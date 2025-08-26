Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳好去處｜Phantom of the opera歌聲魅影10月展開內地巡演！每人$308起欣賞到英文原版音樂劇

「如果一生只能看一部音樂劇，那一定是《Phantom of the Opera》」英國原版音樂劇《歌聲魅影》！2025年《歌聲魅影》開展亞洲巡演，首站選址深圳，現時可以購票在10月於深圳搶先睇，最平$308起。

2025年《歌聲魅影》開展亞洲巡演，首站選址深圳。（圖片：Klook）

巴黎歌劇院悲傷愛情故事10月深圳上演

《歌聲魅影》改編自加斯頓•勒魯的經典小說《歌劇院幽靈》，講述巴黎歌劇院隱藏着一個不為人知的劇院幽靈，他的外表雖然令人恐懼，但他的音樂才華驚為天人，他與女演員的感情無法如願開花結果。此Musical曾獲得70幾項戲劇獎項，包含3項Laurence Olivier Awards、7項Tony Award等，曾於58個國家、205座城市演出，超過1,600萬人觀看。2025年將開始亞洲巡演，在深圳開始第一站！《劇院魅影》*深圳站由10月14日起舉行至11月2日，平日場次為8pm、周末則設3pm及8pm兩場。Yahoo購物專員留意到門票可以在Klook購買，票價分7種，按票價高低而定座位前後，最平$308、最貴$1,398起，座位表有待公布。

*《劇院魅影》又名《歌聲魅影》，同為《Phantom of the Opera》中文譯名

【深圳站】英文音樂劇《劇院魅影》

價錢：$308起

SHOP NOW

《歌聲魅影》改編自加斯頓•勒魯的經典小說《歌劇院幽靈》，講述巴黎歌劇院幽靈的愛情故事！（圖片：Klook）

此Musical曾獲得70幾項戲劇獎項，包含3項Laurence Olivier Awards、7項Tony Award等！（圖片：Klook）

【深圳站】英文音樂劇《劇院魅影》

地址：深圳市寶安區新安街道海濱社區寶興路歡樂港灣16號濱海演藝中心（地圖按此）

演出日期：2025年10月14日起

演出時間：8pm

