深圳地鐵攻略 | 票價、路線圖、13號線直通深圳灣口岸

深圳地鐵

歡迎來到充滿活力的深圳！作為這座創新之城的脈動，深圳地鐵不僅是市民日常出行的首選，更是推動城市經濟騰飛的關鍵引擎。自1990年代啟動建設以來，深圳地鐵已發展成為一個龐大而現代化的軌道交通網絡，深入城市的每一個角落。截至目前，深圳地鐵已擁有18條線路，總里程達到驚人的595.1公里，設有417座車站，為廣大市民和遊客提供無與倫比的高效與便捷。透過本篇深圳地鐵攻略，Trip.com將為您詳盡介紹各條線路，助您輕鬆規劃一趟精彩的深圳之旅！

深圳地鐵 | 簡介

作為中國內地領先的城市軌道交通系統之一，深圳地鐵以其卓越的覆蓋率和先進的技術聞名。它如同城市的血脈，無縫連接了深圳寶安國際機場、各大火車站、重要口岸（如羅湖口岸、福田口岸，以及即將直通的深圳灣口岸）、繁華的商業中心區和寧靜的住宅區。無論您是初次到訪的遊客，還是繁忙的本地居民，深圳地鐵都提供了高效、便捷且可靠的出行選擇。對於熱衷於北上深圳「食玩買」的香港朋友而言，深圳地鐵更是不可或缺的交通工具，讓您的跨境之旅暢通無阻！

深圳地鐵 | 票價

深圳地鐵的普通車廂票價計算方式如下：

首4公里 ：人民幣 2元

4-12公里 ：每 4公里 加收 1元

12-24公里 ：每 6公里 再加收 1元

超過24公里：每 8公里 額外增加 1元

例如：

6公里 ：3元

15公里 ：5元

30公里：7元

深圳地鐵 | 深圳灣口岸 13 號線

深圳地鐵13號線全長約 22.4 公里，共設 16 座車站，貫穿南山區與寶安區，為當地居民提供便捷的通勤選擇。沿線涵蓋深圳灣口岸站與後瑞站等重要樞紐，方便乘客換乘其他地鐵線路，提升整體出行效率。

其中，深圳灣口岸站作為重要的跨境交通樞紐，擁有自助通關通道與人工查驗通道，滿足不同旅客的出入境需求。此外，站外設有巴士總站及出租車停靠點，讓旅客輕鬆轉乘至市區或周邊目的地。

深圳地鐵13號線

深圳地鐵 | 線路概覽

深圳地鐵的龐大網絡，已實現對深圳市九大市轄行政區的全面覆蓋，包括羅湖、福田、南山、寶安、龍崗、龍華、光明、鹽田和坪山。這意味著無論您的目的地在哪裡，幾乎都能便捷地透過深圳地鐵抵達。接下來，我們將為您詳細介紹深圳地鐵的各條主要線路，助您一覽其獨特魅力與重要連接點。

線路 主要站點 特色 1號線（羅寶線） 羅湖、老街、會展中心、世界之窗、機場東 連接羅湖口岸至深圳機場 2號線（蛇口線） 海上世界、世界之窗、市民中心、福田口岸 連接福田口岸及蛇口港 3號線（龍崗線） 老街、華新、布吉、龍崗 連接市區與龍崗區 4號線（龍華線） 福田口岸、少年宮、深圳北、龍華 連接福田與龍華，通往深圳北站 5號線（環中線） 深圳北、寶安中心、黃貝嶺 環繞深圳核心區域 11號線（機場快線） 福田、車公廟、機場、前海 深圳最快的地鐵線，連接市中心與深圳機場

深圳地鐵 | 地鐵線路圖

深圳地鐵路線圖

圖片來源：MRT 港鐵

深圳地鐵 | 附近景點

深圳地鐵不僅是通勤的利器，更是探索深圳精彩景點的最佳途徑！眾多熱門旅遊目的地都緊鄰地鐵站，讓您的城市探索之旅輕鬆又寫意。準備好了嗎？現在就跟隨我們的深圳地鐵攻略，一起揭秘那些地鐵沿線的必遊景點吧！

關山月美術館

關山月美術館，這座藝術殿堂以收藏、研究及推廣著名藝術家關山月先生的作品為核心，同時也是一個向公眾免費開放的非營利性美術機構。美術館於1997年竣工，由時任國家主席江澤民親筆題寫館名，其選址更是得天獨厚——坐落於風景如畫的蓮花山公園內，讓您在欣賞藝術的同時，也能沉浸於寧靜優美的自然環境中。

