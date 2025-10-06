深圳好去處｜19萬呎雙層巨型樂園優惠低至63折、人均$203.3起！全日任玩逾100項遊戲：《九龍城寨》鬼屋、 《魷魚遊戲》生存挑戰

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳好去處｜深圳19萬呎雙層巨型樂園63折優惠！人均$203.3起！全日任玩100＋項遊戲：《九龍城寨》鬼屋、 《魷魚遊戲》生存挑戰

深圳又有一全新超大型樂園開幕！位於深圳龍崗區的「空氣湃運動嘉年華」，佔地約19萬呎，樓高兩層，分為12個主題遊戲區，提供超過100項遊樂項目，當中還實景還原《九龍城寨》主題鬼屋、 《魷魚遊戲》生存挑戰、《Running Man》撕名牌比賽等體驗館，好玩項目多到不能盡錄。想入場暢玩，就要捉緊KKday優惠！2位大人連1位兒童套票低至63折，人均只需$203.3起，即可玩足全日，而且由即日起至10月8日，樂園更特設免費接駁專線，由羅湖口岸直達樂園。仲諗？快把握機會！

特設免費接駁專線！全新深圳室內遊樂場熱點

北上深圳玩，不愁無節目，總有室內外遊樂場在附近。今年7月中才新開幕的「空氣湃運動嘉年華」，以超大型規模和綜合性娛樂設施，吸引一家大小週末來朝聖，火速成為當地室內遊樂場熱點。為吸引更多人流，樂園由即日起至10月8日特設免費接駁專線，由羅湖口岸直達樂園。即使不坐專線，由地鐵5號線下水徑站A出口，只需步行約10分鐘即可到達樂園，交通同樣方便！

位於深圳龍崗區的「空氣湃運動嘉年華」，佔地約19萬呎，樓高兩層，分為12個主題遊戲區，提供超過100項遊樂項目。（圖片來源：KKday）

由即日起至10月8日，樂園更特設免費接駁專線，由羅湖口岸直達樂園。（圖片來源：KKday）

特設「IP實景還原體驗館」：《魷魚遊戲》生存挑戰 、《九龍城寨》鬼屋

樓高兩層、佔地約19萬呎的超大「空氣湃運動嘉年華」樂園，共分為12個主題遊戲區，提供超過100項遊樂項目，除了有樂園標配的玩樂設施，如卡丁車、射箭、鞦韆、真人CS、桌球、碰碰車、保齡球、溜冰場、高空彈床、密室闖關等設施外，當中最吸引的，莫過於是設有「IP實景還原體驗館」，玩家可一行人大玩《Running Man》撕名牌比賽、《魷魚遊戲》生存挑戰 、 《第五人格》非對稱對抗、《瘋狂的麥咭》7大闖關主題等。特別一提的是，場內還實景還原了佔地6,000呎以《九龍城寨》為主題的鬼屋，港人當然要去朝聖一下！

《魷魚遊戲》生存挑戰（圖片來源：KKday）

《九龍城寨》鬼屋（圖片來源：KKday）

《Running Man》撕名牌比賽（圖片來源：KKday）

人均$203.3起全日任玩！

除了群體遊戲外，館內亦設有單人及兒童玩樂區，如7D飛行體驗館 、國內首創9D空間聲音交互密室「VR大空間《噓!莫名之地》」、20米高室內高空彈跳、兒童彈床區等，家長安心陪玩之餘，自己亦可玩埋一份。玩到攰，大家還可到B1樓層食飯及休息抖一抖。想入場大玩特玩，現KKday有推出低至63折優惠，2位大人連1位兒童套票，人均只需$203.3起，單人門票亦只需$218起，全日不限次進出任玩，有效期至購票後30日內使用。要注意的是，每位玩家入場時必需穿着防滑襪，現場購買防滑襪約人民幣10元，18歲以下兒童需家長或監護人陪同入場，館内亦禁止帶食物入場。樂園玩樂項目如此多，全日都未必玩得晒！

【限時快閃優惠】單人全日任玩門票｜全日不限次進出

價錢：$218 （原價$282）

自開票日算起30日之內兌換有效，逾期無效

【限時快閃優惠人均 ¥186】家庭全日任玩門票（2大1小）｜全日不限次進出

價錢：$610/2大1小 （原價$968） ，人均$203.3

自開票日算起 30日 之內兌換有效，逾期無效

身高150cm(含)以下及18歲以下為兒童票

室外卡丁車（圖片來源：KKday）

兒童彈床區（圖片來源：KKday）

4人鞦韆（圖片來源：KKday）

7D飛行體驗館（圖片來源：KKday）

真人CS（圖片來源：KKday）

空氣湃運動嘉年華

地址：深圳市龍崗區吉華街道三聯社區賽格新城1號101 （地圖）

營業時間：星期一至星期五 10:30am-8pm ；星期六日及公眾假期 10am-10pm

交通：地鐵5號線下水徑站A出口，步行約10分鐘可達。

