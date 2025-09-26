英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
深圳新疆菜推介 嚴選 10 大人氣餐廳 羊肉串、羊排、大盤雞、手抓飯
作為中國嘅門戶城市，深圳可以話乜嘢菜系都有齊。成日食到悶嘅 麻辣火鍋、潮汕牛肉火鍋、酸爽開胃嘅酸菜魚，又或者街頭巷尾嘅 串燒？係咪開始覺得一成不變，想搵啲新鮮感？如果你嘅味蕾都想嚟一場異域探險，下個週末不如就北上深圳，嚟一趟 「大漠之旅」 吧！
深圳旅遊，唔一定淨係火鍋、川菜咁簡單，試下 深圳新疆菜 都係一個好選擇！其實深圳主打新疆菜嘅餐廳唔少，到底邊啲先至值得一試呢？Trip.com 特別為鍾意北上的你，嚴選咗 10 大人氣「深圳新疆菜」餐廳。呢啲地方唔單止可以帶畀你新鮮嘅美食體驗，仲會令你置身濃濃西域風情，每一口都好似行走喺遼闊嘅大漠戈壁，感受屬於新疆嘅豪邁同熱情！
香港去深圳交通
交通方式
乘車時間
費用（約）
特點
高鐵
20-30 分
HK $80 - 100
班次頻密快捷
跨境巴士
約 1 小時
HK $50-70
直達深圳市區
港鐵
約 1 小時
HK $30 - 50
經東鐵線至羅湖或福田口岸，轉乘深圳地鐵
自駕
約 1 小時
油費和過路費視情況而定
自由安排路線和時間，需辦理相關手續，
深圳新疆菜 | 清真·耶麗米婭西域主題餐廳 | 異域風情裝修
首推嘅就係 「清真·耶麗米婭西域主題餐廳」，呢間可以話係深圳新疆菜界嘅一顆璀璨明珠。由裝潢到細節，每一個角落都充滿濃厚嘅新疆民族風情，環境布置得相當用心，吸引咗唔少食客專程嚟打卡。
餐廳更加唔惜工本，專登將 新疆本土嘅廚具 遠道運嚟深圳，就係為咗最大程度還原最正宗嘅西域風味。喺呢度用餐，你唔單止可以食到地道嘅新疆美食，仲可以完全沉浸喺純粹嘅西域文化氛圍之中，好似瞬間置身新疆一樣。
地址：深圳市羅湖區春風路與文錦南路交匯處聯城聯合大廈首層
交通：地鐵 9 號線文錦站 B 出口，步行 200 米
營業時間：10:00-22:00
招牌菜式：烤羊排、羊肉串、新疆大盤雞、石河子涼皮
人均價格：人民幣 100-150
是否需要提前預約：建議提前預約
圖片來源：BooBoo@TripMoment
深圳新疆菜 | 阿娜爾·新疆菜 | 新疆特式牆壁烤爐
「阿娜爾·新疆菜」 以優雅嘅用餐環境同濃厚嘅新疆民族風情裝潢聞名，一入去就已經感受到滿滿嘅異域氣息。最吸引人嘅地方係，餐廳門口設有一大片 透明玻璃窗，食客可以清楚見到新疆大廚點樣用獨特嘅 牆壁烤爐，現場烹調一道道香氣四溢嘅新疆招牌美食。
呢種 邊睇邊食嘅體驗，將視覺同味覺完美結合，唔單止食得開心，仲好有氛圍感。都難怪「阿娜爾·新疆菜」會成為深圳新疆菜餐廳入面一道亮麗嘅風景線，成日吸引住食客去打卡。
地址：深圳市福田區福華三路 118 號皇庭廣場 L1 層 L1-36，交通便利，是您品嚐地道新疆風味的理想選擇。
交通：地鐵 1 號線皇崗站 A 出口，步行約 10 分鐘
營業時間：11:00-22:00
招牌菜式：和田燜烤刀郎羊排、羊肉串、酸奶包子
人均價格：人民幣 120-170
是否需要提前預約：建議提前預約
圖片來源：M47***35@TripMoment
深圳新疆菜 | 納瓦新疆音樂餐廳 | 民族音樂表演
「納瓦新疆音樂餐廳」 可以話係將 深圳新疆菜嘅體驗 推到另一個新高度。呢度唔只係一間餐廳，更加係一場融合咗 新疆美食同音樂表演 嘅文化盛宴。
餐廳裡面設有 專業舞台，定期都會有熱情奔放嘅民族歌舞表演。食客一邊享受香濃惹味嘅新疆佳餚，一邊又可以沉醉喺濃厚嘅西域氛圍同視聽盛宴之中。呢種 味覺同聽覺雙重享受，令你用餐嘅時候完全投入，好似瞬間飛到新疆大漠，感受最原始嘅豪邁同熱情。
