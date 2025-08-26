Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳好去處｜逾2萬呎一站式室內潮玩館 人均$211起玩足3小時！無限暢玩30+遊戲項目＋包食韓式烤肉／中式海鮮酒樓

深圳室內遊樂場多不勝數，早前又有一間佔地約2萬呎的一站式室內潮玩館新開幕！位於南山區的金谷潮玩聯盟，主打一站式玩樂連美食體驗，一票可無限暢玩超過30個遊戲項目，包括VR真人射擊、保齡球、攻防箭、閃動格子、劇本殺等流行玩意，門票更包韓式烤肉雙人餐或中式海鮮酒樓套餐！現於Klook預購套票，人均只需$211起玩足3小時，大家北上深圳玩又多一個好去處選擇！

位於南山區的金谷潮玩聯盟，主打一站式玩樂連美食體驗，一票可無限暢玩超過30個遊戲項目。（圖片來源：Klook）

無限暢玩30+遊戲項目：VR真人射擊、保齡球、攻防箭、閃動格子

佔地約2萬呎、全新開幕的金谷潮玩聯盟，位於南山區中心地帶，港人乘搭深圳地鐵7號綫於龍井站下車，只需步行約5分鐘即可到達。場內設有多達30多個遊戲項目，包覽動靜態遊戲，如有攻防箭、氣步槍、高爾夫球、保齡球、棒球、桌球、網球、冰壺及VR真人射擊，當中由攀爬架、滑梯、踏板、平衡木等關卡組成的闖關區，對自己體力有信心的話定必要挑戰。另外還有多個融合未來感燈光和音樂，再搭配射籃、躲避、閃動格子等玩法的光影遊戲，啱晒一大伙兒柴娃娃狂歡。想玩靜態一點的遊戲，場內亦有設有棋牌、劇本殺、卡拉OK等遊戲，貼心地滿足不同年齡層及興趣人士需要！

保齡球（圖片來源：Klook）

射擊（圖片來源：Klook）

射箭（圖片來源：Klook）

打高爾夫球（圖片來源：Klook）

閃動格子（圖片來源：Klook）

人均$211起玩足3小時！包食韓式烤肉／中式海鮮酒樓

想入場大玩特玩，Klook有多款門票選擇，除了有價值$183的單人3小時暢玩限時票及$216的單人暢玩全日票選擇外，還設有一大一小親子票，適用於1位成人及1位身高150cm以下兒童，人均$248，同樣暢玩3小時。特別一提的是，Klook同步有提供雙人暢玩3小時門票連雙人餐套票，玩家可選食韓式烤肉或中式海鮮酒樓美食，人均只需$211起，以性價比來說，選購買套票會更加抵，啱晒快閃深圳玩的朋友！

單人暢玩限時票（3小時）

價錢：$183

SHOP NOW

單人暢玩全日票

價錢：$216

SHOP NOW

一大一小親子票

價錢：$248

SHOP NOW

雙人暢玩門票（暢玩3小時）+海鮮酒樓雙人餐

價錢：$444起，人均$222

SHOP NOW

雙人暢玩門票（暢玩3小時）+韓式烤肉雙人餐

價錢：$422起，人均$211

SHOP NOW

Klook有提供雙人暢玩3小時門票+韓式烤肉雙人餐，人均$222起！，（圖片來源：Klook）

另外還有海鮮酒樓雙人餐選擇，人均$211起！（圖片來源：Klook）

金谷潮玩聯盟

地址：深圳市南山區龍珠四路88號金谷創業園F座二樓潮玩聯盟（地圖）

開放時間：10am-10pm

交通：地鐵7號線龍井站B出口步行500米

