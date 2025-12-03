深圳最大室內滑雪場「卡魯冰雪世界」攻略：門票/交通/美食一文睇晒！

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
週末心思思想去玩雪，但又唔想請假飛日本韓國？而家唔使諗咁遠啦！近近哋返深圳就有得滑！深圳近年開咗好多室內滑雪場，當中最大、人氣最高嘅，就一定係位於觀瀾湖嘅「卡魯冰雪世界」！
呢個場佔地成 12,000 平方米，夠晒大，雪道又闊又唔會太斜，無論你係滑雪初哥定係想帶埋一家大細去玩雪，都絕對啱玩！今次我哋 Trip.com 就幫大家整合咗一個超詳盡嘅懶人包，由點樣買飛最抵、點樣去最方便，到附近有咩好西食、有咩景點可以順便去埋，全部一次過話你知！
卡魯冰雪世界 | 基本情報
地址： 深圳市龍華區高爾夫大道15號觀瀾湖生態運動公社內
開放時間： 每日 10:00 - 20:00，分唔同場次：
上午場: 10:00 - 12:30
中午場: 13:00 - 15:30
下午場: 16:00 - 18:30
夜 場: 18:30 - 20:00
Trip.com有222條關於卡魯冰雪世界的真實評價，平均評分4.4/5.0。以下為精選評價：
Trip.com用戶 (5.0/5.0)
入場送30分鐘換衫時間，3小時娛雪十分足夠
Trip.com用戶 (5.0/5.0)
卡魯冰雪世界（深圳觀瀾湖）整體讚，適合新手和家庭玩。優點：雪質好（接近粉雪，-5℃保持）、設施齊全（滑雪區+娛雪區有鐘樓、冰屋打卡點）、人少、但需注意安全。
Trip.com用戶 (5.0/5.0)
非常推薦 滑夜場人比較少 適合新手練習 附近亦有大型商場餐廳
點樣買飛最抵玩？門票種類全分析
卡魯冰雪世界嘅門票主要分兩種：「滑雪票」同「娛雪票」，大人細路同價。無論你想專業咁滑，定係純粹想同陽光玩遊戲…呀唔係，係同冰雪玩遊戲，都有啱你嘅選擇！
1. 滑雪票 (for 想學/識滑雪嘅你)
包晒雪服、雪鞋、頭盔同滑雪板 (單板/雙板)，兩手fing-fing去就得！
夜場不限時滑雪票 (最平！)： Trip.com 優惠價 HK$207起
夜晚人少少，最啱新手慢慢練，唔怕撞到人！
3小時滑雪票 (最受歡迎！)： Trip.com 優惠價 HK$217起
時間啱啱好，夠你玩到攰，超過 5,000 人已經訂咗！
4小時滑雪票 (雙人票最慳)： Trip.com 優惠價 HK$567起 (2人)
同另一半或者朋友去，揀呢個套票慳最多！
2. 娛雪票 (for 親子/純玩雪)
唔想滑雪？淨係想堆下雪人、玩下雪上遊戲？咁就買娛雪票啦！
3小時娛雪門票 (單人)： Trip.com 優惠價 HK$134起
折扣高達 5 折，超抵玩！
3小時娛雪門票 (3人套票最抵！)： Trip.com 優惠價 HK$295起
除開每人都唔使 HK$100，最啱一家大細或者同班 friend 去！
Trip.com 獨家內地遊「勁慳攻略」⏰
限時搶購與現金回贈：為了讓您的深圳之旅更加划算，精明的旅客們千萬別錯過 Trip.com 的「週二閃購」活動，這是搶購機票連酒店半價套票的絕佳機會！此外，每週五凌晨，Trip.com 都會準時更新更多令人心動的旅行優惠，務必鎖定。Mastercard 現金神 Code例如，當您的消費滿港幣2,000元時，即可立即享有港幣100元的折扣優惠。同時，若您預訂從深圳出發的指定機票，還有機會賺取額外回饋。HK$78 現金回贈或 1000 Trip Coins，做到「又慳又賺」。
一站式交通優惠碼： Trip.com 集合了所有交通折扣，新用戶可享高鐵九五折，所有用戶可享九八折。此外，更有機場接送八折 Code例如輸入優惠碼GOCHINAHK20，最高可減免港幣200元！此外，更有租車九折等多元優惠券，全方位保障您的點對點出行順暢無憂。這些獨家優惠讓您在暢玩卡魯冰雪世界的同時，也能最大限度地節省旅行開銷。
