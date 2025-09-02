深圳寶安機場都有三跑？已完成真機試飛，預計年內啟用 佔地40萬平方米新T2航廈也正式開工

香港機場第三跑道2024年12月啟用，新第二航廈亦在今年9月起分階段投入服務。而近年因北上消費繼而多了港人使用的深圳寶安國際機場，也有更新，今星期二（26日）完成第三跑道真機試飛，計劃今年年內啟用。

深圳寶安國際機場今星期二（26日）完成第三跑道真機試飛，計劃今年年內啟用。（Getty Images）

深圳國際機場都有三跑 料今年啟用

深圳寶安國際機場也正在擴建，第三跑道長3,600米、寬45米，位於現有二跑道和沿江高速公路之間，是國家重大項目、廣東省重點工程。8月26日的首次試飛由一架深圳航空波音B737飛機完成，空中飛行時間約4小時，以全方位檢驗三跑道飛行程序的運行效能，確保今年內投入服務。

深圳寶安國際機場第三跑道長3,600米、寬45米，位於現有二跑道和沿江高速公路之間。（網上圖片）

新T2航廈23日開工 預增添53個停機坪

除了第三跑道外，深圳國際機場T2航站區、北貨運區及綜合配套工程在8月23日正式開工。T2航站樓將建佔地40萬平方米，有53個停機坪，此航廈同時設有3萬平方米的軌道換乘中心、3萬平方米的地面交通中心、14.35萬平方米的停車樓，預訂可以每年有3,100萬人次使用。T2航站樓會與穗莞深城際、地鐵11號線、地鐵20號線、深大城際等軌道交通銜接，旅客可以經陸路、鐵路無縫銜接新航廈。深圳國際機場擴建下，相信未來會大大提升其航班容量及航線拓展的潛力，可能會減少內地旅客到香港機場轉機、直接在深圳出發。

深圳國際機場擴建下，相信未來會大大提升其航班容量及航線拓展的潛力，可能會減少內地旅客到香港機場轉機、直接在深圳出發。（Getty Images）

