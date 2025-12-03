深圳最大室內滑雪場「卡魯冰雪世界」攻略：門票/交通/美食一文睇晒！

週末心思思想去玩雪，但又唔想請假飛日本韓國？而家唔使諗咁遠啦！近近哋返深圳就有得滑！深圳近年開咗好多室內滑雪場，當中最大、人氣最高嘅，就一定係位於觀瀾湖嘅「卡魯冰雪世界」！

呢個場佔地成 12,000 平方米，夠晒大，雪道又闊又唔會太斜，無論你係滑雪初哥定係想帶埋一家大細去玩雪，都絕對啱玩！今次我哋 Trip.com 就幫大家整合咗一個超詳盡嘅懶人包，由點樣買飛最抵、點樣去最方便，到附近有咩好西食、有咩景點可以順便去埋，全部一次過話你知！

北上玩樂慳錢秘笈 💰

出發前梗係要睇下有咩著數，慳得一蚊得一蚊！

廣告 廣告

北上激賞！酒店 6 折起！🔥

香港高鐵訂票優惠！🔥

世界之窗 🌍 深圳必去主題樂園！夜景絕美，即買即用，HK$126.5起🔥

❄️深圳卡魯冰雪世界！HK$218起，即買即用，隨時取消！

深圳歡樂谷⚡️主題樂園夜景超值優惠！HK$250起🔥

港珠澳大橋海上觀光🚢｜深圳出發，3小時暢遊灣區！HKD272.9起

Trip.com優惠大合集 (不停更新)

卡魯冰雪世界 | 基本情報

卡魯冰雪世界

地址： 深圳市龍華區高爾夫大道15號觀瀾湖生態運動公社內

開放時間： 每日 10:00 - 20:00，分唔同場次：

上午場: 10:00 - 12:30 中午場: 13:00 - 15:30 下午場: 16:00 - 18:30 夜 場: 18:30 - 20:00



Shop Now

Trip.com有222條關於卡魯冰雪世界的真實評價，平均評分4.4/5.0。以下為精選評價：

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

入場送30分鐘換衫時間，3小時娛雪十分足夠

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

卡魯冰雪世界（深圳觀瀾湖）整體讚，適合新手和家庭玩。優點：雪質好（接近粉雪，-5℃保持）、設施齊全（滑雪區+娛雪區有鐘樓、冰屋打卡點）、人少、但需注意安全。

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

非常推薦 滑夜場人比較少 適合新手練習 附近亦有大型商場餐廳

點樣買飛最抵玩？門票種類全分析

卡魯冰雪世界嘅門票主要分兩種：「滑雪票」同「娛雪票」，大人細路同價。無論你想專業咁滑，定係純粹想同陽光玩遊戲…呀唔係，係同冰雪玩遊戲，都有啱你嘅選擇！

1. 滑雪票 (for 想學/識滑雪嘅你)

包晒雪服、雪鞋、頭盔同滑雪板 (單板/雙板)，兩手fing-fing去就得！

夜場不限時滑雪票 (最平！)： Trip.com 優惠價 HK$207起

夜晚人少少，最啱新手慢慢練，唔怕撞到人！

3小時滑雪票 (最受歡迎！)： Trip.com 優惠價 HK$217起

時間啱啱好，夠你玩到攰，超過 5,000 人已經訂咗！

4小時滑雪票 (雙人票最慳)： Trip.com 優惠價 HK$567起 (2人)

同另一半或者朋友去，揀呢個套票慳最多！



Shop Now

2. 娛雪票 (for 親子/純玩雪)

唔想滑雪？淨係想堆下雪人、玩下雪上遊戲？咁就買娛雪票啦！

3小時娛雪門票 (單人)： Trip.com 優惠價 HK$134起

折扣高達 5 折，超抵玩！

3小時娛雪門票 (3人套票最抵！)： Trip.com 優惠價 HK$295起

除開每人都唔使 HK$100，最啱一家大細或者同班 friend 去！



Shop Now

Trip.com 獨家內地遊「勁慳攻略」⏰

限時搶購與現金回贈： 為了讓您的深圳之旅更加划算，精明的旅客們千萬別錯過 Trip.com 的「週二閃購」活動，這是搶購機票連酒店半價套票的絕佳機會！此外，每週五凌晨，Trip.com 都會準時更新更多令人心動的旅行優惠，務必鎖定。 Mastercard 現金神 Code 例如，當您的消費滿港幣2,000元時，即可立即享有港幣100元的折扣優惠。同時，若您預訂從深圳出發的指定機票，還有機會賺取額外回饋。 HK$78 現金回贈或 1000 Trip Coins ，做到「又慳又賺」。

