳灣公園作為深圳最長嘅海濱公園，佢同紅樹林自然保護區緊密相連，共同構成咗深圳「山海城市」嘅亮麗風景線。呢條綿延 13 公里嘅濱海長廊，擁有規劃完善嘅步行道同埋單車道，係深圳市民進行晨跑、騎行、享受健康生活嘅理想天堂。公園內由多個特色主題園區組成，好似詩意嘅流花山、優雅嘅白鷺坡、以及充滿活力嘅日出劇場等，度度都係風景。你可以在大片平整嘅草坪上野餐休憩，享受悠閒時光。每逢秋冬季節，成群結隊嘅候鳥會喺淺灘上覓食，呈現出極其壯觀嘅生態景象。喺呢度，你唔單止能清晰眺望對岸香港元朗地區嘅山巒同建築，仲能欣賞到現代化嘅深圳灣大橋橫跨海面，同城市天際線共同勾勒出極具現代感嘅「深圳地圖」城市景觀。深圳灣公園絕對係你唔容錯過嘅深圳景點之一。

深圳地圖 | 深圳灣公園

地址： 深圳市南山區望海路

交通方式： 搭乘地鐵 9 號線至「深圳灣公園」站，出口即係海濱步道。

深圳地圖 | 梧桐山

梧桐山被譽為「鵬城第一峰」，佢嘅主峰大梧桐海拔高達 943.7 米，係深圳「山海城市」地貌嘅代表。山中植被茂密，終年雲霧繚繞，呈現出雄偉壯麗嘅自然風光。呢度提供咗多樣化嘅登山路線，無論你係尋求輕鬆漫步嘅公路小徑，定係渴望挑戰自我嘅陡峭台階步道（如著名嘅凌雲道），都能搵到適合自己嘅路線。當你成功登上巔峰，將能 360 度全景俯瞰整個深圳特區嘅繁華都市面貌，以及大鵬灣浩瀚無垠嘅壯闊海景，感受心曠神怡。梧桐山唔單止係登山健行愛好者嘅天堂，更是深圳重要嘅水源保護地同物種基因庫。景區內四季風光各異，尤其喺春季，漫山遍野嘅杜鵑花海更加係美不勝收，係深圳旅遊中親近自然、挑戰自我嘅絕佳深圳景點。

深圳地圖 | 梧桐山

地址： 深圳市羅湖區梧桐山村（主要登山口）

交通方式： 交通方式：搭乘深圳地鐵 2 號線或 8 號線至「梧桐山南」站或「蓮塘」站，隨後按照清晰嘅指示牌步行，即可到達各條登山道嘅起點。

深圳地圖 | 七娘山

七娘山巍峨聳立喺大鵬半島南部，係深圳嘅第二高峰，海拔達 869 米。呢度唔單止係大鵬半島國家地質公園嘅核心區域，更以佢獨特嘅白堊紀火山地貌而聞名。七娘山嘅登山徑相對陡峭，卻充滿住原始嘅野性美感，沿途你可以觀察到豐富多樣嘅地質構造，每一次攀登都係一場地質科普之旅。由於佢得天獨厚嘅地理位置，山頂視野極為開闊，近處係大鵬半島鬱鬱蔥蔥嘅翡翠森林，遠處則是浩瀚無垠嘅大亞灣海域，盡顯「山海城市」嘅雄偉壯麗。為確保環境保護同遊客安全，景區設有嚴格嘅開放時間。七娘山更適合體力充沛嘅戶外運動愛好者，係深度探索深圳自然原始之美、挑戰自我嘅絕佳深圳景點。

深圳地圖 | 七娘山

地址： 深圳市大鵬新區南澳街道地質公園路

交通方式： 交通指南：搭乘 E11 路巴士至「南澳中心」站，隨後轉乘 M423 路巴士，即可抵達「國家地質公園」站，開啟你嘅七娘山探索之旅。

深圳地圖 | 深圳必備

推荐酒店

用戶評分: 8.6/10.0

價錢：HK$390起

房間面積很大 環境很優美 外景可以看見深圳河 不過插座有點少 浴室的花灑是固定的 姊妹們可以安心使用了 位置很方便 在羅湖口岸附近 穿過地下通道就找到了 附近的羅湖商業城很多東西吃 酒店裡麪也有二十四小時便利店 缺點是最近在修地鐵外面的路有點窄走起來有點艱難 贊一下工作人員服務有禮 健身房的設施不多但是空間夠大 總體來説還是不錯的 下次到深圳再住這裏

