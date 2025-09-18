深圳寶安大仟里攻略2025 | 地鐵直到！食買玩+親子放電一站式搞掂！

大仟里購物中心

週末諗唔到帶屋企人去邊玩？想搵個地方又食得好、又買得爽，仲可以畀小朋友盡情放電？咁就唔使諗，即刻 mark 低深圳寶安區呢個超大型商場——「大仟里購物中心」啦！

呢度唔係一個普通 mall 咁簡單，直情係一個集齊晒國際名牌、人氣餐廳、打卡熱點同親子樂園嘅「巨無霸」。無論你係同閨密去掃貨、同另一半拍拖搵食，定係一家大細去玩，大仟里都絕對滿足到你所有願望！最重要係交通方便到喊，地鐵一出就係，香港人北上必去！

點解大仟里咁紅？有咩咁巴閉？

大仟里一開幕就即刻成為深圳西邊嘅人氣地標，原因好簡單：夠大、夠新、夠齊！由國際名牌到生活雜貨，由高級餐廳到地道小食，再加上戲院、超市、親子遊樂場，無論你係後生仔、OL 定係一家大細，入到去都保證你唔會空手而回。對於我哋呢啲想一次過滿足 N 個願望嘅香港人嚟講，呢度簡直係完美嘅週末 hea 處！

大仟里購物中心2

真實評價

Trip.com有5條關於寶安大仟里的真實評價，平均評分3.6/5.0。以下為精選評價：

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

想着這個週末，一家大小如何愉快的渡過?深圳寶安區的寶安大仟裏購物中心就最適合不過。餐廳應有盡有，想看看動物都有，玩樂地方完全不缺，地方亦相當寬廣，足夠玩足一天。乘坐地鐵就能直達購物中心，交通非常方便。

大仟里購物中心 評價

Trip.com用戶 (4.0/5.0)

