深圳大閘蟹 | 深圳大閘蟹終極攻略！Trip.com 幫你鎖定最抵食名單！

深圳大閘蟹

秋風一吹，就知係時候食蟹喇！當金秋殺到，正正就係深圳大閘蟹爆膏、肉甜嘅黃金檔期！對於我哋香港班為食鬼嚟講，上深圳食番餐超高性價比嘅大閘蟹宴，根本就係每年秋天嘅「例牌指定動作」。無論你鍾意原汁原味、膏黃滿瀉嘅清蒸活蟹，定係迷戀酒香醇厚、滋味獨特嘅花雕醉蟹，抑或係想無限暢食、食到飽為止嘅大閘蟹任食放題，深圳大把餐廳實滿足到你對「蟹」嘅所有幻想！

所以，Trip.com 幫大家精心整合咗份終極深圳大閘蟹攻略！我哋嚴選咗多間人氣爆燈嘅大閘蟹餐廳、奢華海鮮自助餐同埋特色蟹粉料理店，包你輕鬆Plan到一趟難忘嘅秋日尋「蟹」美食之旅！

深圳大閘蟹 | 活海鮮自助餐：大閘蟹任食放題之選

如果你係追求「蟹逅」極致體驗嘅人，深圳大閘蟹任食放題絕對係你回本嘅不二之選！一到秋季，深圳眾多頂級海鮮自助餐店都會隆重推出大閘蟹無限供應嘅誘人方案，等你可以盡情沉浸喺爆膏嘅美味之中，唔使睇價錢，無限量咁食最肥美嘅大閘蟹！

舟市水產蒸汽自助

舟市水產蒸汽自助以佢獨特嘅「蒸汽海鮮」模式同充滿活力嘅海鮮街式用餐環境而聞名。喺呢度，食客可以親自從海鮮池度撈取生猛活海鮮，由各類貝類、鮮蝦到珍貴嘅龍蝦，保證即撈即蒸，原汁原味。尤其喺深圳大閘蟹當造嘅黃金季節，舟市水產更會將肥美大閘蟹納入自助餐供應，等你可以盡情「任撈任食」爆膏活蟹。此外，呢度仲提供澳洲藍龍蝦、鮑魚、生蠔等頂級海鮮，以及手切牛肉、令人垂涎嘅烤榴槤等上百款精緻美食，憑佢超高嘅性價比，成為深圳饕客們品嚐大閘蟹及各類海鮮嘅熱門選擇。

舟市水產

Trip Moment @Chins Food Diary

卓悅匯店

地址： 福田區梅林街道中康路卓悅匯購物中心南區3樓L3-28 交通便利：您可以搭乘深圳地鐵4號線或9號線，於上梅林站K出口出站，便可直達卓悅匯購物中心，輕鬆抵達舟市水產蒸汽自助。

筍崗寶能中心環球滙店

分店地址：筍崗街道田心社區寶安北路3008號寶能中心環球滙商場5層5007號舖。 交通指引：乘坐深圳地鐵7號線至筍崗站E出口，步行數分鐘即可輕鬆抵達寶能中心環球滙商場。

金光華店

分店地址：羅湖區人民南路2028號金光華廣場6樓007號舖。 交通指引：搭乘深圳地鐵1號線至國貿站B出口，出站後步行即可到達金光華廣場，盡享深圳大閘蟹美食。



曼格姿造・活海鮮・榴槤自助

曼格姿造・活海鮮・榴槤自助以佢令人驚艷嘅活海鮮陣容同獨特嘅榴槤甜品而聲名遠播，門口經常大排長龍，人氣爆棚。餐廳主打「現撈活海鮮」，喺秋季大閘蟹當造時節，肥美大閘蟹、澳洲藍龍蝦、新鮮鮑魚、肥美生蠔等應有盡有，特別推出 2 小時大閘蟹任食放題。食客對呢度嘅大閘蟹讚不絕口，紛紛評價佢「爆膏」程度令人驚艷，肉質更係飽滿鮮甜。對於榴槤愛好者而言，呢度嘅泰國金枕烤榴槤絕對係不能錯過嘅極致享受，為你提供一場海鮮與甜品兼備嘅超滿足自助餐體驗！

曼格活海鮮火鍋·榴蓮自助(黑金店)

Trip Moment @Cpallfoods

羅湖佳寧娜店

地址：羅湖區人民南路 2002 號佳寧娜廣場 5 樓 交通便利：搭乘深圳地鐵1號線至國貿站A出口，步行數分鐘即可輕鬆抵達。

龍華黑金店

分店地址：龍華區民治街道龍華人民路龍華天虹購物中心（原九方）3層L348號舖。 交通指引：乘坐深圳地鐵4號線或6號線至紅山站A1出口，出站後步行即可到達龍華天虹購物中心，品嚐美味深圳大閘蟹。



