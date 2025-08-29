羅興亞難民危機八年 逾十萬人難民營集會
深圳新地標｜「灣區之眼」深圳最大規模書城9月開幕！逾13萬平方米、4大主題書店藏書逾30萬本
深圳前海區又有新地標即將開幕！位於寶安中心區的深圳灣區之眼，總建築面積逾13萬平方米，為深圳最大規模書城，擁有4間主題書店、逾30萬本書籍，還有逾2萬平方米的屋頂公園、近3萬平方米的公共通廊，還不時舉辦文化演藝、快閃活動及生活市集等，現已進行內部試運，預計9月26日開放予公眾，各位文青們又多個深圳好去處！
地鐵5號線寶華站連接 佔地逾13萬平方米
深圳灣區之眼落於寶安中心區，緊鄰歡樂港灣、灣區之光摩天輪，與地鐵5號線寶華站連接，前往深圳機場及深圳灣口岸分別為30分鐘及40分鐘車程。書城由深圳出版集團投資及營運，總建築面積約13.1萬平方米，分為南北兩區，各有上下兩層，建築參考了「天圓地方」的造型設計從高空俯瞰就像兩隻眼睛，因此也被稱作「灣區之眼」，預計將於9月26日正式開幕予公眾！
深圳最大規模書城 4大主題書店藏書逾30萬本
「灣區之眼」為深圳最大規模書城，擁有4大主題書店，提供近10萬種、超過30萬本好書，涵蓋藝術設計、人文社科、親子家庭等主題。三大主題空間由國際藝術團隊操刀打造，包括北區L2的「藝術花園」，設270度全景落地窗，與藝術卡座打造「閱讀頭等艙」；北區L1的「人文萬象」首次推出書口印刷服務，殿堂式佈局設計，配上AI音樂烏托邦，融合復古書房與未來空間場景；南區B1「歡樂META」用繽紛色彩打造出繪本故事區、成長探索區、兒童社交區及知識學習區，尤如一座夢幻成長樂園。
超過1,000場文化活動
除了書店，書城還有超過2萬平方米的大型屋頂公園，以及3萬平方米的公共通廊，未來每年將舉辦超過1,000場文化活動，包括潮流IP大型展覽、人氣IP裝置、名人分享會、聯乘快閃活動及生活市集等，帶來全新文化體驗。
約530個品牌洽談合作
「灣區之眼」亦有約530個品牌洽談合作，3成為首店品牌、3成為國際品牌，包括AI人工智能體驗館、科幻IP沉浸空間、國際餐飲、藝術院校、黑珍珠餐廳、新潮動漫品牌等，是一個由朝玩到晚的吃喝玩樂新景點！
深圳灣區之眼
地址：深圳市寶安區海天路（地圖按此）
交通：深圳地鐵5號線寶華站