很好逛 店鋪定位較民生

超市： 永輝 必買 水果

甜品： 鮑師傅 必買 芝士撻

飲品： 喜茶 必飲 多肉葡萄

必吃:大鴿飯 乳鴿

必買： something for 扁牛角 俄貨超市 蜜糖美容： 樊文花

大仟里購物中心 評價2

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

寶安區西鄉的大仟裏地理位置優越,是一家集購物餐飲,娛樂為一體的大型綜合性購物中心,購物中心內環境優美,設施完善深受大眾喜歡的商場之一👍

大仟里購物中心 評價3

交通指南：點樣去最方便？

🚇 地鐵 (小編首選！)：

搭深圳地鐵 1號線 去到 「坪洲站」，由 A出口 一出，行 3 分鐘就見到商場大門口，方便到冇朋友！

🚌 巴士：

超多巴士線都經「大仟里」站，住附近嘅朋友仔都好方便。

🚗 自駕/Call車：

【大仟里必食清單】跟住呢個 List 唔中伏！

CP值超高粵菜！翻得深圳，點可以唔食返餐乳鴿？呢間「大鴿飯」係好多人嘅必食之選！

必點推介： 招牌「紅燒乳鴿」即叫即燒，上枱熱辣辣，皮脆肉嫩勁 Juicy！「黑松露大鴿飯」都係冇得輸，飯焦脆卜卜，黑松露味超香濃。

環境： 成間舖都係懷舊嶺南風，紅燈籠、青磚牆，打卡一流。

人均： 約 ¥80

位置： 4 樓 L439

營業時間：約 11:00 起營業（以實際為準）

大鴿飯（大仟里店）

片皮鴨迷必試！想食正宗北京填鴨？唔使去到北京嘅！「鴨小七」嘅烤鴨用傳統吊爐方法整，皮脆肉香。

必點推介： 雙人餐 ¥199 左右，有齊成隻烤鴨、薄餅同配菜，份量十足，兩個人食到捧住個肚走。

特色： 開放式廚房，可以睇住師傅片鴨，夠晒治癒。

人均： 約 ¥100

位置： 4 樓 L447-450

營業時間：約 11:00 起營業（以實際為準）

鴨小七·北京烤鴨·地道北京菜（寶安大仟里店）

打邊爐配珍珠奶茶，呢個組合諗起都爽！「湊湊」就係咁玩，一邊烚下烚下，一邊飲返杯手搖，超歎！

必點推介： 佢哋個「台式麻辣鍋」可以無限任加鴨血同豆腐，超正！湯底選擇又多，食材新鮮，坐得又舒服。

人均： 約 ¥90

位置： 4 樓 L446

營業時間：約 11:00 起營業（以實際為準）

湊湊火鍋·茶憩（寶安大仟里店）

鍾意食海鮮 buffet 嘅朋友，呢間絕對係你嘅天堂！環境靚到似酒店，嘢食選擇多到你驚。

必食回本位： 澳洲藍龍蝦、即開生蠔、各款刺身，仲有榴蓮甜品任食！海鮮控同榴蓮控嚟到實會失控！

人均： 約 ¥400

位置： 4 樓 L446

營業時間：約 11:00 起營業（以實際為準）

曼格海鮮榴蓮自助餐（大仟里店）

親子放電首選！呢個唔係餐廳，但係一個可以食嘢嘅室內遊樂場！

玩啲咩： 有攀石、碰碰車、VR Game 等等，小朋友入到去實唔願走。

食啲咩： 場內有小食部，提供簡餐同飲品，玩到肚餓可以即刻醫肚，夠晒方便。

人均： 約 ¥400

位置： B1層 B146–151號

營業時間：10:00–22:00

就好潮玩館

【Shopping精買乜好？】5大精選舖頭行街指南

1. Apple Store (果粉朝聖地)

果粉們，唔使多介紹啦！最新款 iPhone、MacBook、iPad 呢度全部都有得你試玩，仲有 Genius Bar 幫你解決疑難雜症。

類型： 電子產品

位置： L3

營業時間：10:00–22:00





2. MUJI 無印良品 (文青生活家)

鍾意簡約風嘅朋友必行！由床單、收納盒到衫褲文具，MUJI 嘅嘢總有種令人平靜嘅魔力。行到攰入去 hea 下都好舒服。

類型： 家居生活

位置： L4

營業時間：10:00–22:00





3. Sephora 絲芙蘭 (化妝控天堂)

各位絲打，準備好銀包未？呢度集合晒世界各地嘅化妝護膚品牌，好多香港冇嘅牌子或者限定套裝呢度都有！仲有得任試唔嬲，小心行到唔記得時間！

類型： 美妝

位置： L2

營業時間：10:00–22:00





4. 百麗國際 (鞋癡集中地)

想買鞋？嚟呢度就啱！一個舖位集合咗幾個唔同 style 嘅鞋履品牌，無論你係要返工鞋、波鞋定係 high heels，都好大機會搵到心頭好。

類型： 鞋履

位置： L2

營業時間：10:00–22:00





5. 周大福 (金飾珠寶)

香港人都熟悉嘅老字號，金器款式夠晒新潮，鑽飾設計亦都好靚。無論係買嚟送禮定係獎勵自己，都係信心保證。

類型： 珠寶

位置： L2

營業時間：10:00–22:00





玩到攰想過夜？附近酒店推介

富班豪酒店（深圳大仟裏坪洲地鐵站店）(Fubanhao Hotel (Shenzhen Pingzhou))

評分：9.1/10.0

用戶評價：

經常過來住富班豪，酒店環境很好，有窗户通風好，無異味，衞生乾淨整潔，住的很滿意，交通也特別方便，旁邊就有地鐵，推薦

地址：新湖路與碼頭路交匯處 (坪洲地鐵D出口), 寶安區, 深圳, 518101

選擇房型

深圳芮法娜酒店（寶安坪洲地鐵站店）(Revana Hotel)

評分：8.8/10.0

用戶評價：

第二次入住這間酒店，距離寶安大仟里只需步行五至十分鐘，如地鐵上C出口行5分鐘便到￼，選擇再入住這間酒店原因是附近非常多食肆，晚上還有一些小販檔！在附近商場玩完，還可以在酒店樓下買小食回酒店房吃😉

地址：新灣路203號, 寶安區, 深圳

選擇房型

深圳前海華僑城艾美酒店(Le Méridien Shenzhen, Bao'an)

評分：9.4/10.0

用戶評價：

房間空間大，設施新穎，清潔到位，早餐樣式多且美味；賓客服務的Demi、Cici服務細緻，入住前即先行聯繫安排，入住期間及時提供協助。整體而言空間硬體及接待服務皆到位，需求處理速度也快，是良好的住宿體驗，值得回訪及推薦。

地址：新安街道海濱社區興業路1159號, 寶安區, 深圳

選擇房型

大仟里購物中心常見問題

大仟里開幾點？

一般係 朝早 10 點到夜晚 10 點。不過有啲餐廳或者戲院可能會開夜啲，最好出發前再 check check。

有冇免費 WiFi？

梗係有啦！成個場都收到，上網打卡冇難度。

有冇得借 BB 車或者寄存行李？

有！客服中心有 BB 車借，亦有行李寄存服務，拖住喼去都唔怕。