深圳新酒店2026｜美高梅美幻酒店進駐深圳小梅沙！無邊際泳池歎絕美海景、最啱親子玩樂

深圳新酒店 2026｜美高梅美幻酒店進駐深圳小梅沙！無邊際泳池歎絕美海景、最啱親子玩樂

每逢連假或週末，許多港人都喜歡北上小旅行，入住一晚酒店，既能暫時遠離繁忙的都市節奏，又能快速地為自己充電，盡情放鬆身心。深圳的酒店選擇眾多，而在剛過去的7月，釣魚台美高梅酒店集團與深圳市特發小梅沙投資發展有限公司於深圳美高梅酒店舉行了一場盛大的簽約儀式，正式宣佈美高梅美幻酒店將進駐深圳小梅沙，於2026年底試營業。

約230間豪華客房 欣賞絕美海景

美高梅美幻酒店是美高梅旗下的旗艦品牌，它將與已經開業的深圳美高梅酒店連在一起。新酒店擁有時尚的建築外型，酒店擬建23層地面樓層，有約230間時尚豪華客房，設有全日餐廳，滿足旅客隨時隨地的美食需求。而空中無邊際室外恆溫泳池，住客游泳同時還能欣賞絕美海景，酒店更提供時尚水療、親子樂園等設施，滿足不同住客的需要。雖然新酒店距離試營業還有一段時間，不少旅客已經開始期待它的登場，盼望能在不久的將來體驗嶄新的住宿享受。

釣魚台美高梅酒店集團與深圳市特發小梅沙投資發展有限公司於深圳美高梅酒店舉行了一場盛大的簽約儀式。（圖片：ShenzhenLOOK@小紅書）

美高梅美幻酒店是美高梅旗下的旗艦品牌。（阿丽深圳置业@小紅書）

周邊設施豐富 適合親子遊

深圳美高梅美幻酒店選址小梅沙，正因其周邊設施與娛樂資源豐富。這裡不僅有小型水族館，提供海豚表演與餵食秀，適合親子同樂；還有以鯊魚為主題的水族館，吸引喜愛探索海洋的遊客。公共沙灘氛圍輕鬆自在，適合散步與休閒；大型海濱公園則擁有寬闊沙灘與清澈海水，設施齊全，可進行水上運動與多元休閒活動。雖然新酒店距離試營業還有一段時間，不少旅客已經開始期待它的登場，盼望能在不久的將來體驗嶄新的住宿享受。

空中無邊際室外恆溫泳池，住客在游泳的同時還能欣賞絕美海景。（圖片：ShenzhenLOOK@小紅書）

最快15分鐘到深圳/深圳小梅沙美高梅酒店人均$866.5起

現時由香港出發到深圳有多個交通方法，在西九龍高鐵站到深圳福田或深圳北只要約15分鐘起，最平$71.8起，相當划算。現時在深圳小梅沙留宿，可以到深圳美高梅酒店，每晚$1,733起、人均$866.5起，除了住宿，還包晚間M秀或晚間主題派對、雙人卡牌盲盒雞尾酒體驗、無限次進出小梅沙海濱樂園通行證、專業旅拍服務。

深圳美高梅酒店

價錢：$1,733起，人均$866.5起

1晚豪華海景房1間住宿

【食】 2大1小自助早餐（兒童1.2米以下）

【享】雙人卡牌盲盒雞尾酒體驗

【享】旅拍體驗一份

【享】酒店住店客人可以憑房卡通過酒店區域閘機前往小梅沙海濱樂園，無需預約（小梅沙海濱樂園每次收費：成人50元/位；小孩30元/位）

【享】小獅子俱樂部（不含兒童託管）+户外兒童樂園（乾濕區）+三樓空中親子樂園

【享】晚間M秀或晚間主題派對

按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂

香港西九龍站往深圳福田站/深圳北站

價錢：$71.8起

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

深圳美高梅酒店

地址：深圳鹽田區鹽梅路33號（地圖按此）

交通：深圳地鐵8號線小梅沙站A出口步行7分鐘

