深圳好去處｜印象派150周年光影藝術展登陸深圳！設5米高360度環繞光影巨幕、打卡莫內花園、1:1還原復刻名作

深圳又有一好去處推介！《印象派150周年光影藝術展》於即日起至2026年1月31日，在深圳龍崗坂田天安雲谷「小蘑菇藝術館」舉行。展覽內不但展示27 幅1:1還原復刻莫內、梵高等大師名作，現場更設置5米高、360度環繞巨幕，結合 AI 動畫、音樂及數碼投影技術，將經典畫作「動態復活」。想知票價等更多詳情，即看下文！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

廣告 廣告

《印象派150周年光影藝術展》於即日起至2026年1月31日，在深圳龍崗坂田天安雲谷「小蘑菇藝術館」舉行！（圖片來源：大河票務網）

集32幅鎮館級作品 1:1還原復刻名作

繼去年於台北華山1914文創園區完展後，今年10月1日至2026年1月31日期間，《印象派150周年光影藝術展》來到 深圳龍崗坂田天安雲谷「小蘑菇藝術館」舉行！展覽匯集來自全球 18 座頂尖博物館的 32 幅鎮館級作品，涵蓋莫內、梵高、德加、雷諾阿等11位藝術巨匠，含27 幅1:1 還原復刻畫作及5幅動畫數位版名作。

展覽匯集來自全球 18 座頂尖博物館的 32 幅鎮館級作品，涵蓋莫內、梵高、德加、雷諾阿等11位藝術巨匠。（圖片來源：shenzhenlook@小紅書）

設莫內花園、星空幻境等打卡主題廳

展覽以 「光、色、影」 為主題，分為3大區域，包括藝術家生平與時代背景導覽、1:1 原尺寸原畫框名作復刻展示，以及數位光影沉浸互動。值得一提的是，現場設置5米高、360度環繞巨幕，結合AI動畫、音樂及數碼投影技術，將經典畫作「動態復活」，觀眾可穿梭於莫內的「睡蓮池」，漫步於梵高的「向日葵花田」，沉浸於德加的「芭蕾舞者世界」中，感受19世紀巴黎藝術風情。另外，今次深圳展還打造出「莫內花園」、「星空幻境」等多個主題廳，觀眾可直接走入畫家們的靈感源區，盡量打卡！

現場設置5米高、360度環繞巨幕，結合AI動畫、音樂及數碼投影技術，將經典畫作「動態復活」。（圖片來源：岫白@小紅書）

展覽以 「光、色、影」 為主題，分為3大區域。（圖片來源：shenzhenlook@小紅書）

莫內花園（圖片來源：9682078021@小紅書）

星空幻境（圖片來源：118033336@小紅書）

門票人均人民幣62.7元起！

想入場沉浸於印象派的畫意世界中，除可現場買門票外，亦可到大河票務網購買電子票，但需要內地電話號碼作登記。門票分為4種，單人票人民幣88元、雙人票人民幣138元、三人票人民幣188元，以及60歲以上人士獨享的優待票人民幣59元，三人同行的話人均低至人民幣62.7元！展內還有推出多款藝術周邊商品，包括紀念護照本、主題手提袋、梵高公仔等，讓觀眾可以把藝術帶回家！

展內還有推出多款藝術周邊商品，包括紀念護照本、主題手提袋、公仔等，讓觀眾可以把藝術帶回家！（圖片來源：shenzhenlook@小紅書）

印象派150周年光影藝術展

地點：深圳市龍崗區坂田街道天安雲谷 MArtechall 小蘑菇藝術館（地圖按此）

展期：即日起至2026年1月31日

開放時間：逢星期二至日 10am-6pm (5pm停止入場)

交通：搭乘深圳地鐵1號線至華僑城站，從C出口步行約4分鐘即可抵達。

票價：單人票人民幣88元、雙人票人民幣138元、三人票人民幣188元、60歲以上人士獨享的優待票人民幣59元

網上訂票：大河票務網

更多相關文章：

深圳好去處｜19萬呎雙層巨型樂園優惠低至63折、人均$203.3起！全日任玩逾100項遊戲：《九龍城寨》鬼屋、 《魷魚遊戲》生存挑戰

深圳酒店優惠｜南山酒店20大推介！人均低至$119 洲際集團全新品牌築格/鄰近K11 Ecoast、萬象前海、世界之窗、歡樂谷

深圳酒店優惠｜深圳鹽田凱悅酒店即減$300優惠！人均$225.3起 包雙人自助早餐及下午茶/自助午餐/氣泡酒

深圳花海｜南山賞花熱點：西麗生態公園黃波斯菊絢麗綻放！小黃花花海如走進莫奈油畫世界｜中秋好去處2025

深圳Hello Kitty Cosmos光影特展！10大全景展區：10米高蘋果森林、巨型流沙幻像、發光氣球水怪/KURUMI

深圳新商場｜深圳灣萬象城二期9.30開幕！地鐵車程只要約12分鐘 空中連廊串聯海岸城/后海匯/萬象城

深圳新酒店｜深圳福田/寶安/南山/鹽田區酒店5大推介！人均$264起 海邊親子樂園、俯瞰深圳灣/哥爾夫球場美景

深圳室內遊樂場｜全新逾5萬呎室內電競運動館進駐深圳南山！早鳥門票只需$20 玩足2.5小時、逾60項運動遊戲

深圳水族館推介！涼浸浸欣賞60米海底隧道/美人魚表演/國內最大圓柱缸體 龍華/鹽田/南山區都有

深圳商場｜深圳地鐵站直通商場12大推介！福田/南山熱門商場都有、不怕日曬雨淋 附深圳商場地鐵沿綫攻略

深圳山姆超市｜必買10大新品（持續更新）Jellycat平替毛絨公仔水果盤/人民幣66元飲到足料花膠雞濃湯

內地自助通關｜深圳快速過關攻略！「E道」最快6秒完成過關手續 登記教學、口岸辦理位置/時間