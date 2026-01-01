深圳市人型機械人與警察同行進行巡邏實驗

本週在中國南方城市深圳流傳的視頻顯示，一台人形機器人與身穿制服的警察一起巡邏，突顯出中國在公共安全領域測試先進機器人的努力。這段視頻在中國社交媒體上廣泛分享，顯示一個與人類身高相仿的機器人自信地走在兩名警察前面，地點位於著名的旅遊景點「世界之窗」。官員尚未將此次出現稱為正式部署，報導指出，這次巡邏是一項與近期測試有關的展示，而不是常規的執法活動。

這台由深圳的 EngineAI Robotics Technology 研發的機器人，被比喻為科幻電影中的角色，如《機械戰警》及《終結者2：審判日》。社交媒體上一位用戶提到，這台機器人就像已經到了2049年般，輕鬆地加入了警察巡邏。EngineAI 將這台機器人稱為其 T800 人形系列的一部分，或可能是較小型的 PM01 版本。此次展示發生在該公司於12月初推出 T800 之後，標誌著從實驗室開發轉向實際應用的測試，包括潛在的公共安全應用。

EngineAI 成立於2023年10月，總部位於深圳南山區，專注於通用人形機器人的研發。該初創公司迅速推出了多個型號，如 SE01 和 PM01，隨著中國對人工智能和機器人的投資增加，T800 成為 EngineAI 的主要全尺寸人形機器人，完全在內部設計和建造。公司表示，這台機器人專為高機動性和苛刻環境而設計，潛在用途包括工業操作、服務角色以及公共安全支持。

T800 的身高約為 5 英尺 8 英寸（1.73 米），重約 165 磅（75 公斤），包括其電池。這使其大小與普通成人相似。這台機器人能夠踢腿、跳躍和快速改變方向，手部配備的傳感器幫助其準確地處理物體。EngineAI 表示，這台機器人因其類人設計而具有靈活性和力量，使其在執行艱難任務時能夠流暢移動。

根據公司規格，T800 在某些型號中使用基於 Nvidia 的處理模塊，並運行人工智能。根據工作量的不同，這台機器人可在單次充電下運行約四到五小時。在移動性方面，EngineAI 表示，這台機器人最快可達每小時 6.7 英里（約 10.8 公里每小時），比普通人類行走的速度還要快。基本型號的預估起價約為 $25,000 / 約 HK$ 195,000，使其對組織而言比對個人買家更具經濟性。

中國及許多其他國家正在探索使用機器人進行警務工作和安全任務，如炸彈處理、監視和威脅檢測。雖然深圳的巡邏似乎是一個受控的測試，但視頻展示了人形機器人迅速出現在公共場合的情況，對於未來它們將如何與人類警員協作提出了新的問題。