住宿及玩樂全面折扣： 內地酒店提供連住 3 晚額外減 HK$110 優惠，玩樂門票和當地體驗亦有九四折。無論是計劃冰雪滑雪、城市漫步還是海濱度假無論是獨具匠心的主題地圖，還是琳瑯滿目的專屬優惠，Trip.com 都將成為您探索內地、暢遊深圳的最佳夥伴，助您以最少的預算，玩轉精彩旅程，包括您的卡魯冰雪世界門票與行程安排。
香港出發點去最方便？交通教學
卡魯冰雪世界可以話係香港人嘅「滑雪後花園」，由香港出發超方便！
地鐵路線： 喺 落馬洲站 過關後，轉深圳地鐵 4號線 直達 「觀瀾站」，由 A出口 行過去大約 5-10 分鐘就到，全程鐵路搞掂，唔使怕塞車！
場內有咩玩？三大區域逐個睇
成個場館分為三大區，分工清晰，玩得更暢順。
1. 更衣及裝備區
唔使自己帶裝備！呢度有齊唔同 size 嘅雪褸、雪褲、雪鞋、頭盔同滑雪板俾你租，乾手淨腳就玩得。不過手套、護目鏡就要自己帶或者現場買喇。
2. 滑雪區
呢度嘅雪道又闊又平，斜度唔高，冇任何花巧嘅障礙物，絕對係新手嘅天堂！雖然係人造雪，但雪質好好，夠晒鬆軟，每日仲有壓雪機整理雪道，滑起上嚟同真雪場感覺差唔多！
小編貼士： 零經驗嘅朋友可以即場請教練，一對一或者一對二都得，有專人指導，學得快又安全好多！
3. 娛雪區
呢區就係小朋友同「大唔透」嘅你嘅世界喇！入面有好多唔同嘅冰雪遊戲：
螺旋滑梯
刺激雪圈 (坐喺水泡由斜坡滑落嚟)
傳統雪橇
雪地車
仲有好多打卡位，好似威尼斯鐘樓、芬蘭獵人小屋、冰屋等等，影相呃 like 一流！
玩到肚餓？附近美食推介
玩完成日，梗係要醫下個肚！卡魯冰雪世界隔離就係觀瀾湖新城 MH MALL，大把嘢食揀！
1. 雲山曉渡潮汕牛肉火鍋
深圳人氣超高嘅牛肉火鍋！主打「即日屠宰，新鮮直送」，牛肉每個部位都有唔同口感同淥嘅時間，入口即溶，牛味濃郁，必試！
圖片來源：Openrice
地址：深圳市高爾夫大道 8 號觀瀾湖新城 MH MALL L4 層 L406 號鋪
開放時間：11:30 - 22:00
2. 客語客家菜
想試下地道菜式？呢間客家菜口碑好好，古法手撕鹽焗雞、客家釀豆腐、豬肚雞湯都係招牌菜，暖胃又好食。
圖片來源：Openrice
地址：深圳市高爾夫大道 8 號觀瀾湖新城 MH MALL L3層 L303 號鋪
開放時間：11:00 - 14:30 / 17:00 - 21:00
3. 舟市水產自助餐
海鮮控注意！呢間海鮮放題 CP 值爆燈，鮑魚、基圍蝦、龍蝦、元貝任你食足兩個鐘，包你食到捧住個肚走！
圖片來源：Openrice
地址：深圳市高爾夫大道 8 號觀瀾湖新城 MH MALL L4 層 L401 號鋪
開放時間：星期一至五 11:30 - 14:00 / 17:00 - 21:30；星期六至日 11:00 - 15:00 / 16:30 - 22:00
仲有時間？附近順便遊景點
如果時間充裕，觀瀾附近仲有好多地方值得一去！
1. 二十四史書院
文青必去！一個超靚嘅中式園林書院，入面有唔同主題嘅書店、茶館，喺度睇下書飲杯茶，夠晒 chill。
地址：深圳市龍崗區甘坑古鎮北區二十四史書院
開放時間：週一 - 週五: 10:30 - 21:30；週六 - 週日: 09:30 - 22:30
2. 觀瀾海洋世界
親子遊首選！雖然唔係超大型，但海洋生物種類都幾多，可以近距離睇到各種魚類，小朋友實鍾意。
地址：深圳市龍華區高爾夫大道 13 號
開放時間：09:00 - 18:00
3. 世界之窗
深圳經典景點！可以一日之內睇晒世界各地嘅微縮景觀，例如巴黎鐵塔、埃及金字塔，打卡一流。
地址：深圳市南山區華僑城深南大道 9037 號
開放時間：09:30 - 22:00
係咪好吸引呢？唔好再等喇，即刻約埋朋友仔，上 Trip.com 訂飛，嚟返個快閃深圳滑雪之旅啦！
