深圳按摩推介｜羅湖口岸過夜水療浴場優惠！港人專享$152起過夜不加價、暢享娛樂、包宵夜早餐及生果放題
北上玩樂又有好去處！羅湖口岸附近開了一間新的一站式多元化大型水療中心，距離關口僅100米步程。現時經Klook可以買到多款套票，最抵的包括港人專享10小時浴票，只需$152，休閒、娛樂與飲食兼備，10小時內包桑拿浴、遊戲暢玩、任食生果，過夜計啱時間更可享用到宵夜及早餐，又慳到一晚酒店，簡直超抵！另有保健按摩及美容SPA等套票優惠，即睇內文！
羅湖口岸行100米即達 超大型休閑美食中心
去深圳放鬆少不了去桑拿按摩，Yahoo購物專員留意到羅湖口岸新開的「東港城美食·水療會」，集美食享受與水療休閒於一體，地理位置優越，位於羅湖火車站大酒店，距離關口僅100米，超級方便。入場票已包了多項免費項目，最基本的洗浴、泡池、蒸房、洗漱及洗護用品；自助生果、雪糕、飲品任食任飲，逢7-9am更有早餐、11pm-1am有宵夜；懶人區、蟲洞、休息大廳梳化位休息或留宿，以及多項娛樂設施等。除此之外，亦有額外收費的專業水療服務、按摩項目及不同的美食佳餚，務求令客人逗留期間得到身心滿足。
新開幕優惠低至57折
現時經Klook預購東港城入場票低至原價57折，有多種包含不同項目的套票可選，其中最便宜的是「港人專享」10小時票，每人只需$152即可享前述的免費項目，最長逗留10小時，過夜不用收附加費，即使只是入場休息與飲飲食食，都比住酒店抵得多。如果有興趣按摩，則可考慮「大堂項目14選1」/「大堂項目14選2」或「中泰二選一90min」24小時套票，前者能選做頭頸肩、採耳、修手或足底按摩等項目，每人$261起；後者則包90分鐘中式或泰式按摩，每人$457起。兩款套票更可逗留24小時，暢享各區域設施，性價比超高。購票後30日內使用，趁有優惠，盡快買票約親友北上！
【港人專享】10H浴票+遊戲暢玩+早餐宵夜+水果飲料自由
優惠價：$152
大堂項目14選1+24H浴票+遊戲暢玩+早餐宵夜+水果飲料自由
優惠價：$261起
中/泰按摩2選1+大堂項目14選1+24H浴票+遊戲暢玩+早餐宵夜+水果飲料自由
優惠價：$512起
東港城美食水療會
地址：深圳市羅湖口岸深圳火車站大酒店3-5樓（地圖按此）
交通：羅湖口岸出關直行100米即到