🏣地址：深圳市福田區紅荔路6026號

🚇交通：乘搭深圳地鐵，於蓮花村站或少年宮站下車即可到達

⏱ 開放時間：星期二至星期日 上午9時至下午5時（最遲入場時間為下午4時30分，閉館前半小時停止入場）。請注意，星期一閉館。

深圳地鐵站附近景點 – 關山月美術館

深圳地鐵站附近景點 – 關山月美術館

👉旅遊攻略 – 關山月美術館

歡樂海岸

作為華僑城集團旗下的一顆璀璨明珠，歡樂海岸是一個以「水」為主題的現代都市娛樂綜合體。這裡匯聚了大型購物中心、奇幻的海洋奇夢館，以及引人入勝的歡樂海岸水秀劇場，提供多樣化的娛樂選擇。當然，豐富的美食體驗也必不可少，從精緻餐廳到時尚酒吧應有盡有。尤其值得一提的是，每當夜幕降臨，那場令人嘆為觀止的音樂噴泉表演更是絕對不容錯過，為您的深圳之夜增添無限魅力！

🏣地址：深圳市南山區白石路東8號歡樂海岸

🚇交通：乘搭深圳地鐵9號線，於深圳灣公園站下車即可到達。

⏱時間：全日開放

深圳地鐵站附近景點 – 歡樂海岸

深圳地鐵站附近景點 – 歡樂海岸

👉旅遊攻略 – 深圳歡樂海岸

歡樂海岸海洋奇夢館

在歡樂海岸購物中心內，您會發現一個充滿海洋奧秘的世界——歡樂海岸海洋奇夢館。這座奇妙的場館由五大主題區域構成：帶您深入海底的「潛入深海區」、色彩斑斕的「珊瑚及水母活體展示區」、震撼視覺的「珊瑚礁3D劇場」、充滿歡聲笑語的「海獅劇場」，以及寓教於樂的「生態教室」。它將為您帶來一場沉浸式的海洋探索之旅。

🏣地址：深圳市南山區白石路東8號歡樂海岸購物中心二樓東端

🚇交通：乘搭深圳地鐵9號線，於深圳灣公園站下車即可到達。

⏱ 開放時間：星期一 下午1時30分至晚上10時；星期二至星期日 上午10時至晚上10時（最遲入場時間為晚上9時30分）。

深圳地鐵站附近景點 – 歡樂海岸海洋奇夢館

深圳地鐵站附近景點 – 歡樂海岸海洋奇夢館

👉旅遊攻略 – 歡樂海岸海洋奇夢館

中國民俗文化村

來到深圳，怎能錯過體驗中華多元文化的精髓？中國民俗文化村是您不可不訪的文化瑰寶。這座始建於1991年、並持續擴建的大型文化旅遊區，如今已成為一個匯聚了中國各民族民間藝術、獨特風情和傳統建築的活態博物館。您可以在這裡悠閒漫步，沉浸於各民族的風情畫卷中，或選擇搭乘遊覽車輕鬆觀光。園區內還會不定時上演精彩的民族歌舞表演，以及多種民間手工藝示範和體驗活動，讓您近距離感受中華文化的博大精深。

🏣地址：深南大道9003號中國民俗文化村

🚇交通：乘搭深圳地鐵1號線，於華僑城站下車即可到達。

⏱時間：星期一至日上午9時至晚上10時半

深圳地鐵站附近景點 – 中國民俗文化村

深圳地鐵站附近景點 – 中國民俗文化村

👉旅遊攻略 – 中國民俗文化村

星河COCO PARK

作為深圳福田區的時尚潮流地標，福田星河COCO Park於2006年開業，開創了中國「情境式公園休閒購物中心」的先河。這裡不僅匯聚了眾多國際知名品牌，提供豐富的購物選擇，其極佳的地理位置和便捷的深圳地鐵交通，使其成為深圳人氣最旺的商業中心之一，無論何時都人潮湧動，充滿活力。

🏣地址：深圳龍崗區愛南路666號

🚇 交通指南：搭乘深圳地鐵1號線或3號線，在「購物公園站」下車，出站即可輕鬆抵達福田星河COCO Park，享受便捷的購物體驗。

⏱時間：星期一至日上午10時至晚上10時半

深圳地鐵站附近景點 – 星河COCO PARK

深圳地鐵站附近景點 – 星河COCO PARK

👉旅遊攻略 – 星河COCO PARK

世界之窗

談及深圳的標誌性旅遊景點，世界之窗絕對是名列前茅，堪稱深圳之旅的必遊之地。這座佔地廣達48萬平方米的巨型文化旅遊景區，濃縮了全球的精華，讓您在一天之內「環遊世界」。園區巧妙地劃分為八大主題區域：宏偉的「世界廣場」、充滿異域風情的「亞洲區」、「大洋洲區」、「歐洲區」、「非洲區」、「美洲區」，以及藝術氣息濃厚的「世界雕塑園」和熱鬧非凡的「國際街」。這裡每一個角落都充滿驚喜，等待您的探索。Trip.com 預訂門票更可以優惠價購買全天門票或夜場票！

