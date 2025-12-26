Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

深圳旅遊｜深圳跨年好去處合集！福田燈光秀/新春燈會/非遺打鐵花+火壺/無人機遊戲

今年旅遊發展局宣布取消12月31日除夕煙花，相信不少港人都會北上深圳跨年倒數；今次小編精選了深圳跨年好去處，有錦繡中華新春燈會、東湖菊花賞、甘坑繁花盛宴、福田市民中心燈光秀等，能欣賞到非遺打鐵花、火壺、璀璨燈海、無人機遊戲，以及一系列精彩活動等，定必感受到節日氣氛！

深圳跨年好去處1. 深圳錦繡中華「新春燈會暨非遺中國年」

深圳錦繡中華「新春燈會暨非遺中國年」於即日起至2026年3月8日舉行，逾500萬呎面積帶來逾40組非遺燈海，包括駿馬奔騰、神筆馬良等大型燈組，身穿全套漢服者可免費入場。場內亦有逾100個非遺演藝輪流上演如，京劇、雜技等，還有逾40個非遺民俗齊聚、年味十足的非遺市集、2大新項目新春巨獻、4大必看大秀包括全新大型情景歌舞秀《盛市夢華》、大型華夏綜藝史詩《龍鳳舞中華》、大型民族服飾舞蹈詩《東京霓裳》等，年味十足。

深圳錦繡中華「新春燈會暨非遺中國年」

日期：由即日起至2026年3月8日

門票價錢：$99起 （原價$243）

深圳錦繡中華「新春燈會暨非遺中國年」於即日起至2026年3月8日舉行。（相片來源：娛樂至上@小紅書）

逾500萬呎面積帶來逾40組非遺燈海。（相片來源：娛樂至上@小紅書）

4大必看大秀包括全新大型情景歌舞秀《盛市夢華》、大型華夏綜藝史詩《龍鳳舞中華》、大型民族服飾舞蹈詩《東京霓裳》等，年味十足。（相片來源：娛樂至上@小紅書）

深圳錦繡中華

地址：深圳市南山區沙河街道東方社區深南大道9003號（地圖按此）

交通：地鐵1號線「華僑城」站D口出站步行4分鐘即達

深圳跨年好去處2. 深圳歡樂谷「閃耀歡禧節」

深圳歡樂谷的閃耀歡禧節，重點活動冬日浪漫大巡遊，由冬日主題花車伴隨飄雪穿梭園區，非常熱鬧；場內特設4大沉浸式主題區，包括雪頂小鎮、蘋果派對等，全園不定期降雪，不用飛歐洲都能感受冬日童話。今年首次開放寵物友好活動，包括特色巡遊、限定寵物互動活動等，奴才們一邊看著主子們跑跑跳跳，一邊在冬日咖啡市集歎啡，Chill住迎接2026年！

深圳歡樂谷「閃耀歡禧節」

日期：由即日起至2026年2月1日

時間：10am-10pm

門票價錢：$164.59起 （原價$207.7）

深圳歡樂谷的閃耀歡禧節，重點活動冬日浪漫大巡遊，由冬日主題花車伴隨飄雪穿梭園區，非常熱鬧。（相片來源：深圳歡樂谷@小紅書）

特設4大沉浸式主題區，包括雪頂小鎮、蘋果派對等，全園不定期降雪，不用飛歐洲都能感受冬日童話。（相片來源：深圳歡樂谷@小紅書）

奴才們一邊看著主子們跑跑跳跳，一邊在冬日咖啡市集歎啡，Chill住迎接2026年！（相片來源：深圳歡樂谷@小紅書）

深圳歡樂谷

地址：深圳市南山區沙河街道星河街社區僑城西街18號（地圖按此）

交通：深圳地鐵2號線世界之窗站步行8分鐘

深圳跨年好去處3. 甘坑古鎮「甘坑繁花盛宴」

位於龍崗區的客家古村落「甘坑古鎮」擁有約600年悠久歷史，保留昔日古鎮建築及面貌，古色古香。甘坑古鎮由12月26日起至2026年3月8日帶來「甘坑繁花盛宴」，以花為主題，白天充滿田園畫卷感覺，夜晚亮燈後變身成童話世界，找到花朵造型花燈、螢火蟲燈串、彩燈長廊等，氣氛十足；每日有多場演出將輪番上演，如打鐵花、火壺、不倒翁表演、蓮花敦王舞以及多種舞蹈表演等，甚至新增了NPC互動體驗，非常多元化。

甘坑古鎮

地點：深圳市龍崗區吉華街道甘李路18號深圳龍崗區甘坑古鎮（地圖按此）

日期：12月26日起至2026年3月8日

交通：深圳地鐵10號線到甘坑站步行約12分鐘

甘坑古鎮由12月26日起至2026年3月8日帶來「甘坑繁花盛宴」，以花為主題。（相片來源：白開水@小紅書）

白天充滿田園畫卷感覺，夜晚亮燈後變身成童話世界。（相片來源：白開水@小紅書）

必睇非遺打鐵花。（相片來源：白開水@小紅書）

每日有多場演出將輪番上演，如打鐵花、火壺、不倒翁表演、蓮花敦王舞以及多種舞蹈表演等，甚至新增了NPC互動體驗，非常多元化。（相片來源：白開水@小紅書）

深圳跨年好去處4. 第41屆東湖菊花賞

第41屆東湖菊花賞於羅湖區東湖公園舉行，總面積超過5萬呎，展出逾10萬盆菊花，共有逾300個菊花品種，包括獨頭菊、大立菊等，有齊紅、粉、橙、兼、綠、白等色系，打造約11個打卡位，包括西大門的菊花雕塑、菊雕小馬、過萬呎的金黃色硫華菊花花海等，畫面賞心悅目。除了賞花，現場還有鮮花市集、9D+未來科技互動體驗、音樂Live、無人機遊戲等，入場費全免。

第41屆東湖菊花賞

日期：由即日起至2026年1月4日

時間：6am-11pm

地點：羅湖區東湖公園（地圖按此）

交通：深圳地鐵5/7號線太安站步行約18分鐘

第41屆東湖菊花賞於羅湖區東湖公園舉行。（相片來源：維森@小紅書）

總面積超過5萬呎，展出逾10萬盆菊花，共有逾300個菊花品種。（相片來源：維森@小紅書）

11個打卡位包括西大門的菊花雕塑、菊雕小馬、過萬呎的金黃色硫華菊花花海等，畫面賞心悅目。（相片來源：維森@小紅書）

深圳跨年好去處5. 福田市民中心燈光秀

福田市民中心燈光秀於由11月至下年3月逢每周五、六、法定假期及前一日舉行，每日亮燈3次分別為7pm、8pm及9pm，每次亮燈約15分鐘，屆時市民中心一帶的大廈變成璀璨畫布，上演一場視覺盛宴。想觀看燈光秀的市民只需要在微信公眾號「福田中心區夜景燈光預約導引服務」預約即可，費用全免，留意重大節假日前三天開放預約，設有4大觀賞區，當中最人氣為最前排的「觀賞1區」，有興趣記得提早預約。

福田市民中心燈光秀

時間：7pm、8pm及9pm

地址：深圳市福田區福中三路1號（地圖按此）

交通：深圳地鐵地鐵2號、4號線市民中心站C出口

福田市民中心燈光秀於由11月至下年3月逢每周五、六、法定假期及前一日舉行。（相片來源：Edison媽媽@小紅書）

市民中心一帶的大廈變成璀璨畫布，上演一場視覺盛宴。（相片來源：Edison媽媽@小紅書）

