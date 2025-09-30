深圳新商場｜深圳灣萬象城二期9.30開幕！地鐵車程只要約12分鐘 空中連廊串聯海岸城/后海匯/萬象城

深圳又有新商場開幕！深圳灣萬象城二期趕得及於國慶中秋檔期前、9月30日正式開幕，佔地約8.7萬平方米，結集近300個品牌、逾120個為首店；首創全長約2公里的空中慢行連廊「深圳灣大街」，串聯海岸城、后海匯、萬象城及深圳灣文化廣場等多個熱門地標，又與深圳地鐵2、11、13號線無縫接駁，從深圳灣口岸出發僅需兩個站即可直達，以後港人北上深圳又多個好去處！

2公里空中連廊串聯海岸城/后海匯/萬象城

深圳灣萬象城二期位於深圳南山區后海，佔地約8.7萬平方米，將延續一期開放式設計，首創全長約2公里的空中慢行連廊「深圳灣大街」，串聯海岸城、后海匯、萬象城及深圳灣文化廣場等多個熱門地標；商場與后海站相連，從人才公園站步行7分鐘即達，換言之坐深圳地鐵2、11、13號線也能到達，港人從深圳灣口岸出發僅需兩個站即達，非常方便。

深圳灣萬象城二期趕得及於國慶中秋檔期前、9月30日正式開幕。（相片來源：Sun_foto@小紅書）

地約8.7萬平方米，結集近300個品牌、逾120個為首店。（相片來源：Sun_foto@小紅書）

首創全長約2公里的空中慢行連廊「深圳灣大街」，串聯海岸城、后海匯、萬象城及深圳灣文化廣場等多個熱門地標。（相片來源：Sun_foto@小紅書）

結集近300品牌 逾120個為首店

商場結集近300個品牌、逾120個為首店，涵藍時裝配飾、高奢美妝、戶外用品、潮流數碼、餐飲等，包括華南首店運動牌子Air Jordan WOF、華南首間品牌概念店HOKA、Adidas、深圳首店mont-bell、最新形象店POP MART、華南首店niko and…、Sunday Home旗艦店等。餐飲方面，有華南首店滇Fu‧雲南Bistro、內地首店的漢堡包品牌Honbo、深圳首店的挽肉と米、人氣手搖店阿嬷手作等，打造全新食買玩好去處！

Sunday Home旗艦店（相片來源：Sunday Home@小紅書）

餐飲方面，有華南首店滇Fu‧雲南Bistro、內地首店的漢堡包品牌Honbo、深圳首店的挽肉と米等。（相片來源：深圳看展指南@小紅書）

「灣區萬象藝術季」同步開鑼

此外，二期開幕的同時，「灣區萬象藝術季」亦同步開鑼，6大藝術主題展包括致敬馬蒂斯藝術之旅、馬丁‧帕爾：簡明扼要攝影展、未來之夢‧水景光影秀、BAY MUSIC水幕音樂會、BAY TALK藝文聲浪、戴珍珠耳環的LUNA，有大師級藝術裝置、荷里活級光影大秀等，尤其適合熱愛藝術的文青們閒逛！

此外，二期開幕的同時，「灣區萬象藝術季」亦同步開鑼。（相片來源：深圳看展指南@小紅書）

戴珍珠耳環的LUNA（相片來源：Sun_foto@小紅書）

未來之夢‧水景光影秀（相片來源：深圳看展指南@小紅書）

深圳灣萬象城2期

地址：深圳市南山區科苑南路（地圖按此）

交通：后海站H、G出口直達/ 深圳地鐵13號線人才公園站B1出口步行約7分鐘

