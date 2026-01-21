立即投選年度十大消費新聞
深圳寶安京基華邑酒店61折優惠｜人均$441！住高級海景行政客房、包雙人自助早餐＋行政酒廊禮遇、農曆新年／周末不加價
洲際集團旗下的深圳寶安京基華邑酒店，是大灣區首家華邑酒店，以嶺南宗祠建築作設計，主打現代「東方美學」，加上鄰近壹方城、前海HOP天地購物中心、灣區之眼等景點，前往鄰近地鐵1號線固戍站只需7分鐘車程，方便一眾旅客出入！
Yahoo Travel最近發現Klook正推出住宿套餐61折優惠，人均$441起，入住高級海景行政客房，包雙人自助早餐、下午茶 、Happy Hour簡餐及汽水任飲，重點是農曆新年及周末亦激罕不加價，不妨趁長假期或週末北上深圳Chill下！
⭐快閃61折優惠 人均$441住高級海景行政客房
今次Klook推出住宿套餐61折優惠，$882供兩位入住高級海景行政客房，欣賞到開揚海景，包雙人自助早餐及雙人行政酒廊禮遇，下午3時至5時享用下午茶、下午5時30分至下午7時30分則大歎歡樂時光簡餐及任飲汽水，除開每位只需$441；今次優惠適用於3月31日及之前入住，包括農曆新年旺季及周末，價錢統一無加價，相當抵玩。
【歡樂優享】高級海景行政客房1間1晚（含雙人自助早餐＋雙人行政酒廊禮遇（下午茶＋歡樂時光簡餐＋汽水暢飲））
價錢：$882，人均$441
大灣區首家華邑酒店！附近集購物、美食、娛樂於一身
位於深圳寶安區的深圳寶安京基華邑酒店，屬於洲際集團旗下，2024年開業，是大灣區首家華邑酒店，交通便利，港人可從羅湖口岸站乘搭地鐵1號線至固戍站，轉乘的士約7分鐘車程即達，全程約1小時。酒店附近有壹方城、前海HOP天地購物中心、灣區之眼等景點，集購物、美食、娛樂於一身，適合一家大小、情侶或與閨密前來入住！
嶺南宗祠建築設計 房內欣賞到飛機升降
深圳寶安京基華邑酒店以嶺南宗祠建築作設計，主打現代「東方美學」，共有242間客房，每間客房均配備55寸可投屏電視、智能馬桶、Essential Elements洗浴用品等設備，更設有落地玻璃，部份房間更遠眺海景，甚至見到飛機升降，景色開揚。酒店同時配備高層景觀室內游泳池、24小時健身房、3家餐廳等設施，即使足不出戶都能好好享受酒店配套！
深圳寶安京基華邑酒店
地址：深圳市寶安區西鄉街道寶安大道4560號（地圖按此）
交通方法：深圳地鐵1號線固戍站，轉乘的士約7分鐘
