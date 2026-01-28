Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

深圳彭年萬麗酒店快閃優惠｜低至每晚$222起！鄰近金光華廣場、東門老街、萬象城

位於羅湖核心的深圳彭年萬麗酒店（Renaissance Shenzhen Luohu Hotel）是城中極具傳奇色彩的地標，於2020年經萬豪集團全面翻新後，更將經典情懷與現代藝術美學完美結合。Yahoo Travel為你搜羅深圳彭年萬麗酒店最新優惠，感受這座老牌建築的獨特魅力。

Trip.com推出激抵價酒店優惠，連稅只要$222就可以入住Marriott酒店集團旗下的深圳彭年萬麗酒店一晚，最啱喜歡周末快閃深圳的朋友入住。激抵優惠人均價錢$111，與酒店1至2月最平的房價人均$393.5起比較下，節省得多～即睇優惠推出日期及時間！

廣告 廣告

Trip.com再次推出激抵價酒店優惠，連稅只要$222就可以入住深圳彭年萬麗酒店一晚。（圖片來源：Trip.com）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com｜Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

⭐連稅$222住Marriott集團酒店 鄰近東門老街、萬象城

要用平價入住深圳彭年萬麗酒店一晚，就要校定鬧鐘在1月31日早上11時活動頁面搶購，即有機會用$222超抵價享受一個2日1夜小假期！深圳彭年萬麗酒店屬Marriott酒店集團，服務、酒店品質有保證。酒店距離羅湖口岸只有2個地鐵站車程，鄰近金光華廣場、東門老街、萬象城等熱門景點，交通十分方便。房間面積323平方呎起，設計時尚摩登，網民普遍認為房間整潔衞生，廁所浴室夠大，性價比相當高！

深圳彭年萬麗酒店一口價酒店優惠

價錢：連稅價$222

優惠推出日期：2026年1月31日早上11時

立即到Trip.com活動頁面開搶 立即訂購深圳彭年萬麗酒店

經典地標翻新後華麗蛻變

這座屹立於羅湖核心地帶的建築，前身為傳奇慈善家余彭年先生興建的彭年酒店，經萬豪集團翻新後，室內設計將現代簡約美學發揮得淋漓盡致，大堂R Bar的幾何線條與強烈色彩對比，讓人一踏進酒店就能感受到時髦的都會氣息。客房內部則走溫潤木質風格，自然光線與柔和色調讓居住空間質感提升不少，配上優質的洗護用品與寬敞浴缸，確保住客能享受一個寧靜且高品質的休憩時光。

來到彭年萬麗，絕對不能錯過位於50樓的雲景軒旋轉餐廳。這間餐廳早已成為城中著名的打卡點，隨着餐廳緩緩旋轉，住客可以360度俯瞰羅湖區的繁華街道，天氣晴朗時更可遠眺香港新界的翠綠山巒。無論是品嚐精緻的自助早餐，還是享用一份香醇的朱古力甜點，這份「雲端體驗」都為行程增添了一份浪漫色彩。現在配合快閃優惠，更可以超值價錢體驗這份經典的奢華享受。

特別一提位於50樓的旋轉餐廳「雲景軒」，餐廳以每2小時一圈的速度，食客可以邊嘆自助餐邊欣賞深圳360度全景風貌。（圖片來源：Trip.com）

地利優越盡享購物美食樂趣

酒店的地理優越程度幾乎無可挑剔，對於喜愛購物的港人而言，步行數分鐘即可到達金光華廣場、東門步行街及萬象城等熱門商圈。從羅湖口岸過關後乘車只需約5分鐘即可抵達，交通極其方便。酒店周邊更隱藏了不少地道餐飲選擇，從高級粵菜到民間小食應有盡有。若想安排一場兩日一夜的快閃購物之旅，這裡絕對是近期最具吸引力的住宿首選。

戶外泳池。（圖片來源：Trip.com）

24小時開放健身中心。（圖片來源：Trip.com）

深圳彭年萬麗酒店

地址：深圳羅湖區嘉賓路2002號（地圖按此）

交通：深圳地鐵1號線國貿站步行7分鐘

更多相關文章：

內地今年首場寒潮殺到！北方多地暴雪＋高速公路封閉｜香港「大寒」急降至12度

香港高鐵1月新增西九直達南京、無錫、合肥等16個站點！即睇車程＋票價＋預約方法

珠海長隆飛船酒店送20吋行李箱優惠｜人均$236.8起！暢玩飛船樂園／海洋王國／長隆秀＋送上網卡

農曆新年好去處｜深圳東莞3天純玩親子團人均$869起！玩轉3大樂園包食6餐：觀瀾卡魯冰雪世界＋深圳野生動物園＋東莞海立方環遊城

深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1優惠｜人均$317起！不限時任滑高級道、包全套裝備

深圳山姆超市｜7月必買10大新品（持續更新）辻利茶舖抹茶泡芙、超足料貝果三文治、「喜茶」多肉葡萄