深圳宵夜去邊好？精選各區人氣夜市：唔止得串燒，仲有呢啲隱世美食打卡位

深圳呢座充滿活力嘅國際大都市，璀璨嘅夜市文化正係越嚟越熱鬧，為本地居民同埋全球遊客帶嚟無與倫比嘅夜間體驗。喺呢度，你唔單止可以探索琳瑯滿目嘅地道美食，仲可以搵到獨具特色嘅商品，並沉浸喺多姿多彩嘅娛樂活動之中。深圳夜市絕對係深入感受呢座城市魅力、體驗地道風情嘅絕佳去處。Trip.com 特別為你精心策劃，帶你行入深圳各大熱門夜市，深入發掘呢啲充滿生機同活力嘅夜晚市集，開啟一場難忘嘅深圳夜市美食探索之旅！
香港去深圳交通指南
近年嚟，香港人北上深圳搵食同玩樂嘅熱潮持續升溫，每逢週末或者大時大節，深圳已經成為港人放假消遣嘅首選。為咗等你嘅深圳之旅更加方便順暢，Trip.com 貼心為你整理咗三種主要嘅過境交通方式，助你輕鬆揀出最啱心水嘅北上路線，更快投入深圳夜市嘅懷抱：
高速鐵路：最快之選 由香港西九龍站出發，只需約 20 分鐘 就可以抵達深圳市中心。高鐵嘅優點係速度最快、班次頻密，而且時間非常有預算，可以直達福田或深圳北。雖然票價相對較貴，但對於追求效率嘅朋友嚟講絕對係首選。
跨境巴士：最方便之選 車程大約 60 分鐘，最大嘅好處係上車地點遍佈港九新界，屋企附近可能就有站。跨境巴士票價平民化，適合唔想多次轉車嘅朋友。不過要留意，週末或者節假日熱門時段，路上會有塞車嘅風險。
港鐵（東鐵線）：最經濟之選 同樣大約需時 60 分鐘，係票價最平嘅選擇。港鐵班次極之頻密，完全唔使擔心塞車問題。雖然過關後需要轉乘深圳地鐵或巴士，但對於想靈活安排行程、節省旅費嘅「掃街」達人嚟講，依然係非常熱門嘅做法。
🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥
用 Trip.com不要錯過我們的獨家優惠券組合，立即解鎖您的旅行福利！只需 HK$29.9 即可購買價值 HK$65 的高鐵快閃券包，讓您的深圳之旅更划算！訂票即慳！🚄💸
寶安鹽田夜市街：深圳版「廟街」，93 個檔口餵飽你嘅靈魂
如果你想搵一個全深圳最具「煙火氣」、規模最大嘅夜市，位於寶安區西鄉嘅鹽田夜市街絕對係不二之選。呢度係深圳打工仔同埋饕客嘅深夜食堂，全長約 300 米嘅街道，每日下晝 4 點開始，近百架美食小車就會整齊排開，將平凡嘅街道瞬間變身成美食天堂。
💖 2026 必食「掃街」清單：
傳說中嘅公婆餅：呢條街嘅靈魂！來自湖北恩施嘅特色，餅皮煎得金黃酥脆，入面加埋土豆絲同辣椒，口感層次超豐富。
激抵 $1 缽缽雞：鍾意食辣嘅朋友必試，一串串浸喺紅油入面嘅雞肉同蔬菜，每一口都係麻辣鮮香。
土豪哥烤魷魚：整條街最吸睛嘅攤位，魷魚新鮮爽口，配埋秘製醬汁，遠遠都聞到香味。
清涼海南椰子凍：食完咁多重口味嘢，一定要買個椰子凍解解膩，口感滑溜清甜。
特色手工甜品：2026 年呢度多咗好多精緻嘅手工甜品攤，例如即叫即整嘅梳乎厘同埋充滿台式風味嘅芋圓冰。
📸 約會小貼士： 呢度唔單止有食，後半段仲有好多賣衫、首飾同日用品嘅小攤位，雖然充滿地攤風格，但同另一半一齊尋寶、講價，反而係另一種生活情趣。
💡 Trip.com 編輯小貼士：
交通建議：搭地鐵 1 號線去到「西鄉站」B 出口，行大約 12-15 分鐘。如果你由南山或者福田過嚟，車程都好快。
最佳時間：強烈建議下晝 6 點左右抵達。呢個時間檔口開齊晒，氣氛最熱鬧，食完仲可以慢慢行。