🏣地址：深圳市南山區華僑城深南大道9037號

🚇 交通指南：前往世界之窗非常便捷，只需搭乘深圳地鐵1號線（羅寶線）或2號線（蛇口線），在「世界之窗站」下車，出站即達，讓您的世界之旅輕鬆啟程。

⏱時間：星期一至日上午9時至晚上9時

深圳地鐵站附近景點 – 世界之窗

深圳地鐵站附近景點 – 世界之窗

📌 更多深圳地鐵附近商場

深圳商場 地鐵站 地鐵線 萬象城 大劇院站 1號線 / 2號線 華潤萬象天地 深圳灣公園站 9號線 卓悅中心（壹方城） 寶安中心站 5號線 / 11號線 壹方城 洪浪北站 / 寶安中心站 5號線 / 1號線 / 11號線 星河COCO Park（龍崗） 吉祥站 3號線 來福士廣場 海上世界站 2號線 京基百納廣場 大劇院站 1號線 / 2號線 益田假日廣場 世界之窗站 1號線 / 2號線 壹海城 鹽田港西站 8號線

🌟 更多深圳地鐵附近景點

景點 地鐵站 地鐵線 歡樂谷 世界之窗站 1號線 / 2號線 深圳野生動物園 西麗站 7號線 東部華僑城 鹽田港西站 8號線 深圳灣公園 深圳灣公園站 9號線 蓮花山公園 少年宮站 3號線 / 4號線 紅樹林自然保護區 紅樹灣南站 / 紅樹灣站 9號線 / 11號線

即時查看更多深圳景點

深圳地鐵 | 手機App

深圳地鐵官方 App

為了讓您的深圳地鐵之旅更加順暢無憂，深圳地鐵集團有限公司特別推出了官方應用程式——深圳地鐵官方App。這款App是每位乘客的智慧出行夥伴，集成了實時地鐵資訊、智能路線規劃、便捷票務購買等多項實用功能。無論是查詢首末班車時間、預估行程耗時，還是輕鬆購票，它都能一手掌握，是您探索深圳的必備工具。

深圳地鐵app

圖片來源：App Store

支付寶

在深圳搭乘地鐵，您將體驗到移動支付的極致便捷。支付寶作為中國最普及的移動支付平台之一，在深圳地鐵系統中扮演著關鍵角色。乘客只需打開支付寶App，即可輕鬆完成地鐵車票的購買，並直接掃碼進站，告別現金和排隊購票的煩惱，享受暢通無阻的無現金出行體驗。

支付寶

圖片來源：Alipay HK 官方網站

掃碼進站 便捷掃碼入閘：透過支付寶App，您可直接生成乘車碼，掃描即可快速進出地鐵站，徹底省去排隊購票或充值的繁瑣步驟，讓出行更高效。

充值功能 交通卡在線充值：支付寶不僅支持掃碼乘車，還能讓您隨時隨地為實體交通卡進行在線充值。這項功能極大地方便了乘客，再也不用擔心卡內餘額不足而耽誤行程。

優惠活動專享出行優惠：支付寶會不定期推出針對深圳地鐵乘客的各類出行優惠和折扣活動，讓您在享受便捷服務的同時，還能節省交通成本，讓您的深圳之旅更加經濟實惠。

微信

除了支付寶，微信支付在深圳地鐵系統中同樣扮演著舉足輕重的作用。乘客可以透過微信輕鬆完成地鐵票務的支付，無論是掃碼乘車還是購買單程票，都能體驗到同樣快捷、無現金的便捷支付方式，讓您的深圳出行選擇更多元、更順暢。

微信

圖片來源：App Store

深圳地鐵 | 營運時間表

深圳地鐵 1 號線（羅寶線）

深圳地鐵1號線，又稱羅寶線，是深圳地鐵網絡中的旗艦線路，堪稱城市的「主動脈」。它全長42公里，共設有30座車站，高效連接了深圳市羅湖、福田、南山等核心區域的主要商業區和工業區，是通勤與觀光的熱門選擇。

方向 首班車

末班車

車站 往羅湖 往機場東 往羅湖 往機場東 羅湖 6:20 23:00 國貿 6:22 6:22 0:06 23:02 老街 6:20 6:24 0:05 23:04 大劇院 6:18 6:26 0:03 23:06 科學館 6:15 6:28 0:00 23:08 華強路 6:13 6:30 23:58 23:10 崗廈 6:10 6:42 23:55 23:13 會展中心 6:09 6:35 23:54 23:15 購物公園 6:07 6:36 23:52 23:16 香蜜湖 6:04 6:39 23:49 23:19 車公廟 6:02 6:41 23:47 23:21 竹子林 6:00 6:01 23:45 23:23 僑城東 6:05 6:30 23:42 23:26 華僑城 6:03 6:02 23:40 23:28 世界之窗 6:01 6:00 23:38 23:30 白石洲 6:03 6:02 23:36 23:32 高新園 6:01 6:00 23:34 23:34 深大 6:03 6:02 23:32 23:36 桃園 6:00 6:06 23:28 23:40 大新 6:01 6:08 23:26 23:42 鯉魚門 6:03 6:10 23:24 23:44 前灣 6:01 6:12 23:22 23:46 新安 6:32 6:01 23:19 23:49 寶安中心 6:31 6:03 23:17 23:51 寶體 6:29 6:05 23:15 23:53 坪洲 6:26 6:07 23:13 23:55 西鄉 6:24 6:09 23:11 23:57 固戍 6:28 6:13 23:07 0:01 後瑞 6:24 6:18 23:03 0:06 機場東 6:21 23:00

