深圳新商場 | 深圳最新 13 大購物中心全攻略

深圳，這座充滿活力的國際大都市，正以前所未有的速度發展，消費升級的浪潮更是推動著商業版圖的不斷革新！特別是 2025 年，深圳將迎來一系列嶄新購物中心的盛大開幕或規劃開業，它們不僅是時尚潮流的匯聚地，更將成為港澳同胞們週末休閒、盡情購物與瘋狂打卡的新據點。想知道如何玩轉這些令人期待的深圳新商場嗎？

Trip.com 作為您的專屬旅行專家，已為您精心整理了這份《深圳最新 13 大購物中心全攻略》！無論是已華麗登場的熱門商場，還是即將揭開神秘面紗的未來地標，我們都為您準備了詳盡的地址、便捷的交通指引、必逛的熱門品牌、誘人的餐飲特色，以及最IN的拍照打卡點推薦。有了這份攻略，您將能輕鬆規劃一場精彩的深圳一日遊或充實的週末行程，搶先體驗深圳最前沿、最潮的購物樂趣！

深圳新商場 | 深圳灣萬象城 二期

坐落於南山區核心地帶的深圳灣萬象城二期，無疑是深圳灣區最耀眼的新晉商業地標！這座佔地約 8.7 萬平方米的宏偉商場，以其前瞻性的設計理念，匯聚了眾多國際頂級品牌及引領潮流的時尚設施。步入其中，您會立刻被其明亮寬敞的空間所吸引，充足的自然採光與流暢合理的動線設計，讓每一次購物都成為一次舒適愉悅的漫步。這裡不僅是時尚達人的購物天堂，更擁有各式高品質餐飲和豐富的休閒娛樂場所，無論是尋找美食、享受親子時光，還是捕捉網紅級的打卡美照，都能在此找到樂趣。深圳灣萬象城二期正迅速成為港澳及本地消費者首選的社交與休閒新熱點，為您帶來無與倫比的優質購物體驗。

深圳新商場 | 深圳灣萬象城

時尚精選品牌：UNIQLO、ZARA、H&M、NIKE、Adidas、Apple Store等國際知名品牌。

餐飲特色：鼎泰豐、喜茶、星巴克、海底撈、黃記煌三汁燜鍋、麥當勞

拍照打卡推薦：商場內部的玻璃天幕、戶外綠化空間、品牌專櫃陳列區

地址 ：深圳市南山區科苑南路 2888 號

交通方式便捷交通：搭乘深圳地鐵 13 號線至人才公園站（B1 出口）或后海站 H、G 出口，出站後步行約 10 分鐘即可輕鬆抵達，交通極為便利。

深圳新商場 | 高新安薈鄰

位於南山區高新南區的高新安薈鄰，是一座充滿現代感、集購物、餐飲、娛樂於一身的綜合性商場。它巧妙地融入了前沿科技元素，打造出簡約時尚的內部空間，尤其受到年輕消費群體的熱烈追捧。這裡匯聚了眾多潮流品牌專櫃和人氣爆棚的特色餐廳，無論您是時尚潮人還是美食愛好者，都能在這裡找到心頭好。此外，商場還提供了多元化的休閒娛樂設施，確保滿足不同客群的需求。高新安薈鄰的整體氛圍活潑有趣，動線設計流暢合理，是港人與各地遊客享受輕鬆休閒購物時光的理想目的地。

深圳新商場 | 高新安薈鄰

圖片來源：蛇口消息報

熱門品牌：囊括了Apple Store、Nike、Adidas、Uniqlo、H&M、ZARA、MUJI等時尚品牌，更有星巴克、海底撈、黃記煌三汁燜鍋、鼎泰豐等眾多知名餐飲品牌，滿足您的味蕾。

餐飲特色：提供從經典中式、精緻日式、地道韓式到時尚西式等多樣化料理選擇，確保滿足每一位顧客的獨特口味需求。

拍照打卡推薦：商場內部設計極具現代感，隨處可見的藝術裝置和精心佈置的品牌專櫃陳列區都是絕佳的拍照背景。此外，戶外綠化空間也提供了清新自然的打卡點，讓您的美照刷爆朋友圈！

