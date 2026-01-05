深圳地鐵4條新線同步通車！大鵬新區首條地鐵＋羅湖直達機場＋東門站一出即商場

深圳地鐵不斷發展，2025年12月28日4條新線同步通車，包括5號線西延段、8號線三期、11號線二期及13號線一期北段，貫通多個核心區域，打破大鵬新區無地鐵的局面、羅湖1小時內直達深圳寶安機場、東門站一出就是商場，無論去機場、購物或看山海，都能縮短車程，以後北上深圳玩樂更方便了！

深圳地鐵新線｜5號線西延段：新增3個車站 串聯羅湖區商業地帶

深圳地鐵5號線西延段全長2.88km，起點為5號線的「黃貝嶺站」，新增3個車站，分別是「湖貝站」、「東門站」、「大劇院站」，將羅湖區繁華商業地帶串聯起來，緩解「黃貝嶺站」2、5號線換乘壓力。新增的「大劇院站」與地鐵1、2號線換乘，可輕鬆前往福田、南山等地，周邊有萬象城與深圳大劇院等景點；「東門站」備有地下通道及下沉式廣場，能連接1或3號線「老街站」，實現「出站即商場」，開通意義重大。

深圳地鐵5號線西延段

車站：黃貝嶺站、湖貝站、東門站、大劇院站

路線長度：約2.88公里

深圳地鐵5號線西延段全長2.88km，起點為5號線的「黃貝嶺站」，新增3個車站。（圖片來源：深圳地鐵@微信）

「大劇院站」與地鐵1、2號線換乘，可輕鬆前往福田、南山等地，周邊有萬象城與深圳大劇院等景點。（圖片來源：深圳地鐵@微信）

「湖貝站」、「東門站」、「大劇院站」，將羅湖區繁華商業地帶串聯起來。（圖片來源：深圳地鐵@微信）

深圳地鐵新線｜8號線三期：大鵬新區首條軌道交通線路 蓮塘站39分鐘直達

連接深圳東西部，從既有的「小梅沙站」向東延伸至「溪涌站」，全長約3.69公里，每區間設1站，為大鵬新區歷史上首條軌道交通線路，進一步貫通2及8號線，從福田、羅湖、鹽田、南山等市區都能直達大鵬新區。港人從「蓮塘站」乘地鐵最快39分鐘直達這個山海之地，到訪溪涌度假村、背仔角棧道、深葵路等地無難度。新增的「溪涌站」以「陽光+」為核心理念，融入「生態綠谷」概念，將古樹意象融入建築及燈光，牆面靈感取自遠山輪廓，以綠色為主調，空間明亮通透。

深圳地鐵8號線第三期

車站：小梅沙站、溪涌站

路線長度： 約3.69公里

8號線三期，為大鵬新區首條軌道交通線路。（圖片來源：深圳地鐵@微信）

「溪涌站」以「陽光+」為核心理念，融入「生態綠谷」概念，將古樹意象融入建築及燈光，牆面靈感取自遠山輪廓，以綠色為主調，空間明亮通透。（圖片來源：深圳地鐵@微信）

港人從「蓮塘站」乘地鐵最快39分鐘直達這個山海之地，到訪溪涌度假村、背仔角棧道、深葵路等地無難度。（圖片來源：深圳地鐵@微信）

從既有的「小梅沙站」向東延伸至「溪涌站」，全長約3.69公里，每區間設1站。（圖片來源：深圳地鐵@微信）

深圳地鐵新線｜11號線二期（紅嶺南段）：羅湖去機場 不用轉車1小時內直達

11號線二期由「崗廈北站」向東南延伸至「紅嶺南站」，共4站，其中「崗廈北站」至「華強南站」已於2024年底開通，今次啟用的紅嶺南段，全長約2.3公里，連接「華強南站」至「紅嶺南站」，串聯起寶安、南山、羅湖、龍崗及坪山5大區，更重要的是將機場快線引入羅湖中心區，羅湖市區來回深圳寶安國際機場不用轉車1小時內直達，非常方便。

11號線二期

車站：崗廈北站、福星站、華強南站、紅嶺南站

路線長度： 約2.3公里

今次啟用的紅嶺南段，全長約2.3公里，連接「華強南站」至「紅嶺南站」。（圖片來源：深圳地鐵@微信）

串聯起寶安、南山、羅湖、龍崗及坪山5大區。（圖片來源：深圳地鐵@微信）

深圳地鐵新線｜13號線一期北段 ：深圳灣口岸直達光明區

港鐵有份參與營運的深圳地鐵13號線北段於2025年12月28日正式投入服務，實現13號線第一期全線開通，由「深圳灣口岸站」開始，貫通至「上屋站」，全長22.441公里，一共設16車站及6個轉車站，覆蓋南山區的核心區域，北至寶安區，全程車程約39分鐘，能與1號線、2號線、5號線、6號線、9號線、11號線等線路換乘。一期南段早於2024年年底投入服務，由「深圳灣口岸站」至「高新站」共有7個站；今次開通的北段則有9個車站，由「高新北站」至「上屋站」，只有「西麗高鐵站」因配合周邊大型綜合交通樞紐配套工程而暫緩啟用。

深圳地鐵13號線北段

新增站點：高新北站、西麗高鐵站（暫緩啟用）、石鼓站、留仙洞、百旺、應人石、羅租、石岩、上屋

全線長度：約22.441公里

港鐵有份參與營運的深圳地鐵13號線北段於2025年12月28日正式投入服務，實現13號線第一期全線開通。（圖片來源：深圳地鐵@微信）

13號線一期北段的車站設計主打科技感與生態感，打造明亮及舒適的空間。（圖片來源：深圳地鐵@微信）

強調一站一景，當中「石鼓站」以「科技無境 探索不止」為主題，頂部融入無人機流線與螺旋槳靈感，配合流動燈光，尤如置身未來空間。（圖片來源：深圳地鐵@微信）