地址：深圳市龍華區紅木街紅山 6979 三期 39 座 2 樓，讓您在享受美食的同時，也能感受濃厚的藝術氛圍。
交通：地鐵 4 號線紅山站 D1 出口，步行約 5 分鐘
營業時間：11:00-23:00
招牌菜式：羊肉串、大盤雞、手抓飯
人均價格：人民幣 100-150
是否需要提前預約：建議提前預約
圖片來源：DH 2022@TripMoment
深圳新疆菜 | 新粵塔里木河清真餐廳 | 清真認證食品
位於深圳市羅湖區著名食街 春風路 嘅 「新粵塔里木河清真餐廳」，係一間擁有多年歷史嘅傳統新疆菜老字號。餐廳一直堅持做最 地道嘅新疆風味，而且獲得嚴格嘅 清真食品認證，確保食材純淨又有品質，食得安心又放心。
憑住正宗口味同深厚文化底蘊，呢度喺本地食客心目中早已建立起好口碑。無論係想食傳統新疆佳餚，定係體驗原汁原味嘅清真飲食文化，新粵塔里木河清真餐廳 都係深圳羅湖區唔少人一致推介嘅必去老店。
地址：深圳市羅湖區春風路
交通：地鐵 9 號線文錦站 B 出口，步行約 10 分鐘
營業時間：10:00-22:00
招牌菜式：烤羊排、羊肉串、新疆手抓餅
人均價格：人民幣 110-160
是否需要提前預約：建議提前預約
圖片來源：网中的人@攜程旅遊
深圳新疆菜 | 中發源清真餐廳 | 孜然的新疆風
「中發源清真餐廳」 係深圳另一間好有名嘅清真新疆菜館。餐廳裝潢典雅大方，加上細緻入微嘅服務水準，無論係 家庭聚餐 定係 商務宴請，都係一個理想嘅選擇。
呢度出品嘅美食味道正宗，每一道都令人食指大動。特別要推介嘅就係招牌菜 「烤羊排」，用上等羊肉炮製，再配埋從新疆直送嘅 優質孜然同小茴香 作為蘸料，香氣四溢，入口肉嫩多汁，每一啖都充滿濃濃嘅西域風情，令人一試難忘。
地址：深圳市羅湖區春風路
交通：地鐵 9 號線文錦站 B 出口，步行約 10 分鐘
營業時間：10:00-22:00
招牌菜式：羊肉串、烤羊排、新疆大盤雞
人均價格：人民幣 120-160
是否需要提前預約：建議提前預約
圖片來源：Raymond L@tripadvisor
深圳新疆菜 | 穆斯林賓館清真餐廳 | 穆斯林遊客推介
對於穆斯林旅客嚟講，「穆斯林賓館」 係佢哋喺深圳旅遊時嘅熱門住宿選擇。而賓館附設嘅 清真餐廳，更加係品嚐正宗新疆風味嘅好地方。餐廳菜單價錢親民，但味道一樣保持地道，食得出真材實料。
如果你想深入了解 穆斯林飲食文化，又想體驗最純粹嘅 「深圳新疆菜」，呢度就係一個唔可以錯過嘅推介，無論係住客定係本地食客，都值得嚟試一試。
地址：深圳市羅湖區文錦南路 2013 號
交通：地鐵 9 號線文錦站 B 出口，步行約 10 分鐘
營業時間：10:00-22:00
招牌菜式：羊肉串、烤羊排、新疆手抓飯
人均價格：人民幣 40-80
是否需要提前預約：不用提前預約
圖片來源：DaleFilms@tripadvisor
深圳新疆菜 | 新疆雪蓮餐廳 | 特色飲品卡瓦斯
「雪蓮美食」 係一間主打新疆菜嘅餐廳，被當地人一致推介為 「深圳新疆菜」嘅隱藏寶藏。餐廳憑住 地道嘅風味 同 親民嘅價錢 贏得好口碑，特別適合第一次想試新疆菜嘅朋友。
講到必試亮點，就一定要提佢哋嘅特色飲品 「卡瓦斯」。呢款飲品以 蜂蜜同啤酒花 為主要原料，味道清爽獨特，入口帶少少甜香，又可以解膩。配搭新疆燒烤或者大盤雞一齊食，效果一流，絕對係來到「雪蓮美食」時不可錯過嘅選擇！
地址：深圳市羅湖區春風路東 1034 號
交通：地鐵 9 號線文錦站 B 出口，步行約 10 分鐘
營業時間：10:00-22:00
招牌菜式：烤羊排、羊肉串、烤包子
人均價格：人民幣 80-100
是否需要提前預約：建議提前預約
圖片來源：tripadvisor
深圳新疆菜 | 新疆紅柳花餐廳 | 擺盤精美相機食先
「新疆紅柳花餐廳」 喺深圳一直都好有人氣，最出名嘅就係佢哋嘅招牌 「紅柳烤肉」。餐廳內部裝潢充滿濃厚民族特色，色彩鮮艷嘅地毯、精緻掛飾，全部都營造出熱情奔放嘅西域氛圍，一入去就好有feel。
