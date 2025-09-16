Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳好去處｜最新海上F1方程式！刺激度滿分 無須車牌、船牌，8歲以上便可單獨操控 即睇預約方法、費用

港人已經十分熟悉深圳玩樂地方，要找個新地方、新玩意的話，Yahoo Travel推介大家到深圳灣遊艇會玩海上卡丁船，8月才新開幕，未有太多人知道的好去處！這個卡丁船無須車牌、船牌，8歲以上就可以單獨操控，加上深圳灣遊艇會就在海上世界附近，離深圳灣口岸也只是約45分鐘地鐵車程，周末可以來個蛇口、深圳灣2日1夜遊呢！

Yahoo Travel推介大家到深圳灣遊艇會玩海上卡丁船，8月才新開幕，未有太多人知道的好去處！（圖片：遊艇會海上活動）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

媲美水上F1摩托艇的卡丁船

這個卡丁船又名未來方程式，是個可以媲美水上F1摩托艇的電動噴射漂移項目，船身是不倒翁設計，在水面行駛時不會翻倒，所以只是滿8歲的人士，無須車牌、船牌，都可以單獨操控得到。未來方程式今年8月深圳灣遊艇會開新分店，可以在海上世界對出海面沿着規劃好的賽道行駛，形式跟卡丁車十分相似。由於在海上進行，所以每位參賽者都要穿着救生衣，安全性滿分。

廣告 廣告

這個卡丁船又名未來方程式，是個可以媲美水上F1摩托艇的電動噴射漂移項目。（圖片：遊艇會海上活動）

船身是不倒翁設計，在水面行駛時不會翻倒，所以只是滿8歲的人士，無須車牌、船牌，都可以單獨操控得到。（圖片：遊艇會海上活動）

沿着規劃好的賽道行駛，形式跟卡丁車十分相似。（圖片：遊艇會海上活動）

每位人民幣228元玩2圈 WeChat即可預約

大家可以經WeChat搜尋「EWAVE」小程序，APP內定位深圳灣遊艇會就可以看到最新價格。現時分單人及1大1小親子票，高1.2米或以上單人玩2圈、每位人民幣228元。而1大1小親子則是一位成人帶同一位不夠1.2米高的小朋友，總體重不超過110KG，每組人民幣238元，同樣可以玩2圈。

大家可以經WeChat搜尋「EWAVE」小程序，APP內定位深圳灣遊艇會就可以看到最新價格。（圖片：遊艇會海上活動）

香港市區直達深圳灣口岸每人$60起

現時在港九新界市區可以搭直通車到深圳灣口岸，車票每人$60起，交通上更方便快捷！

香港來往深圳灣口岸直通巴士

價錢：$60起

按此經Trip.com購買環島中港通車票 按此經Klook購買環島中港通車票 按此經KKday購買永東巴士車票

更多相關文章：

深圳退稅｜深圳消費都有得退稅？一覽退稅地點、退稅額、相關條件

深圳購物｜深圳萬象城23間名店試行「即買即退」離境退稅 港人都適用！網民翻舊帳：內地專門店都可能買到假貨

深圳酒店｜小梅沙美高梅酒店68折優惠再減$200！2大1小人均$596起 送旅拍服務、户內外親子樂園

深圳酒店優惠｜深圳美憬閣酒店低至人均$323起！十一國慶、中秋不加價 送自助早晚餐、的士車費報銷/按摩套票

深圳好去處｜Phantom of the opera歌聲魅影10月展開內地巡演！每人$308起欣賞到英文原版音樂劇

深圳好去處｜逾2萬呎一站式室內潮玩館 人均$211起玩足3小時！無限暢玩30+遊戲項目＋包食韓式烤肉／中式海鮮酒樓

深圳好去處｜新生代人氣景點「海上世界」！露營風海景cafe、逾200間特色餐廳、音樂噴泉燈光騷、海上世界文化藝術中心

深圳水族館推介！涼浸浸欣賞60米海底隧道/美人魚表演/國內最大圓柱缸體 龍華/鹽田/南山區都有

深圳新景點2025｜世界級濱海文化藝術區K11 ECOAST 4月開業！面積大K11 Musea一倍 設購物藝術中心、展覽空間、海濱長廊

深圳新商場｜蛇口太子灣花園街VILLA開幕！純白獨幢建築遠眺山海景、3大高質藝術品、必食米芝蓮東北菜｜附交通方法

深圳寶安機場都有三跑？已完成真機試飛，預計年內啟用 佔地40萬平方米新T2航廈也正式開工

深圳新地標｜「灣區之眼」深圳最大規模書城9月開幕！逾13萬平方米、4大主題書店藏書逾30萬本