深圳女打膠原蛋白針 誤注入眼部動脈致失明

【on.cc東網專訊】廣東省深圳市一名女子上月初花1.2萬元（人民幣，下同，約1.32萬港元）在當地一間醫療美容醫院接受眼部膠原蛋白針注射，因錯誤注射入眼動脈血管，導致右眼失明。她已提交司法鑑定申請，院方明確表示將根據鑑定結果處理，絕不推諉迴避。

畢女士稱，11月2日，她在深圳富華醫療美容醫院接受注射時，右眼突然出現不適症狀，她在工作人員陪同下前往深圳市眼科醫院檢查，結果發現對方把膠原蛋白針打到她眼部中央動脈血管和分支動脈血管。畢女士指，注射時曾表示很痛看不到東西，對方卻稱是麻醉藥影響，之後3個小時內，她不下10次向工作人員詢問，而深圳市眼科醫院醫生初步檢查判斷她眼部血管堵塞，已過90分鐘黃金搶救期。

目前，雙方就後續賠償問題未能達成一致。畢女士希望美容醫院相關醫生向她正式道歉，並作出醫療損害賠償。美容醫院工作人員表示，曾與畢女士及其家屬溝通，畢女士提出索賠1,100萬元（約1,100萬港元），院方願給10萬元（約11萬港元）。院方稱，希望畢女士通過合理合法的途徑，維護自身合法權益。