一站式交通優惠碼： Trip.com 集合了所有交通折扣，新用戶可享 高鐵九五折 ，所有用戶可享九八折。此外，更有 機場接送八折 Code 例如輸入優惠碼GOCHINAHK20，最高可減免港幣200元！此外，更有租車九折等多元優惠券，全方位保障您的點對點出行順暢無憂。這些獨家優惠讓您在暢玩卡魯冰雪世界的同時，也能最大限度地節省旅行開銷。

住宿及玩樂全面折扣： 內地酒店提供連住 3 晚額外減 HK$110 優惠，玩樂門票和當地體驗亦有九四折。無論是計劃冰雪滑雪、城市漫步還是海濱度假無論是獨具匠心的主題地圖，還是琳瑯滿目的專屬優惠，Trip.com 都將成為您探索內地、暢遊深圳的最佳夥伴，助您以最少的預算，玩轉精彩旅程，包括您的卡魯冰雪世界門票與行程安排。

內地超值優惠精選

內地超值優惠精選

香港出發點去最方便？交通教學

卡魯冰雪世界可以話係香港人嘅「滑雪後花園」，由香港出發超方便！

地鐵路線： 喺 落馬洲站 過關後，轉深圳地鐵 4號線 直達 「觀瀾站」，由 A出口 行過去大約 5-10 分鐘就到，全程鐵路搞掂，唔使怕塞車！

Shop Now

場內有咩玩？三大區域逐個睇

成個場館分為三大區，分工清晰，玩得更暢順。

1. 更衣及裝備區

唔使自己帶裝備！呢度有齊唔同 size 嘅雪褸、雪褲、雪鞋、頭盔同滑雪板俾你租，乾手淨腳就玩得。不過手套、護目鏡就要自己帶或者現場買喇。

卡魯冰雪世界

2. 滑雪區

呢度嘅雪道又闊又平，斜度唔高，冇任何花巧嘅障礙物，絕對係新手嘅天堂！雖然係人造雪，但雪質好好，夠晒鬆軟，每日仲有壓雪機整理雪道，滑起上嚟同真雪場感覺差唔多！

小編貼士： 零經驗嘅朋友可以即場請教練，一對一或者一對二都得，有專人指導，學得快又安全好多！



卡魯冰雪世界

3. 娛雪區

呢區就係小朋友同「大唔透」嘅你嘅世界喇！入面有好多唔同嘅冰雪遊戲：

螺旋滑梯

刺激雪圈 (坐喺水泡由斜坡滑落嚟)

傳統雪橇

雪地車

仲有好多打卡位，好似威尼斯鐘樓、芬蘭獵人小屋、冰屋等等，影相呃 like 一流！

卡魯冰雪世界

Shop Now

玩到肚餓？附近美食推介

玩完成日，梗係要醫下個肚！卡魯冰雪世界隔離就係觀瀾湖新城 MH MALL，大把嘢食揀！

1. 雲山曉渡潮汕牛肉火鍋

深圳人氣超高嘅牛肉火鍋！主打「即日屠宰，新鮮直送」，牛肉每個部位都有唔同口感同淥嘅時間，入口即溶，牛味濃郁，必試！

雲山曉渡潮汕牛肉火鍋 (觀瀾湖新城)

圖片來源：Openrice

地址：深圳市高爾夫大道 8 號觀瀾湖新城 MH MALL L4 層 L406 號鋪

開放時間：11:30 - 22:00





2. 客語客家菜

想試下地道菜式？呢間客家菜口碑好好，古法手撕鹽焗雞、客家釀豆腐、豬肚雞湯都係招牌菜，暖胃又好食。

客語客家菜 (觀瀾湖新城)

圖片來源：Openrice

地址：深圳市高爾夫大道 8 號觀瀾湖新城 MH MALL L3層 L303 號鋪

開放時間：11:00 - 14:30 / 17:00 - 21:00





3. 舟市水產自助餐

海鮮控注意！呢間海鮮放題 CP 值爆燈，鮑魚、基圍蝦、龍蝦、元貝任你食足兩個鐘，包你食到捧住個肚走！

舟市水產自助餐 (觀瀾湖新城)

