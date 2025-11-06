雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
深圳大閘蟹 | 深圳大閘蟹終極攻略！Trip.com 幫你鎖定最抵食名單！
秋風一吹，就知係時候食蟹喇！當金秋殺到，正正就係深圳大閘蟹爆膏、肉甜嘅黃金檔期！對於我哋香港班為食鬼嚟講，上深圳食番餐超高性價比嘅大閘蟹宴，根本就係每年秋天嘅「例牌指定動作」。無論你鍾意原汁原味、膏黃滿瀉嘅清蒸活蟹，定係迷戀酒香醇厚、滋味獨特嘅花雕醉蟹，抑或係想無限暢食、食到飽為止嘅大閘蟹任食放題，深圳大把餐廳實滿足到你對「蟹」嘅所有幻想！
所以，Trip.com 幫大家精心整合咗份終極深圳大閘蟹攻略！我哋嚴選咗多間人氣爆燈嘅大閘蟹餐廳、奢華海鮮自助餐同埋特色蟹粉料理店，包你輕鬆Plan到一趟難忘嘅秋日尋「蟹」美食之旅！
香港高鐵訂票優惠！🔥
世界之窗 🌍 深圳親子樂園，夜景超美！HK$125.49起，即買即用✨
深圳野生動物園 🐘 4A級親子景點！HK$217起，即日可用，隨時取消！
深圳歡樂谷🔥主題樂園夜景超值！HK$152起，即買即用，隨時取消🎉
深圳一日遊！楊梅坑騎行🌊+大鵬古城🏯+鹿嘴山莊奢享🏡，僅HK$191！
🔥App內search【TripHK2025】, 新會員訂酒店可享高達20%優惠
Trip.com 交通訂票優惠大放送！
🔥 特別優惠：新用戶透過Trip.com 平台預訂火車票或高鐵票，即可立即享有高達3%的專屬折扣！這是您輕鬆往返深圳，品嚐大閘蟹美食的最佳時機！
🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥
用 Trip.com不僅如此，Trip.com 還為您準備了獨家優惠券組合，助您解鎖更多旅行「著數」！例如，我們的高鐵快閃券包，只需HK$29.9即可購得價值HK$65的優惠券，讓您的深圳之旅更加划算，輕鬆前往各區品嚐深圳大閘蟹！訂票即慳！🚄💸
深圳大閘蟹 | 活海鮮自助餐：大閘蟹任食放題之選
如果你係追求「蟹逅」極致體驗嘅人，深圳大閘蟹任食放題絕對係你回本嘅不二之選！一到秋季，深圳眾多頂級海鮮自助餐店都會隆重推出大閘蟹無限供應嘅誘人方案，等你可以盡情沉浸喺爆膏嘅美味之中，唔使睇價錢，無限量咁食最肥美嘅大閘蟹！
舟市水產蒸汽自助
舟市水產蒸汽自助以佢獨特嘅「蒸汽海鮮」模式同充滿活力嘅海鮮街式用餐環境而聞名。喺呢度，食客可以親自從海鮮池度撈取生猛活海鮮，由各類貝類、鮮蝦到珍貴嘅龍蝦，保證即撈即蒸，原汁原味。尤其喺深圳大閘蟹當造嘅黃金季節，舟市水產更會將肥美大閘蟹納入自助餐供應，等你可以盡情「任撈任食」爆膏活蟹。此外，呢度仲提供澳洲藍龍蝦、鮑魚、生蠔等頂級海鮮，以及手切牛肉、令人垂涎嘅烤榴槤等上百款精緻美食，憑佢超高嘅性價比，成為深圳饕客們品嚐大閘蟹及各類海鮮嘅熱門選擇。
Trip Moment @Chins Food Diary
卓悅匯店
地址： 福田區梅林街道中康路卓悅匯購物中心南區3樓L3-28
