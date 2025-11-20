深圳好去處｜深圳4大落羽松打卡景點！地鐵直達 熱門蓮花山公園、仙湖植物園天空之鏡、四海公園人流最少、荔枝公園最具古典美

踏入11月-12月，不少人飛去日韓台賞紅葉銀杏，但近在深圳其實都有不少美麗秋天景色！今次精選深圳4大觀賞落羽松的景點，包括羅湖區的深圳仙湖植物園、福田區的荔枝公園、蓮花山公園，以及南山區的四海公園，每逢11月尾至1月頭就可以看到一大片焦糖色落羽松林，景色絕不遜於日韓台，即睇深圳賞落羽松好去處！

深圳賞落羽松景點1. 深圳仙湖植物園

深圳仙湖植物園位於羅湖區東郊，從仙湖路站下車步行約8分鐘即達，交通方便。這個被譽為文青必到的城中綠洲，於2007年被國家旅遊局評為國家AAAA級風景區（最高級為5A級旅遊景區），佔地668公頃，即有936個足球場之大，內裡分成約20個景區，部份景區之間需要坐車前往，而當中水生園的落羽松絕對是秋季必賞景色！落羽松如屏風一樣環繞湖邊，只要站在湖中心的聽雨亭，便能無遮無擋觀看，無風時可影到湖面上的落羽松天空之鏡，可好好感受自然的靜謐美好。

深圳仙湖植物園

最佳觀賞時間：11月尾至12月中

地址：深圳市羅湖區仙湖路160號（地圖按此）

票價：人民幣15元

交通方法：深圳地鐵2號綫仙湖路站下車，於C3出口步行約8分鐘到達深圳仙湖植物園。要前往水生園，可搭乘園區遊覽車至「天上人間」或「弘法寺」站下車，巴士票價人民幣3元，巴士營運時間是8am-6pm。

相片來源：深圳市仙湖植物園官網

相片來源：深圳市仙湖植物園官網

相片來源：小紅書 @糖衣

相片來源：小紅書 @糖衣

相片來源：小紅書 @糖衣

深圳賞落羽松景點2. 荔枝公園

位於福田區的荔枝公園，建於1982年，佔地面積28.8公頃。原本是荔枝林和低窪稻田的荔枝公園，近年園內設備不斷升級、調整，如設置亭台樓閣、古樸小橋等，景色宜人。每年12月底至1月初，西門旁的湖畔及小橋旁的落羽松染上橙紅色，映照在靜謐的湖面上，打造成浪漫至極的油畫畫面，建議日落時份到訪，景色如童話故事般夢幻！

荔枝公園

最佳觀賞時間：12月尾至1月初

地址：深圳市福田區紅嶺中路1001（地圖按此）

開放時間：24小時開放

交通方法：深圳地鐵3/9號線紅嶺站E出口

相片來源：小紅書 @糖衣

相片來源：小紅書 @糖衣

相片來源：小紅書 @糖衣

深圳賞落羽松景點3. 四海公園

四海公園位於深圳蛇口，始建於80年代，近年不斷進行翻新，增設吸睛白色玻璃屋以及其他玩樂設施，成為近期熱門網紅打卡或親子玩樂好去處！公園環境優美，有林蔭大道、人工湖、中式建築等，每年12月尾到1月初湖邊的落羽松變成焦黃、褐紅、翠綠色，像是大自然打翻了調色盤，帶點古典風格韻味，加上這裡人流比其他人氣景點如蓮花山公園、仙湖植物園等少，能夠悠閒漫步其中，細意欣賞美美落羽松，最正是免費入場！

四海公園

最佳觀賞時間：12月尾至1月初

地址：深圳市南山區公園路6號（地圖按此）

開放時間：24小時開放

交通方法：深圳地鐵2號線海月站D出口

相片來源：小紅書 @Lizbeth

相片來源：小紅書 @Lizbeth

相片來源：小紅書 @Lizbeth

相片來源：小紅書 @糖衣

深圳賞落羽松景點4. 蓮花山公園

福田區的蓮花山公園是城市中的「大型綠洲」，佔地約有271個足球場，交通十分便利，多個深圳地鐵站如少年宮站、蓮花北站等都能直達。園內分有東、南、西、北入口，亦有多個景區，而落羽松就主要集中在漾日湖，只要從公園東門進入，即可看到一片焦糖色的落羽松林及湖景，大家可漫步於原木色步道，以不同角度欣賞眼前這幅美麗的秋天美景！另外，園內還有2個必到打卡位，一是山頂廣場，可以俯瞰福田區的摩天大廈和深圳市民中心，二是靠近東北門的廊橋，寛闊又深長的廊橋連接深業上城，沿途有不少特色影相位，睇完落羽松不妨都去行下！

蓮花山公園

最佳觀賞時間：12月底至1月初

地址：深圳市福田區紅荔路6030號（地圖按此）

開放時間：24小時開放

交通方法：深圳地鐵2號線蓮花西站A出口、3/4號線少年宮站、3號線蓮花村站D出口、4號線蓮花北站

相片來源：小紅書 @毛絨熊爪爪

相片來源：小紅書 @毛絨熊爪爪

相片來源：小紅書 @糖衣

