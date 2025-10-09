港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本
深圳好去處｜印象派150周年光影藝術展登陸深圳！設5米高360度環繞光影巨幕、打卡莫內花園、1:1還原復刻名作
深圳又有一好去處推介！《印象派150周年光影藝術展》於即日起至2026年1月31日，在深圳龍崗坂田天安雲谷「小蘑菇藝術館」舉行。展覽內不但展示27 幅1:1還原復刻莫內、梵高等大師名作，現場更設置5米高、360度環繞巨幕，結合 AI 動畫、音樂及數碼投影技術，將經典畫作「動態復活」。想知票價等更多詳情，即看下文！
集32幅鎮館級作品 1:1還原復刻名作
繼去年於台北華山1914文創園區完展後，今年10月1日至2026年1月31日期間，《印象派150周年光影藝術展》來到 深圳龍崗坂田天安雲谷「小蘑菇藝術館」舉行！展覽匯集來自全球 18 座頂尖博物館的 32 幅鎮館級作品，涵蓋莫內、梵高、德加、雷諾阿等11位藝術巨匠，含27 幅1:1 還原復刻畫作及5幅動畫數位版名作。
設莫內花園、星空幻境等打卡主題廳
展覽以 「光、色、影」 為主題，分為3大區域，包括藝術家生平與時代背景導覽、1:1 原尺寸原畫框名作復刻展示，以及數位光影沉浸互動。值得一提的是，現場設置5米高、360度環繞巨幕，結合AI動畫、音樂及數碼投影技術，將經典畫作「動態復活」，觀眾可穿梭於莫內的「睡蓮池」，漫步於梵高的「向日葵花田」，沉浸於德加的「芭蕾舞者世界」中，感受19世紀巴黎藝術風情。另外，今次深圳展還打造出「莫內花園」、「星空幻境」等多個主題廳，觀眾可直接走入畫家們的靈感源區，盡量打卡！
門票人均人民幣62.7元起！
想入場沉浸於印象派的畫意世界中，除可現場買門票外，亦可到大河票務網購買電子票，但需要內地電話號碼作登記。門票分為4種，單人票人民幣88元、雙人票人民幣138元、三人票人民幣188元，以及60歲以上人士獨享的優待票人民幣59元，三人同行的話人均低至人民幣62.7元！展內還有推出多款藝術周邊商品，包括紀念護照本、主題手提袋、梵高公仔等，讓觀眾可以把藝術帶回家！
印象派150周年光影藝術展
地點：深圳市龍崗區坂田街道天安雲谷 MArtechall 小蘑菇藝術館（地圖按此）
展期：即日起至2026年1月31日
開放時間：逢星期二至日 10am-6pm (5pm停止入場)
交通：搭乘深圳地鐵1號線至華僑城站，從C出口步行約4分鐘即可抵達。
票價：單人票人民幣88元、雙人票人民幣138元、三人票人民幣188元、60歲以上人士獨享的優待票人民幣59元
網上訂票：大河票務網