頂界・全球蒸汽活海鮮自助

頂界・全球蒸汽活海鮮自助喺深圳擁有多家分店，以佢「蒸汽活海鮮」為核心理念，為食客帶來極致新鮮體驗。餐廳內部環境設計舒適雅緻，提供嘅海鮮種類豐富多樣，由肥美大閘蟹、珍貴藍龍蝦、新鮮鮑魚到 Q 彈象拔蚌，應有盡有。尤其喺秋季，大閘蟹放題更係佢最受歡迎嘅賣點之一，確保以生猛活蟹等每位食客都能盡情享受爆膏嘅鮮甜。此外，頂界仲貼心準備咗多款高品質肉類，好似入口即化嘅 M8 和牛、精緻刺身以及酒水任飲服務，無論係朋友聚餐定係家庭聚會，都係品嚐深圳大閘蟹及其他美食嘅絕佳熱門選擇。

頂界

Trip Moment @First@lala

中航城店

分店地址：深圳市福田區中航路1號中航城君尚購物中心A區4層。 交通指引：搭乘深圳地鐵1號線或2號線至華強北站，出站後步行即可輕鬆抵達中航城君尚購物中心。

皇庭廣場店

地址： 深圳市福田區福華三路 118 號皇庭廣場 L4 層 交通指引：搭乘深圳地鐵1號線、4號線或3號線至會展中心站C出口，步行即可便捷到達。

福田 KKONE 店

分店地址：深圳市福田區濱河大道9289號KKONE購物中心L4層。 交通方式： 深圳地鐵 9 號線至下沙站 B 出口，步行可達。







蟹中匠

蟹中匠，正如佢個名，係一間專注於極致蟹宴嘅餐廳，以佢超高性價比嘅大閘蟹任食放題而廣受歡迎。喺呢度，你只需支付一個親民嘅價格，便可無限量享用全場肥美大閘蟹，盡情品嚐爆膏嘅美味。值得一提嘅係，蟹中匠喺香港亦設有分店，將佢對優質蟹品嘅嚴格要求同精湛烹飪技藝帶到深圳，同樣吸引咗無數饕客。對於嗰啲渴望以最直接、最豪邁嘅方式，暢快品嚐大量深圳大閘蟹嘅食客來說，蟹中匠無疑係一個不容錯過嘅絕佳選擇。

蟹中匠

Trip Moment @YMCAlee88

分店地址：深圳羅湖區東門中路2088號東門中心城一樓017號舖。

交通指引：乘坐深圳地鐵3號線至曬布站A2出口，步行即可輕鬆到達東門中心城，盡享深圳大閘蟹盛宴。

深圳大閘蟹 | 經典江浙滬風味：必試蟹粉及花雕醉蟹！

除咗傳統嘅清蒸活蟹同令人滿足嘅大閘蟹放題之外，深圳嘅美食版圖上，仲有好多餐廳提供正宗嘅江浙滬風味大閘蟹料理。其中，以著名嘅蟹粉料理同酒香四溢嘅花雕醉蟹最受食客推崇，為你嘅深圳大閘蟹之旅增添更多風味選擇。

蟹叁寳・蟹黃面

蟹叁寳係深圳享譽盛名嘅蟹粉料理專門店，佢鎮店招牌菜「蟹黃金撈」更係饕客們趨之若鶩嘅美味。據說，一碗看似簡單嘅「蟹黃金撈」，實則濃縮咗多達 10 隻大閘蟹嘅精華蟹黃及蟹膏，等你唔使動手剝殼，便能輕鬆享受滿溢嘅蟹膏精華，香濃得令人難以忘懷。你可以選擇搭配彈牙麵條或香糯白飯，麵條更可免費續加，性價比極高。除咗招牌蟹黃麵，店內仲提供「蟹黃金雞」等多款特色蟹粉菜式。而喺秋季大閘蟹當造時，你亦能單點到鮮甜嘅清蒸大閘蟹或酒香濃郁嘅花雕醉大閘蟹，滿足唔同食客嘅味蕾。尤其係花雕醉蟹，佢醇厚酒香與蟹肉鮮甜完美融合，係唔少網民大力推薦嘅必食之選！

