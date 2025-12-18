深圳好去處｜《優獸大都會2》主題活動登陸One Avenue卓悅中心！重現5大電影場景：8米高巨型Judy、禮服狐兔CP快閃店

相隔9年，迪士尼人氣動畫《優獸大都會2》（內地譯《瘋狂動物城2》）終於上映，全球都有鋪天蓋地的宣傳活動，當中深圳One Avenue卓悅中心就有「城會玩兒」主題活動，帶來5大主題區域及快閃店，從濕地市場到撒哈拉沙漠再到冰川極地，重現多個電影場景，找到8米高巨型兔子Judy、穿上華麗禮服的狐兔CP等打卡位，來一場浸沉式都市冒險！

深圳One Avenue卓悅中心就有「城會玩兒」主題活動，帶來5大主題區域及快閃店。（相片來源：gashunwong@小紅書）

5大主題區域+主題快閃店

One Avenue卓悅中心於即日起至2026年2月2日舉行《優獸大都會2》「城會玩兒」主題活動，特設5大主題區域及主題快閃店，「小城大玩甜甜圈燈光秀」有8米高兔子Judy及巨型冬甩，晚上亮燈後更好氣氛；「撒哈拉廣場」能與犀利哥及旅鼠兄弟相遇，加入一場火熱派對；「冰川鎮」與冰雪教父大先生一同體驗冰雪王國的魅力；大家亦可遊走摩登都市街景，又或與穿上禮服的兔子Judy及狐狸Nick合照，沉浸於電影場景之中！另12月指定日子還有飄雪、巡遊及跨年音樂會等，氣氛十足！

「小城大玩甜甜圈燈光秀」有8米高兔子Judy及巨型冬甩，晚上亮燈後更好氣氛。（相片來源：gashunwong@小紅書）

「撒哈拉廣場」能與犀利哥及旅鼠兄弟相遇，加入一場火熱派對。（相片來源：卓悅中心One Avenue@小紅書）

「冰川鎮」與冰雪教父大先生一同體驗冰雪王國的魅力。（相片來源：卓悅中心One Avenue@小紅書）

兔子Judy及狐狸Nick穿上華麗禮服。（相片來源：卓悅中心One Avenue@小紅書）

快閃店消費送周邊

同場有濕地市場主題快閃店，買到海量周邊產品，包括手機殼、Judy磁石貼、豹爪髮夾、透明爪爪冰棍髮夾等，門口還有扭蛋機可抽出周邊小物，被小紅書網民大讚性價比夠高！於快閃店內消費滿指定金額可免費得到限定手幅、限定陶瓷杯墊、貼紙、雪櫃磁石貼等，粉絲們是時候出動！

濕地市場主題快閃店，買到海量周邊產品，包括手機殼、Judy磁石貼、豹爪髮夾、透明爪爪冰棍髮夾等。（相片來源：卓悅中心One Avenue@小紅書）

手機殼好靚呀！（相片來源：gashunwong@小紅書）

One Avenue卓悅中心

地址：深圳市福田區福華一路348號（地圖按此）

日期：2025年11月20日至2026年2月2日

營業時間：星期日至四 10am-10pm，星期五至六10am-10：30pm

交通：深圳地鐵1/4號線會展中心站A1出口步行約7分鐘、2/4號線市民中心站F出口步行約11分鐘、深圳地鐵1/10號線崗廈站B出口步行約5分鐘

