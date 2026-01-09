深圳山火燒6小時始撲熄 全市森林火險紅色預警生效

【on.cc東網專訊】廣東省深圳市坪山區周四（8日）發生山火，燃燒近6小時始撲熄，事件中無人傷亡。據報起火現場接近校區，有學生在校區內看到山上的明火，也持續聽到消防鳴笛聲，現場有大量濃煙。

坪山區應急管理局周四晚發通報稱，當日下午3時55分，該區石井街道發生一宗山火。市區兩級立即組織應急、消防、公安和街道等部門第一時間趕赴現場，明火已於當晚9時50分撲滅。

當地媒體早前報道，起火點位於深圳技術大學旁，在深圳與惠州交界處。現場目擊者憶述起火後，消防部門很快就趕赴現場開展撲救工作，暫未知起火原因。據深圳氣象部門資訊，當日深圳相對濕度20%至30%，能見度普遍在10公里以上，空氣非常乾燥，全市森林火險紅色預警信號生效中。