避坑提醒：夜市地面可能會比較油膩，建議著一對舒服、唔怕整污糟嘅波鞋。另外，熱門檔口（如公婆餅）可能要排隊，要有心理準備呀！
Trip Moment @Two
羅湖東門老街：深圳夜市嘅「鼻祖」，最就腳嘅掃街經典
如果你想搵一個離口岸最近、交通最方便，而且充滿集體回憶嘅夜市，咁東門老街絕對係必去。呢度唔單止係深圳歷史最悠久嘅商業區，更加係街頭美食嘅修羅場——可以喺呢度屹立不倒嘅店舖，全部都係實力派。
💖 2026 必食經典清單：
八哥酸辣粉：東門嘅傳奇！嚟到東門唔食一碗熱辣辣、酸溜溜嘅八哥酸辣粉，就好似冇嚟過咁。排隊嘅人潮就係好食嘅保證。
長沙臭豆腐：未見其影先聞其味，外脆內嫩，吸滿晒濃郁嘅湯汁同埋辣醬，令人越食越上癮。
廣式牛雜煲：用大鍋熬煮嘅牛雜，蘿蔔入晒味，牛筋軟糯，係最地道嘅廣東街頭風味。
烤生蠔與扇貝：東門美食街有好多即叫即烤嘅海鮮攤位，蒜香味十足，CP 值極高。
網紅手打檸檬茶：2026 年東門街頭幾乎每隔幾步就有一間檸檬茶店，掃街掃到口乾，買杯清爽嘅鴨屎香檸檬茶就最啱。
📸 行程亮點： 東門最特別嘅地方係佢嘅「古今交融」。你可以喺充滿現代感嘅太陽百貨行街，轉個頭又可以喺充滿嶺南風情嘅老建築下食串燒。呢種熱鬧繁華嘅氛圍，最啱一班朋友或者情侶過嚟湊熱鬧。
💡 Trip.com 編輯小貼士：
交通建議：最快！搭地鐵 1 號線或 3 號線去到「老街站」B 出口，出站即到。由羅湖口岸搭地鐵過嚟只需兩站，快到你唔信。
環境提醒：東門人流極旺，尤其係週末夜晚，記得保管好隨身財物。另外，呢度嘅美食街主要係企喺度食或者攞住行，著對舒服嘅鞋會玩得開心啲。
2026 新玩法：東門附近而家有好多新開嘅沉浸式劇本殺同埋VR 遊戲館，食飽之後同另一半去玩返場，絕對係完美嘅夜生活行程。
Trip Moment @JourneyJames
寶安翻身夜市：交通最就腳、美食最潮嘅「轉運」聖地
如果你想去一個地鐵一出就到、唔使行餐飽，而且美食種類緊貼潮流嘅夜市，咁翻身夜市絕對係你嘅首選。呢度嘅氛圍非常年輕化，好多攤主都係有心思嘅後生仔，令到成個夜市除咗「好食」之外，仲好「好影」！
💖 2026 必食「翻身」推介：
酥脆蠔仔烙：同平時食開嘅潮汕做法有啲唔同，呢度嘅攤位會將邊緣煎得好似餅乾咁脆，入面嘅蠔仔依然肥美多汁，點埋魚露真係一流。
靈魂柳州螺螄粉：遠遠就聞到嗰陣「臭味」，但食落去真係香！配料可以自己加，炸蛋吸滿晒辣汁，係好多人過嚟「翻身」嘅指定動作。
新派冷泡缽缽雞：2026 年好流行嘅食法，紅油香而不辣，雞肉爽口入味，最啱買完一袋邊行邊食。
泰式手沖奶茶：現場即叫即沖，用鮮豔嘅袋裝住，影相打卡一流，係解辣必備神器。
網紅甜品「炒酸奶」：可以揀各種水果同堅果配料，冰冰涼涼，係掃街之旅嘅完美句號。
📸 驚喜位： 「翻身」呢個名本身就帶有「鹹魚翻生、好運到嚟」嘅意頭，好多情侶或者想轉運嘅朋友都會特登喺地鐵站門口或者夜市招牌下面影相。呢度嘅熱鬧氣氛，真係會令人心情變好！
💡 Trip.com 編輯小貼士：
交通建議：超級方便！搭地鐵 5 號線（環中線）去到「翻身站」B 出口，行幾步就見到燈火通明嘅攤位，絕對唔會盪失路。
營業時間：呢度開到凌晨 2 點，係深圳少數開得咁夜嘅夜市。如果你同另一半係「深夜貓子」，嚟呢度宵夜就最啱。
搵位攻略：比起其他夜市，翻身夜市嘅走廊相對較闊，但熱門檔口依然會排隊。建議一個人排隊，另一半去搵位或者買嘢飲，分工合作最有效率！
Trip Moment @Seaholic
福田水圍夜市：福田口岸「第一站」，最有質感嘅深夜食堂
