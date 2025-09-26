專訪Jer柳應廷 罕談初戀會放伴侶做首位
深圳手工坊 | 深圳親子與 DIY 手作精選指南
近年，深圳手工坊好hit，成為香港居民同親子遊客尋求特色體驗嘅好去處。DIY 手作課程唔單止可以增進親子互動，仲可以啟發創意思維，培養專注力同耐性，仲有助提升對手作工藝嘅欣賞力。Trip.com 精選咗深圳多間口碑好嘅手工坊，課程包羅萬象，從陶藝、木工、玻璃、皮具，到香薰、刺繡同服裝 DIY 都有得玩，無論係週末輕鬆遊定係文化藝術深度遊，都可以帶走一份屬於自己嘅獨特回憶。
深圳手工坊 | 聚匠公社非遺研學工坊
踏入聚匠公社非遺研學工坊，好似走入一個中華傳統工藝嘅小宇宙。工坊以傳承非物質文化遺產為核心，課程涵蓋陶藝、刺繡、木工、皮革等，專業老師會全程手把手教學，令你可以親手做出獨一無二嘅作品。學員唔單止可以學到技藝，仲可以深入了解每種手工背後嘅歷史故事同工藝精髓。工坊環境雅緻寧靜，非常適合親子一齊參加或者成人陶冶心靈。高自由度課程設計，令每個人都可以按照興趣去探索創作，兼具教育意義同娛樂性，真正做到寓學習於娛樂之中。
地址：深圳市龍華區寶湖路木頭湖老屋村 204 號
交通方式：地鐵 4 號線上塘站 C 出口，步行約 15 分鐘
深圳手工坊 | 一木造物
一木造物專注木工創作，課程選擇非常豐富，從基礎木工到精緻銀戒指、木雕、紅木復古手鐲、相機音樂盒、聖誕筆筒，到實用檀木梳等都有。工坊不但提供專業技藝指導，仲會啟發學員嘅空間思維同創意潛能，讓你可以自由發揮想像力，做出屬於自己嘅作品。無論係想享受個人靜謐時光、溫馨親子時光，或者小團隊活動，一木造物都能滿足需求。工坊環境舒適、工具齊全，人均消費約人民幣 100–400 元，性價比高，親手完成作品帶來成就感，仲可以帶返屋企做紀念。
地址：深圳市寶安區新安街道建安一路 99 號海雅廣場 3 層
交通方式：地鐵 12 號線新安公園站 C1 出口，步行約 690 米
營業時間營業時間：
* 周日至周四：10:00 – 22:00
* 周五至周六：10:00 – 22:30
深圳手工坊 | 木田藝術親子手工坊
木田藝術親子手工坊係深圳家庭親子遊嘅必去之選，提供手工編織包、奶油膠首飾盒、浮雕石膏油畫、手作玩偶、紙漿畫、羊毛氈戳戳同珠珠手鏈等多元課程。課程設計兼顧教育意義同娛樂性，幫助大人同小朋友培養耐性、觀察力同審美能力。專業老師全程指導，確保學員安全同學習效果，環境明亮寬敞，適合親子同樂。工坊亦接受團建或生日派對預訂，無論係家庭休閒定係特別活動，都可以享受創作嘅樂趣同滿滿成就感。
地址：深圳市南山區桂灣四路萬象前海二樓 NEWS 區
交通方式：地鐵 5 號線桂灣站 D 出口，步行約 70 米
營業時間營業時間：
* 周日至周四：10:00 – 22:00
* 周五至周六：10:00 – 22:30
深圳手工坊 | 喻·手工皮具工作室
喻·手工皮具工作室係專門為皮具愛好者而設嘅DIY空間，環境寬敞舒適，牆上掛滿各式專業工具同完成品展示，最多可容納 40 位學員。你可以親手設計並製作屬於自己嘅包包、腰帶、卡包或護照夾。店主會提供專業建議，包括皮料選擇、配件搭配同縫線顏色，確保每件作品都獨具匠心，展現個人風格。工坊氛圍溫馨愉快，仲有一隻可愛法國鬥牛犬不時出現，增加創作樂趣。由於皮具手作通常需要較長時間，建議安排半日或整日體驗，無論親子還是成人，都能沉浸其中，享受完整創作過程，帶走獨一無二嘅作品。
圖片來源：大眾點評
地址地址： 深圳市福田區中康路 8 號雕塑家園 9 層 910–911 室
交通方式：地鐵 4 號線蓮花北站 B 出口，步行約 310 米
營業時間營業時間：
* 周一、周三至周五：12:00 – 22:00
* 周六至周日：11:00 – 21:00
* 周二休息
深圳手工坊 | Je Sens 覺森