預訂酒店

用戶評分: 9.3/10.0

價錢：HK$775起

深圳好日子皇冠假日酒店入住体验 隔咗一年，又係新年，終於再嚟到福田區中心嘅深圳好日子皇冠假日酒店啦。講真，一半係掛住呢度，另一半都係掛住個老朋友——酒店前臺嘅小李。呢個細路仔真係超友善，逢年過節都會喺微信問候我，閒時仲會傾下家常：「好耐冇見啦，最近忙緊咩？點解唔過嚟深圳鬆下？係咪工作太攰？記得要勞逸結合呀！」我亦都鍾意同佢分享下我周圍去旅行嘅計劃同攻略。講開又講，我仲答應咗小李，今次一定要畀個超讚嘅好評添，哈哈！ 話說返入住當日，正係假期，大堂人山人海都好正常。一入門就見到小李忙到癲嘅身影，喺大堂度穿來插去，仲成日關心下身邊嘅同事。我同佢打咗個招呼，佢即刻行過嚟，笑到有啲靦腆仲帶住少少歉意。我先至諗起，原來我嚟得太早，房間仲未打掃好，真係畀佢添麻煩添。佢話房間已經安排好晒，只係同事仲緊緊地清潔，仲主動幫我將行李拎去寄存。睇佢明明眼都有啲倦意，轉個身又繼續忙到飛起，年輕人嘅衝勁真係唔講得笑！ 既然仲未有房，我就周圍去逛下附近嘅商場。深圳呢座城市真係充滿活力，新年氣氛濃到化唔開，無論行到邊，都見到人人臉上掛住期待嘅笑容。我今次係從福田高鐵站落車嘅，真係方便到爆！ 返到酒店嘅時候，我特登買咗杯咖啡畀小李，點知見到佢正係俾個客人「數臭」。我即刻問佢：「係咪俾人刁難呀？」點知佢反而好平靜咁話：「唔係嘅，只係少少誤會搞到客人唔開心啫，做服務行業，多啲換位思考就得啦。」仲話「有錯就要認，捱鬧就要企定」。講真，我真係有啲佩服呢個細路，又有啲心疼佢。 之後佢好快手咁幫我辦妥入住手續，仲親自送我上房。一路行一路傾，佢仲同我分享咗近期深圳有咩大型活動，仲貼心幫我預約咗市民中心燈光秀嘅門票，真係抵讚！最後佢話要幫同事頂崗，晚啲再聯絡，呢個細路真係細心又夠friend！ 講返個房間，格局同以前一樣闊落，不過確實有啲年代感，有啲舊啦，哈哈！但係最貼心嘅係，小李知道酒店隔離有間迪斯高好嘈，特意幫我安排咗朝內街嘅安靜房間，真係超讚！房間雖然舊，但係打掃得好乾淨，必須俾客房服務員一個大拇哥！ 晏晝去行政酒廊嘆下午茶，前臺嘅職員好熱情，即刻帶我去靠窗嘅靚位，仲問我想飲啲咩。不過講真，下午茶就比較普通啦，淨係得啲茶水、糕點同水果，冇乜特別驚喜。呢方面真係要俾管理層提下意見，希望可以改善下啦。 至於第二日嘅早餐，酒店真係忙到癲，排隊排咗好耐先至入到去。不過早餐種類算豐富，最加分嘅係有職員現場鮮榨果汁，呢個真係唔錯！美中不足嘅係，食物補充唔夠及時，有啲款式擺到清盤都冇人補貨。 最後仲要提下，小李仲幫我申請延咗退房時間，等我可以瞓到晏啲先起身，呢個安排真係夠晒人性化！ 總括嚟講，呢間酒店無論係商務出行定係家庭旅遊都幾適合，不過高峰期真係忙到腳不沾地，有時服務會有啲唔夠及時。但係講真，呢度嘅員工真係超級出色，尤其係小李呢個陽光又熱心嘅細路仔，絕對係今次入住嘅最大亮點！

預訂酒店

用戶評分: 9.6/10.0

價錢：HK$860起

大中華喜來登位於深圳福田CBD最核心的位置，酒店電梯可以直達地鐵會展中心站，所以出行特別方便，周邊大型商圈和餐飲林立，可以品嚐各種風格口味，真是大飽口福！酒店所有員工以其特別周到細緻的熱情服務給予我們温暖如家的感覺！特別需要表揚酒店前台客服Xixi，更是全程給予衣食住行方面的悉心指導，也是這次深圳旅行中最美好的回憶！下次再來深圳，依然選擇大中華喜來登！

預訂酒店

用戶評分: 8.5/10.0

價錢：HK$294起

1. 酒店位置超便利，步行可達商圈！房間乾淨整潔無異味，床品柔軟好眠，服務人員熱情貼心，有求必應。性價比超高，下次來還選這裏～ 2. 入住體驗超棒！裝修簡約大氣，設施齊全且新，衞生細節拉滿。早餐種類豐富美味，前台服務高效周到，整體感受極佳，強烈推薦！ 3. 性價比絕了！房間寬敞明亮，通風效果好，隔音到位超安靜。工作人員專業友善，辦理入住退房都很快，體驗感滿分，值得二刷～他們還幫我們升級房型，下次再來👍🏻

預訂酒店