貼心嘅係，作為一家外省菜館，紅柳花喺保持原汁原味嘅基礎上，特登將香料濃度稍稍調整，令到本地食客都容易接受，食落更合口味。每一道菜餚嘅擺盤都十分講究，精緻又吸睛，完全係 「相機食先」 嘅代表，無論係打卡定係聚餐都一流。
地址：深圳市羅湖區春風路與文錦南路交匯處（近新疆一條街）
交通：地鐵 9 號線文錦站 B 出口，步行約 5 分鐘
營業時間：11:00-22:30
招牌菜式：紅柳烤肉、新疆大盤雞、烤包子、手抓飯
人均價格：人民幣 100-120
是否需要提前預約：建議提前預約
圖片來源：~CheChe~@TripMoment
深圳新疆菜 | 蓮香西域 | 熱情奔放的西域風情
一踏入 「蓮香西域」，你就會即刻被佢充滿絲路元素嘅裝潢吸引住。牆上掛滿咗精美嘅維吾爾族飾品，整體氛圍濃厚又熱情，西域風情滿滿，令人仿佛置身異域。
嚟到呢度必試嘅就係馳名嘅 「烤全羊」 —— 外皮烤到焦香酥脆，入面嘅肉鮮嫩多汁，香氣四溢，食過真係令人回味無窮。為咗畀食客有更完整嘅體驗，餐廳仲會 定期舉辦新疆歌舞表演，將用餐氣氛推到最高潮。邊食佳餚邊欣賞表演，令你喺美食同藝術之間盡情享受，絕對係一次難忘嘅深圳新疆菜體驗。
地址：深圳市福田區益田路 3008 號皇庭國際中心二樓
交通：地鐵 1 號線購物公園站 D 出口，步行約 5 分鐘
營業時間：11:00-22:30
招牌菜式：烤全羊、羊肉串、新疆大盤雞、手抓飯
人均價格：人民幣 150-200
是否需要提前預約：建議提前預約（特別是烤全羊需預定）
圖片來源：Simdy pay@TripMoment
深圳新疆菜 | 新疆卡爾手抓飯 | 多種手抓飯選擇
「新疆卡爾手抓飯」 係深圳一間專注做地道手抓飯嘅新疆菜餐廳，絕對值得推介！新疆手抓飯嘅特別之處，就係將 香糯米飯 同 鮮嫩羊肉、清甜紅蘿蔔、辛香洋蔥，再加埋 甜美提子乾 一齊燜煮，將肉嘅醇厚同蔬菜嘅清香完美融合。
成道手抓飯色澤金黃誘人，香氣撲鼻，味道層次豐富，入口粒粒分明又唔油膩。呢道菜唔單止好味，仲做到營養均衡，係體驗 新疆傳統美食文化 嘅最佳選擇之一。無論係初次試新疆菜，定係老饕級食客，都一定會愛上呢份樸實又正宗嘅風味。
地址：深圳市寶安區
交通：地鐵 5 號線西鄉站，步行約 10 分鐘
營業時間：10:00-22:00
招牌菜式：手抓飯、羊肉串、涼皮
人均價格：人民幣 80-100
是否需要提前預約：建議提前預約
圖片來源：Titi NonStop@TripMoment
深圳酒店推介
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
深圳福田香格里拉大酒店
如果你追求高端住宿體驗，無論係商務定休閒旅客，深圳福田香格里拉大酒店都係絕佳之選。酒店距離 皇崗口岸只係幾分鐘車程，位置一流。周邊仲有深圳市會展中心、市民中心、深交所同平安金融中心等重要地標，地理優勢非常明顯。酒店亦毗鄰 深圳地鐵 1、2、3、4、11 號線，去深圳唔同區域都非常方便。入住呢度，你可以同時享受到 奢華舒適嘅住宿體驗，亦確保往返皇崗口岸跨境行程快捷高效。
深圳福朋喜來登酒店
另一間非常值得推介嘅住宿就係 深圳福朋喜來登酒店。酒店位置一樣優越，去 落馬洲站、皇崗口岸同福田口岸大概只係 10 分鐘步程，真係超方便。對於要喺 凌晨或者清晨過關 嘅旅客嚟講，呢度提供咗極大嘅便利性，唔洗擔心夜晚冇交通，行幾步就可以輕鬆銜接行程，安安心心展開你嘅旅途。
更多深圳旅遊攻略
常見問題
問：深圳邊度可以食到正宗新疆菜？
主要集中喺 羅湖春風路一帶（又叫「新疆一條街」），另外 福田皇庭廣場、龍華紅山商圈 都有好多出名嘅新疆餐廳。
問：深圳新疆菜餐廳有咩招牌菜？
必試嘅包括：羊肉串、紅柳烤肉、新疆大盤雞、手抓飯、烤包子、烤全羊，仲有各式新疆麵食，例如 拌麵、涼皮。
問：去深圳新疆菜餐廳要唔要預約？
一般餐廳唔一定要，但如果係好受歡迎嘅（例如 蓮香西域、阿娜爾·新疆菜），或者你打算食 烤全羊 嘅話，就建議 提前打電話預訂，咁就穩陣啲。