如果你追求嘅唔單止係味道，仲有一份舒適嘅氛圍，咁水圍夜市（特別係水圍九街同埋 1368 文化街區）絕對係你嘅首選。呢度嘅街道規劃得非常有層次，既有地道嘅街頭小食車，亦有充滿設計感嘅精品小店，係全深圳「最 Chill」嘅夜市之一。
💖 2026 必食「水圍」推介：
網紅烤冷麵：水圍嘅烤冷麵係呢度嘅明星產品，煙韌嘅麵皮包住雞蛋、香腸同埋特製酸甜辣醬，加埋洋蔥碎，口感層次極之豐富。
1368 精釀啤酒：水圍有好多隱藏喺巷弄入面嘅 Craft Beer Bar。同另一半一人一杯手工啤，配埋幾串串燒，喺微弱嘅燈光下傾偈，浪漫感十足。
精緻日式壽司與居酒屋：水圍深受年輕人同外籍人士歡迎，所以呢度嘅日料水準好高。無論係厚切三文魚定係炭火燒鳥，質素都唔輸畀大商場。
阿強酸菜魚/特色椰子雞：水圍周邊有好多出名嘅連鎖店同埋老字號，掃完街仲可以坐低食個大餐。
廣式糖水老店：最後記得食碗香滑嘅芝麻糊或者雙皮奶，為呢場美食之旅畫上圓滿句號。
📸 驚喜位： 水圍嘅 1368 文化街區 保留咗嶺南風格嘅騎樓建築，夜晚掛滿咗一串串嘅暖色燈飾，影相非常有異國風情，係港人北上最鍾意嘅打卡熱點。
💡 Trip.com 編輯小貼士：
交通建議：真係超級近！由福田口岸過關後，搭一站地鐵去 7 號線「皇崗村站」B2 出口，行大約 5-8 分鐘就到。就算你係收工後過嚟食個宵夜再返香港，時間都完全冇壓力。
環境優勢：水圍夜市嘅環境相對整潔，比起一般大排檔式夜市更適合情侶約會。如果你哋怕熱或者怕迫，呢度嘅室內餐廳比例較高，可以坐得舒服啲。
週末提醒：由於鄰近口岸，週末夜晚會非常多香港人，熱門餐廳（例如潮汕牛肉火鍋）建議提前用 App 攞位。
Trip Moment @印度西施
鹽田三洲田夜市：星空、山景與露營風，深圳最「Chill」嘅山頂集市
如果你已經行厭咗鬧市入面嘅街頭掃街，想同另一半體驗一種充滿質素、有大自然陪伴嘅約會，咁三洲田夜市（星光集市）絕對會驚艷到你。呢度位於東部華僑城嘅高處，遠離咗市中心嘅熱浪同嘈雜，取而代之係山間嘅微風同埋伸手可及嘅星空。
💖 2026 必試「精緻」推介：
炭火日式燒鳥：喺山頂嘅低溫下，睇住師傅熟練咁翻轉雞肉串，焦香味隨住山風飄過嚟，食落去每一口都係暖入心嘅幸福感。
山系手沖咖啡：好多攤主都係咖啡發燒友，帶埋專業設備上山。喺星空下飲一杯帶有花果香嘅手沖咖啡，呢份愜意真係無得頂。
車尾箱檸檬茶：呢度係深圳「車尾箱文化」嘅發源地之一，每部車都佈置得好有心思，掛晒串燈，買杯嘢飲順便打卡，畫面感爆燈。
星空露天電影：2026 年呢度經常會有戶外電影放映或者小型音樂 Live，兩個人排排坐喺露營椅上面，聽住音樂睇住風景，浪漫指數 100%！
📸 驚喜位： 呢度最大嘅賣點係「雲海與星光」。如果你哋下晝過嚟，仲可以見到壯觀嘅夕陽餘暉；入夜之後，成個集市被暖黃色嘅燈串圍繞，同天上嘅繁星互相呼應，係拍情侶唯美大片嘅神級背景。
💡 Trip.com 編輯小貼士：
交通建議：由於位於山上，最推薦嘅方法係自駕或者喺 Trip.com 預約包車。如果你想挑戰「雲海專線」巴士，記得查清楚回程最後一班車嘅時間。2026 年好多人會選擇叫「網約車」上山，但落山可能比較難叫車，建議提早安排。
保暖提醒：山頂嘅氣溫比市區低 3-5 度，就算夏天夜晚都會有啲涼，建議帶件薄外套。
營業時間：呢度開到凌晨 3:00，係「追星族」同深夜談心嘅最佳地點。
Trip Moment @_Lila_yu_