地址 ：深圳市南山區高新南區

交通方式：可搭乘地鐵 1 號線至高新園站，步行約 5 分鐘即可抵達

深圳新商場 | 寶安大悅城

萬眾期待的寶安大悅城，坐落於寶安區新安街道的核心位置，預計將於 2025 年 6 月盛大開幕！這座巨型商業綜合體總面積高達 73 萬平方米，將匯聚超過 380 個國內外知名品牌，主打年輕潮流與家庭消費市場，勢必成為深圳西部的新商業引擎。商場內不僅設有震撼的寰映影城 IMAX 影廳，還有新鮮直達的盒馬鮮生，以及數十間風格各異的主題餐廳，為您提供集娛樂、餐飲、購物於一體的一站式極致體驗。其寬敞的空間佈局和流暢的動線設計，無論是家庭親子出遊，還是朋友歡聚，都能在這裡享受舒適愉悅的休閒購物環境。

深圳新商場 | 寶安大悅城

圖片來源：深圳新聞網

精選品牌：Apple Store、NIKE、Adidas、H&M、Uniqlo等時尚與科技品牌。

餐飲特色：鼎泰豐、喜茶、星巴克、海底撈、黃記煌三汁燜鍋、麥當勞

拍照打卡推薦：商場內的玻璃天幕、戶外綠化空間、品牌專櫃陳列區

地址 ：深圳市寶安區新安街道前進一路與創業二路交匯處

交通方式便捷交通：搭乘地鐵 12 號線至靈芝站 E 出口，出站後步行約 7 分鐘即可輕鬆抵達。

深圳新商場 | 寶安華強廣場

位於寶安區的寶安華強廣場，是一座完美融合了科技感與時尚潮流的綜合性商場。這裡不僅是電子產品愛好者的天堂，更匯聚了眾多時尚服飾品牌及豐富多樣的餐飲娛樂設施，旨在滿足不同消費群體的多元需求。商場內部環境整潔明亮，設計風格現代簡潔，動線佈局合理流暢，讓顧客能夠輕鬆便捷地享受一站式的購物與休閒體驗。無論您是追求最新科技產品的科技迷，還是熱衷於時尚穿搭的潮流愛好者，亦或是尋求家庭歡樂時光的休閒客，寶安華強廣場都能為您提供最合適的消費選擇。

深圳新商場 | 寶安華強廣場

圖片來源：大眾點評 @我在高原天气晴

熱門品牌：Apple Store、NIKE、Adidas、H&M、Uniqlo等。

餐飲特色：鼎泰豐、喜茶、星巴克、海底撈、黃記煌三汁燜鍋、麥當勞

拍照打卡推薦：商場內的藝術裝置、品牌專櫃陳列區、戶外綠化空間

地址 ：深圳市寶安區

交通方式：可搭乘地鐵 1 號線至寶安中心站，步行約 5 分鐘即可抵達

深圳新商場 | 龍華壹方天地 E 區

龍華壹方天地 E 區，坐落於龍華區，專為家庭親子和樂享生活體驗而打造。這裡不僅設有超大型兒童遊樂區，讓孩子們盡情嬉戲，還有溫馨舒適的親子餐廳，方便家長與孩子們共度美好時光。商場內匯聚了多元化的購物品牌，空間寬敞明亮，動線設計清晰流暢，配套設施完善，為家庭消費者提供了無憂的購物環境。同時，它也兼顧了時尚品牌與豐富的餐飲娛樂選擇，無論是潮流追隨者還是美食探索家，都能在這裡找到滿足。龍華壹方天地 E 區無疑是家庭休閒購物，享受天倫之樂的理想去處。