交通便利：您可以搭乘深圳地鐵4號線或9號線，於上梅林站K出口出站，便可直達卓悅匯購物中心，輕鬆抵達舟市水產蒸汽自助。
筍崗寶能中心環球滙店
分店地址：筍崗街道田心社區寶安北路3008號寶能中心環球滙商場5層5007號舖。
交通指引：乘坐深圳地鐵7號線至筍崗站E出口，步行數分鐘即可輕鬆抵達寶能中心環球滙商場。
金光華店
分店地址：羅湖區人民南路2028號金光華廣場6樓007號舖。
交通指引：搭乘深圳地鐵1號線至國貿站B出口，出站後步行即可到達金光華廣場，盡享深圳大閘蟹美食。
曼格姿造・活海鮮・榴槤自助
曼格姿造・活海鮮・榴槤自助以佢令人驚艷嘅活海鮮陣容同獨特嘅榴槤甜品而聲名遠播，門口經常大排長龍，人氣爆棚。餐廳主打「現撈活海鮮」，喺秋季大閘蟹當造時節，肥美大閘蟹、澳洲藍龍蝦、新鮮鮑魚、肥美生蠔等應有盡有，特別推出 2 小時大閘蟹任食放題。食客對呢度嘅大閘蟹讚不絕口，紛紛評價佢「爆膏」程度令人驚艷，肉質更係飽滿鮮甜。對於榴槤愛好者而言，呢度嘅泰國金枕烤榴槤絕對係不能錯過嘅極致享受，為你提供一場海鮮與甜品兼備嘅超滿足自助餐體驗！
Trip Moment @Cpallfoods
羅湖佳寧娜店
地址：羅湖區人民南路 2002 號佳寧娜廣場 5 樓
交通便利：搭乘深圳地鐵1號線至國貿站A出口，步行數分鐘即可輕鬆抵達。
龍華黑金店
分店地址：龍華區民治街道龍華人民路龍華天虹購物中心（原九方）3層L348號舖。
交通指引：乘坐深圳地鐵4號線或6號線至紅山站A1出口，出站後步行即可到達龍華天虹購物中心，品嚐美味深圳大閘蟹。
頂界・全球蒸汽活海鮮自助
頂界・全球蒸汽活海鮮自助喺深圳擁有多家分店，以佢「蒸汽活海鮮」為核心理念，為食客帶來極致新鮮體驗。餐廳內部環境設計舒適雅緻，提供嘅海鮮種類豐富多樣，由肥美大閘蟹、珍貴藍龍蝦、新鮮鮑魚到 Q 彈象拔蚌，應有盡有。尤其喺秋季，大閘蟹放題更係佢最受歡迎嘅賣點之一，確保以生猛活蟹等每位食客都能盡情享受爆膏嘅鮮甜。此外，頂界仲貼心準備咗多款高品質肉類，好似入口即化嘅 M8 和牛、精緻刺身以及酒水任飲服務，無論係朋友聚餐定係家庭聚會，都係品嚐深圳大閘蟹及其他美食嘅絕佳熱門選擇。
Trip Moment @First@lala
中航城店
分店地址：深圳市福田區中航路1號中航城君尚購物中心A區4層。
交通指引：搭乘深圳地鐵1號線或2號線至華強北站，出站後步行即可輕鬆抵達中航城君尚購物中心。
皇庭廣場店
地址： 深圳市福田區福華三路 118 號皇庭廣場 L4 層
交通指引：搭乘深圳地鐵1號線、4號線或3號線至會展中心站C出口，步行即可便捷到達。
福田 KKONE 店
分店地址：深圳市福田區濱河大道9289號KKONE購物中心L4層。
交通方式： 深圳地鐵 9 號線至下沙站 B 出口，步行可達。
蟹中匠
蟹中匠，正如佢個名，係一間專注於極致蟹宴嘅餐廳，以佢超高性價比嘅大閘蟹任食放題而廣受歡迎。喺呢度，你只需支付一個親民嘅價格，便可無限量享用全場肥美大閘蟹，盡情品嚐爆膏嘅美味。值得一提嘅係，蟹中匠喺香港亦設有分店，將佢對優質蟹品嘅嚴格要求同精湛烹飪技藝帶到深圳，同樣吸引咗無數饕客。對於嗰啲渴望以最直接、最豪邁嘅方式，暢快品嚐大量深圳大閘蟹嘅食客來說，蟹中匠無疑係一個不容錯過嘅絕佳選擇。