深圳地鐵 2 號線（蛇口線）

深圳地鐵2號線，即蛇口線，全長39.8公里，設有30座車站。這條線路主要服務於深圳市的蛇口、南山、福田等區域，將這些活力四射的片區緊密相連，為當地居民和遊客提供了便捷的交通服務。

方向 首班車

末班車

車站 往赤灣 往蓮塘 往赤灣 往蓮塘 赤灣 6:00 23:00 蛇口港 6:56 6:02 0:34 23:02 海上世界 6:54 6:04 0:32 23:04 水灣 6:53 6:00 0:31 23:06 東角頭 6:51 6:08 0:29 23:08 灣廈 6:48 6:00 0:26 23:10 海月 6:46 6:01 0:24 23:12 登良 6:45 6:03 0:23 23:14 後海 6:43 6:00 0:21 23:16 科苑 6:40 6:00 0:18 23:18 紅樹灣 6:37 6:00 0:15 23:21 世界之窗 6:01 6:00 23:38 23:30 僑城北 6:31 6:01 0:09 23:27 深康 6:29 6:03 0:07 23:29 安託山 6:27 6:00 0:05 23:31 僑香 6:26 6:01 0:04 23:33 香蜜 6:24 6:03 0:02 23:35 香梅北 6:22 6:00 0:00 23:37 景田 6:20 6:02 23:58 23:39 蓮花西 6:17 6:04 23:55 23:41 福田 6:15 6:07 23:53 23:44 市民中心 6:13 6:09 23:51 23:46 崗廈北 6:11 6:10 23:49 23:47 華強北 6:08 6:14 23:46 23:51 燕南 6:06 6:15 23:44 23:52 大劇院 6:18 6:26 0:03 23:06 湖貝 6:06 6:21 23:39 23:58 黃貝嶺 6:04 6:23 23:36 0:00 新秀 6:08 6:26 23:34 0:02 蓮塘口岸 6:05 6:28 23:32 0:05 仙湖路 6:08 6:30 23:29 0:07 蓮塘 6:07 6:11 23:27 0:13

深圳地鐵 3 號線（龍崗線）

深圳地鐵3號線，又稱龍崗線，全長52.33公里，設有30座車站。它貫穿深圳市福田、羅湖至龍崗等區域，是連接市中心與東部地區的重要交通樞紐，極大地方便了沿線居民的出行。

方向 首班車

末班車

車站 往福保 往坪地六聯 往福保 往坪地六聯 福保 6:17 23:00 益田 6:24 6:20 0:11 23:02 石廈 6:22 6:22 0:09 23:04 購物公園 6:20 6:24 0:07 23:06 福田 6:18 6:26 0:05 23:08 少年宮 6:15 6:28 0:02 23:11 蓮花村 6:13 6:30 0:00 23:13 華新 6:10 6:04 23:58 23:15 通新嶺 6:22 6:01 23:56 23:17 紅嶺 6:20 6:03 23:54 23:19 老街 6:17 6:05 23:51 23:22 曬布 6:15 6:00 23:49 23:24 翠竹 6:13 6:03 23:47 23:26 田貝 6:10 6:05 23:44 23:29 水貝 6:08 6:08 23:42 23:31 草埔 6:05 6:10 23:39 23:34 布吉 6:02 6:13 23:36 23:37 木棉灣 6:00 6:16 23:34 23:39 大芬 6:00 6:18 23:34 23:41 丹竹頭 6:02 6:20 23:29 23:43 六約 5:58 6:24 23:25 23:48 塘坑 6:01 6:02 23:22 23:50 橫崗 6:38 6:04 23:19 23:53 永湖 6:36 6:07 23:17 23:56 荷坳 6:33 6:09 23:14 23:58 大運 6:31 6:12 23:12 0:00 愛聯 6:29 6:14 23:09 0:03 吉祥 6:26 6:17 23:07 0:05 龍城廣場 6:24 6:19 23:04 0:08 南聯 6:21 6:21 23:02 0:10 雙龍 6:19 6:22 23:00 0:13 梨園 6:03 6:00 23:13 23:00 新生 6:01 6:26 23:11 0:18 坪西 6:08 6:29 23:08 0:20 低碳城 6:06 6:31 23:06 0:22 白石塘 6:04 6:33 23:04 0:25 富坪 6:02 6:35 23:02 0:27 坪地六聯 6:00 23:00

深圳地鐵 4 號線（龍華線）

深圳地鐵4號線，即龍華線，全長31.3公里，設有23座車站。這條線路主要連接深圳市的福田中心區與龍華區，並由港鐵（深圳）有限公司運營，其高效的服務和管理模式，使其成為深圳地鐵網絡中不可或缺的重要組成部分，尤其受到港人北上旅客的歡迎。