蟹叁寳・蟹黃面

Trip Moment @ATP.3364

南山店

分店地址：深圳市南山區後海濱路3368號鵬潤達商業廣場3樓。 交通指引：乘坐深圳地鐵11號線至后海站F出口，步行即可輕鬆到達，品嚐深圳大閘蟹佳餚。

寶安店（前海 HOP 天地）

分店地址：寶華路壹方城停車場出口對面，前海HOP天地1樓近3號門（特斯拉充電樁旁）。 交通指引：搭乘深圳地鐵5號線至寶安中心站，出站後步行即可前往前海HOP天地。



豫園上海飯莊

豫園上海飯莊作為一間歷史悠久嘅上海老字號，以佢地道嘅正宗上海菜同典雅嘅用餐環境而聞名遐邇。每逢金秋時節，餐廳都會精心推出一系列時令大閘蟹菜色，其中，農曆六七月上市、以鮮嫩多汁見稱嘅「六月黃大閘蟹」，以及當造時期膏黃爆滿嘅大閘蟹，都深受食客們嘅推崇與喜愛。豫園嘅烹調手法極其講究，特別係清蒸大閘蟹，搭配佢秘製嘅蟹醋，更能將蟹膏嘅香濃與蟹肉嘅鮮甜完美昇華。如果你渴望體驗一場傳統而精緻嘅滬式蟹宴，豫園上海飯莊絕對係你品嚐深圳大閘蟹嘅不二之選。

豫園上海飯莊

（圖片來源：Trip Moment 用戶 @brianna.likes.acetylcholine 分享）

京基 100 店

分店地址：羅湖區深南東路5016號京基100大廈4樓。 交通指引：搭乘深圳地鐵1號線或2號線至大劇院站B出口，步行即可輕鬆到達。

嘉里店

分店地址：福田中心三路嘉里建設廣場三座1M層（香格里拉大酒店對面）。 交通指引：乘坐深圳地鐵1號線或3號線至購物公園站A5出口，出站後步行即可輕鬆抵達，品味深圳大閘蟹的魅力。







江南廚子

江南廚子以佢精緻細膩嘅蘇浙菜系同無微不至嘅優質服務，喺深圳美食界享有盛譽。每年十月左右，江南廚子都會嚴格挑選並供應來自陽澄湖嘅肥美爆膏大閘蟹，確保每一隻大閘蟹都達到頂級品質。餐廳提供嘅大閘蟹通常重約 2.5 兩至 3 兩，肉質細嫩鮮甜，蟹膏更係豐滿誘人。喺呢度，你唔單止能品嚐到最地道嘅清蒸大閘蟹，仲能搭配其他經典蘇浙特色菜餚，享受一場充滿詩意嘅高雅用餐體驗，令你嘅深圳大閘蟹之旅更添風味。

江南廚子

Trip Moment @DH 2022

華潤萬象店

分店地址：羅湖區寶安南路1881號華潤萬象城一期4層L499號舖。 交通指引：搭乘深圳地鐵1號線或2號線至大劇院站C出口，步行即可輕鬆抵達。

萬象天地店

分店地址：粵海街道深南大道華潤萬象天地6層SL611號舖。 交通指引：乘坐深圳地鐵1號線至高新園站A出口，或地鐵2號線/1號線至深大站，出站後步行即可便捷到達萬象天地，探索更多深圳大閘蟹美食。



新榮記

新榮記作為一家曾榮獲米芝蓮和黑珍珠指南雙重推薦嘅頂級餐廳，以佢獨特嘅台州菜聞名。雖然大閘蟹並非佢唯一主打，但每逢秋季，新榮記推出嘅時令大閘蟹菜式，特別係嗰道令人驚艷嘅「熟醉六月黃大閘蟹」，深受無數食客嘅追捧與喜愛。呢道醉蟹以精湛嘅工藝，將蒸熟嘅大閘蟹浸潤於陳年花雕酒等多種秘製調味料中醃製而成，成品蟹黃飽滿、蟹肉鮮美細膩，酒香與蟹香完美交織，風味獨特而醇厚。對於追求高品質食材同極致精緻烹飪嘅饕客而言，新榮記嘅大閘蟹無疑係一場不容錯過嘅頂級味蕾體驗，令你嘅深圳大閘蟹之旅更添奢華。

新榮記

羅湖萬象城店

分店地址：羅湖區寶安南路1881號華潤萬象城三期S301號舖。 交通指引：搭乘深圳地鐵1號線或2號線至大劇院站C出口，步行即可輕鬆抵達。

平安金融中心店

地址： 福田區益田路平安金融中心北塔 L6 層 交通指引：乘坐深圳地鐵1號線或3號線至購物公園站，或搭乘地鐵2號線/8號線至市民中心站，出站後步行即可便捷到達，探索更多深圳大閘蟹美饌。