Trip Moment @YMCAlee88
分店地址：深圳羅湖區東門中路2088號東門中心城一樓017號舖。
交通指引：乘坐深圳地鐵3號線至曬布站A2出口，步行即可輕鬆到達東門中心城，盡享深圳大閘蟹盛宴。
深圳大閘蟹 | 經典江浙滬風味：必試蟹粉及花雕醉蟹！
除咗傳統嘅清蒸活蟹同令人滿足嘅大閘蟹放題之外，深圳嘅美食版圖上，仲有好多餐廳提供正宗嘅江浙滬風味大閘蟹料理。其中，以著名嘅蟹粉料理同酒香四溢嘅花雕醉蟹最受食客推崇，為你嘅深圳大閘蟹之旅增添更多風味選擇。
蟹叁寳・蟹黃面
蟹叁寳係深圳享譽盛名嘅蟹粉料理專門店，佢鎮店招牌菜「蟹黃金撈」更係饕客們趨之若鶩嘅美味。據說，一碗看似簡單嘅「蟹黃金撈」，實則濃縮咗多達 10 隻大閘蟹嘅精華蟹黃及蟹膏，等你唔使動手剝殼，便能輕鬆享受滿溢嘅蟹膏精華，香濃得令人難以忘懷。你可以選擇搭配彈牙麵條或香糯白飯，麵條更可免費續加，性價比極高。除咗招牌蟹黃麵，店內仲提供「蟹黃金雞」等多款特色蟹粉菜式。而喺秋季大閘蟹當造時，你亦能單點到鮮甜嘅清蒸大閘蟹或酒香濃郁嘅花雕醉大閘蟹，滿足唔同食客嘅味蕾。尤其係花雕醉蟹，佢醇厚酒香與蟹肉鮮甜完美融合，係唔少網民大力推薦嘅必食之選！
Trip Moment @ATP.3364
南山店
分店地址：深圳市南山區後海濱路3368號鵬潤達商業廣場3樓。
交通指引：乘坐深圳地鐵11號線至后海站F出口，步行即可輕鬆到達，品嚐深圳大閘蟹佳餚。
寶安店（前海 HOP 天地）
分店地址：寶華路壹方城停車場出口對面，前海HOP天地1樓近3號門（特斯拉充電樁旁）。
交通指引：搭乘深圳地鐵5號線至寶安中心站，出站後步行即可前往前海HOP天地。
豫園上海飯莊
豫園上海飯莊作為一間歷史悠久嘅上海老字號，以佢地道嘅正宗上海菜同典雅嘅用餐環境而聞名遐邇。每逢金秋時節，餐廳都會精心推出一系列時令大閘蟹菜色，其中，農曆六七月上市、以鮮嫩多汁見稱嘅「六月黃大閘蟹」，以及當造時期膏黃爆滿嘅大閘蟹，都深受食客們嘅推崇與喜愛。豫園嘅烹調手法極其講究，特別係清蒸大閘蟹，搭配佢秘製嘅蟹醋，更能將蟹膏嘅香濃與蟹肉嘅鮮甜完美昇華。如果你渴望體驗一場傳統而精緻嘅滬式蟹宴，豫園上海飯莊絕對係你品嚐深圳大閘蟹嘅不二之選。
（圖片來源：Trip Moment 用戶 @brianna.likes.acetylcholine 分享）
京基 100 店
分店地址：羅湖區深南東路5016號京基100大廈4樓。
交通指引：搭乘深圳地鐵1號線或2號線至大劇院站B出口，步行即可輕鬆到達。
嘉里店
分店地址：福田中心三路嘉里建設廣場三座1M層（香格里拉大酒店對面）。
交通指引：乘坐深圳地鐵1號線或3號線至購物公園站A5出口，出站後步行即可輕鬆抵達，品味深圳大閘蟹的魅力。
江南廚子
江南廚子以佢精緻細膩嘅蘇浙菜系同無微不至嘅優質服務，喺深圳美食界享有盛譽。每年十月左右，江南廚子都會嚴格挑選並供應來自陽澄湖嘅肥美爆膏大閘蟹，確保每一隻大閘蟹都達到頂級品質。餐廳提供嘅大閘蟹通常重約 2.5 兩至 3 兩，肉質細嫩鮮甜，蟹膏更係豐滿誘人。喺呢度，你唔單止能品嚐到最地道嘅清蒸大閘蟹，仲能搭配其他經典蘇浙特色菜餚，享受一場充滿詩意嘅高雅用餐體驗，令你嘅深圳大閘蟹之旅更添風味。