龍崗 103 車尾箱集市：茶香與電音交織，全城最「型」嘅深夜聚點
如果你想搵一個唔係傳統大排檔風格，而係充滿設計感同社交氛圍嘅夜市，咁位於龍崗茶博園嘅 103 車尾箱集市 一定會令你眼前一亮。呢度將原本靜謐嘅茶博園，喺夜晚變身成一個集美食、音樂同創意於一身嘅「汽車露營天堂」。
💖 2026 必試「潮玩」推介：
車頭燈下嘅壽喜鍋：想像一下，喺涼爽嘅夜晚，坐喺露營櫈上面，食住熱騰騰、甜鹹適中嘅壽喜鍋。呢種喺戶外享受精緻料理嘅反差感，係 103 集市嘅標誌體驗。
特調茶飲檸檬茶：結合咗茶博園嘅優勢，呢度嘅檸檬茶基底特別講究，茶味回甘，配埋新鮮手打檸檬，係掃街必備嘅清爽良藥。
氛圍感日式燒鳥：好多車主會將車尾箱佈置成小型居酒屋，掛埋日式燈籠，賣住火候十足嘅燒鳥串，氣氛感爆棚。
街頭文化與 Live Performance：呢度成日常有地下樂隊、街舞表演或者 DJ Set。你哋可以一邊拎住嘢食，一邊隨住音樂節奏搖擺，感受深圳最純粹嘅生命力。
📸 驚喜位： 呢度每一架車都係一個獨立嘅藝術品。有啲行復古風，有啲行 Cyberpunk 風。建議著得隨意、街頭一啲，隨便搵架佈置精美嘅車做背景，影出嚟嘅相都好似雜誌封面咁型。
💡 Trip.com 編輯小貼士：
交通建議：位置相對偏一啲，建議搭地鐵到最近車站後轉乘 M570 路巴士，或者最方便係喺 Trip.com 預約網約車直接去到「深圳茶博園」。由於呢度開到凌晨 4:00，係真正嘅深夜基地，凌晨回程建議提前預約叫車。
約會攻略：呢度嘅位置比較鬆動，好啱一班朋友聚會或者情侶深度談心。如果你想避開人潮，可以揀 21:00 打後過嚟，嗰陣嘅氛圍最入戲。
天氣提醒：雖然有茶香圍繞，但戶外蚊蟲可能會比較多，記得帶定支蚊怕水呀！
Trip Moment @linghp127
南山南門一坊美食觀光夜市：深圳嘅「小台北」，最正宗嘅台式慢生活
如果你同另一半都係「台味控」，又或者想喺鬧市中搵一個環境相對優雅、可以坐低慢慢品嚐美食嘅地方，咁位於南山蛇口附近嘅南門一坊絕對係你嘅首選。呢度係深圳少有以「台灣特色」為主題嘅觀光夜市，將美食同歐陸風情嘅建築結合得恰到好處。
💖 2026 必食「台式經典」推介：
正宗大腸包小腸：炭火燒過嘅糯米腸包住多汁嘅台式香腸，配埋酸菜同埋蒜片，口感扎實，係最地道嘅夜市味道。
台南冠軍牛肉麵：湯頭經過長時間熬煮，牛腱肉大塊且軟嫩入味，配上勁道嘅手打麵，絕對係暖胃之選。
古法鹽酥雞：現場即叫即炸，撒上靈魂胡椒粉同九層塔，香脆而不油膩。
台式手作奶茶與剉冰：用料非常大方，黑糖珍珠 Q 彈有嚼勁，係掃街途中最甜蜜嘅點綴。
蚵仔煎（煎蠔餅）：甜辣醬汁淋喺滑嫩嘅蛋皮同肥美嘅蠔仔上面，每一口都充滿台灣街頭風味。
📸 驚喜位： 南門一坊嘅建築風格帶有一種歐式小鎮嘅感覺，配合埋暖黃色嘅裝飾燈光，影相出嚟嘅效果非常有質感。比起一般熱鬧嘈雜嘅夜市，呢度多咗一份悠閒同浪漫，好啱情侶飯後慢慢散步。
💡 Trip.com 編輯小貼士：
交通建議：地點好就腳，搭地鐵 2 號線（蛇口線）去到「登良站」B 出口，行大約 10 分鐘就到。如果你喺深圳灣口岸過嚟，車程更加係近在咫尺。
周邊聯遊：南門一坊離深圳灣萬象城同人才公園都好近，建議可以下晝先去人才公園睇海、睇日落，夜晚再過嚟呢度食宵夜。
環境感受：呢度嘅街道相對整潔，而且設有唔少公共休息區，食嘢唔使太狼狽，係提升約會質感嘅好地方。
Trip.com @Karam 阿凯