深圳新商場 | 龍華壹方天地 E 區

Trip Moment @Cpallfoods

熱門品牌：Apple Store、NIKE、Adidas、H&M、Uniqlo等。

餐飲特色：鼎泰豐、喜茶、星巴克、海底撈、黃記煌三汁燜鍋、麥當勞

拍照打卡推薦：商場內的玻璃天幕、戶外綠化空間、品牌專櫃陳列區

地址 ：深圳市龍華區

交通方式：可搭乘地鐵 4 號線至龍華站，步行約 8 分鐘即可抵達

深圳新商場 | 前海壹方匯

坐落於南山區前海深港現代服務業合作區的核心地帶，前海壹方匯以其獨特的地理位置和高端定位，成為了國際頂級品牌在深圳的又一重要聚集地。這座商場將精緻購物、多元餐飲和高端娛樂完美融合，內部設計風格高雅考究，空間佈局舒適宜人，旨在為顧客提供無與倫比的高品質購物體驗。無論您是尋求奢華享受的港澳旅客，還是忙碌之餘尋求放鬆的商務人士，前海壹方匯都能讓您沉浸在高端生活與休閒娛樂的氛圍中，是深圳南山區一顆冉冉升起的新興商業明星。

深圳新商場 | 前海壹方匯

熱門品牌：Apple Store、NIKE、Adidas、H&M、Uniqlo等。

餐飲特色：鼎泰豐、喜茶、星巴克、海底撈、黃記煌三汁燜鍋、麥當勞

拍照打卡推薦：商場內的玻璃天幕、戶外綠化空間、品牌專櫃陳列區

地址 ：深圳市南山區前海深港現代服務業合作區

交通方式：可搭乘地鐵 5 號線至前海灣站，步行約 6 分鐘即可抵達

深圳新商場 | 悅阾SPACE購物中心

位於福田區的悅阾SPACE購物中心，獨具匠心地將藝術與購物完美結合，打造出一個充滿創意與活力的商業空間。這裡不僅定期舉辦各類藝術展覽和文化活動，為顧客帶來精神上的享受，更匯聚了眾多時尚品牌和豐富的餐飲選擇。商場內部空間設計獨特，每一處都散發著濃郁的藝術氣息和無限創意。無論您是熱衷於藝術的鑑賞家，引領潮流的年輕一代，還是尋求家庭樂趣的消費者，悅阾SPACE都能讓您在購物的同時，沉浸於藝術與文化的熏陶之中，享受一場多重感官的盛宴。

深圳新商場 | 悅阾SPACE購物中心

圖片來源：深圳特區報

熱門品牌：Apple Store、NIKE、Adidas、H&M、Uniqlo等。

餐飲特色：鼎泰豐、喜茶、星巴克、海底撈、黃記煌三汁燜鍋、麥當勞

拍照打卡推薦：商場內的玻璃天幕、戶外綠化空間、品牌專櫃陳列區

地址 ：深圳市福田區

交通方式：可搭乘地鐵 1 號線至華強路站，步行約 5 分鐘即可抵達

深圳新商場 | 大運天地

坐落在龍崗區的深圳大運天地，是一座規模宏大、功能齊全的綜合性商場，將購物、餐飲與娛樂設施完美融合。商場內部不僅設有大型超市，滿足日常所需，還有現代化的影城和各式主題餐廳，為顧客提供多元化的消費選擇。這裡的環境舒適宜人，空間寬敞明亮，無論是家庭溫馨聚會、朋友歡樂相約，還是年輕族群的休閒購物，都能在這裡找到屬於自己的樂趣。深圳大運天地致力於滿足不同消費者的多樣化需求，讓每個人都能享受輕鬆愉快的購物體驗。

深圳新商場 | 深圳大運天地

熱門品牌：Apple Store、NIKE、Adidas、H&M、Uniqlo等。

餐飲特色：鼎泰豐、喜茶、星巴克、海底撈、黃記煌三汁燜鍋、麥當勞

拍照打卡推薦：商場內的玻璃天幕、戶外綠化空間、品牌專櫃陳列區

地址 ：深圳市龍崗區

交通方式便捷交通：搭乘地鐵 16 號線至大運中心站，出站後步行約 10 分鐘即可輕鬆抵達。

深圳新商場 | 羅湖益田假日廣場

羅湖益田假日廣場，作為羅湖區的經典綜合商場代表，多年來一直深受港澳及本地消費者的青睞。這裡匯聚了眾多國際知名品牌和豐富多元的餐飲選擇，滿足您從購物到美食的各種需求。商場交通極為便利，無論您身處何方，都能輕鬆抵達。內部環境舒適宜人，動線設計合理流暢，讓您在享受購物的同時，也能體驗到極致的休閒舒適。羅湖益田假日廣場無疑是羅湖區最具人氣的購物地標，是您規劃購物與休閒兼顧行程的理想之選。