Trip Moment @DH 2022
華潤萬象店
分店地址：羅湖區寶安南路1881號華潤萬象城一期4層L499號舖。
交通指引：搭乘深圳地鐵1號線或2號線至大劇院站C出口，步行即可輕鬆抵達。
萬象天地店
分店地址：粵海街道深南大道華潤萬象天地6層SL611號舖。
交通指引：乘坐深圳地鐵1號線至高新園站A出口，或地鐵2號線/1號線至深大站，出站後步行即可便捷到達萬象天地，探索更多深圳大閘蟹美食。
新榮記
新榮記作為一家曾榮獲米芝蓮和黑珍珠指南雙重推薦嘅頂級餐廳，以佢獨特嘅台州菜聞名。雖然大閘蟹並非佢唯一主打，但每逢秋季，新榮記推出嘅時令大閘蟹菜式，特別係嗰道令人驚艷嘅「熟醉六月黃大閘蟹」，深受無數食客嘅追捧與喜愛。呢道醉蟹以精湛嘅工藝，將蒸熟嘅大閘蟹浸潤於陳年花雕酒等多種秘製調味料中醃製而成，成品蟹黃飽滿、蟹肉鮮美細膩，酒香與蟹香完美交織，風味獨特而醇厚。對於追求高品質食材同極致精緻烹飪嘅饕客而言，新榮記嘅大閘蟹無疑係一場不容錯過嘅頂級味蕾體驗，令你嘅深圳大閘蟹之旅更添奢華。
羅湖萬象城店
分店地址：羅湖區寶安南路1881號華潤萬象城三期S301號舖。
交通指引：搭乘深圳地鐵1號線或2號線至大劇院站C出口，步行即可輕鬆抵達。
平安金融中心店
地址： 福田區益田路平安金融中心北塔 L6 層
交通指引：乘坐深圳地鐵1號線或3號線至購物公園站，或搭乘地鐵2號線/8號線至市民中心站，出站後步行即可便捷到達，探索更多深圳大閘蟹美饌。
深圳大閘蟹 | 自購自煮攻略：海鮮市場及零售點
除咗喺餐廳享受深圳大閘蟹嘅美味，對於嗰啲熱愛親自挑選食材、享受烹飪樂趣嘅食客來說，深圳嘅海鮮市場同各大超市同樣提供了極其豐富嘅選擇。你可以親手挑選最新鮮、最肥美嘅大閘蟹，帶返屋企自行烹煮，享受另一番風味嘅蟹宴體驗。
盒馬鮮生
盒馬鮮生作為一種創新嘅「超市+餐飲+電商」新零售模式，喺深圳擁有多家分店，以佢「游水海鮮區」而廣受消費者歡迎。每逢秋季大閘蟹上市，盒馬鮮生都會精心挑選並供應嚟自唔同產地嘅優質大閘蟹，其中不乏聞名遐邇嘅陽澄湖大閘蟹。顧客唔單止可以喺店內直接購買生猛活蟹，更可選擇由專業廚師即時加工烹煮，或者將新鮮大閘蟹帶返屋企中自行料理。呢度嘅價格公開透明，選擇豐富多樣，為你提供一站式便捷嘅大閘蟹購物體驗。
皇庭廣場店
地址： 福華 3 路會展中心正門對面皇庭廣場 B 一層
交通指引：乘坐深圳地鐵1號線、4號線或3號線至會展中心站B出口，步行即可輕鬆到達盒馬鮮生。
山姆會員商店 (Sam's Club)
山姆會員商店作為一家全球知名嘅大型倉儲式會員制超市，以佢大份量、高性價比嘅商品而廣為人知。喺秋季大閘蟹當造時，山姆都會推出精心包裝嘅大閘蟹禮盒或散裝大閘蟹，以極具競爭力嘅價格供應畀會員。雖然喺呢度你無法好似喺海鮮市場嗰樣親自「即撈即選」，但山姆所提供嘅大閘蟹都經過嚴格嘅品質篩選，確保新鮮與美味。呢個對於追求購物便利同高性價比嘅家庭來說，係購買深圳大閘蟹嘅理想選擇。
福田店（印力中心店）
分店地址：深圳市福田區僑香路與農林路交界東南的深層國投商業中心B1、1/F及2/F（即印力中心）。
交通指引：搭乘深圳地鐵2號線至僑香站A出口，步行約10分鐘即可到達山姆會員商店。
