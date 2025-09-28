深圳地鐵兩條新線今開通 縮短跨區通勤時間

【on.cc東網專訊】廣東省深圳市地鐵16號線二期與6號線支線二期於周日（28日）正式開通初期運營，各新開車站在上午11時18分開門迎接乘客。兩條新線投用後，深圳城市軌道交通線網（含有軌電車）運營總里程達到609.6公里，車站總數達428座，邁入600公里時代。

16號線二期線路全長9.54公里，首站自大運站開始，串聯起西坑、大康、安良等多個社區。以往龍崗區園山片區居民前往龍崗中心城需依賴巴士繞行，新線開通後大幅拉近兩地時空距離。沿線的光明城站作為多軌交匯的交通樞紐，也是廣深港高鐵與贛深高鐵的交匯點，從此處出發至廣州南站車程最短僅需25分鐘，至香港西九龍站車程最短34分鐘。

對於跨區通勤族而言，6號線支線二期開通也令光明科學城與福田中心區的往返時間將大幅縮短，讓不少上班族可早上多睡30分鐘、晚上提前半小時到家，提升通勤幸福感。