深圳新商場 | 羅湖益田假日廣場

Trip Moment @獨旅人二令

熱門品牌：Apple Store、NIKE、Adidas、H&M、Uniqlo等。

餐飲特色：鼎泰豐、喜茶、星巴克、海底撈、黃記煌三汁燜鍋、麥當勞

拍照打卡推薦：商場內的玻璃天幕、戶外綠化空間、品牌專櫃陳列區

地址 ：深圳市羅湖區益田路 9028 號

交通方式便捷交通：搭乘地鐵 1 號線或 2 號線至世界之窗站，出站後步行約 7 分鐘即可輕鬆抵達。

深圳新商場 | 太子灣花園城 Villa

南山區的太子灣花園城 Villa，以其獨特的「自然景觀與購物體驗」融合模式脫穎而出。這座商場巧妙地將大型花園和波光粼粼的人工湖融入設計之中，為顧客營造出一個舒適放鬆的購物環境。在這裡，您不僅可以盡情享受購物的樂趣，品嚐各式美食，參與豐富的休閒娛樂活動，還能在欣賞優美自然景觀的同時，感受身心的愉悅。太子灣花園城 Villa 兼具休閒與購物雙重功能，是家庭出遊、朋友聚會的理想選擇，讓您在繁華都市中找到一處寧靜的綠洲。

深圳新商場 | 太子灣花園城 Villa

圖片來源：大眾點評 @鳥瞰商業

熱門品牌：Apple Store、NIKE、Adidas、H&M、Uniqlo等。

餐飲特色：鼎泰豐、喜茶、星巴克、海底撈、黃記煌三汁燜鍋、麥當勞

拍照打卡推薦：商場內的玻璃天幕、戶外綠化空間、品牌專櫃陳列區

地址 ：深圳市南山區

交通方式：可搭乘地鐵 2 號線至太子灣站，步行約 8 分鐘即可抵達

深圳新商場 | 華發冰雪世界

令人翹首以盼的華發冰雪世界，預計將於 2025 年底正式開業，屆時它將成為深圳首個、也是規模最大的室內滑雪場！這座全新的冰雪主題商場，巧妙地將刺激的滑雪運動與多元化的購物、餐飲及娛樂設施融為一體，為深圳市民和遊客帶來前所未有的冰雪體驗。我們預計，它將吸引無數家庭和年輕人前來，無論是體驗冰雪運動的樂趣，還是享受獨特的購物氛圍，這裡都將是您不可錯過的新熱點。

預計開業時間：2025 年底

地址：深圳市寶安區沙井街道和一號路與展景路交匯處

交通方式便捷交通：搭乘地鐵 1 號線至世界之窗站 H2 出口，出站後步行約 5 分鐘即可輕鬆抵達，交通十分便利。

深圳新商場 | 自由里Neighbors

深圳自由里 Neighbors，一個以「社區生活」為核心理念的全新綜合商場，預計將於 2025 年正式開業。它不僅會提供豐富多樣的購物選擇、各式特色餐飲，以及完善的休閒娛樂設施，更致力於為周邊居民和社區訪客打造一個便捷、舒適、充滿活力的生活空間。自由里 Neighbors 將成為連接社區與商業的橋樑，讓您在享受現代商業便利的同時，也能感受到濃厚的社區歸屬感。

預計開業時間：2025 年

地址：深圳市南山區蛇口

交通方式：可搭乘地鐵 2 號線至科苑站，步行約 10 分鐘即可抵達

深圳新商場 | 坪山萬象城

坪山區的商業版圖即將迎來一位重量級成員——坪山萬象城！這座備受期待的商場，將以其高端的定位和豐富的業態，成為坪山區全新的地標性建築。它將匯聚多樣化的購物選擇、精緻的餐飲體驗以及豐富的娛樂設施，全方位滿足當地居民及周邊區域日益增長的消費需求。坪山萬象城不僅將提升區域商業能級，更將為坪山人民帶來前所未有的高品質生活體驗。