前海旗艦店
地址： 深圳市南山區桂灣三路 1 號前海山姆會員商店
交通指引：乘坐深圳地鐵1號線至鯉魚門站A出口，步行約13分鐘可達。
龍崗店（星河時代 COCO Park 店）
地址： 深圳市龍崗區黃閣南路 1 號星河時代購物公園內
交通指引：搭乘深圳地鐵3號線至大運站12出口，步行約12分鐘即可抵達。
龍華店
分店地址：深圳市龍華區龍華街道景龍社區梅隴路1111號壹成中心17地塊E區L1-020號舖。
交通指引：乘坐深圳地鐵6號線至上芬站D出口，轉乘B886巴士至壹成中心一區公交首末站，步行約4分鐘即可抵達。
中國大陸 5G eSIM | 日用包/流量包 | 支持ChatGPT | 24小時計費 | 1-30天 | QR code
深圳大閘蟹 | 選購、品嚐及帶回港小貼士！
品嚐深圳大閘蟹，唔單止係舌尖上嘅極致享受，更蘊含著一門深奧嘅學問。掌握點樣精準挑選、巧妙烹煮以及正確食用嘅技巧，將能令你嘅大閘蟹盛宴體驗更上一層樓，充分感受呢個秋日限定嘅頂級美味。
點揀大閘蟹？分清公蟹同母蟹！
大閘蟹嘅精髓與美味，主要體現喺佢飽滿嘅蟹膏或金黃蟹黃之中。值得注意嘅係，公蟹和母蟹嘅最佳品嚐時間略有差異，了解呢啲能幫助你喺啱嘅時機享受最肥美嘅深圳大閘蟹：
母蟹（圓臍）：通常喺農曆九月（約公曆 10 月）達到最肥美嘅狀態。此時嘅母蟹以佢金黃色嘅飽滿蟹黃為主要特色，口感細膩綿密，香濃醇厚，令人回味無窮。
公蟹（尖臍）：則喺農曆十月（約公曆 11 月）最為飽滿豐腴。公蟹嘅美味主要嚟自佢晶瑩剔透嘅白玉色蟹膏，口感黏滑軟糯，脂香豐腴，帶來獨特嘅味覺享受。
挑選技巧：
睇顏色：蟹殼青色有光澤，蟹腹潔白。
觀察活力：一隻新鮮優質嘅大閘蟹通常生猛有力，眼珠轉動靈活，觸鬚不斷擺動。輕輕觸碰佢眼睛或腹部，如果反應迅速靈敏，則表示佢活力充沛，品質更佳。
睇重量：體型結實、手感重嘅大閘蟹，通常蟹肉和蟹膏更為飽滿。
檢查蟹腳：優質嘅大閘蟹，佢蟹腳上嘅絨毛應呈金黃色，且密實整齊。此外，蟹爪尖部帶有金色嘅通常係體質健壯、蟹膏飽滿嘅好蟹。
睇臍部：臍部飽滿凸起嘅蟹，通常內藏豐富嘅蟹膏或蟹黃。
食蟹嘅傳統配搭！
大閘蟹喺中醫理論中被認為性寒，因此傳統上便有「吃蟹飲酒驅寒」嘅說法。喺深圳盡情品嚐大閘蟹嘅同時，搭配以下飲品和調料，唔單止能平衡佢寒性，更能提升整體風味體驗，令你嘅深圳大閘蟹之旅更圓滿：
鎮江香醋與薑絲：呢個絕對係品嚐清蒸大閘蟹嘅黃金標準配搭。鎮江香醋嘅酸甜能夠巧妙地解膩提鮮，而細切嘅薑絲則具有暖胃驅寒嘅功效，兩者結合，完美襯托出大閘蟹嘅鮮甜。
薑茶：喺品嚐完大閘蟹之後，嚟一杯熱騰騰嘅紅糖薑茶，係傳統而貼心嘅選擇。佢唔單止能有效暖胃，更有助於中和大閘蟹嘅寒性，等你喺享受美味之餘，亦能照顧身體健康。
黃酒（花雕酒）：喺江浙一帶，黃酒係品蟹時不可或缺嘅傳統搭檔。黃酒嘅醇厚香氣與微甜口感，能與大閘蟹嘅鮮美完美融合，提升味蕾層次，帶來更豐富嘅品蟹體驗。
攜帶大閘蟹回港須知 (非常重要！)
若你喺深圳購買咗心儀嘅大閘蟹，並計劃將佢帶返香港，請務必高度留意香港最新嘅檢疫規定和相關法規，確保你嘅攜帶行為完全符合法例要求，避免不必要嘅麻煩。
