深圳好去處｜花生漫畫75周年快閃店登陸深圳前海！海量打卡位、粉絲二創展牆、限定周邊

不知不覺花生漫畫已踏入75周年，由即日起至11月16日深圳前海壹方城舉行全民花生藝術家快閃巡展，店內外設有鋪天蓋地的打卡位，亦帶來超多種類驚喜周邊，包括ART FOR ALL四種盲盒、毛絨抱枕、化妝鏡等，運氣好的話更有可能遇到地鐵5號線Snoopy創意列車，即睇活動詳情！

由即日起至11月16日深圳前海壹方城舉行全民花生藝術家快閃巡展，店內外設有鋪天蓋地的打卡位。（相片來源：拿鐵不加糖@小紅書）

花生漫畫75周年快閃店 紅撞黃為主色

全民花生藝術家快閃巡展於深圳前海壹方城L1龍廣場舉行，整個展區以紅撞黃為主色，門口設有一個可愛的Snoopy雕像，三角屋上印有「ART FOR ALL」、「HAPPINES IS 75 YEARS OF PEANUTS」及由不同藝術家畫成的不同造型Snoopy等，尤如置身花生漫畫之中。店內空間不大但很好拍，最特別的「粉絲二創展牆」放滿了粉絲設計的Snoopy白模，每個作品都有名字及造型，實踐了全民藝術家的主題；當然亦出售超多種類驚喜周邊，包括ART FOR ALL四種盲盒、毛絨抱枕、化妝鏡、帆布袋、雪櫃磁貼、馬克杯與陶瓷碟等，買滿指定金額更可送購物袋以及抽獎機會，另完成指定動作更可免費得到主題扇子或限定貼紙等，粉絲們絕對不要錯過！

全民花生藝術家快閃巡展於深圳前海壹方城L1龍廣場舉行，整個展區以紅撞黃為主色。（相片來源：Snoopy史努比@小紅書）

門口設有一個可愛的Snoopy雕像。（相片來源：拿鐵不加糖@小紅書）

最特別的「粉絲二創展牆」放滿了粉絲設計的Snoopy白模，每個作品都有名字及造型，實踐了全民藝術家的主題。（相片來源：拿鐵不加糖@小紅書）

出售超多種類驚喜周邊，買滿指定金額更可送購物袋以及抽獎機會。（相片來源：拿鐵不加糖@小紅書）

ART FOR ALL四種盲盒，包括印章盲盒、鍵帽盲盒、好運盲盒、毛絨盲盒，各有特色。（相片來源：拿鐵不加糖@小紅書）

全民花生藝術家快閃

時間：2025年10月17日– 11月16日

地點：深圳前海壹方城L1龍廣場（地圖按此）

交通：深圳地鐵1/5號線寶安中心站F出口

