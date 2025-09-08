深圳女地鐵拒安檢 手袋當「流星鎚」追打職員被行拘(有片)

深圳地鐵女乘客以拳頭及手袋激烈追打一名的男安檢員，男方僅用手阻擋及後退，其後另外一名女安檢員上前制止，亦被女乘客用手袋重擊頭部。男安檢員隨即反手擒拿將女乘客制服，隨後女乘客躺臥在地不動。(影片截圖)

深圳地鐵一名女乘客近日於科學館站進站時拒絕安檢，與工作人員發生衝突。昨日（7日）在網上流傳影片顯示，女乘客將手袋當「流星鎚」，追打工作人員頭部逼使對方後退。其後工作人員反手擒拿將其制服。公安機關已對女子處以行政拘留處罰。



影片顯示涉事女乘客以拳頭及手袋激烈追打一名身穿制服的男安檢員，男方僅用手阻擋及後退，連帽子也被打飛，制服破損。其後另外一名女安檢員上前制止，亦被女乘客用手袋重擊頭部。男安檢員隨即反手擒拿將女乘客制服，隨後女乘客躺臥在地不動。

深圳地鐵回應表示事件發生於9月6日晚21時許，涉事女乘客從地鐵科學館站B口安檢處進站時拒絕安檢，不聽勸阻並追打安檢員。目前，公安機關已對其處以行政拘留處罰。安檢員在事件中始終保持耐心克制、依規有效履職，決定表揚肯定該安檢員。