最新法規詳情：根據香港漁農自然護理署嘅嚴格規定，所有進入香港境內嘅大閘蟹（無論係個人自用定係商業用途），都必須附帶一份由出口地官方機構簽發嘅《衞生證明書》，以證明該批大閘蟹符合食用安全標準。
個人攜帶須知：就算你只係購買少量大閘蟹供個人自用，從內地攜帶大閘蟹入境香港，同樣需要遵守上述檢疫要求。因此，喺購買前，請務必向零售商確認佢哋能否提供符合香港入境規定嘅《衞生證明書》。
重要提示：鑑於相關法規可能隨時更新，Trip.com 鄭重建議所有計劃購買和攜帶深圳大閘蟹回港嘅旅客，務必喺出發前查閱香港漁農自然護理署及其他相關政府部門發布嘅最新官方資訊，確保完全遵守所有入境規定，令你嘅大閘蟹之旅安心無憂。
深圳大閘蟹 | 規劃你嘅秋日尋蟹之旅！
總而言之，深圳大閘蟹每年都憑佢卓越嘅新鮮品質同極具吸引力嘅親民價格，成功吸引咗無數香港食客專程北上。由等你能大快朵頤嘅大閘蟹任食放題，到追求頂級風味體驗嘅米芝蓮星級餐廳，再到能夠親手挑選心儀鮮蟹嘅海鮮市場零售，深圳為唔同口味、唔同需求嘅食客提供了多元化嘅選擇，確保每個人都能搵到屬於自己嘅完美大閘蟹盛宴。
Trip.com 提提你喺計劃行程時：
提前預訂：喺大閘蟹最肥美嘅當造旺季（通常係 10 月至 11 月），深圳嘅人氣餐廳同大閘蟹放題店往往一位難求，建議你務必提前預訂座位，以免向隅。
確認時效：由於大閘蟹係季節性食材，佢供應情況同價格會隨市場波動。因此，喺你出發前往深圳品嚐大閘蟹之前，建議再次致電或上網確認餐廳或放題店嘅大閘蟹供應狀況及最新價格。
留意交通：深圳擁有四通八達、便捷高效嘅地鐵系統。充分利用地鐵，你可以輕鬆抵達本文中推薦嘅絕大部分深圳大閘蟹餐廳和購物中心，令你嘅美食之旅更加順暢。
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
即日起至售完為止，透過Trip.com的官方網站和應用程式註冊成為會員，即可尊享高達8%的獨家折扣優惠！立即點擊，開啟您的深圳大閘蟹美食探索之旅，享受更多會員專屬福利！此處查看更多！
深圳推荐酒店
深圳富臨大酒店
用戶評分: 8.5/10.0
深圳好日子皇冠假日酒店
用戶評分: 9.3/10.0
深圳回酒店
用戶評分: 9.2/10.0
萬象天地 港人必去深圳南山商場！超多商舖、 5 大打卡位！巨型充氣抱抱象「Bubblecoat Elephant」、深圳巨人展
其他人也在看
傳TVB開價14K請萬能員工 求職者爆要求18K被嘲過奢華生活 過來人分享經歷
在香港月薪1.8萬（18K）元就可以過奢華生活？有網民在社交平台發帖分享到TVB求職的經歷，報稱收到該公司的人力資源部的職員來電，詢問他要求薪金，樓主開價18至19K（月薪1.8至1.9萬元），惟對方表示未能給予，而該職位最高薪金是14K（1.4萬元）。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 17 小時前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 19 小時前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議