方向 首班車

末班車

車站 往牛湖 往福田口岸 往牛湖 往福田口岸 牛湖 6:30 23:00 觀瀾湖 6:57 6:32 0:03 23:02 松元廈 6:54 6:34 0:01 23:04 觀瀾 6:52 6:36 23:58 23:06 長湖 6:50 6:39 23:56 23:09 茜坑 6:47 6:41 23:54 23:11 竹村 6:45 6:43 23:52 23:13 清湖北 6:41 6:46 23:48 23:16 清湖 6:40 6:30 23:46 23:18 龍華 6:43 6:33 23:42 23:21 龍勝 6:58 6:35 23:40 23:24 上塘 6:56 6:30 23:38 23:26 紅山 6:53 6:33 23:35 23:29 深圳北站 6:49 6:17 23:32 23:32 白石龍 6:47 6:20 23:17 23:35 民樂 6:45 6:22 23:15 23:27 上梅林 6:41 6:25 23:11 23:40 蓮花北 6:39 6:27 23:09 23:42 少年宮 6:37 6:30 23:07 23:45 市民中心 6:36 6:31 23:06 23:46 會展中心 6:34 6:33 23:04 23:48 福民 6:32 6:35 23:02 23:50 福田口岸 6:30 23:00

深圳地鐵 5 號線（環中線）

深圳地鐵5號線，又稱環中線，全長40.7公里，設有32座車站。這條線路呈U字形，連接了深圳市的南山、寶安、龍崗等區域，有效緩解了中心區的交通壓力，提升了各區域間的通達性。

方向 首班車

末班車

車站 往黃貝嶺 往赤灣 往黃貝嶺 往赤灣 黃貝嶺 6:14 23:00 怡景 6:12 6:16 0:16 23:02 太安 6:09 6:19 0:13 23:05 佈心 6:17 6:21 0:11 23:07 百鴿籠 6:14 6:06 0:09 23:10 布吉 6:12 6:08 0:06 23:12 長龍 6:10 6:10 0:04 23:14 下水徑 6:16 6:12 0:02 23:16 上水徑 6:14 6:14 0:00 23:18 楊美 6:10 6:17 23:57 23:21 坂田 6:14 6:01 23:55 23:23 五和 6:12 6:03 23:53 23:25 民治 6:09 6:07 23:49 23:29 深圳北站 6:13 6:09 23:47 23:31 長嶺陂 6:09 6:09 23:43 23:35 塘朗 6:25 6:11 23:40 23:37 大學城 6:21 6:12 23:36 23:42 西麗 6:19 6:10 23:34 23:44 留仙洞 6:17 6:12 23:32 23:46 興東 6:13 6:12 23:28 23:50 洪浪北 6:25 6:10 23:26 23:52 靈芝 6:23 6:12 23:24 23:54 翻身 6:21 6:10 23:22 23:56 寶安中心 6:19 6:12 23:20 23:58 寶華 6:17 6:10 23:18 0:00 臨海 6:15 6:11 23:17 0:01 前灣 6:13 6:14 23:14 0:04 桂灣 6:26 6:16 23:12 0:06 前灣 6:24 6:18 23:10 0:08 前灣公園 6:22 6:20 23:08 0:10 媽灣 6:19 6:23 23:06 0:12 鐵路公園 6:18 6:25 23:05 0:14 荔灣 6:16 6:27 23:03 0:16 赤灣 6:12 23:00

深圳地鐵 6 號線（光明線）

深圳地鐵6號線，即光明線，全長49.4公里，設有27座車站。它主要服務於深圳市的南山、寶安和光明等區域，為這些快速發展的科技與產業重鎮提供了便捷的軌道交通服務。

方向 首班車

末班車

車站 往科學館 往松崗 往科學館 往松崗 科學館 6:10 23:00 通新嶺 6:15 6:12 0:16 23:02 體育中心 6:13 6:14 0:14 23:03 八卦嶺 6:12 6:15 0:12 23:05 銀湖 6:10 6:17 0:10 23:07 翰嶺 6:07 6:21 0:07 23:10 梅林關 6:03 5:52 0:04 23:14 深圳北站 6:26 5:56 0:00 23:18 紅山 6:24 5:59 23:57 23:20 上芬 6:21 6:02 23:54 23:23 元芬 6:18 6:05 23:51 23:26 陽台山東 6:15 6:08 23:48 23:29 官田 6:10 6:12 23:44 23:33 上屋 6:08 6:15 23:41 23:36 長圳 6:04 6:19 23:37 23:41 鳳凰城 6:00 6:00 23:33 23:45 光明街 6:43 6:03 23:30 23:48 光明 6:41 6:05 23:28 23:50 科學公園 6:38 6:07 23:25 23:52 樓村 6:36 6:09 23:23 23:55 紅花山 6:34 6:12 23:21 23:57 公明廣場 6:31 6:15 23:18 0:00 合水口 6:29 6:17 23:16 0:02 薯田埔 6:26 6:19 23:13 0:04 松崗公園 6:23 6:22 23:10 0:07 溪頭 6:21 6:24 23:08 0:10 松崗 6:20 23:07