深圳大閘蟹 | 自購自煮攻略：海鮮市場及零售點

除咗喺餐廳享受深圳大閘蟹嘅美味，對於嗰啲熱愛親自挑選食材、享受烹飪樂趣嘅食客來說，深圳嘅海鮮市場同各大超市同樣提供了極其豐富嘅選擇。你可以親手挑選最新鮮、最肥美嘅大閘蟹，帶返屋企自行烹煮，享受另一番風味嘅蟹宴體驗。

盒馬鮮生

盒馬鮮生作為一種創新嘅「超市+餐飲+電商」新零售模式，喺深圳擁有多家分店，以佢「游水海鮮區」而廣受消費者歡迎。每逢秋季大閘蟹上市，盒馬鮮生都會精心挑選並供應嚟自唔同產地嘅優質大閘蟹，其中不乏聞名遐邇嘅陽澄湖大閘蟹。顧客唔單止可以喺店內直接購買生猛活蟹，更可選擇由專業廚師即時加工烹煮，或者將新鮮大閘蟹帶返屋企中自行料理。呢度嘅價格公開透明，選擇豐富多樣，為你提供一站式便捷嘅大閘蟹購物體驗。

皇庭廣場店

地址： 福華 3 路會展中心正門對面皇庭廣場 B 一層 交通指引：乘坐深圳地鐵1號線、4號線或3號線至會展中心站B出口，步行即可輕鬆到達盒馬鮮生。



山姆會員商店 (Sam's Club)

山姆會員商店作為一家全球知名嘅大型倉儲式會員制超市，以佢大份量、高性價比嘅商品而廣為人知。喺秋季大閘蟹當造時，山姆都會推出精心包裝嘅大閘蟹禮盒或散裝大閘蟹，以極具競爭力嘅價格供應畀會員。雖然喺呢度你無法好似喺海鮮市場嗰樣親自「即撈即選」，但山姆所提供嘅大閘蟹都經過嚴格嘅品質篩選，確保新鮮與美味。呢個對於追求購物便利同高性價比嘅家庭來說，係購買深圳大閘蟹嘅理想選擇。

福田店（印力中心店）

分店地址：深圳市福田區僑香路與農林路交界東南的深層國投商業中心B1、1/F及2/F（即印力中心）。 交通指引：搭乘深圳地鐵2號線至僑香站A出口，步行約10分鐘即可到達山姆會員商店。

前海旗艦店

地址： 深圳市南山區桂灣三路 1 號前海山姆會員商店 交通指引：乘坐深圳地鐵1號線至鯉魚門站A出口，步行約13分鐘可達。

龍崗店（星河時代 COCO Park 店）

地址： 深圳市龍崗區黃閣南路 1 號星河時代購物公園內 交通指引：搭乘深圳地鐵3號線至大運站12出口，步行約12分鐘即可抵達。

龍華店

分店地址：深圳市龍華區龍華街道景龍社區梅隴路1111號壹成中心17地塊E區L1-020號舖。 交通指引：乘坐深圳地鐵6號線至上芬站D出口，轉乘B886巴士至壹成中心一區公交首末站，步行約4分鐘即可抵達。



深圳大閘蟹 | 選購、品嚐及帶回港小貼士！

品嚐深圳大閘蟹，唔單止係舌尖上嘅極致享受，更蘊含著一門深奧嘅學問。掌握點樣精準挑選、巧妙烹煮以及正確食用嘅技巧，將能令你嘅大閘蟹盛宴體驗更上一層樓，充分感受呢個秋日限定嘅頂級美味。