《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 2 天前
好人好事｜女士巴士站候車突暈倒，途人紛紛主動伸援手！發帖網民：香港人真係好有人情味
好人好事｜香港人經常給予人一種焦急、冷漠的感覺，但每當有事發生，港人互助互讓的熱心總會令人敬佩。日前就有一名女士在外突然暈倒，隨即有多名途人主動伸出援手，更極速「分工合作」，讓事主盡快得到適切照顧。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：jarkrong@threadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 19 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 1 天前
岩手溫泉清掃員遺體內幕！ 新潟員工逃命麻醉槍解救！
10月31日上午，阿賀野市一建築公司倉庫外，黑熊悠哉現身，毛茸茸的身影晃進門，5員工嚇得四散逃命，熊「啪」一聲關門反鎖自己！Japhub日本集合 ・ 20 小時前
前TVB「御用癲人」王偉樑動向成謎 被爆轉行做Salon 網民大讚由明星到打工仔極貼地
資深演員王偉樑有「御用癲人」之稱，1989年憑電視劇《他來自江湖》入行，於TVB工作20多年曾參與近百套電視劇，2010年拍畢TVB劇集《施公奇案II》淡出幕前，動向成謎，引發無數網民猜測與討論，有傳聞指佢精神出問題，甚至剃度出家，真實狀況仍眾說紛紜。令粉絲十分憂心。近日，喺Facebook群組「舊相重溫 Old photos revisit」中，一則關於王偉樑近況嘅帖子意外爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年
75歲跨界傳媒人甘國亮近日疑被送院治療，更爆出患上失智症，有傳媒問得其好友的賈思樂回覆，賈思樂則指知道甘國亮近來身體欠佳，如今被送入院治療，感到十分擔憂。甘國亮在港無親人，多年來與親密好友Alex（王士維）相依為命，但Alex就拒回應甘國亮被送院一事。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
康樂園「三屍劫殺案」凶宅大劈920萬無人要 拍賣行：「抵買，但遇唔啱客」｜同場15項物業全部流拍
大埔康樂園一幢曾發生「三屍劫殺案」的洋房，今日透過忠誠拍賣行登場，開價1,180萬元。雖較銀行最新估價約2,100萬元折讓約43.8%，惟場內無買家舉手，拍官未及落第一口叫價（每口10萬元）已告收回，最終流拍。該場拍賣共推15項物業，僅約13人到場，全部流拍收場，反映樓市交投氣氛疲弱，買家對後市信心未見改善。 閱讀更多： 連鎖菜檔「家農」創辦人｜「菜檔小天后」疫情期間逾半億掃地舖 淪為銀主盤「腰斬價」大劈51%拍賣 洗米華16項澳門物業被法院拍賣 底價1.17億｜與Mandy Lieu半山愛巢銀主賣唔出 12.8萬租予內地專才 事故洋房連花園 實用1,596平方呎是次矚目拍賣品為康樂園洋房連花園，實用面積1,596平方呎。按放盤相片所見，屋內裝修新淨。拍賣開價定於1,180萬元，較銀行估值2,100萬元低約920萬元，折讓約43.8%；惟全程無人出價，最終直接流拍。 曾涉1982年三屍劫殺案資料顯示，該屋在1982年曾發生轟動全港的三屍劫殺案。當年一名32歲泥水工為屋苑別墅裝修期間潛入上址行劫，被屋主撞破後，先後殺害屋內三人，包括33歲女戶主、8歲女兒及4歲兒子，並將屍體藏於儲物房及浴28Hse.com ・ 18 小時前