預計開業時間：尚未公布

地址：深圳市坪山區 S356（坪山大道）

深圳新商城 | 深圳住宿推介

用戶評分: 8.5/10.0

價錢：HK$324起

地址：和平路1085號, 羅湖區, 深圳, 518010

深圳富臨大酒店

位置很好，很方便。對我的出行很合適。 這家酒店雖然很久了，但保養得很不錯。 是出差的選擇 我已經多次入住了，對這酒店很滿意 我早到店，如果有空房還讓我提前入住，非常好的入性化管理。

深圳富臨大酒店2

預訂酒店

用戶評分: 9.3/10.0

價錢：HK$742起

地址：福華一路28號, 福田區, 深圳, 518048

深圳好日子皇冠假日酒店

誰説週末度假一定要去遠方？在深圳好日子皇冠假日酒店，我找到了屬於都市人的鬆弛感。清晨在泳池邊曬曬太陽，午後去行政酒廊喝杯咖啡看會兒書，傍晚到餐廳吃頓慢悠悠的晚餐，連客房的床都舒服到不想起床！服務團隊像朋友一樣貼心，特別是前台Joy patrick rina有求必應卻不打擾，這種恰到好處的關懷太加分了～ 完美週末get✅

深圳好日子皇冠假日酒店2

預訂酒店

用戶評分: 9.2/10.0

價錢：HK$811起

地址：紅荔路3015號, 福田區, 深圳, 518000

深圳回酒店

我最近在回酒店入住，感覺非常滿意！酒店位於市中心，周圍有很多餐廳和商店，交通也很便利。員工非常友善，辦理入住手續迅速。前台小包很有禮貌。房間寬敞明亮，清潔狀況一流，床鋪非常舒適。酒店的早餐選擇豐富，味道也很好。總體來說，性價比很高，我會推薦給朋友！

深圳回酒店2

預訂酒店

用戶評分: 8.5/10.0

價錢：HK$293起

地址：福強路1045號深榮大廈 (臨近福民地鐵站A出口), 福田區, 深圳

皇朝商務酒店（深圳福田口岸店）

與友人們週未到水圍吃、喝、玩、樂，於是 訂了這家酒店。 打開門入到房間，發現雖然房間細細，但五臟俱全。￼毛巾、紙拖鞋，牙膏、牙刷、風筒等等，應有儘有。而冷氣亦很充足。至於地理位置，亦都算方便，福田口岸出，步行大約5-10分鐘就到。唯一要挑剔的是隔音要給差評。原因是早上8:00未到，隔離住客不斷地大力開門及關門，又在走廊大步跑，把我徹底吵醒。雖然客人的行為不是店家可以控制的，但如果隔聲做得好，相信亦不至於把我吵醒。 總括來說，這家酒店雖然有點缺點，但不失為一個不錯的選擇。

皇朝商務酒店

預訂酒店

深圳新商場 | 常見問題

這些商場的開業時間是否確定？

請注意：由於部分新商場的具體開業時間可能會因實際情況有所調整，我們強烈建議您在出行前，密切關注各商場的官方網站或官方社交媒體平台，以獲取最準確、最及時的開業資訊，確保您的行程萬無一失。

如何前往這些商場？

出行小貼士：深圳地鐵網絡四通八達，交通極為便利，您所探訪的大部分購物中心都可通過地鐵輕鬆抵達。為確保您旅途順暢，我們建議您提前查閱深圳地鐵路線圖，或利用地圖應用程式（如高德地圖、百度地圖等）規劃最佳交通路線，讓您的深圳購物之旅更加高效便捷！

這些商場是否有提供免費 Wi-Fi？

部分商場可能提供免費 Wi-Fi，建議在抵達後查詢相關資訊。

這些商場是否適合親子遊玩？

部分商場設有親子設施，建議查閱官方資訊以了解更多詳情。

