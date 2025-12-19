深圳好去處｜北上睇戲全攻略！《阿凡達3》3D電影低至人民幣19.9元；可退票、自帶食物入場？3大買飛App教學/優惠＋深圳戲院睇戲7大貼士

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

深圳好去處｜北上睇戲全攻略！3D電影低至人民幣19.9元 可退票、自帶食物入場？3大買飛App教學/優惠＋深圳戲院睇戲7大貼士

港人北上深圳，從前只會吃喝玩樂，近年活動愈趨日常化，除了行超市、洗牙，不少人都會上深圳睇戲！深圳設有不少大型戲院，票價比香港平一大截，最平人民幣19.8元起就睇到12月19日在中國內地及北美上映的《阿凡達3》；今次介紹3個深圳睇戲必用手機App，教大家如何尋找上映場次、網上購票，以及查看各戲院優惠，如今《阿凡達3》門票已可預售，最後奉上內地睇戲7大貼士，計劃北上睇戲的話，不妨睇睇！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

深圳睇戲買飛App 1.美團

「美團」App除了外賣及查看美食攻略外，更可尋找電影相關資訊及直接網上購票！大家只需點入app內的「電影演出」，點選心儀上映電影，進入「特惠購票」，選擇地區、戲院、場次，即可看到不同票價，以《阿凡達3》為例，12月19至21日有特別場，深圳多間戲院如龍華區龍華印象堅的「至潮影城」、羅湖區的「福安百億影城」等票價最平只需人民幣19.9元，有原版2D/3D、英語2D/3D可選，12月22日以後的日子如平安夜/聖誕節，最平票價維持人民幣30元左右。購票後，可以優惠價加購小食，於戲院取票機取票入場，非常方便。

廣告 廣告

美團下載網址：App Store / Andriod

「美團」App除了外賣及查看美食攻略外，更可尋找電影相關資訊及直接網上購票！（相片來源：app截圖）

大家只需點入app內的「電影演出」，點選心儀上映電影。（相片來源：app截圖）

12月19至21日有特別場，深圳多間戲院如龍華區龍華印象堅的「至潮影城」、羅湖區的「福安百億影城」等票價最平只需人民幣19.9元。（相片來源：app截圖）

12月22日以後的日子如平安夜/聖誕節，最平票價維持人民幣30元左右，絕對可以到深圳觀看。（相片來源：app截圖）

深圳睇戲買飛App 2. 大眾點評

與「美團」一樣，大眾點評除可找到吃喝玩樂好去處，同樣可獲得電影相關資訊！打開app點入「電影/演出」，揀選上映電影，即可睇到電影評分、預告片、劇照、觀眾影評等資料！點選特惠購票，揀選城市及區域、戲院、場次，即可看到不同票價；今次《阿凡達3》同樣地於12月19至21日期間有特別場，票價最平只需人民幣19.9元起，而12月22日往後的日子票價則回升，以聖誕節為例，最平為寶安區的「明星國際影城」，原版2D每張為人民幣30.9元起、原版3D為人民幣35.9元。購票後，同樣可以優惠價加購小食，最後憑換票碼到戲院的自助取票機取票即可入場。

美團下載網址：App Store / Andriod

與「美團」一樣，大眾點評除可找到吃喝玩樂好去處，同樣可獲得電影相關資訊！（相片來源：app截圖）

打開app點入「電影/演出」，揀選上映電影，即可睇到電影評分、預告片、劇照、觀眾影評等資料。（相片來源：app截圖）

12月19至21日有特別場，票價最平只需人民幣19.9元起。（相片來源：app截圖）

12月22日往後的日子票價則回升，以聖誕節為例，最平為寶安區的「明星國際影城」，原版2D每張為人民幣30.9元起、原版3D為人民幣35.9元。（相片來源：app截圖）

深圳睇戲買飛App 3.貓眼

「貓眼」介面及功能跟美團相似，可於app左上角揀選深圳，再按「電影/影院」，即可清楚一覽電影場次、附近戲院及票價，亦可以優惠價加購小食。今次《阿凡達3》，票價與大眾點評差不多，12月19至21日期間的特別場，最平人民幣19.9元起；12月22日往後的日子票價則回升，聖誕節當日最平為人民幣30.9元起，去開深圳旅遊不妨體驗一下。

貓眼下載網址：App Store

介面及功能跟美團相似。（相片來源：app截圖）

app可睇到票房排行榜。 （相片來源：app截圖）

《阿凡達3》12月19至21日期間的特別場，最平人民幣19.9元起。（相片來源：app截圖）

聖誕節當日最平為人民幣30.9元起。（相片來源：app截圖）

最平為寶安區的「明星國際影城」，原版2D每張為人民幣30.9元起、原版3D為人民幣35.9元。（相片來源：app截圖）

內地睇戲7大小貼士

睇戲小貼士｜1. app有優惠

各個App不時推出限時優惠，因此網上買票比現場抵買。

睇戲小貼士｜2. 不同位置價錢不同

內地影院非劃一價錢，不同位置不同價錢，中間位置通常比較貴。

深圳寶安區IPIC電影中心（相片來源：深圳周末青年活動研究所 @小紅書）

睇戲小貼士｜3. 設有溫度控制標準

不少內地影院溫度與內地商場一樣設有溫度控制標準，購票前不妨留意網民對各影院的評論，有些戲院夏天時甚至要帶扇子或保冷劑進場！

睇戲小貼士｜4. 部份情節有機會被改編/刪去

內地電影審查標準與香港不同，部分電影為了通過審查，有可能將某部份情節改編或刪去，這情況較常出現在外國電影，而香港電影近年來大多是中港台三地合資，所以要刪減內容的情況較券出現。另有人會擔心播放語言都是普通話，其實內地戲院和香港做法相似，都會寫明該場次會播放的語言，而外國電影都會有英語原音，而且配有中文字幕，只要購票前看清楚，就萬無一失。

睇戲小貼士｜5. 設退票保障

不少戲院都有「退票」保障，如無法前往睇戲，可於app內免費或支付手續費辦退款，但要留意每間戲院的相關條款。

不少戲院都有「退票」保障，如無法前往睇戲，可於app內免費或支付手續費辦退款。（相片來源：app截圖）

睇戲小貼士｜6. 戲院質素參差

戲院質素參差，新戲院聲畫及座位質素固然較好，票價相對其他二三線戲院高，但仍然比香港戲院便宜得多。除了影音設備外，場內座椅、場內溫度等都好影響整個體驗，建議大家購票前最好留意有關影院的評論。

有些甚至設有床或按摩椅。（相片來源：蕊哥~Amon @小紅書）

睇戲小貼士｜7. 無限制帶食品進場

內地戲院沒有限制客人帶外來食品進場，不少人都會帶著心儀食品或飲品入場，但散場後記得自行帶走垃圾呢。

不少人都會帶著心儀食品或飲品入場。（相片來源：一只格仔 @小紅書）

更多相關文章：

深圳好去處｜《優獸大都會2》主題活動登陸One Avenue卓悅中心！重現5大電影場景：8米高巨型Judy、禮服狐兔CP快閃店

深圳好去處｜深圳戲院特色VIP影院睇《阿凡達3》！2人情侶梳化卡座人民幣44元起 一覽戲院票價、地址、交通

深圳野生動物園門票買一送一、人均$64起！盡覽近萬隻野生動物＋動物表演｜深圳親子景點

深圳新酒店2026｜美高梅美幻酒店進駐深圳小梅沙！無邊際泳池歎絕美海景、最啱親子玩樂

深圳華發冰雪熱雪奇蹟娛雪票開售！人均每小時低至$99.6｜深圳好去處