深圳「公仔天堂」，華南首間MINISO FRIENDS登陸寶安區！Chiikawa/Sanrio/Zootopia逾80個人氣IP；網民：款式比日本更齊

華南首間MINISO FRIENDS大型旗艦店正式登陸深圳寶安區，匯集逾80個全球人氣IP，包括Chiikawa、Sanrio、哈利波特、Zootopia、史迪仔等，從公仔、掛飾、盲盒，到文具、生活用品都應有盡有，每一個角落都是打卡位，今個聖誕北上深圳不妨去潮聖下！

華南首間MINISO FRIENDS大型旗艦店正式登陸深圳寶安區。（相片來源：杜淇淋@小紅書）

樓高兩層、佔地2萬呎

華南首間MINISO FRIENDS大型旗艦店位於深圳寶安區的海雅繽紛城，港人從深圳灣口岸乘地鐵至12號線新安公園站下車步行10分鐘即達，頗為方便。旗艦店樓高兩層、佔地2萬呎，兩層以彩藍色鏡面樓梯相連，加上鏡面天花以及藏於不同角落的打卡位，化身IP夢幻城堡，來一場沉浸式購物體驗；全店匯集逾80個全球人氣IP，包括Chiikawa、Sanrio、迪士尼、哈利波特、蠟筆小新、Mofusand、Tamagochi等，公仔、盲盒、掛飾、美妝、日用品等應有盡有，網民點名大讚Sanrio及Chiikawa的款式比日本還要多，還不時舉行快閃活動，北上深圳記得去睇下！

廣告 廣告

旗艦店樓高兩層、佔地2萬呎，兩層以彩藍色鏡面樓梯相連，加上鏡面天花以及藏於不同角落的打卡位，化身IP夢幻城堡。（相片來源：杜淇淋@小紅書）

找到Zootopia的朱迪警官！（相片來源：澤之宇‧ Discover大灣區@小紅書）

全店匯集逾80個全球人氣IP，打卡位處處。（相片來源：澤之宇‧ Discover大灣區@小紅書）

網民點名大讚Sanrio及Chiikawa的款式比日本還要多！

單單是Hello Kitty都有一個專區。（相片來源：澤之宇‧ Discover大灣區@小紅書）

MINISO FRIENDS（海雅繽紛城店）

地址：深圳市寶安區新安街道新安湖社區建安一路99號海雅繽紛城F1（地圖按此）

交通：深圳地鐵12號線新安公園站步行10分鐘

更多相關文章：

聖誕好去處2025｜深圳酒店人氣Top 10：買一送一！聖誕除夕不加價，人均$245起，大玩卡魯冰雪/禁忌森林｜附優惠碼

深圳野生動物園門票買一送一、人均$64起！盡覽近萬隻野生動物＋動物表演｜深圳親子景點

深圳聖誕節好去處2025推介！巨型Hello Kitty打卡位/10米魔法書聖誕樹/飄雪童話小屋Cafe