美地方選舉民主黨連下四城！牛彈琴：特朗普的大麻煩來了
美國地方選舉結果周二 (4 日) 揭曉，民主黨在維吉尼亞州、新澤西州、紐約市長選舉及加州選區重劃中取得突破性勝利，共和黨遭遇全面潰敗。這場被視為 2026 期中選舉前哨戰的較量，不僅改寫了地方政治版圖，更令特朗普面臨執政以來最嚴峻的政治危機。鉅亨網 ・ 3 小時前
陳百祥爆曾志偉入TVB做高層「係想炒咗余詠珊」 力踩電視台冇得做
炎明熹同TVB約滿後自組公司再出發，同TVB關係友好嘅陳百祥早前回應時直指「而家冇人要靠TVB，邊有人仲要靠TVB」Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
C朗：曼聯不會有奇蹟
【Now Sports】基斯坦奴朗拿度最近接受名嘴皮雅斯摩根的訪問中，除了提及自己可能離退役不遠，也說到了舊東家曼聯。曼聯近績有起色，4場不敗，在聯賽榜重返前10，但曾兩度效力該隊的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在訪問中似乎唱反調：「他（領隊阿摩廉）已經盡力了，你還要甚麼？奇蹟嗎？奇蹟是不可能的。」C朗不是要批評自己的葡萄牙同胞兼前國家隊隊友，而是認為內部根深蒂固的問題，很難讓紅魔帶來本質的改變：「曼聯依然在我心中，但我們都必須誠實地撫心自問，他們現在走錯了路。他們擁有優秀的球員，但其中一些人，似乎並不真正理解曼聯的意義......你必須依靠有智慧和遠見的人，才能像曼聯多年前那樣，為未來奠定基礎。」「看看堅尼、加利尼維利、碧咸和畢特，他們是如何從年輕球員變成偉大球員的，」他續謂：「但現在的曼聯缺乏一個完整的體系，我希望這種情況在未來能有所改變，因為這間球會本身的潛力是巨大的。」now.com 體育 ・ 18 小時前
「最美混血港姐冠軍」謝嘉怡突宣布離巢TVB 轉戰商界成女強人 仍有興趣幕前演出
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展，加入TVB以來工作量不算多，而她日前出席活動時，突然宣布與TVB五年合約已完結。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
黃仁勳：中國將在AI競賽中擊敗美國
英國《金融時報》報道，Nvidia(NVDA)行政總裁黃仁勳警告，中國將在AI競賽中擊敗美國，中國目前在AI領域上僅落後於美國幾納秒，因此美國必須奮起直追，贏得全球開發者的支持，才能最終取勝。AASTOCKS ・ 3 小時前
歐聯變英超樂園？ BBC：英格蘭主宰歐洲足球
Opta數據模型預測歐聯晉級機會，6支英超球隊之中，熱刺晉級機率最低，但亦有72%。點解英超咁勁，BBC有分析原因。Yahoo 體育 ・ 19 分鐘前