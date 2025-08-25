眼科醫院影像無紙化 解決病歷厚重、褪色等不便
深圳七夕拍拖好去處！浪漫氣球雨/銀河瀑布+非遺打鐵花/無人機表演/隨時贏黃金玫瑰
2025年七夕情人節將於8月29日登場，適逢當日為星期五，相信不少情侶收工後都會北上深圳住返晚，浪漫歡度佳節！今次為大家精選七夕深圳好去處6選，當中深圳世界之窗有超浪漫的「氣球雨」、甘坑古鎮有璀璨的銀河瀑布及非遺打鐵花，還有七夕音樂會、市集、打卡位等，只需完成指定動作更有機會贏取「黃金玫瑰」！
七夕深圳好去處1. 深圳世界之窗
世界之窗於8月29日舉行七夕特別企劃「世界告白周」，帶來7大活動，包括重點活動「氣球雨」屆時鐵塔將亮起粉色燈光，花瓣及氣球從天而降，畫面相當夢幻； 「七夕限定無人機大秀」約一千架無人機在空中拼出愛心及告白語句；其他活動還有「心動音樂會及心跳電音」、用抽象文案自我介紹的「反骨玩梗相親角」、尋找一日男友的「NPC帥哥心動飯撒」、留下美好記憶的「和你擔定格戀戀登記」以及王牌歌舞劇《LOVE SHOW》等，無論拍拖或是單身人士都可以去感受氣氛呢！
深圳世界之窗
價錢：全日票$222
（原價$240），夜場票$121 （原價$131）
按此經KLOOK預訂 按此經Trip.com預訂 按此經KKday預訂
深圳世界之窗
地址：深圳南山區深南大道9037號（地圖按此）
交通：深圳地鐵1/2號線世界之窗站即達
七夕深圳好去處2. 大魚唯美國風音樂會七夕限定場
大魚唯美國風音樂會於七夕當晚在深圳南山文化館舉行只此一場的七夕限定場，由一支充滿活力與創造力的海山國樂團，演奏十多首融合愛情及經典旋律的音樂作品，包括《大魚》、《梁祝》、《愛很簡單》、《一生所愛》等，以多種樂器如二胡、琵琶、揚琴等演繹，搭配新媒體視覺技術，將中國傳統音樂與現代音樂元素融合，帶來一場多媒體視聽盛宴。當晚若穿上帶有漢服屬性的服裝出席或於社交平台「晒票」，將可獲得藝術家明信片一張。
大魚唯美國風音樂會七夕限定場
門票：$414
大魚唯美國風音樂會七夕限定場
日期：2025年8月29日
地點：深圳南山文化館（地圖按此）
時間：8am開始，時長約90分鐘
七夕深圳好去處3. 甘坑古鎮花月夜
位於龍崗區的客家古村落「甘坑古鎮」擁有約600年悠久歷史，保留昔日古鎮建築及面貌，古色古香。古鎮由即日起至8月31日舉行甘坑花月夜主題活動，新增多個夜場演出項目，包括璀璨的銀河瀑布、千年技藝融合光影的非遺打鐵花、由水上飛人手持烈焰水火壺凌空翻轉的水火共舞奇觀，以及水霧門舞蹈等，尤其適合七夕佳節去浪漫一番。
甘坑古鎮花月夜
日期：即日起至8月31日
地址：深圳市龍崗區吉華街道甘李路18號（地圖按此）
交通：深圳地鐵10號線到甘坑站步行約12分鐘
門票：人民幣38元，大小同價
七夕深圳好去處4. 深圳萬象食家「愛意靈靈SO IN LOVE七夕主題活動」
深圳萬象食家的「愛意靈靈SO IN LOVE七夕主題活動」帶來一系列慶祝活動，包括七夕市集、扭蛋機抽獎、七夕音樂會、七夕夾公仔大賽、七夕雙人瑜珈/手作活動，以及anyfree自在家「小爪和我的家」快閃店，大家可走在七夕街區之中，與喵比特、Lemon Love等影相打卡，又或索取一張掛卡，寫下感想或願望並掛在「月老牆」，可能隨時找到合適的姻緣呢！
深圳萬象食家「愛意靈靈SO IN LOVE七夕主題活動」
地址：深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梅園路71號（地圖按此）
交通：深圳地鐵7號線筍崗站A出口直達
七夕深圳好去處5. 深圳灣萬象城「戴珍珠耳環的Luna」
深圳灣萬象城聯乘荷蘭莫瑞泰斯皇家美術館，將其原創明星IP「Luna」變身成「戴珍珠耳環的Luna」，於商場各處打造不同的打卡位，包括巨型Luna、Luna變裝秀、擊掌Luna，以及名畫展，適逢七夕還配搭上巨大紅色氣球，以及隨處可見的繪畫展，滿有七夕氛圍。
深圳灣萬象城「戴珍珠耳環的Luna」
地址: 深圳科苑南路2888號（地圖按此）
交通：深圳地鐵11號綫或2號綫後海站G出口步行約10分鐘
七夕深圳好去處6. KK TIME「玫瑰誓約‧七夕主題美陳展」
位於羅湖區的KK TIME，於即日起至9月15日期間舉行「玫瑰誓約‧七夕主題美陳展」，設有5米高巨型玫瑰打卡位以及心動告白長廊，8月28及29日更舉行七夕音樂會，來一個星空下的戶外音樂盛宴。另於8月28日前參與小紅書打卡互動，有機會贏取「黃金玫瑰」。
KK TIME「玫瑰誓約‧七夕主題美陳展」
地址：羅湖區水貝一路與水田一街交叉口（地圖按此）
交通：深圳地鐵7號綫洪湖站D出口