6 號線還有支線，覆蓋光明區域。

6 號線支線 首班車

末班車

車站 往光明 往深理工 往光明 往深理工 光明 6:15 23:55 圳美 6:07 6:04 23:32 23:34 中大 6:10 6:02 23:35 23:32 深層理工 6:12 6:00 23:37 23:30

深圳地鐵 7 號線（西麗線）

深圳地鐵7號線，又稱西麗線，全長30.2公里，設有28座車站。這條線路橫貫深圳市南山、福田、羅湖等核心區域，串聯起多個商業區和住宅區，是城市交通的重要支撐。

方向 首班車

末班車

車站 往深大麗湖 往太安 往深大麗湖 往太安 深大麗湖 6:00 23:00 北大 6:15 6:02 0:01 23:02 西麗湖 6:12 6:05 23:58 23:00 西麗 6:09 6:00 23:54 23:02 茶光 6:07 6:02 23:52 23:04 珠光 6:05 6:04 23:50 23:06 龍井 6:02 6:07 23:48 23:09 桃源村 6:00 6:00 23:46 23:11 深雲 6:08 6:02 23:44 23:13 安託山 6:05 6:05 23:41 23:19 農林 6:02 6:00 23:38 23:19 車公廟 6:00 6:02 23:35 23:21 上沙 6:06 6:05 23:33 23:24 沙尾 6:04 6:00 23:31 23:26 石廈 6:02 6:02 23:28 23:28 皇崗村 6:00 6:04 23:27 23:30 福民 6:06 6:05 23:25 23:31 福鄰（暫不開通） 皇崗口岸 6:04 6:00 23:23 23:33 赤尾 6:00 6:04 23:19 23:37 華強南 6:04 6:06 23:17 23:39 華強北 6:02 6:08 23:16 23:41 華新 6:00 6:00 23:14 23:43 黃木崗 6:06 6:01 23:12 23:44 八卦嶺 6:04 6:03 23:10 23:46 紅嶺北 6:02 6:05 23:08 23:48 筍崗 6:00 6:07 23:06 23:50 宏湖 6:04 6:10 23:02 23:53 田貝 6:02 6:12 23:02 23:55 太安 6:00 23:00

深圳地鐵 8 號線（鹽田線）

深圳地鐵8號線，即鹽田線，全長12.5公里，設有8座車站。這條線路主要連接深圳市的鹽田區，為市民和遊客前往海濱風光區提供了便捷的交通選擇。

方向 首班車

末班車

車站 往梧桐山南 往小梅沙 往梧桐山南 往小梅沙 梧桐山南 6:04 6:35 23:25 0:12 沙頭角 6:05 6:40 23:20 0:17 海山 6:09 6:42 23:18 0:19 鹽田港西 6:07 6:44 23:16 0:21 深外高中 6:14 6:48 23:12 0:25 鹽田路 6:12 6:38 23:10 0:00 鴻安圍 5:53 6:36 5:53 23:58 鹽田墟 6:02 5:52 23:07 0:18 大梅沙 5:57 5:56 23:03 0:22 小梅沙 5:54 23:00

深圳地鐵 9 號線（梅林線）

深圳地鐵9號線，又稱梅林線，全長25.4公里，設有22座車站。這條線路主要連接深圳市的南山區和福田區，途經多個重要的居住區和商業區，方便市民日常出行。

方向 首班車

末班車

車站 往前灣 往文錦 往前灣 往文錦 前灣 6:20 23:00 夢海 6:28 6:21 0:08 23:01 怡海 6:27 6:23 0:06 23:03 荔林 6:25 6:25 0:04 23:05 南油西 6:23 6:27 0:02 23:07 南油 6:21 6:29 0:00 23:09 南山書城 6:18 6:20 23:58 23:11 深大南 6:16 6:22 23:56 23:13 粵海門 6:14 6:24 23:53 23:16 高新南 6:12 6:26 23:52 23:18 紅樹灣南 6:09 6:30 23:48 23:21 深灣 6:06 6:31 23:46 23:23 深圳灣公園 6:10 6:16 23:43 23:26 下沙 6:06 6:21 23:39 23:30 車公廟 6:03 6:23 23:37 23:33 香梅 6:08 6:26 23:33 23:35 景田 6:06 6:28 23:31 23:38 梅景 6:04 6:30 23:29 23:40 下梅林 6:10 6:32 23:27 23:42 梅村 6:07 6:34 23:25 23:44 上梅林 6:05 6:36 23:23 23:46 孖嶺 6:03 6:38 23:21 23:48 銀湖 6:37 6:10 23:17 23:51 泥崗 6:35 6:12 23:15 23:53 紅嶺北 6:33 6:15 23:13 23:56 園嶺 6:31 6:16 23:11 23:57 紅嶺 6:29 6:18 23:09 23:59 紅嶺南 6:27 6:20 23:07 0:01 鹿丹村 6:25 6:22 23:05 0:03 人民南 6:24 6:24 23:04 0:05 向西村 6:21 6:26 23:01 0:07 文錦 6:20 23:00