Je Sens 覺森係香氛手作愛好者嘅天堂，提供多種香薰蠟燭、香水、香氛及結合插花藝術嘅石膏擴香牌DIY課程。學員可自由調配專屬香氣，享受創作嘅同時感受美學氛圍。工坊亦融入立體畫、沙畫同乾花等元素，令作品更具藝術價值。佔地約 400 平方米，可容納 60 人，環境明亮舒適，專業老師全程指導，讓參與者無論係個人、情侶還是親子家庭，都能體驗到創作嘅樂趣與療癒感。作品完成後可作自用或送禮，兼具實用性與美學價值，非常適合想尋求獨特體驗嘅遊客。
地址：深圳市南山區南頭古城春景街 70 號 101
交通方式：地鐵 12 號線中山公園站 D 出口，步行約 720 米
營業時間營業時間：
* 周日至周四：11:00 – 21:30
* 周五至周六：11:00 – 22:00
深圳手工坊 | 星月手作 DIY 手工研究社（崗廈店）
星月手作 DIY 手工研究社（崗廈店）提供多元化手作體驗，包括拼豆、書法、布藝、刺繡等多種課程，非常適合親子、朋友或小型團隊一齊參加。工坊空間寬敞舒適，設施齊全，課程設計兼顧趣味性與實用性，不但能培養創意及審美能力，還能提升耐心與細心程度。學員可在輕鬆愉快嘅氛圍中專注創作，感受DIY手作帶來嘅成就感與療癒效果。無論係週末休閒、親子活動，或係小型團建，星月手作都係深圳手工坊中人氣極高嘅選擇，絕對值得一試。
地址：深圳市福田區彩虹大廈 26 樓 A
交通方式：地鐵 3 號線崗廈站 A 出口，步行約 5 分鐘
營業時間：10:00–21:00
深圳手工坊 | 琉璃月·玻璃手工 DIY
琉璃月係深圳手工坊中專精玻璃燒製的工坊，帶你進入光影變化豐富嘅玻璃藝術世界。課程涵蓋從款式選擇、草圖設計、玻璃上色到顏料凝固嘅完整流程，無論係初學者定係有經驗嘅學員，都能親手打造屬於自己嘅玻璃作品。工坊環境安靜且寬敞，專業老師全程指導，讓學員能專注創作，享受玻璃藝術嘅獨特魅力。完成嘅作品除咗具裝飾價值，仲可以作實用器物使用，課程兼顧趣味性與技能培養，非常適合成人藝術愛好者或親子家庭，令每一次創作都變成一次難忘且充滿成就感嘅深度手作體驗。
車公廟店地址：福田區天安數碼城天祥大廈CD座9樓9C2-D
南山店地址：南山區海王大廈B座25A
老街店地址：羅湖區深南東路百貨廣場大廈東座8樓808號
寶安壹方城店地址： 寶安區新安街道海旺社區 N12 區新湖路 99 號壹方中心北區 4 層 017
營業時間營業時間：
* 周一至周五：11:00 – 21:00
* 周六至周日：10:00 – 22:00
深圳手工坊 | 常見問題
深圳手工坊適合親子體驗嗎？
深圳手工坊非常適合家庭親子遊玩，特別針對小朋友與家長設計了豐富多元的課程。例如木田藝術親子手工坊、聚匠公社非遺研學工坊等，都提供安全設計、極具教育意義的DIY 手作體驗。透過這些課程，小朋友可以培養創造力、專注力與觀察力，而家長亦可參與其中，與孩子一同完成作品，享受寶貴的親子互動時光。無論是陶藝、木工、刺繡還是皮具，大家都能在創作中體驗成就感，留下屬於家庭的獨特回憶。
深圳手工坊是否需要提前預約？
建議大家最好提前預約，尤其係週末、節假日或者有團體活動嘅時候。像喻·手工皮具工作室、Je Sens 覺森等人氣手工坊，部分DIY課程製作時間較長，提前預約不但可以確保有專業老師全程指導，亦能讓店家提前準備所需材料和工具，避免現場等候。這樣就可以令你的深圳手工坊體驗更順暢無憂，盡情享受創作樂趣。
手作課程收費大概是多少？
深圳手工坊課程收費會因材料及課程內容而異。一般陶藝、木工、玻璃、皮具等DIY單次體驗費用大約係人民幣 100 至 400 元。若選擇親子套票或全日票，價格則約 57 至 234 元，更具性價比。少數特殊課程，如個性化服裝DIY或複雜刺繡，會根據作品大小或工時收費，確保價格透明公平。整體而言，無論係短時體驗還是長時間創作，都能滿足不同需求，輕鬆體驗手作樂趣。
深圳手工坊交通方便嗎？
深圳手工坊交通相當方便，多數工坊都鄰近地鐵站，例如聚匠公社靠近上塘站，木田藝術則位於桂灣站附近。從地鐵站步行到工坊大約只需 5 至 15 分鐘，十分方便。無論係半日遊定係一整天DIY，遊客都可以輕鬆安排行程，盡情投入創作世界，享受無負擔的悠閒時光。
深圳手工坊適合成人參加嗎？
除咗親子課程，深圳手工坊同樣非常適合成人參加。許多DIY手作體驗兼具藝術欣賞同技能培養，無論你想釋放創意、尋求手作療癒，或舉辦特別團建活動，都非常適合。在這裡，你可以暫時拋開日常煩囂，專注於創作，感受藝術帶來的寧靜與成就感，為生活增添一份藝術色彩，並享受心靈放鬆的時刻。