大閘蟹

點揀大閘蟹？分清公蟹同母蟹！

大閘蟹嘅精髓與美味，主要體現喺佢飽滿嘅蟹膏或金黃蟹黃之中。值得注意嘅係，公蟹和母蟹嘅最佳品嚐時間略有差異，了解呢啲能幫助你喺啱嘅時機享受最肥美嘅深圳大閘蟹：

母蟹（圓臍）：通常喺農曆九月（約公曆 10 月）達到最肥美嘅狀態。此時嘅母蟹以佢金黃色嘅飽滿蟹黃為主要特色，口感細膩綿密，香濃醇厚，令人回味無窮。

公蟹（尖臍）：則喺農曆十月（約公曆 11 月）最為飽滿豐腴。公蟹嘅美味主要嚟自佢晶瑩剔透嘅白玉色蟹膏，口感黏滑軟糯，脂香豐腴，帶來獨特嘅味覺享受。

挑選技巧：

睇顏色：蟹殼青色有光澤，蟹腹潔白。

觀察活力：一隻新鮮優質嘅大閘蟹通常生猛有力，眼珠轉動靈活，觸鬚不斷擺動。輕輕觸碰佢眼睛或腹部，如果反應迅速靈敏，則表示佢活力充沛，品質更佳。

睇重量：體型結實、手感重嘅大閘蟹，通常蟹肉和蟹膏更為飽滿。

檢查蟹腳：優質嘅大閘蟹，佢蟹腳上嘅絨毛應呈金黃色，且密實整齊。此外，蟹爪尖部帶有金色嘅通常係體質健壯、蟹膏飽滿嘅好蟹。

睇臍部：臍部飽滿凸起嘅蟹，通常內藏豐富嘅蟹膏或蟹黃。

食蟹嘅傳統配搭！

大閘蟹喺中醫理論中被認為性寒，因此傳統上便有「吃蟹飲酒驅寒」嘅說法。喺深圳盡情品嚐大閘蟹嘅同時，搭配以下飲品和調料，唔單止能平衡佢寒性，更能提升整體風味體驗，令你嘅深圳大閘蟹之旅更圓滿：

鎮江香醋與薑絲：呢個絕對係品嚐清蒸大閘蟹嘅黃金標準配搭。鎮江香醋嘅酸甜能夠巧妙地解膩提鮮，而細切嘅薑絲則具有暖胃驅寒嘅功效，兩者結合，完美襯托出大閘蟹嘅鮮甜。

薑茶：喺品嚐完大閘蟹之後，嚟一杯熱騰騰嘅紅糖薑茶，係傳統而貼心嘅選擇。佢唔單止能有效暖胃，更有助於中和大閘蟹嘅寒性，等你喺享受美味之餘，亦能照顧身體健康。

黃酒（花雕酒）：喺江浙一帶，黃酒係品蟹時不可或缺嘅傳統搭檔。黃酒嘅醇厚香氣與微甜口感，能與大閘蟹嘅鮮美完美融合，提升味蕾層次，帶來更豐富嘅品蟹體驗。

攜帶大閘蟹回港須知 (非常重要！)

若你喺深圳購買咗心儀嘅大閘蟹，並計劃將佢帶返香港，請務必高度留意香港最新嘅檢疫規定和相關法規，確保你嘅攜帶行為完全符合法例要求，避免不必要嘅麻煩。

最新法規詳情：根據香港漁農自然護理署嘅嚴格規定，所有進入香港境內嘅大閘蟹（無論係個人自用定係商業用途），都必須附帶一份由出口地官方機構簽發嘅《衞生證明書》，以證明該批大閘蟹符合食用安全標準。

個人攜帶須知：就算你只係購買少量大閘蟹供個人自用，從內地攜帶大閘蟹入境香港，同樣需要遵守上述檢疫要求。因此，喺購買前，請務必向零售商確認佢哋能否提供符合香港入境規定嘅《衞生證明書》。

重要提示：鑑於相關法規可能隨時更新，Trip.com 鄭重建議所有計劃購買和攜帶深圳大閘蟹回港嘅旅客，務必喺出發前查閱香港漁農自然護理署及其他相關政府部門發布嘅最新官方資訊，確保完全遵守所有入境規定，令你嘅大閘蟹之旅安心無憂。

深圳大閘蟹 | 規劃你嘅秋日尋蟹之旅！

總而言之，深圳大閘蟹每年都憑佢卓越嘅新鮮品質同極具吸引力嘅親民價格，成功吸引咗無數香港食客專程北上。由等你能大快朵頤嘅大閘蟹任食放題，到追求頂級風味體驗嘅米芝蓮星級餐廳，再到能夠親手挑選心儀鮮蟹嘅海鮮市場零售，深圳為唔同口味、唔同需求嘅食客提供了多元化嘅選擇，確保每個人都能搵到屬於自己嘅完美大閘蟹盛宴。

Trip.com 提提你喺計劃行程時：

提前預訂：喺大閘蟹最肥美嘅當造旺季（通常係 10 月至 11 月），深圳嘅人氣餐廳同大閘蟹放題店往往一位難求，建議你務必提前預訂座位，以免向隅。

確認時效：由於大閘蟹係季節性食材，佢供應情況同價格會隨市場波動。因此，喺你出發前往深圳品嚐大閘蟹之前，建議再次致電或上網確認餐廳或放題店嘅大閘蟹供應狀況及最新價格。

留意交通：深圳擁有四通八達、便捷高效嘅地鐵系統。充分利用地鐵，你可以輕鬆抵達本文中推薦嘅絕大部分深圳大閘蟹餐廳和購物中心，令你嘅美食之旅更加順暢。