深圳地鐵 10 號線（平湖線）

深圳地鐵10號線，又稱坂田線，全長29.3公里，設有24座車站。這條線路主要連接深圳市的福田區和龍崗區，為兩區之間的通勤和交流提供了高效的軌道交通服務。

方向 首班車

末班車

車站 往福田口岸 往雙擁街 往福田口岸 往雙擁街 福田口岸 6:05 23:00 福民 6:31 6:19 23:52 23:02 崗廈 6:29 6:22 23:50 23:04 崗廈北 6:27 6:23 23:48 23:06 蓮花村 6:25 6:25 23:46 23:08 冬瓜嶺 6:22 6:28 23:44 23:10 孖嶺 6:20 6:30 23:42 23:12 雅寶 6:16 6:35 23:37 23:17 南坑 6:14 6:37 23:35 23:19 光雅園 6:12 6:38 23:33 23:21 五和 6:10 6:41 23:31 23:23 坂田北 6:07 6:43 23:29 23:25 貝爾路 6:05 6:45 23:27 23:28 華為 6:03 6:47 23:25 23:30 崗頭 6:01 6:49 23:23 23:32 雪象 6:01 6:49 23:23 23:32 甘坑 6:02 6:55 23:17 23:38 涼帽山 6:04 6:58 23:17 23:38 上李朗 6:02 6:55 23:17 23:38 木古 6:33 6:05 23:13 23:40 華南城 6:33 6:05 23:13 23:40 禾花 6:33 6:05 23:13 23:40 平湖 6:33 6:05 23:13 23:40 雙擁街 6:08 23:13

深圳地鐵 11 號線（機場線）

深圳地鐵11號線，被譽為「機場線」，全長51.9公里，設有18座車站。這條線路是連接深圳市福田、南山、寶安等區域的重要幹線，最為關鍵的是，它與深圳寶安國際機場直接相連，為往返機場的旅客提供了極為便捷的快速通道。

方向 首班車

末班車

車站 往華強南 往碧頭 往華強南 往碧頭 華強南 6:03 23:20 福星 6:21 6:00 0:40 23:22 崗廈北 6:23 6:15 0:38 23:30 福田 6:25 6:20 0:36 23:30 車公廟 6:37 6:23 0:34 23:33 紅樹灣南 6:21 6:29 0:28 23:39 後海 6:17 6:34 0:24 23:44 南山 6:14 6:36 0:21 23:46 前灣 6:09 6:20 0:15 23:51 寶安 6:06 6:23 0:12 23:54 碧海灣 6:11 6:26 0:08 23:58 機場 6:05 6:33 0:01 0:05 機場北 6:10 6:29 23:58 0:08 福永 6:32 6:32 23:54 0:12 橋頭 6:29 6:35 23:51 0:15 塘尾 6:27 6:38 23:49 0:18 馬安山 6:24 6:41 23:46 0:20 沙井 6:21 6:43 23:43 0:23 後亭 6:18 6:46 23:40 0:26 松崗 6:15 6:49 23:37 0:29 碧頭 6:05 23:34

深圳地鐵 12 號線（機場東線）

深圳地鐵12號線，全長40.6公里，設有33座車站。這條線路主要服務於深圳市的南山區和寶安區，進一步加密了西部城區的軌道交通網絡，方便了沿線居民的出行。

方向 首班車

末班車

車站 往左砲台東 往松崗 往左砲台東 往松崗 左砲台東 6:12 23:00 太子灣 6:22 6:46 23:02 0:10 海上世界 6:08 6:43 23:04 0:07 花果山 6:10 6:41 23:06 0:05 四海 6:12 6:39 23:08 0:03 南油 6:14 6:37 23:10 0:01 南光 6:14 6:37 23:10 0:01 南山 6:18 6:32 23:46 0:28 桃園 6:20 6:30 23:48 0:26 南頭古城 6:23 6:29 23:19 23:53 中山公園 6:25 6:27 23:21 23:51 同樂南 6:27 6:25 23:23 23:49 新安公園 6:29 6:22 23:25 23:46 靈芝 6:44 6:47 0:16 23:59 上川 6:33 6:17 23:29 0:13 流池 6:35 6:15 0:03 0:11 寶安客運站 6:14 6:37 0:10 0:05 寶田一路 6:39 6:12 0:07 23:36 平巒山 6:09 6:42 0:05 0:09 西鄉桃源 6:44 6:08 23:40 23:32 鐘屋南 7:01 6:05 0:13 0:01 黃田 6:04 6:05 23:44 23:27 興圍 6:07 6:45 23:47 23:57 機場東 6:10 6:42 23:50 23:22 福圍 6:12 6:39 23:52 23:51 懷德 6:15 6:37 23:54 23:49 福永 6:17 6:34 23:57 23:14 橋頭西 6:20 6:31 0:00 23:11 福海西 6:22 6:29 0:02 23:09 國展 6:25 6:27 0:05 23:07 國展北 6:27 6:25 0:07 23:05 海上田園南站 6:29 6:23 0:09 23:03 海上田園東 6:08 6:20 23:00 0:00 蠔鄉 6:15 6:05 23:10 0:15 沙蠔 6:13 6:07 23:08 0:17 沙井古墟 6:11 6:09 23:06 0:19 步湧 6:09 6:11 23:04 0:22 朗下 6:07 6:14 23:02 0:24 松崗 6:05 23:00