圖片來源：Openrice

地址：深圳市高爾夫大道 8 號觀瀾湖新城 MH MALL L4 層 L401 號鋪

開放時間：星期一至五 11:30 - 14:00 / 17:00 - 21:30；星期六至日 11:00 - 15:00 / 16:30 - 22:00

仲有時間？附近順便遊景點

如果時間充裕，觀瀾附近仲有好多地方值得一去！

1. 二十四史書院

文青必去！一個超靚嘅中式園林書院，入面有唔同主題嘅書店、茶館，喺度睇下書飲杯茶，夠晒 chill。

二十四史書院

地址：深圳市龍崗區甘坑古鎮北區二十四史書院

開放時間：週一 - 週五: 10:30 - 21:30；週六 - 週日: 09:30 - 22:30

Shop Now

2. 觀瀾海洋世界

親子遊首選！雖然唔係超大型，但海洋生物種類都幾多，可以近距離睇到各種魚類，小朋友實鍾意。

觀瀾海洋世界

地址：深圳市龍華區高爾夫大道 13 號

開放時間：09:00 - 18:00

Shop Now

3. 世界之窗

深圳經典景點！可以一日之內睇晒世界各地嘅微縮景觀，例如巴黎鐵塔、埃及金字塔，打卡一流。

世界之窗

地址：深圳市南山區華僑城深南大道 9037 號

開放時間：09:30 - 22:00

Shop Now

係咪好吸引呢？唔好再等喇，即刻約埋朋友仔，上 Trip.com 訂飛，嚟返個快閃深圳滑雪之旅啦！

更多深圳酒店推介

👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠

👉酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%

為了讓您的卡魯冰雪世界之旅更加經濟實惠，現在就行動吧！即日起至優惠售完為止，透過 Trip.com 的官方網站或應用程式註冊成為會員，您即可享有高達8%的專屬折扣。立即點擊加入，開啟您的省錢旅程！此處查看更多！

推荐酒店

深圳富臨大酒店

地址：和平路1085號, 羅湖區, 深圳, 518010

價錢：HK$383起

用戶評分: 8.5/10.0

首先感謝攜程管家！24小時在線為攜程會員服務！ 當天17:55下單並通過攜程管家備註了“高樓層、（視房量房態）升房” 20:00到店……不見酒店門僮、保安、禮賓部的禮賓員等酒店相關工作人員……【前台】衹有一名戴黑框眼鏡的男生！辦理check in的時候詢問是否看到攜程備註……他説沒有看到但是直接給升了套（1638）在此表示感謝！

Shop Now

深圳温德姆至尊酒店

價錢：HK$801起

地址：彩田路2009號瀚森大廈, 福田區, 深圳, 518033

用戶評分: 9.4/10.0

已經多次入住，酒店職員都很有禮貌和辦事效率高￼，特別是jossce和freya主動回訪詢問入住體驗，還稱下次可以繼續找他們安排房間升級，服務很好，值得推薦￼！ 酒店位置很好，步行5-10分鐘便能到達附近幾個大型商場，吃喝玩樂都很方便！ 房間整潔乾淨，城景房景觀還可以夠開陽，￼最大賣點就是超大浴缸，very nice ！

Shop Now

深圳好日子皇冠假日酒店

價錢：HK$787起

地址：福華一路28號, 福田區, 深圳, 518048

用戶評分: 9.3/10.0

今次第一次入住這間酒店，前台職員非常有禮，主動提出幫我們的房間升級！房內設施整體清潔👍🏼 晚上點了**外賣，有機械人送到房間門口，非常了得！自助早餐值得一讚👍🏼 食物質素高，餐廳環境整潔，住客相對斯文安靜。整體職員殷切服務，主動提出協助拍照 📷 更加喜出望外是，餐廳經理 Shirley主動向我們介紹，有多種鮮榨果汁 🍹，還可自選不同配搭，及提供意見，怎樣配搭出一杯美味的果汁，非常貼心❣️還詢問我們，是否要打包一些食物，在回程時享用，實在太窩心了 🥰 還要多謝團隊成員 - Jane 和 Alina，為客人提供優質和貼心的服務！必定會向親友推介這間人性化的酒店🙌🏼🙌🏼

Shop Now

Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。