深圳地鐵 13 號線（深圳灣線）

深圳地鐵13號線，全長22.4公里，設有16座車站。這條線路是連接深圳市南山區與福田區的快速線，其一大亮點是將與深圳灣口岸直接相連。這對於經深圳灣口岸往返深港兩地的旅客來說，無疑是極大的便利，實現了口岸與地鐵的無縫接駁。

方向 首班車

末班車

車站 往深圳灣口岸 往上屋 往深圳灣口岸 往上屋 深圳灣口岸 6:30 23:00 人才公園 6:39 6:32 23:09 23:02 後海 6:37 6:34 23:07 23:04 科苑 6:35 6:36 23:05 23:06 粵海門 6:33 6:38 23:03 23:08 深大 6:32 6:39 23:02 23:09 高新中 6:30 23:00 高新園北 未開通 未開通 未開通 未開通 西麗火車站 未開通 未開通 未開通 未開通 石鼓 未開通 未開通 未開通 未開通 留仙洞 未開通 未開通 未開通 未開通 白芒 未開通 未開通 未開通 未開通 應人石 未開通 未開通 未開通 未開通 羅租 未開通 未開通 未開通 未開通 石岩 未開通 未開通 未開通 未開通 上屋 未開通 未開通 未開通 未開通

深圳地鐵 14 號線（東部快線）

深圳地鐵14號線，全長50.3公里，設有18座車站。這條線路高效連接了深圳市的福田、龍崗、坪山等區域，是東部地區重要的軌道交通幹線，大大縮短了市中心與東部新區的通勤時間。

方向 首班車

末班車

車站 往崗廈北 往沙田 往崗廈北 往沙田 崗廈北 6:00 23:30 黃木崗 6:46 6:03 23:50 23:33 羅湖北 6:42 6:07 23:45 23:37 布吉 6:39 6:10 23:43 23:40 石芽嶺 6:35 6:14 23:39 23:44 六約北 6:31 6:18 23:35 23:48 四聯 6:28 6:20 23:33 23:50 坳背 6:25 6:24 23:29 23:54 大運 6:22 6:27 23:27 23:57 嶂背 6:26 6:30 23:23 0:00 南約 6:17 6:33 23:20 0:03 寶龍 6:20 6:36 23:17 0:06 錦龍 6:11 6:40 23:13 0:10 坪山圍 6:09 6:42 23:11 0:12 坪山廣場 6:12 6:44 23:09 0:14 坪山中心 6:06 6:46 23:07 0:16 坑梓 6:06 6:50 23:03 0:20 沙田 6:00 23:00

深圳地鐵 16 號線（大運線）

深圳地鐵16號線，全長29.4公里，設有24座車站。這條線路主要服務於深圳市的龍崗區內部，進一步完善了龍崗區的軌道交通網絡，方便了區內居民的日常出行。

方向 首班車

末班車

車站 往大運 往田心 往大運 往田心 大運 6:00 23:00 大運中心 6:04 6:02 23:47 23:02 龍城公園 6:02 6:04 23:45 23:04 黃閣坑 6:00 6:07 23:42 23:06 愉園 6:25 5:59 23:40 23:08 回龍埔 6:22 6:01 23:38 23:10 尚景 6:21 6:03 23:36 23:12 盛平 6:19 6:05 23:34 23:14 龍園 6:16 6:07 23:32 23:16 雙龍 6:14 6:09 23:30 23:18 新塘圍 6:12 6:11 23:28 23:20 龍東 6:10 6:13 23:26 23:23 寶龍同樂 6:07 6:16 23:22 23:26 坪山 6:04 6:19 23:20 23:28 新和 6:02 6:21 23:18 23:30 六和 6:01 6:23 23:16 23:32 坪山圍 5:59 6:25 23:14 23:34 坪環 6:03 6:26 23:12 23:35 東縱紀念館 6:01 6:28 23:10 23:37 沙壆 5:59 6:30 23:09 23:39 燕子湖 6:03 6:32 23:07 23:41 石井 6:01 6:34 23:05 23:43 科技大學 5:58 6:37 23:02 23:46 田心 5:56 23:00

深圳地鐵 20 號線（機場北線）

深圳地鐵20號線，全長8.4公里，設有7座車站。這條線路主要服務於深圳市的寶安區，為該區域的會展中心和周邊地區提供了便捷的交通服務。

方向 首班車

末班車

車站 往機場北 往會展城 往機場北 往會展城 機場北 7:00 22:00 國展南 6:56 7:07 22:04 22:07 國展 6:59 7:04 22:06 22:04 國展北 7:01 7:02 22:08 22:02 會展城 7:00 22:10

*以上資訊或出現變動，恕不另行通知，敬請留意。

深圳地鐵 | 更多深圳旅遊攻略

